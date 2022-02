Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.22 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Chinas Zensur streicht scharfe Kritik an gestürzter Eiskunstläuferin

PEKING: Chinas Zensur ist gegen scharfe Kritik in sozialen Medien an der chinesischen Eiskunstläuferin Zhu Yi vorgegangen, die am Sonntag gestürzt war und auch am Montag bei den Winterspielen in Peking Sturzpech hatte. Die Aufstellung der in den USA geborenen Athletin, die 2019 die chinesische Staatsbürgerschaft angenommen hat, um für Team China anzutreten, war im Gastgeberland wegen ihrer Herkunft bereits umstritten. Der Hashtag mit «Zhu Yi ist gefallen» sammelte innerhalb weniger Stunden 200 Millionen Klicks, während viele Internetnutzer höhnische Kommentare abgaben.

Auch dass die Kalifornierin nicht fließend Chinesisch spricht, stieß auf Kritik. «Wie kannst Du es wagen, für China anzutreten», zitierte die «South China Morning Post» aus Kommentaren, die am Montag aber meist gestrichen waren. Die 19-Jährige berichtete, sie habe stark unter Druck gestanden. «Ich bin traurig und etwas verlegen», wurde Zhu Yi zitiert, die in den USA noch Beverly Zhu geheißen hatte.

Auch in der Kür am Montag machte sie nicht die glücklichste Figur, stürzte erneut und verließ weinend das Eis. Abgeschlagen mit nur 91,41 Punkten wurde Zhu Fünfte und Letzte im Teamfinale. Auch als Mannschaft kam China nicht über den fünften Platz hinaus.

Trotz Zensur waren auf einer Sportseite noch verächtliche Kommentare zu lesen wie «Auf den Papa verlassen, um glücklich zu sein? Es ist wirklich eine Schande.» Damit wurde auf Gerüchte angespielt, dass ihr berühmter Vater für die Nominierung vielleicht Beziehungen genutzt haben könnte. Zhu Songchun ist ein preisgekrönter Wissenschaftler für künstliche Intelligenz, der 2020 von der Universität von Kalifornien zur renommierten Peking Universität gewechselt war.

US-Eiskunstläufer Zhou bei Corona-Test positiv

PEKING: Der US-Eiskunstläufer Vincent Zhou muss nach einem positiven Corona-Test bei den Olympischen Winterspielen in Peking um seinen Einzelstart am Dienstag bangen.

Dies wurde am Montag bekannt. Im Teamwettbewerb war der 21 Jahre alte Kalifornier am Sonntag in der Kür Dritter geworden. Falls weitere Tests vor dem Kurzprogramm im Einzel negativ ausfallen sollten, könnte der WM-Dritte von 2019 noch an den Start gehen. Mit der Mannschaft holte Zhou Olympia-Silber.

IOC-Athletenkommission verspricht Besserung für isolierte Sportler

PEKING: Im Ärger um die Zustände in einigen Quarantänehotels für corona-infizierte Sportler bei den Winterspielen in Peking hat sich nun auch die IOC-Athletenkommission eingeschaltet. Man habe alle betroffenen Olympia-Teilnehmer zu einer Schalte eingeladen und ihnen weitere Verbesserungen zusichert, teilte das Internationale Olympische Komitee am Montag mit. Alle Isolierten seien weiter ein «wichtiger Teil der Spiele», sagte IOC-Sportdirektor Kit McConnell.

Erneut betonte der Dachverband, den positiv getesteten Athleten würden ein uneingeschränkter Zugang zum Internet und Trainingsgeräte für ihre Zimmer zur Verfügung gestellt werden. Auch die Klagen über unzureichendes Essen seien adressiert worden, hieß es weiter. Den Athletinnen und Athleten werde auch psychologische Betreuung angeboten. Emma Terho, die Vorsitzende der Athletenkommission, habe den Betroffenen ihr «großes Mitgefühl» ausgesprochen.

Bei den Winterspielen in Peking gelten für alle Beteiligten strikte Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Wer positiv getestet wird, muss sich in ein Quarantänehotel begeben. Innerhalb der ersten zehn Tage darf diese Einrichtung nur nach zwei negativen PCR-Tests verlassen werden. Nach dieser Frist genügt ein negativer Test.

Auch das deutsche Team hatte sich zunächst über die Zustände in den Isolationshotels beschwert. Für den Nordischen Kombinierer Eric Frenzel sei es zu Beginn der Quarantäne «unzumutbar» gewesen, schimpfte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. Inzwischen habe sich die Lage aber verbessert, hieß es am Sonntag. Neben Frenzel hatten sich auch Teamkollege Terence Weber und Eiskunstläufer Nolan Seegert nach Positiv-Tests in Quarantäne begeben müssen.

Familientreffen in China: Die Rydzeks und ihr Olympia-Traum

ZHANGJIAKOU: Johannes und Coletta Rydzek hielten den besonderen Moment gleich mehrfach für das Familienalbum fest. Mit Fotos vor den olympischen Ringen und einem gemeinsamen Essen im Athletendorf zelebrierten Bruder und Schwester die Verwirklichung ihres gemeinsamen Ringe-Traums. «Als der Johannes zum ersten Mal dabei war, war ich zwölf», sagte Langläuferin Coletta. «Das war immer so das Ziel, dass wir da mal gemeinsam sind. Unsere Eltern und die ganze Familie ist mega happy», ergänzte die 24-Jährige, die zum ersten Mal bei den Winterspielen startet. An diesem Dienstag feiert sie im Sprint ihr Olympia-Debüt.

Johannes war dagegen schon 2010 in Vancouver dabei. In Pyeongchang 2018 gewann der heute 30 Jahre alte Nordische Kombinierer zweimal Gold. Vier Olympia-Medaillen hat er in drei Spielen insgesamt gesammelt. Trotz aller Erfahrungen und Erfolge ist das sportliche Familientreffen in China auch für ihn etwas «ganz Besonderes». In Zhangjiakou sprach er von seinem olympischen «Moment bisher».

Seine Schwester, die sich mit ihm in der Heimat beim Training gerne mal ein Sprintduell liefert, spricht von Johannes Rydzek als ihrem größten sportlichen Vorbild. «So eine Karriere wie er, das können nur wenige von sich behaupten», sagte sie.

Nach einstündiger Verspätung: Frauen-Eishockeyspiel mit Schutzmasken

PEKING: Eishockey-Schutzmasken einmal anders: Um das Vorrundenspiel Kanada gegen Russland beim olympischen Frauenturnier doch noch beginnen zu können, liefen die Spielerinnen beider Teams am Montag mit Corona-Schutzmasken unter ihren Vollvisieren auf. Zuvor hatte es eine Stunde lang Verwirrung gegeben, da Gold-Favorit Kanada zum geplanten Spielbeginn um 12.10 Uhr Ortszeit in Peking nicht auf dem Eis erschienen war.

Die russischen Spielerinnen fuhren ratlos umher, ehe Kanadas Trainer Roy Ryan an der Bande erschien und mit den Offiziellen sprach. Die Partie galt fortan offiziell als verspätet, nach etlichen Runden auf dem Eis kehrten auch die Russinnen nach rund 40 Minuten wieder zurück in die Kabine.

Offiziell «aus Sicherheitsgründen» wurde das Spiel für 13.15 Uhr Ortszeit erneut angesetzt. Tatsächlich betraten die Spielerinnen schließlich die Eisfläche mit Masken. Zu den genauen Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Bei den Russinnen hatte es in den vergangenen Tagen sechs positive Coronafälle gegeben, das gesamte Team hatte sich daher drei Tage in Isolation im olympischen Dorf befunden.

IOC: Sicherstellen, dass Peng Shuai «glücklich und zufrieden» ist

PEKING: Das Internationale Olympische Komitee will keine Bewertung vornehmen, ob Peng Shuai ihre Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker aus freien Stücken zurückgenommen hat. «Wir als Sportorganisation tun alles dafür, um sicherzustellen, dass sie glücklich und zufrieden ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, und es ist nicht Ihre Aufgabe zu bewerten, wie ihre Position einzuschätzen ist», sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Montag in Peking auf die entsprechende Frage eines Journalisten.

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hatte während der Olympischen Winterspiele IOC-Präsident Thomas Bach getroffen und in einem Interview erneut einen sexuellen Übergriff durch einen chinesischen Spitzenpolitiker bestritten. Ihr Fall bewegt seit einigen Monaten die Welt, nachdem die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel im November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte.

Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um Pengs Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt. Der «L'Équipe» sagte sie nun: «Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.» Erneut sprach sie von einem «enormen Missverständnis».

Bei der Frage, ob aus Sicht des IOC Peng Shuai eine Untersuchung der Vorfälle ohne Sorge vor negativen Auswirkungen fordern könne, verwies Sprecher Adams auf eine Aussage von Bach. Dieser habe «zurecht gesagt, dass es nicht uns obliegt zu sagen, ob es eine Untersuchung gibt oder nicht.» Das IOC habe Peng Shuai nach Lausanne eingeladen und halte weiter Kontakt zu ihr. «Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir alles tun, um mit dieser Situation umzugehen wie es gebührlich ist und wie es sein sollte.»

Skirennfahrer Feuz holt Abfahrts-Gold - Schwaiger stürzt schwer

YANQING: Der Schweizer Skirennfahrer Beat Feuz hat bei den Olympischen Winterspielen in China die Goldmedaille in der Abfahrt gewonnen. Der 34 Jahre alte Weltmeister von 2017 hatte am Montag im Ziel einen Vorsprung von 0,10 Sekunden auf den Franzosen Johan Clarey. Bronze holte Matthias Mayer aus Österreich (+0,16).

Das Rennen wurde überschattet von einem schweren Sturz des Deutschen Dominik Schwaiger. Der 30-Jährige aus Schönau rutschte in ein Fangnetz und wurde später mit einem Rettungsschlitten weggefahren. «Unterarmverletzung», lautete die erste Diagnose.

Die übrigen deutschen Starter kamen zwar ins Ziel, konnten aber nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Romed Baumann belegte als bester DSV-Athlet Rang 13. Dahinter folgten Andreas Sander auf Platz 17 und Josef Ferstl auf Position 23. Schon am Dienstag steht für die Herren mit dem Super-G das nächste Rennen an.

Skisprung-Olympiasieger Forfang verpasst Winterspiele coronabedingt

ZHANGJIAKOU: Team-Olympiasieger Johann André Forfang wird die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen in Peking corona-bedingt komplett verpassen. Darüber informierte der 26 Jahre alte Norweger in der Nacht zum Montag über Instagram. Forfang war im Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden und konnte nun nicht schnell genug die für die Einreise nötigen Negativtests vorlegen.

«Das fühlt sich überhaupt nicht fair an. Ich lebe ein normales Leben und trainiere wie gewohnt, aber ich bin immer noch nicht «gesund» genug, um nach China einzureisen», schrieb Forfang unter den Social-Media-Post, den er mit einem Foto von ihm als Kind mit Helm und Skibrille bebilderte. Forfang hatte 2018 in Pyeongchang Gold mit Norwegens Team gewonnen. Teamkollege Daniel-André Tande, der das erste Wochenende ebenfalls coronabedingt verpasste, soll nun nach China nachreisen dürfen und wäre dann für Einzel- und Teamspringen auf der Großschanze eine Option.

Chinas größte Stadt hat 32 Millionen Einwohner

PEKING: Unter Ausländern sind vor allem die chinesischen Städte Peking und Shanghai bekannt.

Sowohl die chinesische Hauptstadt als auch die ostchinesische Wirtschaftsmetropole sind mit ihren 21,8 und 24,8 Millionen Bewohnern gewaltige Metropolen. Offiziell ist jedoch Chongqing die größte Stadt Chinas. Rund 32 Millionen Menschen leben innerhalb der Stadtgrenzen der zentralchinesischen Metropole. Die Zahl ist jedoch auch so groß, da zum riesigen Verwaltungsgebiet von Chongqing viele Orte außerhalb des eigentlichen Stadtkerns zählen. Auch Chengdu und Guangzhou sollte man kennen - die Städte liegen mit ihren knapp 21 und 18,6 Millionen Einwohnern auf dem vierten und fünften Platz der größten chinesischen Metropolen. Nach Behördenangaben gibt es in China 164 Städte, die mehr als eine Million Einwohner haben.

Russisches Eiskunstlauf-Team gewinnt Olympia-Gold

PEKING: Die erst 15 Jahre alte Kamila Wasiljewa hat dem Russischen Olympischen Komitee den Olympiasieg im Teamwettbewerb der Eiskunstläufer gesichert. Das große Talent aus Moskau gewann am Montag zum Abschluss der Mannschaftskonkurrenz in Peking die Kür mit 178,92 Punkten. Auf Rang zwei kam Kaori Sakamoto (148,66), die damit Japans Bronze-Rang verteidigen konnte. Ein vierter Platz von Karen Chen mit 131,52 Punkten reichte für den Silbermedaillengewinn der USA.

Deutschland hatte sich nicht für das Kür-Finale der besten fünf Teams qualifiziert und wurde in der Gesamtwertung Neunter. Nach dem positiven Corona-Test des Berliner Paarläufers Nolan Seegert konnte dieser mit seiner Partnerin Minerva Hase nicht antreten.

Langlauf-Teamchef vor Sprint: Bei den Jungs «schwach auf der Brust»

ZHANGJIAKOU: Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit deutlichen Worten die Sprint-Schwäche seiner Männer angeprangert. «Bei den Jungs sind wir eher schwach auf der Brust. Das ist unsere große Achillesferse», sagte der ehemalige Topathlet Schlickenrieder vor den olympischen Sprintrennen in Zhangjiakou an diesem Dienstag. «Wir erhoffen uns da nicht allzu viel davon, da müssen wir in Zukunft eine Sprint-Initiative ins Leben rufen», sagte Schlickenrieder. Der Deutsche Skiverband (DSV) stellt bei den Männern nur einen Starter: Janosch Brugger.

Bei den Frauen ist der 51 Jahre alte Schlickenrieder deutlich zuversichtlicher. «Es wäre ein Riesenerfolg, wenn wir eine der Mädels unter die Top 10 bringen. Ziel müsste es sein, drei in die Finalläufe zu bringen», kündigte der Teamchef an. Deutschlands Langläufer sind in allen Olympia-Entscheidungen nur Außenseiter. Die besten Chancen haben noch die beiden Staffeln sowie Katharina Hennig über zehn Kilometer.

Schwaiger verpasst nach Sturz bei Olympia-Abfahrt den Super-G

YANQING: Der deutsche Skirennfahrer Dominik Schwaiger ist bei der Olympia-Abfahrt gestürzt und wird beim Super-G am Dienstag nicht an den Start gehen können.

Der 30-Jährige aus Schönau war am Montag mit der Nummer zwei in das Rennen gegangen und kam kurz vor dem Ziel zu Fall. Schwaiger rutschte in ein Fangnetz und wurde später mit einem Rettungsschlitten weggefahren. Nach einer Röntgen-Untersuchung im Krankenhaus wurde eine «Prellung am linken Unterarm/Ellenbogen» diagnostiziert, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Schwaiger müsse «einige Tage Pause» einlegen. Damit verpasst er auch den für Dienstag angesetzten Super-G in Yanqing.

Kati Witt zu Olympia-Bewerbung: «Einfach sagen: Wir ziehen das durch»

PEKING: In der Debatte um die Vergabe der Winterspiele nach Peking hat der frühere Eiskunstlauf-Star Katarina Witt die fehlende Konsequenz bei den deutschen Bewerbungen kritisiert. «Es bekommt derjenige die Spiele, wer um sie kämpft», sagte die Doppel-Olympiasiegerin von 1984 und 1988 im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn wir nur richtig gewollt hätten, wären wir mit Deutschland und München die Ersten in der Welt gewesen, wo nach Sommerspielen auch Winterspiele stattgefunden hätten.»

Die 56 Jahre alte Berlinerin hatte sich als Gesicht der Olympia-Bewerbung für die Winterspiele 2018 in München engagiert. «Ich bin mir sicher, man hätte uns die Spiele auf dem Silbertablett serviert. Aber wir wollten ja nicht!» Bei der Wahl durch das Internationale Olympische Komitee hatte sich 2011 das südkoreanische Pyeongchang durchgesetzt.

Zugleich plädierte sie dafür, einen neuen Olympia-Anlauf vor allem im Interesse der Sportler zu nehmen. «Es gibt kein größeres öffentliches Bekenntnis zu seinen Athleten und der Wichtigkeit des Sports, wenn man eine Austragung anstrebt», sagte Kati Witt. «Einer Sportnation wie Deutschland würden Olympische Spiele schon mal wieder stehen.» Was könnten die anderen, was wir nicht könnten und warum finden die Winterspiele nach 2006 in Turin 2026 erneut in Italien und in Mailand/Cortina d'Ampezzo statt, fragte sie und fügte an: «Wir haben einige Chancen an uns vorbeiziehen lassen.»

Auch wenn ein solches Sportgroßprojekt in der Corona-Krise nicht ganz oben auf der Prioritätsliste der Bürger stehen würde, müsse man weiter nach vorne denken. «Die Menschen in unserem Land lieben Sport», meinte Witt. «Deshalb müssten die Verantwortlichen einfach sagen: Wir ziehen es durch!»

Ski-Freestylerin Eichinger verpasst Big-Air-Finale

PEKING: Deutschlands beste Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger ist in der Big-Air-Qualifikation bei den Olympischen Winterspielen in Peking ausgeschieden. Als 18. schaffte es die 20-Jährige aus Sankt Oswald am Montag nicht ins Finale der besten zwölf Teilnehmerinnen. «Ich kann mich über überhaupt nichts beschweren. Ich bin mega zufrieden mit heute», sagte Eichinger der Deutschen Presse-Agentur und schwärmte über «eine megagute Erfahrung» im ersten permanenten Big-Air-Stadion der Welt.

Bei den Spielen in Peking werden dort die Big-Air-Wettbewerbe der Männer und Frauen im Ski-Freestyle und im Snowboard ausgetragen. Für die Athleten geht es bei den Events darum, nach einem Sprung über eine Rampe in der Luft Tricks zu zeigen und dann sicher zu landen. Die Anlage liegt etwa 50 Busminuten westlich des Olympiastadions und wurde auf dem Gelände einer früheren Stahlhütte erbaut.

Beste in der Qualifikation war am Montag die Kanadierin Megan Oldham, die sich für ihre Sprünge die meisten Punkte sicherte. Chinas Topstar Eileen Gu schaffte es nach einem Sturz noch als Fünfte ins Finale am Dienstag (03.00 Uhr MEZ). In die Wertung fließen die besten zwei der drei Sprünge ein.

Eichinger hofft nun auf ihre zweite Chance bei den Spielen in China. «Ich schaue sehr positiv auf den Slopestyle», versicherte sie. Am Sonntag steht dort die Qualifikation an. «Ich bin in dieser Saison da schon ins Finale gefahren, deshalb bin ich optimistisch, das könnte ganz gut klappen», sagte Eichinger.

Peking meldet 24 weitere Corona-Fälle bei Winterspielen

PEKING: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sind 24 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, befanden sich unter den Infizierten auch zwölf Athleten oder Teammitglieder. Die Fälle wurden unter mehr als 74.000 Corona-Tests identifiziert, die am Vortag durchgeführt wurden. Zehn der neuen Fälle wurden unter 142 Olympia-Beteiligten entdeckt, die erst am Sonntag am Pekinger Flughafen angekommen waren. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle bei den Winterspielen ist damit seit dem 23. Januar auf insgesamt 385 gestiegen.

Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt.

DEB-Kapitän Müller: Söderholm «mit Abstand wichtigste Personalie»

PEKING: Die Zukunft von Bundestrainer Toni Söderholm beschäftigt das deutsche Eishockey-Team auch bei den Winterspielen in Peking. Vor dem Start des olympischen Männer-Turniers appellierte Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller an den Deutschen Eishockey-Bund, um den 43 Jahre alten Finnen zu kämpfen. «Toni ist mit Abstand die wichtigste Personalie beim DEB», sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. «Kein Spieler fällt so sehr ins Gewicht. Es muss alles dafür getan werden, dass er bleibt.»

Söderholms Vertrag läuft nach der Weltmeisterschaft im Mai in seiner Heimat Finnland aus. Gespräche über eine Verlängerung laufen seit Ende des vergangenen Jahres bislang ohne Einigung. Der frühere Verteidiger, der das deutsche Team nach dem Abgang von Marco Sturm 2018 überraschend übernommen hatte und in der Weltspitze etabliert hat, ist international begehrt. Zuletzt hatte Söderholm angekündigt, nach Olympia eine Entscheidung treffen zu wollen.

DEB-Präsident Franz Reindl bezeichnete die Gespräche mit dem Finnen als «absolut gut». Entscheidend seien aber die Finanzen. «Ich bin sehr zuversichtlich», sagte Reindl der dpa jedoch.

Chinesische Tennisspielerin Peng Shuai spricht über Karriereende

PEKING: Die frühere Doppel-Weltranglisten-Erste Peng Shuai rechnet nicht mehr mit einer Rückkehr auf die Tennis-Tour. Mit Blick auf ihr Alter, ihre zahlreichen Operationen und die Coronavirus-Pandemie sei es nur sehr schwer vorstellbar, dass sie noch einmal ihr gewohntes Niveau erreiche, sagte die 36 Jahre alte Chinesin in einem am Montag veröffentlichten Interview der französischen Sportzeitung «L'Équipe». Sie habe zuletzt auch schon nicht mehr trainiert, bleibe «im Herzen aber immer eine professionelle Tennisspielerin», sagte Peng.

Zuletzt trat sie im Februar 2020 in Katar im Einzel und Doppel an. Im Doppel gewann sie insgesamt 23 Turniere, darunter 2014 die French Open und 2013 Wimbledon. Im Februar 2014 erreichte Peng Platz eins der Weltrangliste im Doppel. In dem Interview sprach sie auch über ein Treffen mit IOC-Chef Thomas Bach am Samstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Sie habe mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees zu Abend gegessen, sagte sie.

Der Fall Peng Shuai bewegt seit einigen Monaten die Welt, nachdem sie Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte. Der Post wurde bald danach gelöscht.

Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um Pengs Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt. Nun bekräftigte sie in der «L'Équipe» erneut: «Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.»

RTL zeigt Formel 1: Imola, Silverstone, Zandvoort und Sao Paulo

BERLIN: Motorsport-Fans können in der kommenden Saison erneut vier Rennen der Formel 1 im Free-TV bei RTL schauen. Der Kölner Sender beginnt nach dpa-Informationen am 24. April mit der Live-Übertragung vom Großen Preis der Emilia Romagna in Imola. Die weiteren RTL-Rennen sollen Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November) sein.

Der frei zu empfangende Sender hat Sub-Lizenzen vom Pay-TV-Anbieter Sky erworben, der wie im Vorjahr alle Rennen live zeigt. Zum Motorsport-Angebot der RTL-Gruppe gehören auch die GT-Meisterschaft sowie die 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und in Le Mans beim Spartensender Nitro.

Peng Shuai: Habe Eintrag in Netzwerk Weibo selbst gelöscht

PEKING: Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat ihren Eintrag zu einem sexuellen Übergriff durch einen chinesischen Spitzenpolitiker im sozialen Netzwerk Weibo nach eigener Aussage selbst gelöscht. Auf die Frage in einem Interview der französischen Sportzeitung «L'Équipe», warum der Beitrag verschwunden sei, antwortete sie: «Ich habe ihn gelöscht.» Auf die Frage, warum sie ihn gelöscht habe, sagte die 36-Jährige: «Warum? Weil ich es wollte.» Die Mails, die sie an die Spielerinnenorganisation WTA geschickt hat, seien ebenfalls von ihr selber verfasst worden, sagte sie.

Der Fall Peng Shuai bewegt seit einigen Monaten die Welt, nachdem sie Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte. Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um ihr Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt.

Der «L'Équipe» sagte sie nun erneut: «Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.»

Ski-Star Shiffrin scheidet im Riesenslalom aus - Aicher im Finale

YANQING: Für Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin haben die Olympischen Winterspiele in China mit einem herben Dämpfer begonnen. Die Topfavoritin auf die Goldmedaille rutschte im ersten Durchgang des Riesenslaloms am Montag nach nur wenigen Toren weg und schied völlig überraschend aus. In Führung lag nach dem ersten Lauf die Schwedin Sara Hector. Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher, schaffte als 30. den Sprung ins Finale (7.30 Uhr MEZ).

«Ich werde jetzt nicht weinen, das verschwendet nur Energie», sagte Shiffrin, die bei den Spielen in Pyeongchang vor vier Jahren den Riesenslalom gewonnen hatte. Natürlich verspüre sie «große Enttäuschung», so die Amerikanerin. Sie wolle den Fokus nun aber auf ihre nächsten Rennen richten. Bereits am Mittwoch steht für die Damen der Slalom an. Der ist Shiffrins Paradedisziplin. Auch dort gehört die 73-malige Weltcupsiegerin also zu den Gejagten.

Der Hang in Yanqing mache «wirklich Spaß» und die Bedingungen seien «unglaublich», sagte Shiffrin, die keinerlei Ausreden für ihr frühes Aus suchte. Man könne bei der Suche nach der Ursache für ihren Patzer zurück zu den Rückenproblemen gehen, die sie nach dem Saisonauftakt in Sölden hatte. Oder zur coronabedingten Quarantäne Ende Dezember, wegen der sie erneut nicht trainieren konnte. Das wolle sie aber nicht, so die 26-Jährige. «Es ist einfach so: Ich bin ein paar gute Schwünge gefahren und einen etwas schlechter», betonte sie. «Und ich habe den höchsten Preis dafür bezahlt.»

In ihren vorherigen fünf Rennen bei Olympischen Spielen war Shiffrin stets in die Top 5 gefahren. Zweimal holte sie Gold, einmal Silber. In China hat sie sich vorgenommen, in allen Disziplinen zu starten.

Peng Shuai in Interview: Habe IOC-Chef Bach getroffen

PEKING: Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat laut eigener Aussage in einem Interview der «L'Équipe» am vergangenen Samstag IOC-Chef Thomas Bach getroffen. Sie habe mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees zu Abend gegessen, sagte die 36-Jährige in einem am Montag veröffentlichten Interview der französischen Sporttageszeitung. «Wir haben viel besprechen und uns angenehm austauschen können», sagte sie. Der Fall Peng Shuai bewegt seit einigen Monaten die Welt, nachdem sie Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte.

Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um ihr Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt. Der «L'Équipe» sagte sie nun: «Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.»

Sie sei auch niemals verschwunden gewesen, «jeder konnte mich sehen», sagte die einstige Weltranglisten-Erste im Doppel. Während der Olympischen Winterspiele in Peking wolle sie sich noch einige Wettbewerbe anschauen, am Samstag sei sie beim Curling gewesen.

Bach hatte bereits im vergangenen Jahr in einer Video-Schalte mit Peng Shuai gesprochen. Eine Reaktion vom IOC zu dem aktuellen Treffen in Peking gab es am Montag zunächst nicht. IOC-Sprecher Mark Adams hatte am Sonntag gesagt, man werde Einzelheiten zu einem Treffen nur auf Wunsch der Chinesin veröffentlichen.

Langlauf-Sprint mit Frauen-Quartett - Männer nur mit Brugger

ZHANGJIAKOU: Das deutsche Skilanglauf-Team geht mit insgesamt fünf Startern in die am Dienstag bevorstehenden Sprints bei den Olympischen Winterspielen von Peking. Auf den modernen Anlagen in Zhangjiakou werden Victoria Carl, Sofie Krehl, Pia Fink und Coletta Rydzek für die Frauen antreten. Die Allgäuerin Rydzek ist die jüngere Schwester von Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek, der auch in China dabei ist. Die Geschwister haben sich bereits gesehen. «Ich habe sie besucht im olympischen Dorf, wir haben zusammen gegessen und ein paar Erinnerungsbilder gemacht. Das ist was ganz Besonderes. Das ist schon mein Moment bisher», sagte Johannes Rydzek.

Bei den Männern geht lediglich Janosch Brugger an den Start. Die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder geht in einer deutlichen Außenseiterrolle in die dritte und vierte Langlauf-Entscheidung der Winterspiele von Peking.

«Kleine OP am Knie»: Bayern-Keeper Neuer fällt wochenlang aus

MÜNCHEN: Bayern-Keeper Manuel Neuer fällt nach einer Knie-Operation wochenlang aus. Das teilte der Münchner Fußball-Bundesligist am Sonntagabend mit. «Manuel Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der FC Bayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten», heißt es in dem kurzen Statement des Rekordmeisters und aktuellen Tabellenführers.

Herber Rückschlag im Titelkampf: BVB unterliegt Leverkusen 2:5

DORTMUND: Bayer Leverkusen hat im Topspiel der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund düpiert und die Mininmalchance des BVB auf die Meisterschale wohl endgültig zerstört. Nach zuvor drei Siegen in Serie verlor die Mannschaft von Trainer Marco Rose am Sonntag zu Hause mit 2:5 (1:3). Dortmund liegt als Zweiter nun fast uneinholbare neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München zurück. Vor 10.000 Zuschauern leitete ein Eigentor von Manuel Akanji (10.) die sechste Saisonniederlage ein, ehe Florian Wirtz (20.), Robert Andrich (28.), Jonathan Tah (53.) und Moussa Diaby (87.) für die Gäste trafen. Der Leverkusener Jeremie Frimpong (16.) hatte mit einem Eigentor das zwischenzeitliche 1:1 markiert. Steffen Tigges (90.) erzielte das zweite BVB-Tor. Leverkusen festigte Tabellenplatz drei und verkürzte den Rückstand zum BVB auf fünf Zähler.

Wolfsburg siegt gegen Tabellen-Schlusslicht Fürth

WOLFSBURG: Mit Rückkehrer Max Kruse im Angriff hat der VfL Wolfsburg nach elf sieglosen Pflichtspielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gewann am Sonntagabend verdient mit 4:1 (1:1) gegen Tabellen- Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Nach dem Führungstreffer durch den 19 Jahre alten Belgier Aster Vranckx (7. Minute) glichen die Gäste durch Branimir Hrgota zunächst per Foulelfmeter (44.) aus; nach der Pause trafen erneut Vranckx (49.), Maximilian Arnold (70.) und Maximilian Philipp (75.). Wolfsburg rückt durch den siebten Saisonsieg mit nunmehr 24 Punkten auf Platz zwölf der Fußball-Bundesliga vor.

Senegal gewinnt Endspiel des Afrika-Cups

YAOUNDÉ: Senegal hat zum ersten Mal den Afrika-Cup gewonnen. Das Team um Liverpool-Starspieler Sadio Mané setzte sich am Sonntagabend im Endspiel in Kameruns Hauptstadt Yaoundé gegen Rekordsieger Ägypten nach 120 torlosen Minuten mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Die in der Geschichte des Turniers sieben Mal erfolgreichen Ägypter, die ohne den gesperrten Trainer Carlos Queiroz auskommen mussten, mussten sich mit Platz zwei begnügen. Dritter wurde Kamerun.

Brustkorb-Verletzung: Frankfurt mehrere Wochen ohne Hasebe

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen lang auf Abwehrchef Makoto Hasebe verzichten. Der 38 Jahre alte Japaner erlitt am Samstag beim 3:2-Sieg der Hessen beim VfB Stuttgart eine Verletzung des Brustkorbs. Dies teilte der Verein am Sonntagabend mit. Hasebe sei mittlerweile aus Stuttgart in ein Frankfurter Krankenhaus verlegt worden. Der Routinier hatte sich die Verletzung bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Eintracht-Torwart Kevin Trapp zugezogen.

Kiel folgt Magdeburg ins Pokal-Halbfinale

HEIDELBERG/MAGDEBURG: Der THW Kiel ist nach einem Handball-Krimi mit Happy End dem SC Magdeburg ins Pokal-Halbfinale gefolgt. Der Rekordmeister setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13) durch. Zuvor hatte Bundesliga-Tabellenführer Magdeburg mit einem ungefährdeten 34:26 (18:11)-Sieg gegen GWD Minden das Ticket für das Final-4-Turnier am 23./24. April in Hamburg gelöst.

Alba Berlin gewinnt Verfolgerduell in Bonn

BONN: Meister Alba Berlin hat das Verfolgerduell in der Basketball-Bundesliga bei den Telekom Baskets Bonn gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Sonntag beim Überraschungsteam der Saison mit 89:77 (51:43) und bleibt mit einer Bilanz von 12:5-Erfolgen auf Rang sechs. Bonn (14:6) rangiert weiterhin auf Rang zwei. Erster bleibt der FC Bayern München mit einem knappen Auswärtserfolg bei den Löwen Braunschweig. Nach zwei Euroleague-Spielen unter der Woche erfüllten die Bayern (15:4) die Pflichtaufgabe bei den Niedersachsen aber erst nach Verlängerung mit 91:82 (77:77, 42:30).

Meister Lille ohne Chance gegen Paris Saint-Germain

LILLE: Paris Saint-Germain dominiert weiterhin die höchste französische Fußball-Liga. Beim aktuellen Meister OSC Lille setzte sich das Starensemble aus der Hauptstadt am Sonntag klar mit 5:1 (3:1) durch. Nach dem 23. Spieltag der Ligue 1 liegt PSG mit 56 Punkten deutlich vor Olympique Marseille mit 43 Zählern. Die Tore für die Pariser, die am Montag überraschend im Pokal gegen OGC Nizza ausgeschieden waren, schossen Danilo Pereira (10., 51.), Presnel Kimpembe (32.), Lionel Messi (38.) und Kylian Mbappé (67.). Für Lille hatte Sven Botman (28.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.