Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Umfrage: Viele Deutsche wollen Trennung von Politik und Sport

BERLIN: Fast die Hälfte der Deutschen wünscht sich, dass politische Debatten nicht bei Sportereignissen geführt werden. 46 Prozent der Befragten befürwortete in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur eine Trennung von Politik und Sport bei Topevents wie Olympischen Spielen und Fußballturnieren. 38 Prozent der Bundesbürger hält es dagegen für richtig, dass bei Sportereignissen auch über politische Themen diskutiert wird.

Zuletzt hatte der Zoff um das Verbot der «One Love»-Kapitänsbinde, die für Vielfalt und Meinungsfreiheit stehen soll, bei der Fußball-WM in Katar für Aufsehen gesorgt. Dem Deutschen Fußball-Bund und sieben anderen Verbänden war vom Weltverband FIFA untersagt worden, dass die Kapitäne ihrer Teams die Binde tragen.

Auch die Diskussion um die Verletzung von Menschenrechten und den Umgang mit Gastarbeitern in Katar hatte die Weltmeisterschaft überschattet. Bundestrainer Hansi Flick hatte die starke Politisierung der WM kritisiert. Die DFB-Elf müsse wieder primär für das Fußballspielen zuständig sein und nicht für die Thematisierung gesellschaftlicher Aspekte. «Das ist unsere Aufgabe - es wäre schön, wenn man uns das zugesteht. Für die Politik sind andere ausgebildet», sagte Flick.

Die Fußball-Stimmung in Deutschland habe unter der Politisierung des Turniers gelitten. «Haben wir in Deutschland alles dafür getan, damit sich die Menschen auf die WM freuen konnten?», stellte Flick als Frage in den Raum.

Ex-Teamchef erwartet kein Vettel-Comeback: «Willensstarker Mann»

MILTON KEYNES: Sebastian Vettels langjähriger Red-Bull-Teamchef Christian Horner rechnet nicht mit einer Rückkehr des viermaligen Formel-1-Weltmeisters als Fahrer. «Ich meine, gib ihm ein Jahr Auszeit. Vielleicht entdeckt er dann seine Leidenschaft wieder und langweilt sich zu Hause», sagte Horner (49) der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich habe den Eindruck, so wie ich ihn kenne, dass er ein sehr willensstarker Mann ist. Und wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann war es das.»

Vettel (35) hat Ende November seine Formel-1-Karriere beendet. Der Aston-Martin-Pilot schloss eine Rückkehr ins Fahrerfeld aber nicht aus. «Die Formel 1 hat eine Art, einen wieder anzusaugen, das haben wir schon bei so vielen anderen Fahrern gesehen», meinte Rekordweltmeister Lewis Hamilton und richtete sich in Abu Dhabi direkt an seinen deutschen Kumpel: «Es ist dein letztes Rennen, aber du wirst zurückkommen.»

Horner hält das Timing für Vettels Abschied aus der Formel 1 für optimal. «Ich denke, der Zeitpunkt ist richtig für ihn. Er war immer schon sehr erwachsen für sein Alter. In seinem Kopf war er immer sehr reif, aber man sieht heute, dass er immer noch auf einem sehr hohen Niveau ist, und was auch immer er tun will, er wird es sehr gut machen», sagte Horner.

Der Engländer ist seit 2005 Teamchef von Red Bull. Von 2010 bis 2013 räumte der Rennstall mit Vettel als Fahrer alle WM-Titel ab und prägte eine Ära. In den vergangenen beiden Jahren wurde Max Verstappen für Red Bull Fahrerweltmeister.