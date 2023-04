Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.04.23 | Überblick

Hertha-Entscheidung über Trainer Schwarz steht nach 2:5 bei Schalke aus

BERLIN: Nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz hat das übliche Regenerationstraining von Hertha BSC nicht auf dem Platz stattgefunden. Trainer Sandro Schwarz versammelte seine Spieler nach der Rückkehr vom 2:5 bei Schalke 04 zu einer «regenerativen Einheit gemeinsam in der Kabine», wie es am Samstagvormittag vom Berliner Fußball-Bundesligisten hieß. Eine in der Regel übliche, diesmal aber schon vor dem Freitagabendspiel nicht angekündigte Medienrunde mit dem Chefcoach fand nicht statt. Ob Schwarz die Hertha auch in den verbleibenden sechs Saisonspielen betreuen wird, ist somit weiter offen.

Wadenprobleme: Werder-Torjäger Füllkrug fehlt gegen Freiburg

BREMEN: Werder Bremen muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg auf Nationalstürmer Niclas Füllkrug verzichten. Der beste Torschütze der aktuellen Bundesliga-Saison wird am Sonntag wegen muskulärer Probleme in der Wade fehlen. «Niclas hatte aus dem Spiel gegen Mainz bereits ein paar Probleme, die jetzt noch mal zugenommen haben», sagte Trainer Ole Werner am Samstag. Der 30 Jahre alte Stürmer schoss in der laufenden Bundesliga-Saison bereits 16 Tore. Ob die Bremer den WM-Teilnehmer auch über den Sommer hinaus noch halten können, ist fraglich.

«Bild»: Frankfurter Kamada wechselt nicht nach Dortmund

FRANKFURT: Ein möglicher Wechsel des japanischen Fußball-Nationalspielers Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund kommt einem Bericht der «Bild»-Zeitung (Samstag-Ausgabe) zufolge nicht zustande. Der 26-Jährige habe dem BVB abgesagt und wolle lieber ins Ausland wechseln. Zuletzt waren Atlético Madrid und der FC Barcelona als mögliche Interessenten im Gespräch. Nach Dortmund gebe es hingegen schon seit Wochen keinen Kontakt mehr, hieß es nun. Der Vertrag von Kamada läuft zum Saisonende aus, die Eintracht hatte seinen Abschied in dieser Woche bestätigt.

Gündogan-Berater dementiert Einigung mit FC Barcelona

BARCELONA: Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist nach Angaben seines Beraters weiter offen. «Es gibt noch keine Einigung mit irgendeinem Club. Es ist noch nicht entschieden, wo er in den nächsten Jahren spielen wird», sagte Gündogans Berater Ilhan Gündogan der spanischen Zeitung «AS». Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler kann Manchester City im Sommer nach sieben Jahren ablösefrei verlassen. Die spanische Zeitung «Sport» hatte zuvor berichtet, ein Wechsel Gündogans zum FC Barcelona sei praktisch beschlossen.

Bremer Innensenator fordert Werbeverbot für Sportwetten in Deutschland

BREMEN: Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer möchte Werbung für Sportwetten in Deutschland verbieten lassen. Hintergrund ist die Entscheidung der englischen Premier League im Fußball, ab der Saison 2026/27 keine Trikotwerbung von Wettanbietern mehr zu erlauben. Diese Maßnahme könnten sich die deutschen Fußballclubs zum Vorbild nehmen, auch die Vereine im Amateursport, sagte Mäurer mehreren Bremer Medien. Konsequenter wäre es aus seiner Sicht noch, die Logos der Sportwettanbieter nicht nur von der Brust zu streichen, sondern auch von Trikotärmeln und den Werbebanden in den Stadien. Der SPD-Politiker betonte, sein Ziel sei es weiterhin, die Werbung für Sportwetten generell zu verbieten.

Turner Hosseini überrascht mit EM-Bronze am Boden

ANTALYA: Der deutsche Meister Milan Hosseini hat bei den Turn-Europameisterschaften in Antalya am Boden überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Bei seinem EM-Debüt bekam der 21-Jährige aus Böckingen am Samstag 14,200 Punkte von den Wertungsrichtern und wurde damit Dritter. Für den Endkampf der besten Acht hatte er sich mit 14,266 Zählern als Viertbester qualifiziert. Europameister wurde Luke Whitehouse aus Großbritannien mit 14,900 Punkten. Silber ging an Titelverteidiger Artem Dolgopyat aus Israel mit 14,66 Zählern.

Niemeier ersetzt Maria im Tennis-Duell mit Brasilien

STUTTGART: Teamchef Rainer Schüttler setzt im Billie Jean King Cup der Tennis-Damen gegen Brasilien am Samstag auf Jule Niemeier. Die deutsche Nummer eins bestreitet ab 14.00 Uhr das Spitzeneinzel gegen Beatriz Haddad Maia. Niemeier erhält den Vorzug vor Tatjana Maria, die am späten Freitagabend in drei Sätzen gegen Laura Pigossi gewonnen und damit für das 1:1 gesorgt hatte. Fünf Tage nach ihrem Turniersieg in Bogotá hatte Maria einen beeindruckenden Kraftakt gezeigt, danach aber sehr müde gewirkt. Zum Auftakt hatte Anna-Lena Friedsam in drei Sätzen gegen Haddad Maia verloren.

Timberwolves und Heat sichern sich letzte Playoff-Plätze in NBA

MINNEAPOLIS: Die Minnesota Timberwolves und die Miami Heat haben sich die letzten beiden Plätze in den NBA-Playoffs gesichert. Die Heat setzten sich im Play-In-Duell mit den Chicaco Bulls am Freitag mit 102:91 durch und treffen von Sonntag an in der ersten Runde auf die Milwaukee Bucks. Die Timberwolves dominierten die Oklahoma City Thunder vor allem in der zweiten Halbzeit und erarbeiteten sich durch das 120:95 eine Erstrundenserie gegen die Denver Nuggets. Die Bucks und die Nuggets waren in der Hauptrunde die jeweils besten Mannschaften der Eastern und Western Conference.

Avalanche gewinnen in NHL und machen Playoff-Serie gegen Kraken klar

SEATTLE: Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer trifft mit den Seattle Kraken in der ersten Runde der NHL-Playoffs auf seine ehemaligen Teamgefährten des Titelverteidigers Colorado Avalanche. Die Mannschaft aus Denver gewann am Freitagabend (Ortszeit) das letzte Hauptrundenspiel gegen die Nashville Predators 4:3 und machte damit Rang eins in der Central Division der NHL und das Erstrunden-Duell mit den Kraken perfekt.