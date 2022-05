Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.05.22 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

Nach Panik-Attacke bei French Open: Halep geht es wieder besser

PARIS: Nach ihrer Panikattacke im Zweitrundenspiel bei den French Open hat die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep Entwarnung gegeben. «Jetzt wo ich weiß, wie es ist, eine Panikattacke zu haben: Es ist nicht einfach, damit umzugehen, aber ich habe es überstanden und ich kann schon wieder lächeln», schrieb die 30 Jahre alte Rumänin bei Instagram.

Halep hatte am Donnerstag in ihrer Partie gegen die Chinesin Zheng Qinwen im zweiten Satz plötzlich über akute Atemprobleme geklagt. Zwar konnte sie nach einer Behandlungspause weiterspielen, verlor aber das Match und schied aus. In der ersten Runde hatte Halep in drei Sätzen gegen die deutsche Nachwuchshoffnung Nastasja Schunk gewonnen.

Halep räumte nun ein, dass sie vor eineinhalb Jahren kurz davor stand, ihre Tenniskarriere zu beenden. «Die vergangenen 18 Monate waren hart, emotional und körperlich», schrieb Halep, die immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war. Inzwischen habe sie den Spaß am Sport aber wiedergefunden. «Es ist nicht meine Art, aufzugeben. Morgen ist ein neuer Tag und ich bin bereit, wieder neu zu starten», schrieb die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin.

Rafael Nadal unterstützt Real im Champions-League-Finale

PARIS: Der Spielplan bei den French Open meint es gut mit Rafael Nadal.

Weil für den 13-maligen Paris-Champion am Samstag kein Tennis-Match im Stade Roland Garros ansteht, kann er am Abend in aller Ruhe zum Fußball-Champions-League-Endspiel ins Stade de France gehen. Nadal ist großer Fan von Real Madrid und hatte sich bereits vor der Auslosung Tickets für die Begegnung der Königlichen gegen den FC Liverpool gesichert. «Wenn ich mich gut fühle, gehe ich auf jeden Fall ins Stadion. Und ich erwarte, dass es mir gut geht», sagte Nadal. Sein nächstes Spiel bei den French Open steht dann erst am Sonntag gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime an.