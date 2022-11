Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Vettel über Adrenalinrausch in Formel 1: «Wird nicht zu ersetzen sein»

ABU DHABI: Sebastian Vettel freut sich nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere über den neuen Freiraum ohne berufliche Verpflichtungen. «Es ist nicht so, dass ich einen Kalender habe und sage, im März wird das passieren, und im April oder Mai wird das passieren. Ich freue mich darauf, keinen Kalender zu haben, und dann muss ich eine Menge Dinge finden, die mich beschäftigen», sagte der viermalige Weltmeister vor seinem letzten Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Abu Dhabi.

Vettel wird den Adrenalinrausch vermissen. «Er wird nicht zu ersetzen sein», räumte der 35 Jahre alte Aston-Martin-Pilot ein, der 16 Jahre in der Motorsport-Königsklasse aktiv war. «Wir müssen aber lernen, damit umzugehen und etwas anderes zu finden, das das vielleicht ein wenig ersetzt.»

Vettel will nun Dingen mehr Raum geben, für die er während der Rennfahrerlaufbahn nicht genug Zeit hatte. «Ich bin ein viel beschäftigter Geist», sagte der Aktivist für Menschenrechte und Klimaschutz. Vettel will unter anderem mehr Zeit mit seiner Frau und den drei Kindern verbringen.

Alpindirektor hofft auf mehr Podestplätze: «Müssen besser sein»

MÜNCHEN: Alpindirektor Wolfgang Maier wünscht sich in diesem Weltcup-Winter eine Leistungssteigerung der deutschen Athleten. «Wir müssen besser sein als letztes Jahr. Wir haben zehn Podien gehabt und das ist mir ein bisschen zu wenig», sagte der 61-Jährige vor dem ersten Slalom an diesem Samstag (10.00/ 13.00 Uhr/Eurosport und BR) im finnischen Levi. Der Anspruch müsse es sein, zur Elite zu gehören. «Wir fahren bei den Besten der Welt. Das muss man auch mal akzeptieren», sagte Maier weiter.

Vor allem die Speed-Fahrer hatten im vergangenen Winter enttäuscht. Ohne den damals verletzten Thomas Dreßen fuhr die Riege um die Vizeweltmeister Romed Baumann und Andreas Sander nicht einmal aufs Podium. Bei den Technikern konnten immerhin Lena Dürr mit vier Podestplätzen und Linus Straßer mit seinem Sieg in Schladming überzeugen.

Mercedes-Teamchef Wolff über Mick Schumacher: «Passt gut zum Stern»

ABU DHABI: Mercedes kann sich ein Formel-1-Engagement von Mick Schumacher sehr gut vorstellen. «Er ist ein Deutscher, er passt unheimlich gut zum Stern. Ich finde, er hätte einen Platz in der Formel 1 verdient und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das machen können», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff dem TV-Sender Sky vor dem letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi.

Wolff verwies erneut auf die enge Verbindung von Mercedes zur Familie Schumacher und zugleich auf die Priorität des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher: Der 23-Jährige könnte noch eine Mini-Chance auf ein Stammcockpit für 2023 bei Williams haben. Voraussetzung wäre allerdings, dass der Wunschkandidat Logan Sargeant in der Formel 2 nicht die nötigen Punkte für seinen Formel-1-Führerschein zusammenbekommt.

Mick Schumacher muss Haas nach zwei Jahren verlassen. Mercedes hat mit Lewis Hamilton und George Russell seine Stammcockpits besetzt. Schumacher könnte aber als Ersatzfahrer Erfahrung sammeln. «Mick könnte wahnsinnig dazulernen, mit so einem Team zusammenzuarbeiten», meinte Onkel Ralf Schumacher. Sein Bruder Michael Schumacher fuhr die letzten drei Jahre seiner Formel-1-Karriere für die Silberpfeile.