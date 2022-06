Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.22 | Überblick

Sky: Bayern-Coach Nagelsmann telefoniert mit Sadio Mané

BERLIN: Bayern Münchens Chefcoach Julian Nagelsmann hat nach Sky-Informationen mit dem umworbenen Liverpool-Star Sadio Mané telefoniert. Dabei habe der Senegalese keine Star-Allüren gezeigt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Demnach habe sich Mané auch sehr flexibel gezeigt. Auf die Frage, auf welcher Position er sich sehe, soll er geantwortet haben, er spiele dort, wo man ihn brauche. «Mané will zum FC Bayern und hat in den Gesprächen klar signalisiert: Ich möchte nur nach München wechseln», hieß es in dem Sky-Bericht. Der FC Liverpool hatte zuletzt nach Medienberichten auch ein zweites Angebot des FC Bayern München für Mané abgelehnt.

43 Punkte für Curry: Warriors gleichen in NBA-Finals gegen Boston aus

BOSTON: Die Golden State Warriors haben in den NBA-Finals wieder ausgeglichen und eine Vorentscheidung zu Gunsten der Boston Celtics mit einem Auswärtssieg verhindert. In einem engen Spiel holte das Team insbesondere wegen seines überragenden Stars Stephen Curry am Freitagabend (Ortszeit) ein 107:97. In der Serie nach dem Modus best-of-seven steht es 2:2. Curry war mit 43 Zählern erneut der beste Werfer und hatte mit seinen sieben Dreiern wie schon in den vorausgehenden drei Duellen mindestens fünf erfolgreiche Würfe aus der Distanz. Das gab es in einer Final-Serie noch nie.

Bulgarische Fußball-Auswahl in Unfall verwickelt - Nedelew operiert

BERLIN: Die bulgarische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Anreise zum Nations-League-Spiel in Georgien in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei erlitt Mittelfeldspieler Todor Nedelew (29) ein Schädel-Hirn-Trauma, infolge dessen er operiert werden musste. Wie der bulgarische Verband am Samstag mitteilte, sei der Eingriff erfolgreich verlaufen. Nedelew, der von 2014 bis 2016 beim FSV Mainz 05 spielte, werde weiter im Krankenhaus versorgt. Über seinen Zustand werde man zeitnah informieren. Allen anderen Unfallbeteiligten gehe es gut. Der Unfall der Bulgaren ereignete sich am Freitag nach ihrer Ankunft in Georgiens Hauptstadt Tiflis, wo sie am Sonntag (18.00 Uhr) ihr viertes Gruppenspiel bestreiten.

Augsburgerin Lilik Zweite beim Kanuslalom-Weltcup in Prag

PRAG: Elena Lilik ist beim Kanuslalom-Weltcup in Prag auf Rang zwei gefahren. Die Vize-Weltmeisterin leistete sich am Samstag im Kajak-Wettbewerb auf der anspruchsvollen Wildwasserstrecke eine Stabberührung und musste nur der Australierin Jessica Fox um 0,89 Sekunden den Vortritt lassen. Dritte wurde die Französin Camille Prigent. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk paddelte den Parcours zwar am schnellsten herunter, doch die 30-Jährige wurde aber nach vier Fehlern und acht Strafsekunden Siebte.

Dressur-DM: Schneider überragt und feiert Special-Titel

BALVE: Dressurreiterin Dorothee Schneider hat im Sattel von Showtime mit einer überragenden Leistung die deutsche Meisterschaft im Grand Prix Special gewonnen. Die 53-Jährige siegte am Samstag in Balve mit ihrem Wallach, der seit dem Team-Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio wegen einer Verletzung pausiert hatte. Schneider erhielt für ihren Ritt von den Wertungsrichtern 83,686 Prozent. Es ist Schneiders dritter DM-Titel nach Erfolgen 2016 und 2019. Platz zwei sicherte sich überraschend Frederic Wandres, der mit Duke of Britain 79,981 Prozent erhielt. Zu viele Fehler unterliefen Isabell Werth aus Rheinberg mit Quantaz (78,216), die sich mit Platz drei begnügen musste.

Ex-Fußballer Subotic zu Lebensstil: «Zum Teil sinnlos gelebt»

BERLIN: Neven Subotic blickt mit großer Selbstkritik auf seine Zeit als Fußball-Profi zurück. «Im Rückblick schäme ich mich, dass ich damals zum Teil so sinnlos gelebt habe», sagte der 33-Jährige im Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag). Der frühere serbische Nationalspieler wurde mit Borussia Dortmund zweimal deutscher Meister sowie einmal Pokalsieger, und er habe auch Spaß in seiner Karriere gehabt. Aber weder habe er nachhaltige Freundschaften gefunden noch sich menschlich weiterentwickelt oder etwas geleistet, auf das er stolz sei: «Am Ende meines Lebens geht es nicht nur darum, ob ich Spaß hatte.»

Bericht: Dortmund an Hoffenheimer David Raum interessiert

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist nach Sky-Informationen am Hoffenheimer David Raum interessiert. Der BVB wolle den 24-Jährigen «unbedingt» verpflichten, hieß es. Bei der TSG 1899 Hoffenheim hat Raum noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Der Transfer sei noch ein bisschen weit weg, weil er schwierig sei, hieß es in dem Sky-Bericht aber auch. Nach Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi wäre Raum der nächste Fußball-Nationalspieler, der zum BVB wechseln würde.

Abwehrspieler Veljkovic verlängert Vertrag mit Werder Bremen

BREMEN: Der serbische Nationalspieler Milos Veljkovic bleibt auch nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger habe seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre verlängert, teilten die Bremer am Samstag mit.

Bierhoff: Präsidium wird «zeitnah» über «Die Mannschaft» diskutieren

BERLIN: In der Debatte um den umstrittenen Begriff «Die Mannschaft» für die deutsche Fußball-Auswahl hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff eine Entscheidung gefordert, «die danach intern nicht mehr zur Diskussion gestellt wird». Das sagte der 54-Jährige im Interview der «Welt am Sonntag». Man wisse, dass die Bezeichnung polarisiere, meinte der Europameister von 1996. Aber «Die Mannschaft» sei kein von ihm geprägter Begriff, man werde so auf der ganzen Welt genannt. Es sei ein Wert des DFB, der seiner wichtigsten Mannschaft. «Das Präsidium wird zeitnah über diesen Begriff diskutieren. Die Diskussion sollte aber nicht emotional, sondern sachlich geführt werden», sagte Bierhoff. Unter anderen Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich für eine Abschaffung der Bezeichnung ausgesprochen.

Hammerwurf-Olympiasiegerin Wlodarczyk stoppt Autodieb

BERLIN: Die dreimalige Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk hat einen Autodieb geschnappt und sich dabei verletzt. Der Mann habe versucht, ihren Wagen zu stehlen. «Ich habe den Dieb im Alleingang festgenommen und der Polizei übergeben. Leider habe ich das mit einer Muskelverletzung bezahlt», schrieb die 36-Jährige auf Instagram. Am Montag werde sie deshalb operiert. Die genaue Art der Verletzung ging aus dem Post nicht hervor. Die 36-Jährige will bei den Weltmeisterschaften in Oregon/USA vom 15. bis 24. Juli ihren fünften Weltmeistertitel holen.

Beamte in Costa Rica bekommen für WM-Playoff Mittagspause verlängert

SAN JOSÉ: Costa Ricas öffentliche Angestellte sollen kommenden Dienstag eine extralange Mittagspause bekommen, um das WM-Playoff-Spiel der Fußballnationalmannschaft gegen Neuseeland schauen zu können. Das kündigte Präsident Rodrigo Chaves an. Bei der Partie am Dienstag in Katar handelt es sich um das entscheidende Match um den dann letzten freien Platz für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in dem Emirat.