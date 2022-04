Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.04.22 | Überblick

Leverkusen Adli wird in Frankreich operiert

LEVERKUSEN: Der schwer verletzte Amine Adli vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wird am kommenden Dienstag in Lyon operiert. Das teilte Bayer am Samstag mit. Der Offensivspieler hatte sich bei der französischen U21-Nationalmannschaft einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Der 21-Jährige kann in dieser Saison nicht mehr für die Werkself spielen und ist nur einer von aktuell mehreren Spielern, die Leverkusen langfristig fehlen.

Elendt verbessert auch deutschen Rekord über 200 Meter Brust

SAN ANTONIO: Brustschwimmerin Anna Elendt ist in einer beachtlichen Frühform. Nachdem die Frankfurterin im texanischen San Antonio bei der Pro Swim Series den deutschen Rekord über 100 Meter zweimal unterboten hat, stellte sie am Freitag (Ortszeit) auch eine Bestmarke über 200 Meter Brust auf. In 2:24,63 Minuten unterbot sie dabei den fünf Jahre alten Rekord von Jessica Steiger (2:25,00) und auch die Normzeit für die Europameisterschaften.

NBA: Curry verpasst restliche reguläre Saison

SAN FRANCISCO: Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriors für den Rest der regulären Saison fehlen. Das teilte der Club am Freitagabend (Ortszeit) mit. Der 34-Jährige hatte sich Mitte März in der Partie gegen die Boston Celtics eine Bänderverletzung am linken Fuß zugezogen und seitdem sieben Partien verpasst, von denen die Warriors nur eine gewinnen konnten. Curry, der Golden State bislang zu drei Meistertiteln führte, soll in der kommenden Woche wieder mit individuellem Training auf dem Court beginnen.

Deutsch-kanadischer NHL-Torhüter Daws liebäugelt mit Wechsel zum DEB

NEW JERSEY: Der deutsch-kanadische Eishockey-Torhüter Nico Daws (21) vom NHL-Club New Jersey Devils liebäugelt mit einem Wechsel zum Deutschen Eishockey-Bund. «Wenn es die Möglichkeit gibt, muss ich eine Entscheidung treffen», sagte Daws in einem Interview mit dem TV-Sender Sky über einen grundsätzlich denkbaren Verbandswechsel. «Vielleicht spiele ich dann für Deutschland, aber noch weiß ich es nicht. Die Winterspiele in Mailand 2026 - das wäre eine coole Sache.»

Trunkenheit am Steuer: Ex-Torhüterin Solo vorübergehend festgenommen

WINSTON-SALEM: Die mehrmalige Welttorhüterin Hope Solo ist wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Polizeireport berichtet, soll die frühere Fußball-Weltmeisterin und dreimalige Olympiasiegerin am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters ohnmächtig in ihrem Auto aufgefunden worden sein, während der Motor lief und ihre beiden Kinder auf dem Rücksitz saßen.

Draisaitl legt Siegtreffer auf - Stützle gewinnt deutsches Duell

EDMONTON: Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL gefeiert. Die Oilers gewannen am Freitagabend (Ortszeit) gegen die St. Louis Blues mit 6:5 nach Verlängerung. Tim Stützle gewann mit den Ottawa Senators ein deutsches Duell gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Stützle steuerte beim 5:2 eine Torvorlage bei.

Lakers fallen aus Play-in-Plätzen - Franz Wagner verletzt

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen weiteren Rückschlag erlitten. Trotz der Rückkehr ihrer beiden zuletzt verletzten Superstars LeBron James und Anthony Davis verloren die Lakers am Freitagabend (Ortszeit) gegen die New Orleans Pelicans mit 111:114 (50:50). Die Lakers fielen auf Platz elf der Western Conference zurück. Den letzten Play-in-Platz haben die San Antonio Spurs inne, die gegen die Portland Trail Blazers mit 130:111 siegten.

DFB-Elf gegen Spanien und Playoff-Sieger um 20.00 Uhr MEZ

DOHA: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktspiel gegen Japan um 14.00 Uhr deutscher Zeit im Khalifa-Stadion in Doha. Den genauen Spielplan mit Anstoßzeiten und Spielorten gab der Weltverband FIFA in der Nacht zum Samstag bekannt. Auf die erste Partie am 23. November folgt für die DFB-Auswahl vier Tage später das Spiel gegen Ex-Weltmeister Spanien im Al-Bayt-Stadion in al-Chaur um 20.00 Uhr MEZ. Gegen den Gewinner der Playoff-Partie zwischen Costa Rica und Neuseeland geht es am 1. Dezember erneut im Al-Bayt-Stadion wieder um 20.00 Uhr MEZ.