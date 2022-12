Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Trotz WM-Aus: Stojkovic will Serbiens Trainer bleiben

DOHA: Die frühere Spielerlegende Dragan Stojkovic will trotz des Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM in Katar weiter Nationaltrainer Serbiens bleiben. «Im März werden wir mit der Qualifikation für die EM beginnen. Wir haben das große Ziel, zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder dieses Turnier zu erreichen. Und ich hoffe, dass ich dann alle Spieler gesund und in guter Verfassung zurückhabe», sagte der 57-Jährige am Freitagabend nach der 2:3-Niederlage gegen die Schweiz. Mit nur einem Punkt beendeten die Serben die Vorrunden-Gruppe G als Tabellenletzter.

Stojkovic schob das Scheitern bei der WM vor allem auf die großen Verletzungsprobleme seines Teams. Der ehemalige Frankfurter Filip Kostic kam erst im zweiten Spiel zum Einsatz, Stürmerstar Dusan Vlahovic (beide Juventus Turin) stand sogar erst gegen die Schweizer zum ersten Mal in der Startelf. Abwehrspieler Milos Veljkovic von Werder Bremen hatte während der WM-Vorbereitung ebenfalls mit Achillessehnen-Problemen zu kämpfen.

«Wir haben uns von dieser WM in Katar mehr erhofft», sagte Stojkovic. «Aber wir sind mit vielen Verletzungen von Schlüsselspielern hierhergekommen. Es war schwer, damit umzugehen. Du kannst keine WM erfolgreich spielen, wenn nicht alle Schlüsselspieler zu 100 Prozent fit sind.»

Stojkovic gehörte zu den besten Spielern des früheren Jugoslawien und nahm 1990 und 1998 selbst an zwei Weltmeisterschaften teil. Mit Olympique Marseille gewann er 1993 die Champions League.

Nach WM-Debüt: Dortmunds Kobel freut sich und drückt Sommer die Daumen

DOHA: Torhüter Gregor Kobel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund stellt nach seinem WM-Debüt für die Schweiz keine Ansprüche auf weitere Einsätze beim Turnier in Katar. «Ich rechne gar nicht damit», antwortete der 24-Jährige nach dem 3:2-Sieg gegen Serbien auf die Frage eines Journalisten, ob er damit rechne, nun auch im Achtelfinale gegen Portugal im Tor zu stehen. «Ich hoffe, dass Yann schnell wieder gesund wird», sagte Kobel über den erkälteten Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach, den er im letzten Gruppenspiel der Eidgenossen am Freitagabend vertreten hatte. «Dann werden wir sehen, wie es aussieht.»

Für Kobel war die Partie gegen Serbien erst das vierte A-Länderspiel für die Schweiz. Er habe erst am Spieltag und sehr kurzfristig davon erfahren, dass er von Anfang an aufläuft, berichtete der BVB-Profi. «Ich habe mich riesig gefreut», sagte Kobel. Ein «sehr spezielles Spiel» sei es gewesen - und ein «sehr entscheidendes». Er sei «mega glücklich» über den Einzug ins Achtelfinale. In dem trifft die Schweiz am Dienstag auf Portugal (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV).