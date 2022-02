Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Golfer Straka gewinnt als erster Österreicher Turnier der PGA-Tour

PALM BEACH GARDENS: Sepp Straka hat als erster österreichischer Golf-Profi ein Turnier auf der PGA-Tour gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim Honda Classic in Palm Beach Gardens in Florida durch und sicherte sich das Preisgeld von 1,44 Millionen Dollar (etwa 1,28 Millionen Euro).

Straka siegte mit insgesamt 270 Schlägen und hatte am Ende einen Schlag Vorsprung auf den Iren Shane Lowry. Der gebürtige Wiener Straka, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, spielte am Schlusstag auf dem Par-70-Kurs eine 66er-Runde. Dritter wurde der US-Amerikaner Kurt Kitayama mit 272 Schlägen.

Straka kann nach seinem Premierenerfolg nun auch beim Masters in Augusta und der PGA Championship starten sowie außerdem im nächsten Januar beim exklusiven Tournament of Champions auf Hawaii.

Vor Paralympischen Winterspielen in Peking: Wieder drei Corona-Fälle

PEKING: Im Vorfeld der Paralympischen Winterspiele in Peking sind bei der Ankunft der Teilnehmer erneut drei Corona-Fälle festgestellt worden. Wie die Organisatoren am Montag berichteten, seien am Flughafen zwei Infizierte unter den Sportlern und Teammitgliedern sowie eine weitere Ansteckung unter den anderen Paralympics-Teilnehmern entdeckt worden. Innerhalb der hermetisch abgeschlossenen olympischen Blase habe es keine Fälle gegeben.

Die Paralympischen Spiele werden am Freitag in der chinesischen Hauptstadt eröffnet. Wie bei den vorangegangenen Olympischen Winterspielen gelten extrem strenge Vorsichtsmaßnahmen. Alle Teilnehmer, von Athleten über Betreuer bis hin zu Journalisten, dürfen sich nur innerhalb «geschlossener Kreisläufe» bewegen und sind komplett vom Rest des Landes abgetrennt. Jeder muss sich täglich testen lassen. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert.

Bei den Olympischen Winterspielen, die am 20. Februar zu Ende gegangen waren, konnten bei 1,8 Millionen Tests mehr als 430 Infektionen festgestellt werden. In den vergangenen Tagen waren bei der Ankunft der Teilnehmer der Paralympischen Spiele täglich ein paar Fälle entdeckt worden, die sich bisher aber im unteren einstelligen Bereich bewegten.