Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Aston-Martin-Pilot Stroll nach Radcrash noch nicht bei 100 Prozent

DSCHIDDA: Rennfahrer Lance Stroll geht es nach eigener Aussage nach seinem Radunfall vor Saisonbeginn jeden Tag besser. Bei 100 Prozent sei er aber noch nicht, betonte der 24 Jahre alte Formel-1-Pilot aus Kanada, der sich auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien wohl wieder auf ein paar Schmerzen einstellen muss.

Stroll, dessen Vater Lawrence Mitbesitzer des in der noch jungen Saison überraschend starken Rennstalls ist, hatte sich bei einem Crash auf dem Rad während der Vorbereitung das rechte Handgelenk gebrochen und das linke verstaucht. Zudem hatte er eine Zeh-Fraktur erlitten.

Stroll hatte daraufhin die Testfahrten verpasst. Beim Auftaktrennen in Bahrain vor knapp zwei Wochen schaffte er es dennoch auf den starken sechsten Platz, Teamkollege Fernando Alonso war sogar als Dritter aufs Podest gekommen.

Es dauere ein bisschen, bis diese Dinge verheilt seien, betonte Stroll auf dem Dschidda Corniche Circuit. Aber er fühle sich auf jeden Fall besser als vor rund anderthalb Wochen. Im Training am Freitag kam er auf den vierten und siebten Platz.

Formel 1: Ohne Rad zur Streckenbesichtigung

DSCHIDDA: Über sechs Kilometer zu Fuß sind lang. Rund anderthalb Minuten brauchen die Formel-1-Piloten für den schnellen Kurs in Dschidda mit ihren Rennwagen. Ein bisschen länger wäre es mit Rad - für einige immer ein bewährtes Mittel zur Besichtigung der Strecke am Donnerstag vor einem Rennen. Einem Bericht des Fachportals «motorsport.com» zufolge bekamen die Teams vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien aber Post vom Formula One Management.

Demnach wurde der Gebrauch jeglicher Transportmittel - Fahrräder, E-Bikes, Scooter, E-Scooter und weiteres - während der festgeschriebenen Zeit des Streckenrundgangs auf der Strecke untersagt . Ausnahmen seien nicht erlaubt.

«Mit der neuen Vorschrift, nach der wir nicht mit dem Fahrrad um die Strecke fahren dürfen, werden Sie mich wahrscheinlich nicht mehr auf der Strecke sehen», zitierte das Portal den monegassischen Ferrari-Piloten Charles Leclerc: «Ich werde mir nur noch die Videos anschauen.»