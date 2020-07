Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Englischer Fußball-Weltmeister Jack Charlton gestorben

LEEDS: Der englische Fußball trauert um seinen einstigen Weltmeister Jack Charlton. Wie sein langjähriger Club Leeds United und seine Familie mitteilten, starb Charlton am Freitagabend im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit. Der Abwehrspieler gehörte 1966 zur englischen Mannschaft, die mit einem 4:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die DFB-Auswahl das legendäre Endspiel im Londoner Wembley-Stadion gewann. Charlton absolvierte 35 Länderspiele und 773 Begegnungen für Leeds. Nach dem Ende seiner Karriere als Spieler 1973 arbeitete er auch als Trainer. Mit Irlands Nationalmannschaft gewann er 1988 bei der EM-Endrunde in Deutschland ausgerechnet gegen England mit 1:0.

DFB-Chef Keller: Nachhaltigkeit für mehr Spannung in der Bundesliga

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller fordert mehr Nachhaltigkeit im Profifußball und sieht darin auch ein Rezept für mehr Spannung in der Bundesliga. «Für den Fußball ist es sicherlich nicht förderlich, wenn wir immer denselben Meister und immer denselben Pokalsieger haben», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds dem SWR. Es brauche «mehr Transparenz» und ein Nachhaltigkeitskonzept, das weit über ein Financial Fairplay hinausgehe. «Das schadet übrigens auch Bayern, wenn sie jedes Jahr deutscher Meister und deutscher Pokalsieger werden. Das wird gähnend langweilig, und das will kein Mensch im Fußball.» Der FC Bayern hatte zuletzt den achten Meistertitel in Serie gefeiert.

Formel-1-Abschlusstraining abgesagt - Dauerregen in Spielberg

SPIELBERG: Das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Österreich ist nach Dauerregen abgesagt worden. Dies teilten die Organisatoren am Samstag in der Steiermark mit. Anstatt ab 12.00 Uhr in die letzte Übungseinheit vor der Startplatzjagd (15.00 Uhr) zu gehen, waren Sebastian Vettel & Co. zum Warten gezwungen. Die starken Regenfälle auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg hatten zuvor schon dafür gesorgt, dass das Formel-3-Rennen im Rahmenprogramm der Motorsport-Königsklasse nach nur zwölf Runden abgebrochen worden war.

Sechs Fußballer von Roter Stern Belgrad mit positiven Corona-Tests

BELGRAD: Sechs weitere Spieler des serbischen Fußball-Meisters Roter Stern Belgrad sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Club am Samstag mitteilte, müssen sie sich in Belgrad für zwei Wochen in Quarantäne begeben und dürfen nicht am Trainingslager teilnehmen. Bereits am 22. Juni waren fünf Akteure positiv auf das Virus getestet worden. Zuvor hatte die Mannschaft ihren dritten Meistertitel nacheinander gefeiert. Dabei waren 18.000 Fans im Stadion, nach dem Spiel gab es Feierlichkeiten.

Real vergrößert Vorsprung auf Barcelona - 2:0-Sieg gegen Alaves

MADRID: Real Madrid hat auf dem Weg zum angestrebten spanischen Meistertitel seine Tabellenführung vor Verfolger FC Barcelona wieder ausgebaut. Die Königlichen mit Fußball- Nationalspieler Toni Kroos gewannen am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen Deportivo Alaves. Karim Benzema (11. Minute/Foulelfmeter) und Marco Asensio (51.) sorgten für den ungefährdeten Erfolg. Bei jeweils drei ausstehenden Spielen vor Saisonende in der Primera Division liegt Real vier Zähler vor Barcelona und darf auf die erste Meisterschaft seit 2017 hoffen. Für das Team von Trainer Zinedine Zidane war es im achten Spiel nach der Corona-Pause der achte Sieg.

Köln: Verlängerung mit Trainer Gisdol fast perfekt

KÖLN: Die Vertragsverlängerung von Trainer Markus Gisdol beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wird voraussichtlich in Kürze verkündet. «Wir werden das bis zum Trainingsstart Anfang August definitiv geklärt haben», sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle in einem Interview des «Express» und des «Kölner Stadt-Anzeigers». Gisdol hatte den FC im November übernommen und nach starkem Zwischenspurt auch ohne Sieg in zehn Geisterspielen zum Klassenerhalt geführt. Der gemeinsam mit Gisdol gekommene Sportchef Horst Heldt hatte Ende Juni bereits bis 2023 unterschrieben.

Rittner vor Berliner Tennis-Turnieren: Sind uns Verantwortung bewusst

BERLIN: Vor den beiden Tennis-Einladungsturnieren in Berlin hat Turnierdirektorin Barbara Rittner die Vorbildfunktion der Veranstaltungen nicht nur für den Sport unterstrichen. Es sei wichtig, sich der Verantwortung für die Tennis-Szene bewusst zu sein, sagte die deutsche Damentennis-Chefin in einem Interview der «Berliner Zeitung» (Samstag-Ausgabe). «Am allerliebsten wäre uns natürlich, dass nach diesem Event alle fragen: Wie sieht euer Hygienekonzept aus? Und wir vielen damit weiterhelfen können, nicht nur dem Sport, sondern der ganzen Eventwelt», sagte Rittner.

NHL will wieder Eishockey-Profis zu Olympia schicken

NEW YORK: Die Eishockey-Profis aus der nordamerikanischen Liga NHL sollen 2022 zu den Olympischen Winterspielen zurückkehren. Wie die Liga am Freitag (Ortszeit) mitteilte, will sie nach dem Fehlen ihrer Akteure 2018 die Teilnahme für die nächsten Spiele in Peking und 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ermöglichen. Dies müsse allerdings noch endgültig mit dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Eishockey-Weltverband ausgehandelt werden. Vor zweieinhalb Jahren waren im südkoreanischen Pyeongchang keine Akteure aus der stärksten Liga der Welt dabei, nachdem sie seit 1998 zuvor an allen Winterspielen teilnehmen konnten.