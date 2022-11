Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Vettel: «Als würde ich einen Entzug machen»

BERLIN: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel will nach dem Ende seiner Karriere in den nächsten Monaten auf Distanz zum Motorsport gehen. «Ich habe die Erwartung an mich selbst, auch ohne Formel 1 klarzukommen - als würde ich einen Entzug machen», sagte der 35-Jährige dem «Spiegel». Vettel beendet seine Laufbahn zum Ende der Saison, in der noch zwei Rennen ausstehen.

Sein Vorbild beim Abschied aus dem Job sei der TV-Entertainer Stefan Raab. «Der war so omnipräsent in der Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören», sagte Vettel: «Und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe.» Raab arbeitet allerdings im Hintergrund weiter. Er arbeitet unter anderem für die ProSieben-Show «Free ESC», tritt jedoch nicht mehr vor der Kamera auf.