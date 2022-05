Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Zverev bei French Open zunächst gegen Österreicher Ofner

PARIS: Alexander Zverev bekommt es bei den French Open in Paris zum Auftakt mit dem Österreicher Sebastian Ofner zu tun.

Die Nummer 218 der Welt hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld des Sandplatz-Klassikers gekämpft. Die Partie im Stade Roland Garros findet bereits an diesem Sonntag und damit gleich am ersten Tag der Veranstaltung statt. Bei den Damen trifft Jule Niemeier auf Sloane Stephens aus den USA. Die 22 Jahre alte Dortmunderin hatte sich ebenfalls über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert.

Was der Mann mit dem Fernglas von Königin Silvia wollte

MÜNCHEN: Schwedens Königin Silvia ist vor 50 Jahren als Hostess bei den Olympischen Spielen in München von ihrem späteren Ehemann mit dem Fernglas ausspioniert worden. Der junge Mann habe aber nur anderthalb Meter von ihr entfernt gesessen, erzählte die 78-Jährige, die seit 1976 mit König Carl XVI. Gustaf von Schweden (76) verheiratet ist, am Freitag in München. «Ich habe sehr lachen müssen, das war sehr humorvoll. So habe ich ihn erlebt, mit seinem Humor, seiner Wärme und Herzlichkeit.» Ihr Mann habe ihr später gestanden: «Da hat es Klick gemacht.»

In München wollte die Königin am Freitagabend eine Spendengala des Vereins Desideria Care besuchen, der Menschen mit Demenz und deren Familien unterstützt. Die Monarchin hat selbst einen persönlichen Bezug zu der Krankheit. Ihre 1997 gestorbene Mutter Alice Sommerlath hatte Demenz. 1996 gründete die Königin die Stiftung Silviahemmet, um Betroffene und deren Familien zu helfen.

IOC will Olympia-Gastgeber für 2030 im nächsten Jahr benennen

LAUSANNE: Das IOC will den Gastgeber der Winterspiele 2030 bei seiner Generalversammlung in Mumbai im nächsten Jahr benennen. Dafür müsse die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees bis zum Dezember entscheiden, mit welchem Bewerber das IOC in konkrete Verhandlungen eintreten wolle, sagte Dachverbandschef Thomas Bach. Bislang gelten Sapporo, Vancouver, Salt Lake City und eine gemeinsame Bewerbung von Barcelona und der Pyrenäen-Region als aussichtsreiche Anwärter auf die übernächsten Winterspiele.

Es gebe einige «hochwertige Vorschläge», sagte IOC-Generaldirektor Christophe De Kepper bei der 139. IOC-Session am Freitag. Die zuständige Ausrichter-Kommission arbeite im Rahmen des reformierten Auswahlverfahrens darauf hin, dass im Mai 2023 im indischen Mumbai ein Gastgeber gewählt werden könne.

Eine deutsche Bewerbung um die Spiele 2030 scheint ausgeschlossen, zumal 2026 bereits in Mailand und Cortina ein europäischer Gastgeber am Zug ist. Thomas Weikert, der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, will die Bemühungen um Spiele in Deutschland zwar wieder forcieren, hatte zuletzt aber über eine Bewerbung für 2030 gesagt: «Das ist womöglich zu früh, weil wir nicht baden gehen wollen.»