Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

IOC-Sprecher: Doping-Affäre Walijewa «schreckliches Dilemma»

PEKING: Im Fall einer Starterlaubnis für Gold-Favoritin Kamila Walijewa beim Eiskunstlauf-Einzel trotz eines Dopingvergehens könnten die Olympia-Macher von Peking auf eine Medaillenzeremonie verzichten. «Das ist ein schreckliches Dilemma. Eine sehr unbefriedigende Situation», sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Montag vor der Verkündung des Urteils im Eilverfahren zur Causa Walijewa. Die Sportrichter entscheiden nur, ob die 15 Jahre alte Russin im Damen-Einzel ab Dienstag teilnehmen darf.

Über das Dopingvergehen an sich und mögliche Konsequenzen kann erst zu einem späteren Zeitpunkt geurteilt werden. Das IOC habe darum gebeten, dass der Internationale Sportgerichtshof Cas auch schon in der Hauptsache entscheidet, sagte Adams. Darauf hätten sich aber nicht alle Beteiligten des Verfahrens einigen können. Daher sei «nicht in den nächsten Stunden oder Tagen» mit einem abschließenden Urteil in der Doping-Affäre zu rechnen, sagte Adams.

«Das wird wahrscheinlich nicht während der Spiele gelöst sein», meinte der IOC-Sprecher. Die Winterspiele in Peking enden am Sonntag. Wegen des Bekanntwerdens des positiven Dopingtests von Walijewa vom Dezember war bereits die Medaillenzeremonie im Team-Wettbewerb abgesagt worden, den die russische Mannschaft vor den USA und Japan gewann. Es sei eine «sehr besorgniserregende Situation für uns und alle betroffenen Athleten», sagte Adams. Das IOC sei mit den Nationalen Olympischen Komitees dazu in Gesprächen.

Das Ergebnis des Cas-Eilverfahrens werde das IOC respektieren und bis ins Detail umsetzen, betonte Adams. Es handle sich um einen «unglaublich komplizierten Fall». Sollte Walijewa im Einzel starten dürfen, heiße dies nicht, dass sie vom Dopingvorwurf frei gesprochen sei. Sollte ihr die Teilnahme verwehrt bleiben, sei sie trotzdem nicht automatisch des Dopings schuldig gesprochen.

Athletenverein: «Echtes Bekenntnis» vom IOC zu Menschenrechten fehlt

PEKING: Die Interessenvertretung Athleten Deutschland vermisst von IOC-Präsident Thomas Bach «ein echtes Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte» bei den Winterspielen in Peking. «Man kann diese politische Neutralität und diese hehren, aber sehr schwammigen Werte des Internationalen Olympischen Komitees nicht vorschieben, um sich aus schwierigen Debatten herauszuziehen», sagte Johannes Herber, Geschäftsführer des Vereins, im Interview der Zeitung «Die Welt» (Montag).

Die Tatsache, dass Olympische Spiele in China stattfänden, wo nachweislich «krasse Menschenrechtsverletzungen» geschehen würden und vom IOC rein gar nichts komme, «ist einfach traurig», meinte er. Dies dürfe in Zukunft nicht mehr passieren. «Gerade von einem deutschen IOC-Präsidenten, von dem wir auch erwarten, dass er unsere Werte teilt, kann man mehr erwarten», sagte Herber.

Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan bei Olympia in Big-Air-Finale

PEKING: Die deutsche Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat bei den Olympischen Spielen in China das Finale im Big-Air-Wettbewerb erreicht.

Zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag erhielt die Athletin aus Mittenwald in der Qualifikation am Montag für ihre beiden besten Läufe insgesamt 132,25 Punkte. Damit zog sie als Achte in das Finale der besten zwölf Athletinnen am Dienstag (02.30 Uhr MEZ) ein. In der Disziplin Slopestyle war Morgan in der vergangenen Woche im Finale Achte geworden. In Führung liegt nach der Qualifikation die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott. Die 20-Jährige hatte bereits im Slopestyle-Wettbewerb die Goldmedaille gewonnen.

Ski-Freestylerin Eichinger scheitert in Slopestyle-Quali - Gu Dritte

ZHANGJIAKOU: Für Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger sind die Olympischen Winterspiele in China beendet. Die 20-Jährige hat das Finale des Slopestyle-Wettbewerbs klar verpasst. Am Ende belegte die Sportlerin aus Sankt Oswald in der wetterbedingt von Sonntag auf Montag verlegten Qualifikation in Zhangjiakou Rang 17. Nur die besten zwölf Athletinnen kämpfen am Dienstag um die Medaillen.

Gute Chancen auf Edelmetall hat dann auch wieder Chinas Superstar Eileen Gu. Die gebürtige Amerikanerin, die für den Olympia-Gastgeber startet und vergangene Woche bereits Gold in der Disziplin Big Air gewann, beendete die Quali nach einem fehlerhaften ersten Lauf noch auf Platz drei. Tagesbeste war Kelly Sildaru aus Estland, die Schweizer Olympiasiegerin Sarah Höfflin schied überraschend aus.

Eichinger krachte im ersten Lauf nach einem Sprung über die letzte Rampe mit dem Gesicht voraus in den Schnee, stand aber schnell wieder auf und streckte einen Daumen nach oben. Im zweiten Lauf erhielt die Deutsche, die auch das Big-Air-Finale verpasst hatte, 50,68 Punkte.

Im Slopestyle gleiten die Sportlerinnen auf einem anspruchsvollen Kurs über Eisenstangen und springen über Schneeschanzen. Dabei zeigen sie spektakuläre Flugeinlagen - mitunter sogar rückwärts.

Seidels Olympia-Start mit Handicap - «Dachte, vielleicht piepe ich»

PEKING: Anna Seidel geht elf Monate nach ihrer schweren Trainingsverletzung noch immer beeinträchtigt an den Start der Olympischen Winterspiele. Deutschlands beste Shorttrackerin spürt auch in China die Folgen ihres Schien- und Wadenbeinbruchs aus dem März 2021. «Ich kann seit der Verletzung nicht mehr joggen. Ich glaube, ich humpele immer noch ein bisschen. Auf dem Eis geht es fast besser als auf dem Land», sagte die 23-jährige Dresdnerin in Peking.

Seit dem Trainingsunfall hat sie eine Metallplatte an beiden Knochen, die durch Reibung Schmerzen verursacht, selbst beim Training auf dem Rad. «Aber inzwischen habe ich mich schon daran gewöhnt und damit arrangiert. Mittlerweile ist es so, dass ich es aushalte», berichtete die zweifache EM-Zweite von 2021. Auch kann sie darüber scherzen, dass die Metalldetektoren bei Sicherheitskontrollen nicht anschlagen. «Ich war auch enttäuscht. Ich dachte, vielleicht piepe ich ja», sagte sie lachend. Dennoch: Nach dieser Saison sollen die Platten entfernt werden. «Dann wird es hoffentlich wieder normal.»

Schließlich will die 23-Jährige ihren Sport wieder schmerzfrei betreiben. Dann sind selbst die Winterspiele 2026 wieder ein Thema, obwohl sie ihre olympische Karriere nach Peking beenden wollte. «Es ist alles noch in der Schwebe. Mir macht es wieder sehr viel Spaß. Ich hätte auf jeden Fall gern nochmal eine Saison ohne Schmerzen und dass mir nicht jedes Mal, wenn ich auf dem Eis bin, der Fuß wehtut.»

Trotz des Handicaps geht Anna Seidel ambitioniert in ihren Wettkampf. Am Mittwoch zum Abschluss der Shorttrack-Wettbewerbe startet sie über 1500 Meter. «Olympia hat immer eigene Regeln und Gesetze. Es gab so viele Stürze, so viele Favoriten sind rausgeflogen. Jeder ist nervös. Mein Ziel ist es, auf jeden Fall ins Halbfinale zu kommen. Da ist dann im Shorttrack alles möglich», betonte die Freundin von Eishockey-Profi Moritz Seider, der Olympia verpasst hat, weil er mit den Detroit Red Wings in der NHL spielen muss.

Keine neuen Corona-Fälle in Pekinger Olympia-Blase

PEKING: In der geschlossenen Blase für die Olympischen Winterspiele in Peking sind erstmals keine neuen Corona-Infektionen aufgetreten. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, fielen sämtliche 69.872 am Vortag durchgeführten Tests innerhalb der Blase negativ aus. Drei weitere Infektionen wurden bei anreisenden Beteiligten am Pekinger Flughafen entdeckt. Der Trend neuer Infektionen zeigt seit Tagen nach unten. Während nach Beginn der Erfassung am 23. Januar zeitweise über 30 Infektionen pro Tag registriert wurden, lag die Zahl neuer Fälle zuletzt stets im einstelligen Bereich.

Seit Beginn der Anreise zu den Winterspielen wurden insgesamt 432 Infektionen nachgewiesen. Für die Spiele gelten extrem strenge Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Alle Teilnehmer, von Athleten über Betreuer bis hin zu Journalisten, dürfen sich nur in geschlossenen Kreisläufen bewegen und sind vom Rest des Landes und der normalen chinesischen Bevölkerung komplett abgetrennt.

Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Siegesserie gerissen: Monobob-Pilotinnen verpassen Medaille

YANQING: Die deutsche Siegesserie im olympischen Eiskanal von Yanqing ist gerissen. Für die Winterbergerin Laura Nolte reichte es im Monobob am Montag nur zu Platz vier. Europameisterin Mariama Jamanka aus Oberhof fuhr in dem neuen Wettbewerb auf Rang 13. Zuvor hatten sowohl die deutschen Rodler als auch die Skeleton-Piloten alle ihre Wettbewerbe und neben sechs Goldmedaillen noch dreimal Silber gewonnen.

Erste Monobob-Olympiasiegerin ist Weltmeisterin Kaillie Humphries aus den USA, die am Ende 1,54 Sekunden vor ihrer Landsfrau Elana Meyers Taylor. Bronze sicherte sich die Kanadierin Christine de Bruin, die letztlich 0,30 Sekunden schneller als Nolte war.

In den dritten Lauf war Nolte noch auf dem Bronze-Rang gegangen. Doch die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 leistete sich vor allem im oberen Bereich einige Patzer und fiel einen Platz zurück. Im Finallauf lief es etwas besser, aber für den großen Angriff auf Bronze reichte die Fahrt nicht.