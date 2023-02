Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Ski-WM: Gold-Kandidatin Dürr setzt auf Sieger-Ski von Spindlermühle

MÉRIBEL: Deutschlands Medaillen-Hoffnung Lena Dürr setzt im WM-Slalom auf denselben Ski, mit dem sie Ende Januar in Spindlermühle ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte. «Da kann man sich auch verkopfen, wenn man anfängt, mitten in der Saison viel ändern zu wollen», sagte die 31 Jahre alte Münchnerin vor ihrer Paradedisziplin: «Wenn ich da mal was habe, ziehe ich es fast die ganze Saison durch».

Im Alter von 31 Jahren ist Dürr in der Form ihres Lebens. Wenn die besten Slalomfahrerinnen der Welt an diesem Samstag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Méribel um Medaillen fahren, gehört die Deutsche zu den Gold-Kandidatinnen.

Lediglich einmal hatte die Olympia-Vierte in diesem Winter ihren Ski getauscht, vor Weihnachten. Der Wechsel hat sich ausgezahlt. Viermal stand die Athletin vom SV Germering seitdem auf dem Podest. «Wir können, glaube ich, bei uns gerade nicht so viel verkehrt machen, egal was für einen Ski wir nehmen», sagte die Technik-Spezialistin.

Sky sucht weiter Free-TV-Partner für Formel 1

BERLIN: Zwei Wochen vor dem Start der Saison in der Formel 1 hat der Pay-TV-Sender Sky noch keinen Partner für vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen gefunden. Es sei noch keine Entscheidung gefallen, hieß es bei Sky auf Anfrage. Nach der Absage von RTL ist der Bezahlsender auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner für die wichtigste Motorsportserie. Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen pro Saison vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein.

Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1. RTL hatte in den beiden vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen gezeigt, sich aber Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender entschieden. Das erste Rennen des Jahres ist am 5. März der Grand Prix von Bahrain.

Findet Sky keinen Free-TV-Partner, gäbe es theoretisch noch andere Möglichkeiten, die Vereinbarung mit der Formel 1 zu erfüllen. Denkbar wären frei empfangbare Übertragungen im Internet über die eigene Internetseite. Dann könnte Sky jedoch kein Geld für eine Sub-Lizenz kassieren.