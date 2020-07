Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

«L'Équipe»: Niko Kovac wird neuer Trainer bei AS Monaco

BERLIN: Der frühere Bayern-Coach Niko Kovac wird nach Informationen der französischen Zeitung «L'Équipe» neuer Trainer des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco. Wie das Blatt am Samstag berichtete, soll der 48-Jährige Robert Moreno ersetzen und zeitnah einen langfristigen Vertrag bei den Monegassen unterschreiben. Kovac war am 3. November 2019 als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München freigestellt worden, danach hatte sich der frühere Profi erst einmal zurückgezogen. Zwischenzeitlich war er mit einem Engagement bei Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.

Abwehrspieler Rüdiger: DFB-Team bei EM 2021 kein Topfavorit

LONDON: Nationalspieler Antonio Rüdiger sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der ins kommende Jahr verschobenen Europameisterschaft nicht als einen der Top-Favoriten. «Da sehe ich noch andere Teams ein wenig vor uns», sagte der Abwehrspieler des englischen Premier-League-Clubs FC Chelsea in einem Interview mit «dfb.de». Dass das Turnier durch die Corona-Pandemie verschoben wurde, sei aber gerade für das junge deutsche Team nicht «so schlecht. Niklas Süle kommt zurück, auch Leroy Sané. Jetzt müssen wir sehen, wie sich das Jahr bis zur EM gestaltet.»

Berichte: Hertha denkt an Tesla oder Amazon als Hauptsponsoren

BERLIN: Hertha BSC buhlt einem Bericht der «Berliner Zeitung» (Samstag) und des «Berliner Kurier» (Samstag) zufolge um Tesla und Amazon als neue Partner. Der 43 Jahre alte Investor Lars Windhorst wird bis diesen Oktober bereits 374 Millionen Euro über seine Firma Tennor in den Verein gesteckt haben und hofft auf sportliche erfolgreichere Zeiten mit dem Hauptstadt-Club. Einen Hauptsponsor hat Hertha derzeit zwar noch. Laut einem jüngsten «Kicker»-Bericht will der Club diesen aber wechseln. Demnach soll der Discounter Tedi auch seine Bereitschaft signalisiert haben, vorzeitig den Weg freizumachen.

BVB-Sportdirektor Zorc kontert Vorwürfe von Paris Saint-Germain

DORTMUND: Der Streit zwischen Borussia Dortmund und dem französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain geht in die nächste Runde. Den Vorwurf von Paris-Sportdirektor Leonardo (50), dass deutsche Vereine, «vor allem Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund», sich verstärkt um junge Spieler aus Frankreich bemühen und eine Gefahr für die Jugendakademie in Frankreich seien, wies Dortmunds Sportchef Michael Zorc zurück. Leonardo unterliege da einem Irrtum, denn in der Regel sei es genau anders herum, sagte der 57-jährige Zorc der «Bild» (Samstag).

Golfstar Woods schafft mit Mühe den Cut beim Memorial Tournament

DUBLIN/OHIO: Golf-Star Tiger Woods hat sich beim PGA-Turnier in Dublin/Ohio nur mit viel Mühe für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert. Der 15-malige Major-Sieger aus den USA spielte am zweiten Tag im Muirfield Village Golf Club eine schwache 76er-Runde und fiel mit insgesamt 147 Schlägen vom 18. auf den geteilten 64. Rang zurück. Der 44 Jahre alte Kalifornier hat das Memorial Tournament der US-Legende Jack Nicklaus bereits fünf Mal gewonnen.

NBA: Verbliebene Spiele zählen nicht mehr für MVP-Auszeichnung

BERLIN: Im Kampf um den Titel des wertvollsten Spielers in der amerikanischen Basketball-Profiliga können die NBA-Profis nach dem Corona-Neustart keine Punkte mehr sammeln. Die verbliebenen Spiele der Saison, die nach der coronabedingten Zwangspause ab dem 30. Juli weitergehen soll, fließen nicht mehr in die Wertung ein. Das teilte die NBA am Freitag in einem Memo an die Teams mit, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Die Wahl soll demnach bis zum Neustart der Saison am 30. Juli beendet sein. Das gilt auch für die anderen Auszeichnungen, wie etwa «Rookie of the year».

Ex-Biathletin Dahlmeier unentschlossen über Trainerkarriere

BERLIN: Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier ist noch unentschlossen, ob sie später einmal eine Karriere als Trainerin anstrebt. «Trotz meiner Ausbildung weiß ich noch nicht einmal, ob ich am Ende wirklich Trainerin werden möchte. Und wenn - dann finde ich es ganz wichtig, erst Erfahrung mit jüngeren Athleten zu sammeln und nicht sofort ganz oben anzufangen», sagte die zweimalige Olympiasiegerin im Interview der «Passauer Neue Presse» (Samstag). Als Trainerin im Weltcup sieht sich die 26-Jährige, die gerade die B-Lizenz erwirbt, jedenfalls nicht.