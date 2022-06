Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.06.22 | Überblick

Hockey-Endrunde: Titelverteidiger Köln und Düsseldorf im Finale

BONN/HAMBURG: Die Hockey-Herren von Titelverteidiger Rot-Weiss Köln gegen den Hamburger Polo Club sowie die Damen-Teams vom Mannheimer HC und Düsseldorfer HC stehen am Sonntag in Bonn in den Endspielen um die deutsche Meisterschaft. Köln hatte das erste Halbfinale gegen den HTHC Hamburg mit 3:1 gewonnen. Anschließend setzte sich der Hamburger Polo Club mit 3:0 gegen den Mannheimer HC durch. Bei den Damen kam der MHC wiederum zu einem 5:1 gegen den HTHC. Im abschließenden Spiel besiegte Titelverteidiger DHC den Club an der Alster nach Penaltyschießen mit 6:5.

Golf: Victor Perez übernimmt die Führung in Winsen

WINSEN: Profi-Golfer Victor Perez geht als Führender in die Schlussrunde der Porsche European Open im niedersächsischen Winsen/Luhe. Der Franzose spielte am Samstag am dritten Tag eine 71 und liegt mit 211 Schlägen fünf Versuche unter Par. Dem 29-Jährigen, der in der vergangenen Woche die Dutch Open im niederländischen Cromvoirt gewonnen hatte, gelang auf dem Green-Eagle-Kurs vor den Toren Hamburgs auch der Schlag des Tages: Gleich auf dem Par-3-Loch der zweiten Bahn schlug Perez ein Ass.

Bonn verkürzt im BBL-Halbfinale gegen Bayern-Basketballer auf 1:2

MÜNCHEN: Die Telekom Baskets Bonn haben ein vorzeitiges Saisonaus in der Basketball-Bundesliga abgewendet. Am Samstag gewannen die Bonner das dritte Playoff-Halbfinalspiel beim FC Bayern München mit 86:84 und verkürzten in der Best-of-five-Serie auf 1:2. Am kommenden Montag haben die Bayern mit einem Sieg in einem weiteren Heimspiel aber die Chance, ins Finale einzuziehen.

Trainer Kuntz gewinnt mit Türkei in Nations League gegen Färöer

ISTANBUL: Trainer Stefan Kuntz ist mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft ein optimaler Start in die Nations League gelungen. Die Mannschaft des 59 Jahre alten Ex-Profis setzte sich am Samstag gegen die Färöer mit 4:0 durch. Im Istanbuler Basaksehir-Fatih-Terim-Stadion erzielten Cengiz Ünder, Halil Dervisoglu, Serdar Dursun und Merih Demiral die Treffer für die Gastgeber. In der Liga C bekommen es die Türken, die sich nicht für die WM Ende des Jahres in Katar qualifizieren konnten, in Gruppe eins noch mit Luxemburg und Litauen zu tun.

England verliert 0:1 in Ungarn - Buh-Rufe bei Kniefall

BUDAPEST: Vize-Europameister England hat zum Auftakt der Nations League eine Niederlage in Ungarn hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Gareth Southgate verlor am Samstag in Budapest 0:1. Ungarn sorgte damit in der deutschen Gruppe drei vor dem Spiel der DFB-Auswahl am Samstagabend in Italien für das erste Achtungszeichen. Bundesligaprofi Dominik Szoboszlai von RB Leipzig verwandelte einen nicht unumstrittenen Foulelfmeter in der 66. Minute zum Sieg der starken Gastgeber. Trotz des Zuschauerverbots wegen diskriminierenden Verhaltens der ungarischen Fans war die Puskás Aréna gut gefüllt gewesen. Als das englische Team kurz vor Anpfiff als Zeichen gegen Rassismus wie gewohnt auf die Knie ging, waren Buh-Rufe zu hören.

DFB-Auswahl trennt sich 1:1 von Europameister Italien

BOLOGNA: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihren ersten Härtetest in der Nations League gegen Europameister Italien mit einem Remis beendet. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick kam am Samstagabend in Bologna zu einem 1:1 und offenbarte dabei Schwächen in allen Mannschaftsteilen. Beim Auftakt in den anspruchsvollen Länderspielblock verhinderte Joshua Kimmich mit seinem Tor in der 73. Minute die erste Niederlage unter Flick. Kurz zuvor hatte Lorenzo Pellegrini vor 23.754 Zuschauern zur italienischen Führung getroffen. Schon am Dienstag geht es für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in München gegen England weiter.

ST.

GALLEN: Die Schweizer Springreiter haben das Geschehen beim Großen Preis des Fünf-Sterne-Turniers in St. Gallen dominiert. Eidgenosse Martin Fuchs siegte am Samstagabend mit Conner im entscheidenden Umlauf mit einer fehlerlosen Runde in 42,91 Sekunden. Zweiter wurde der Belgier Wilm Vermeir mit IQ (0/44,76), auf dem dritten Rang platzierte sich mit Bryan Balsiger mit Dubai du Bois Pinchet (0/45,55) ebenfalls ein Schweizer. Als einziger Deutscher hatte sich Sven Schlüsselburg aus Ilsfeld mit Bud Spencer für den zweiten Umlauf qualifiziert. Dort schied der 40-Jährige jedoch aus und belegte damit Rang 13.

Arminia Bielefeld holt Italiener Forte als Trainer

BIELEFELD: Arminia Bielefeld hat den italienischen Trainer Uli Forte verpflichtet. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga am Samstag mitteilte, erhält der 48-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und wechselt vom Schweizer Zweitligisten Yverdon Sport FC zu den Ostwestfalen. Zuvor war er bereits auch als Coach bei Young Boys Bern, Grasshopper Zürich, dem FC St. Gallen und beim FC Zürich. In dieser Zeit gewann er zweimal den Schweizer Pokal.

Alaba zu neuem Coach Rangnick: «Er sieht das große Ganze»

BERLIN: Champions-League-Sieger David Alaba hat zwar den ersten Sieg der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Teamchef Ralf Rangnick nur vor dem Fernseher mitverfolgt. Aber der Abwehrspieler von Real Madrid freut sich schon, am Montag im Wiener Happel-Stadion gegen Dänemark selbst ins Geschehen eingreifen zu können. Beim 3:0 (1:0) am Freitagabend bei Vizeweltmeister Kroatien habe man schon «die neue Philosophie» gemerkt. «Was man von außen sehen konnte, war sehr positiv. Wir haben gleich zwei Formationen angewendet. Man hat sicher schon irgendwie seine Handschrift sehen können beim Pressing», sagte der langjährige Profi des FC Bayern München am Samstag.

Alaba war nach den Feierlichkeiten mit Real Madrid erst am Mittwoch ins ÖFB-Trainingslager gekommen. Nach Rücksprache mit Rangnick wurde entschieden, dass er die Reise nach Kroatien auslässt. «Ich wollte in Kroatien spielen, aber der Trainer hat einen klaren Plan, den ich auch verstehe. Er sieht das große Ganze und will das Beste für die Mannschaft», sagte Alaba.

Im Heimspiel gegen Dänemark wird Alaba laut Rangnick auf jeden Fall beginnen, wie es danach in den Spielen zu Hause gegen Frankreich und in Dänemark weitergeht, ist noch offen. «Die Saison ist schon sehr lang», sagte der 29-Jährige.

Rafael Nadal greift in Paris nach 14. French-Open-Titel

PARIS: Der spanische Tennisstar Rafael Nadal greift bei den French Open nach seinem 14.

Titel. Der 36-Jährige trifft im Finale von Paris am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) auf Casper Ruud. Für den 23 Jahre alten Norweger ist es das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Nadal hat bislang 21 Mal in Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York gewonnen und ist damit Grand-Slam-Rekordhalter. Im Halbfinale hatte der Spanier am Freitag von der Verletzung von Alexander Zverev profitiert. Ruud hatte sich gegen den Kroaten Marin Cilic in vier Sätzen durchgesetzt.

«Abendblatt»: Raoul Korner übernimmt Hamburger Basketballer

HAMBURG: Der Österreicher Raoul Korner soll neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers werden. Das berichtete das «Hamburger Abendblatt» am Samstag.

Der 48-Jährige ist seit 2019 in Doppelfunktion als österreichischer Nationaltrainer und als Bundesliga-Coach tätig. Von 2016 bis zum Hauptrundenende dieser Saison trainierte Korner Medi Bayreuth. Seinen Abschied verkündete er Anfang Mai mit der Begründung, «eine neue sportliche Herausforderung und einen Tapetenwechsel» anzustreben. Von 2013 bis 2016 war er bereits für den Bundesliga-Rivalen Löwen Braunschweig tätig.

Die Hamburger benötigen einen neuen Trainer, weil der Spanier Pedro Calles nach zwei Jahren zu den EWE Baskets Oldenburg wechselt.

Spandaus Wasserball-Frauen feiern Meister-Hattrick

BERLIN: Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben erneut die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die Berlinerinnen feierten am Samstag auch im zweiten Spiel der Finalserie einen 18:9-Sieg gegen Bayer Uerdingen und krönten sich damit zum insgesamt dritten Mal in Serie nach 2019 und 2021 - 2020 wurde der Titel wegen der Corona-Pandemie nicht vergeben.

Er will nicht mehr spielen: Carlos Tevez fehlt sein größter Fan

BUENOS AIRES: Argentiniens Kult-Angreifer Carlos Tevez hat seine Fußball-Karriere für beendet erklärt. Der 38-Jährige spielte bereits seit einem Jahr nicht mehr, zuletzt hatte er bei den Boca Juniors in der argentinischen Hauptstadt unter Vertrag gestanden. Für seinen Rücktritt gab Tevez, der zur Generation um Superstar Lionel Messi gehört, vor allem einen sehr persönlichen Grund an. «Ich höre mit dem Fußball auf, weil ich meinen Fan Nummer eins verloren habe», sagte Tevez. Gemeint ist sein Stiefvater, er war im Februar 2021 an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Mit Argentinien wurde er zudem 2004 Olympiasieger.

Pistolenschütze Reitz Zweiter beim Weltcup in Baku

BAKU: Christian Reitz ist in seiner Spezialdisziplin Schnellfeuerpistole Zweiter beim Weltcup in Baku geworden. Der Olympiasieger von Rio 2016 musste am Samstag nur Tokio-Olympiasieger Jean Quiquampoix den Vortritt lassen. Der Franzose leistete sich im Finale nur drei Fehlschüsse in sieben Fünfer-Serien. Dritter wurde Clement Bessaguet aus Frankreich, der nach der sechsten Serie das Stechen gegen Reitz verlor.

Panne bei Stockholm-Marathon - Spitzen-Trio läuft falschen Weg

STOCKHOLM: Beim Stockholmer Marathon ist es zu einer Panne gekommen. Bei dem Rennen in Schwedens Hauptstadt, dem größte Marathon in Skandinavien, bog am Samstag das Spitzen-Trio mit Felix Kirwa (Kenia), Merhawi Kesete (Eritrea) und Anbesa Tesfaye (Äthopien) auf einen falschen Streckenabschnitt ab und vergab dabei im Kampf um den Streckenrekord wertvolle Zeit. Der Fehler wurde erst bemerkt, als die Läufer schon eine Minute lang in die falsche Richtung gelaufen waren. Am Ende setzte sich nach 42,195 Kilometern Kirwa in 2:11:08 Stunden durch, Zweiter wurde Kesete (+ 37 Sekunden). Rang drei ging an den Keniaer John Langat (2:12:39 Stunden). Tesfaye wurde Vierter.

U21: Leweling und Knauff reisen vorzeitig ab und fehlen gegen Polen

BERLIN: Nach der vorzeitigen EM-Qualifikation wird die deutsche U21-Nationalmannschaft im letzten Qualifikationsspiel ohne Jamie Leweling und Europa-League-Sieger Ansgar Knauff auflaufen. Leweling fällt verletzungsbedingt am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Lodz gegen Polen aus. Der Stürmer vom 1. FC Union Berlin war beim 4:0 am Freitag gegen Ungarn mit Verdacht auf einen Außenbandriss im Sprunggelenk ausgewechselt worden. Er reiste ebenso ab wie Knauff, der aufgrund seiner hohen Belastung im Laufe der Bundesliga-Rückrunde bei Eintracht Frankfurt geschont werden soll. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mit.

VfB Oldenburg steigt in 3. Fußball-Liga auf

OLDENBURG: Der VfB Oldenburg hat den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschafft. Nach dem 2:0-Hinspielsieg in Berlin konnte sich der Meister der Regionalliga Nord am Samstag im zweiten Playoff-Spiel eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den DDR-Rekordmeister BFC Dynamo leisten. Die Niedersachsen sind damit der vierte und letzte Drittliga-Aufsteiger nach Rot-Weiss Essen, der SpVgg Bayreuth und SV Elversberg.

Nach French-Open-Triumph: Swiatek denkt an Menschen in der Ukraine

PARIS: Nach ihrem eindrucksvollen Triumph bei den French Open hat die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek an die Menschen in der Ukraine gedacht.

«Haltet durch, der Krieg ist immer noch da», sagte die 21-Jährige bei der Siegerehrung in Paris. Die 15.000 Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier applaudierten danach lange stehend. Swiatek hatte während des gesamten Turniers über mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Schiebermütze gespielt. Sie bezwang im Finale die Amerikanerin Coco Gauff mit 6:1, 6:3.

Polin Iga Swiatek gewinnt zum zweiten Mal die French Open

PARIS: Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat zum zweiten Mal in ihrer Tennis-Karriere die French Open gewonnen. Die 21 Jahre alte Polin siegte am Samstag im Finale von Paris gegen die drei Jahre jüngere Amerikanerin Coco Gauff mit 6:1, 6:3. Für Swiatek war es der 35. Sieg in Serie. Letztmals verlor sie Mitte Februar beim Turnier in Dubai ein Match. Gegen Gauff, für die es das erste Finale bei einem Grand-Slam-Turnier war, verwandelte die Polin nach nur 68 Minuten ihren ersten Matchball.

Mehrere Bänderrisse bei Zverev - Weitere Untersuchungen am Montag

PARIS: Olympiasieger Alexander Zverev hat sich im Halbfinale von Paris gegen Rafael Nadal am Freitag auf jeden Fall einen mehrfachen Bänderriss im rechten Fuß zugezogen. «Nach den ersten ärztlichen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere Seitenbänder im rechten Fuß gerissen», teilte Zverev am Samstag via Instagram mit. Er werde am Montag für weitere Untersuchungen nach Deutschland fliegen und klären, was der beste Weg für eine schnelle Rückkehr sei, schrieb Zverev zu einem Foto, dass ihn mit einer Schiene am rechten Fuß und an Krücken vor einem Flieger zeigte. Der 25-Jährige war am Freitag im Duell mit Nadal mit seinem rechten Fuß umgeknickt und hatte die Partie aufgeben müssen.

Offiziell: Daniel Farke neuer Trainer in Mönchengladbach

MÖNCHENGLADBACH: Daniel Farke wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach.

Der 45 Jahre alte Coach habe einen Vertrag bis ins Jahr 2025 unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit.

Ohne Corona-Impfung: Max Kepler verpasst Baseball-Spiele in Kanada

TORONTO: Weil er nicht gegen Corona geimpft ist, hat der deutsche Baseball-Profi Max Kepler sein Team Minnesota Twins nicht auf deren Reise zu den Toronto Blue Jays in der MLB begleiten dürfen. Kepler darf wegen der fehlenden Impfung nicht nach Kanada einreisen. Der 29-Jährige wurde von den Twins zusammen mit seinen Mitspielern Trevor Megill, Emilio Pagan und Caleb Thielbar auf die sogenannte «Restricted List» der nordamerikanischen Baseball-Liga gesetzt. Das bedeutet, dass der gebürtige Berliner in dieser Zeit nicht bezahlt wird.

Gewichtheber-EM: Schroth gewinnt Bronze im Reißen

TIRANA: Gewichtheberin Nina Schroth hat dem deutschen Team bei der Europameisterschaft in Tirana eine weitere Medaille beschert. In der Klasse bis 81 Kilogramm wuchtete die 30-Jährige am Freitag im Reißen 101 Kilogramm und wurde dafür mit dem Bronzeplatz belohnt. Im vergangenen Jahr hatte Schroth in Moskau mit dem Gewicht von 100 Kilogramm noch Silber gewonnen. Im olympischen Zweikampf kam Schroth damit auf 218 Kilogramm und beendete den Wettbewerb wie schon 2021 in Russlands Hauptstadt auf dem fünften Rang.

Rangers gewinnen auch zweites NHL-Halbfinale gegen Titelverteidiger

NEW YORK: Die New York Rangers sind in den Playoff-Halbfinals der NHL mit 2:0 nach Siegen in Führung gegangen. Am Freitag (Ortszeit) bezwangen die Rangers im Endspiel der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga erneut zuhause die Tampa Bay Lightning mit 3:2. Für den Titelverteidiger aus Tampa Bay setzte es damit zum ersten Mal seit April 2019 wieder zwei Niederlagen in den Playoffs nacheinander.

Medien: Ex-Wolfsburger Weghorst vor Wechsel zu Besiktas Istanbul

LONDON: Der ehemalige Wolfsburger Torjäger Wout Weghorst steht offenbar vor einem Wechsel vom Premier-League-Absteiger FC Burnley zum türkischen Fußball-Spitzenclub Besiktas Istanbul. Das berichten englische und türkische Medien übereinstimmend. Der 29 Jahre alte Nationalstürmer der Niederlande hatte den VfL W-olfsburg im Januar verlassen, um sich den Traum von einem Wechsel nach England zu erfüllen. Mit dem FC Burnley verpasste er jedoch den Klassenerhalt.

Sexvideo-Affäre: Stürmerstar Benzema verzichtet auf Berufung

BERLIN: Frankreichs Starstürmer Karim Benzema verzichtet auf eine Berufung gegen seine Verurteilung in der Sexvideo-Affäre mit dem Vorwurf der Beihilfe zur Erpressung. Der frischgebackene Champions-League-Sieger vom spanischen Fußballmeister Real Madrid akzeptiert damit seine Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung sowie eine Geldbuße von 75.000 Euro. Benzema soll im Jahr 2015 in einen Erpressungsversuch gegen seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Mathieu Valbuena verwickelt gewesen sein. Der Verzicht auf eine Berufung sei aber kein Schuldeingeständnis Benzemas, wie sein Anwalt Hugues Vigier der französischen Zeitung «L'Equipe» sagte.

Gladbach verpflichtet Farke als neuen Trainer

MÖNCHENGLADBACH: Daniel Farke wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Der 45-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Damit endet die schwierige Suche nach einem Nachfolger von Adi Hütter, von dem sich der Club am Ende einer mäßigen Spielzeit getrennt hatte. Farke hatte zuletzt bei FK Krasnodar in Russland angeheuert, den Job aber nach kurzer Zeit wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgegeben. Farke ist dabei nur die Alternativlösung, denn eigentlich sollte Lucien Favre nach seiner Amtszeit zwischen 2011 und 2015 am Niederrhein zur Borussia zurückkehren.

IOC-Präsident Bach wünscht Zverev nach Verletzung alles Gute

BERLIN: IOC-Präsident Thomas Bach hat Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe bei den French Open viel Kraft gewünscht. «Lieber Alex Zverev, alles Gute für Dich. Ich hoffe, wir sehen Dich bald wieder auf dem Platz», twitterte Bach (68) am Samstag auf dem offiziellen Kanal des Internationalen Olympischen Komitees. Zverev war am Freitag im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte die Partie nach etwas mehr als drei Stunden Spielzeit Ende des zweiten Satzes aufgeben müssen.

Zverev-Freundin Thomalla: «Herz zerschellte in tausend Teile»

PARIS: Alexander Zverevs Freundin Sophia Thomalla (32) hat schockiert auf die sehr wahrscheinlich schwere Verletzung des Tennis-Olympiasiegers reagiert. «Mein Herz zerschellte in tausend Teile, als ich den Unfall sah», schrieb Thomalla am Samstagmorgen bei Instagram. «Sport kann so unfassbar grausam sein.»

Zverev war am Freitag im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte die Partie nach etwas mehr als drei Stunden Spielzeit Ende des zweiten Satzes aufgeben müssen. Eine genaue Diagnose, wie schwer sich der 25-Jährige verletzt hat, gibt es bislang nicht.

Zverev geht aber offenbar von einer längeren Pause aus. «Es sieht so aus, dass ich eine sehr ernsthafte Verletzung habe», sagte Zverev in einer in der Nacht zum Samstag von den Veranstaltern verbreiteten Videobotschaft. «Aber das medizinische Team und die Ärzte checken es noch. Wir informieren euch, wenn wir mehr wissen», sagte die deutsche Nummer eins sichtlich mitgenommen.

Rangnick nach Traumdebüt mit Österreich: Kein Grund für Euphorie

OSIJEK: Nach seinem perfekten Einstand als österreichischer Nationaltrainer musste Ralf Rangnick gleich die Erwartungen bremsen. «Es gibt jetzt noch keinen Grund, in Euphorie zu verfallen», sagte der 63-Jährige nach dem souveränen 3:0 (1:0) bei Vizeweltmeister Kroatien am Freitagabend in Osijek. Rangnick feierte beim Favoriten ein gelungenes Debüt zum Auftakt der Nations League. «Wir haben als Mannschaft gespielt. So muss es sein im modernen Fußball, dass alle Spieler mitmachen, um gemeinsam das Tor zu verteidigen», lobte der ehemalige Coach der TSG 1899 Hoffenheim und von RB Leipzig, der die ÖFB-Auswahl in eine erfolgreiche Zukunft führen soll.

Nach der verpassten Qualifikation für die WM Ende des Jahres in Katar unter Franco Foda verlief der Neustart verheißungsvoll. «Zum Feiern gibt es jetzt noch keinen großen Anlass», sagte Rangnick trotzdem. Denn es warten weitere harte Prüfungen. Nun folgen Spiele gegen Dänemark am Montag in Wien, Weltmeister Frankreich und zum Abschluss des Nations-League-Blocks noch einmal in Dänemark. «Wir werden sicher auch mit verschiedenen frischen Spielern das Spiel gegen Dänemark bestreiten», sagte Rangnick, der sein Team ausdrücklich lobte: «Wir haben eine sehr homogene Gruppe, in der kein Spieler abgefallen ist.»

Ex-Bundesligaprofi Marko Arnautovic (41. Minute), Michael Gregoritsch vom FC Augsburg (54.) und Marcel Sabitzer vom FC Bayern München (57.) trafen in Kroatien für die klar überlegenen Gäste. «Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett kontrolliert. Ganz am Ende hätte es sogar höher ausgehen können», sagte Rangnick, der auch kritisierte: «Die erste halbe Stunde hat mir überhaupt nicht gefallen. Ab der 30. Minute sah es nach Fußball aus.» Nach den Toren habe seine Auswahl «nichts mehr anbrennen lassen», sagte er: «Wir standen im Mittelfeld sehr kompakt und haben eigentlich kaum mehr Chancen zugelassen.»