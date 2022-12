Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.12.22 | Überblick

Saudischer Sportminister begrüßt Ronaldo in neuem «Zuhause»

RIAD: Saudi-Arabiens Sportminister heißt Cristiano Ronaldo nach dessen Wechsel zum Fußballclub Al-Nassr im Golfstaat willkommen. «Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie wundervolle Erfahrungen im Königreich», schrieb Abdulasis bin Turki al-Faisal auf Twitter. «Willkommen in Ihrem neuen Zuhause». Der Club in der Hauptstadt Riad hatte am Freitagabend mitgeteilt, den 37 Jahre alten Portugiesen in Saudi-Arabien unter Vertrag genommen zu haben. Der saudische Verein lässt sich den Superstar Medienberichten zufolge umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit kosten.

Niederlage für Zverev bei United Cup - 0:2 gegen Tschechien

SYDNEY: Die deutschen Tennisprofis um Alexander Zverev haben einen enttäuschenden Start in den neuen United Cup erlebt und stehen vor der ersten Niederlage. Im Auftakt-Duell mit Tschechien verlor der 25 Jahre alte Olympiasieger am Samstag in Sydney sein erstes offizielles Match auf der Tour seit seiner Fuß-Operation mit 4:6, 2:6 gegen den Weltranglisten-81. Jiri Lehecka. Anschließend unterlag Jule Niemeier 2:6, 5:7 gegen Marie Bouzkova, so dass die Auswahl des Deutschen Tennis-Bunds am Sonntag drei Erfolge benötigt, um die Partie noch zu drehen.

Clemens zieht in Darts-Rangliste an Anderson vorbei

LONDON: Die unerwartete Siegesserie bei der Darts-WM lässt Gabriel Clemens auch in der Weltrangliste aufsteigen. Nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen Alan Soutar steht fest, dass der «German Giant» im Ranking am 4. Januar am zweimaligen Weltmeister Gary Anderson (Schottland) vorbeiziehen wird. Clemens wird nach der WM im schlechtesten Fall auf Platz 22 stehen. Gelingt an Neujahr (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) überraschend ein Erfolg gegen den walisischen Weltranglistenersten Gerwyn Price, wäre der Sprung in die Top 20 der Welt perfekt.

FIFA bittet um Schweigeminute bei Fußball-Partien für Pelé

ZÜRICH: Der Weltverband FIFA hat die Organisatoren von Fußball-Wettbewerben weltweit zu einer Schweigeminute vor jedem Spiel zu Ehren der gestorbenen Ikone Pelé aufgerufen. Damit solle an diesem Wochenende und in der kommenden Woche des legendären Brasilianers gedacht werden, schrieb die FIFA am Freitag in einem Brief an ihre Mitgliedsverbände, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Fünf Deutsche schaffen Sprint-Qualifikation bei Tour de Ski

VAL MÜSTAIR: Fünf deutsche Langläuferinnen und Langläufer haben am Samstag zum Auftakt der 17. Tour de Ski die Qualifikation für die Sprint-Entscheidung im freien Stil geschafft. Im schweizerischen Val Müstair zogen bei den Frauen Laura Gimmler, Sofie Krehl, Coletta Rydzek und Katharina Hennig von den insgesamt neun DSV-Läuferinnen ins Viertelfinale ein. Bei den Männern kam aus dem neunköpfigen deutschen Aufgebot nur Friedrich Moch eine Runde weiter. Qualifikationssieger wurden Nadine Fähndrich aus der Schweiz und der Norweger Johannes Klaebo. Die Finals finden am Nachmittag statt.

NBA: James führt Lakers mit 47 Punkten an 38. Geburtstag zum Sieg

ATLANTA: Basketball-Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Glanzleistung an seinem 38. Geburtstag zum Sieg geführt. Beim 130:121 (62:67) bei den Atlanta Hawks am Freitag (Ortszeit) erzielte James mit 47 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke und verbuchte zudem zehn Rebounds und neun Assists. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder steuerte zwölf Punkte und neun Assists bei. Die Lakers liegen nach dem 15. Saisonsieg weiterhin außerhalb der Playoff-Plätze.