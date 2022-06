Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Stürmer Taiwo Awoniyi verlässt Union Berlin in Richtung England

BERLIN: Stürmer Taiwo Awoniyi wechselt von Union Berlin zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Das teilten der Fußball-Bundesligist und der ehemalige Europapokalsieger aus Nottingham am Samstag mit. Über die Ablösesumme machte Union wie üblich keine Angaben. In Medien wurde zuletzt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro spekuliert, von der auch der FC Liverpool als vorheriger Club des 24-Jährigen profitieren sein.

Borussia Dortmund verpflichtet Top-Talent aus Ajax-Jugend

DÜSSELDORF: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Top-Talent Prince Aning aus der Jugend von Ajax Amsterdam verpflichtet. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger ist nach BVB-Angaben zunächst für die U23 in der 3. Liga vorgesehen. Anning erhält beim Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen verpflichtete den 16 Jahre alten Madi Monamay vom KRC Genk. Der Innenverteidiger soll zunächst die U19-Junioren des Clubs verstärken.

Ex-Basketballprofi Gavel neuer Trainer in Ulm

NEU-ULM: Ex-Profi Anton Gavel ist neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge des zum spanischen Topteam Gran Canaria abgewanderten Slowenen Jaka Lakovic an, teilte der Verein am Samstag mit. Gavel, der als Spieler mit den Brose Baskets Bamberg und dem FC Bayern München insgesamt fünfmal deutscher Meister und viermal Pokalsieger wurde, erhält bei den Schwaben einen Zweijahresvertrag.

Generationenwechsel in Bayern: Kern folgt auf Fußball-Präsident Koch

BAD GÖGGING: Christoph Kern ist neuer Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. Der 39 Jahre alte Jurist wurde am Samstag auf dem BFV-Verbandstag im niederbayerischen Bad Gögging zum Nachfolger des langjährigen DFB-Spitzenfunktionärs Rainer Koch gewählt. Der 63-jährige Koch kandidierte nach 18 Jahren an der Spitze des größten Landesverbandes im Deutschen Fußball-Bund nicht noch einmal für eine weitere vierjährige Amtszeit.

Corona-Fälle: Kanada zieht Wasserball-Team von Schwimm-WM zurück

BUDAPEST: Kanada hat seine Wasserball-Mannschaft der Männer wegen mehrerer Corona-Fälle im Team aus der Weltmeisterschaft zurückgezogen. «Nach sorgfältiger Überlegung, auf Anraten des medizinischen Personals und nach einer offenen Diskussion mit den Athleten und dem offiziellen Covid-Verbindungsbeamten des Teams Kanada hat Wasserball-Kanada die schwierige Entscheidung getroffen, die Herrenmannschaft von der Teilnahme an den verbleibenden Wasserball-Wettkämpfen bei den Fina-Weltmeisterschaften in Budapest 2022 zurückzuziehen», heißt es in einer Erklärung von Wasserball Kanada.

Tampa Bay verhindert vorzeitige Meisterschaft der Colorado Avalanche

DENVER: Die Tampa Bay Lightning haben in der Finalserie der Eishockey-Liga NHL um den Stanley Cup zurückgeschlagen. Der Meister der vergangenen beiden Jahre gewann am Freitagabend (Ortszeit) bei den Colorado Avalanche mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) und verkürzte in der Serie auf 2:3. Colorado mit dem deutschen Angreifer Nico Sturm fehlt somit weiter ein Sieg zum Titel.

Kretschmer und Hake holen Kanu-Titel

BERLIN: Ex-Weltmeister Peter Kretschmer hat bei den Finals in Berlin am Samstag einen weiteren Titel gewonnen. Im Canadier-Einer der Herren gewann der Leipziger im Parallelsprint gegen Titelverteidiger Nico Pickert vom Linden-Dahlhauser KC die deutsche Meisterschaft. Das Finale im Kajak-Einer der Damen im Anschluss konnte Jule Hake für sich entscheiden. Die 22-Jährige vom KSG Lünen verwies im Parallelsprint Paulina Paszek aus Hannover auf Rang zwei.

Favoritin Laura Lindemann deutsche Triathlon-Meisterin

BERLIN: Triathletin Laura Lindemann hat die deutsche Meisterschaft über die Sprintdistanz gewonnen. Einen Tag vor ihrem 26. Geburtstag setzte sich die Favoritin aus Potsdam am Samstag bei den Finals in Berlin gegen Annika Koch und Nina Eim durch. Nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer Laufen lag die ehemalige U23-Weltmeisterin neun Sekunden vor Koch. Die 23-Jährige aus Saarbrücken hatte erst vor einer Woche mit ihrem ersten Weltcup-Sieg im mexikanischen Huatulco auf sich aufmerksam gemacht.