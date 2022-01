Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

37 weitere Corona-Fälle vor Olympia in Peking

PEKING: Weniger als eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Organisatoren 37 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Montag mitteilte, wurden am Sonntag 28 Einreisende positiv auf das Coronavirus getestet, darunter acht Athleten oder Teammitglieder. Zudem wurden bei neun Personen, die sich bereits im geschlossenen Olympia-System befinden, Infektionen registriert. Am Vortag hatte es insgesamt 34 positive Tests gegeben, die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 176 gestiegen.

Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. Um Infektionen möglichst rasch zu erkennen, muss jeder Teilnehmer innerhalb der Olympia-Blase täglich einen PCR-Test absolvieren.

Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Die Volksrepublik China verfolgt eine strenge «Null Covid»-Strategie, bei der bereits kleinere Infektionsstränge mit harten Maßnahmen bekämpft werden. In den vergangenen Wochen haben die Behörden in mehreren Millionenstädten im Land Lockdowns verhängt.

DOSB zu Russland-Rückkehr in den Weltsport: Nicht ungeprüft ja sagen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund übt sich bei einer Bewertung des Auslaufens der Olympia-Sperre von Russland Ende des Jahres und der Rückkehr des Landes in den Weltsport in Zurückhaltung. «Russland ist eine Sportnation mit Tradition. Deshalb ist es grundsätzlich richtig, dass auch diese Sportler in der Weltgemeinschaft sind», sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Entscheidung, nachweislich rund 200 saubere russische Athleten an den Winterspielen in Peking teilnehmen zu lassen, sei zu begrüßen. «Die Symbolik, das Land ausgeschlossen zu haben, halte ich für richtig. Man kann aber sicher über vieles streiten», sagte Weikert.

Russland war wegen Manipulation von Doping-Daten im Moskauer Labor von der Welt-Anti-Doping-Agentur zunächst für vier Jahre von größeren Sportveranstaltungen verbannt worden. Der Internationale Sportgerichtshof halbierte die Strafe Russlands, das die Erfolge Jahrzehnte lang gestützt auf einem flächendeckenden Dopingsystem erzielt hatte. Deshalb warnt der DOSB-Leistungssportchef Dirk Schimmelpfennig vor einer vorbehaltlosen Rückkehr in den Weltsport im nächsten Jahr: «Ungeprüft okay sagen, kann man sicher nicht. Das muss man sich in den verschiedenen Sportarten ganz genau anschauen und bewerten.»

Matratzen für Olympia: Skispringer sorgen selbst für Schlafkomfort

WILLINGEN: Um sich bei den Olympischen Winterspielen zwischen den Wettkämpfen optimal zu erholen, überlassen die deutschen Skispringer nichts dem Zufall.

Das gilt auch für den Schlafkomfort. «Matratzen sind bestellt für die Athleten. Das hat sich bewährt in den letzten Jahren», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher, dessen Team sich selbst um die Schlafunterlagen für China gekümmert hat, am Rande des Weltcups in Willingen. «Speziell in den asiatischen Ländern ist es immer so, dass sie ein etwas anderes Schlafverhalten haben als wir. Das kann schon einiges ausmachen, wenn man die Regeneration, den Schlaf, gut nutzen kann.».

Experte Bütikofer: China-Politik des IOC ist «schändlich»

PEKING: Kurz vor den Winterspielen in Peking hält die Kritik am Internationalen Olympischen Komitee wegen ihres Umgangs mit den Gastgebern an. «Furcht und Gier treiben die China-Politik des IOC. Und das ist schändlich», sagte Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer der «Rheinischen Post» (Montag). Der Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen mit China warf dem Dachverband und seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach vor, sie seien «wegen ihrer grenzenlosen Profitorientierung in der Tasche der Diktatoren, die sich noch trauen, Olympische Spiele zu organisieren».

China werden Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong und Drohungen gegen Taiwan vorgeworfen. Yang Shu, Mitglied des Organisationskomitees, hatte Athleten und Funktionäre jedoch vor kritischen Äußerungen während Olympia gewarnt. Jedes Verhalten, das sich gegen den olympischen Geist richte, könne «mit einer bestimmten Bestrafung geahndet werden».

Bütikofer warf dem IOC vor, dagegen nicht protestiert zu haben. «Diese Ankündigung der Pekinger Führung war ein Bruch mit dem Statut des IOC», sagte der Spitzenpolitiker. Den Sportlerinnen und Sportlern riet er jedoch davon ab, sich mit China-Kritik «ins Risiko zu stürzen».

Auslandskorrespondenten in China beklagen Arbeitsbedingungen

PEKING: Die ausländischen Korrespondenten in China beklagen «nie da gewesene Hürden» in ihrer Berichterstattung aus dem Land. In der jährlichen Umfrage des Auslandskorrespondentenclubs (FCCC) sagten 99 Prozent, dass die Arbeitsbedingungen nach ihrer Einschätzung nicht internationalen Standards entsprechen, wie am Montag aus einer Mitteilung hervorging. «Der FCCC ist besorgt über das halsbrecherische Tempo, mit dem die Medienfreiheit in China abnimmt.»

Berichtet wurde von Visaverweigerungen, Überwachung, Einschüchterung und Belästigung. Mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking, die am Freitag beginnen, kritisierten 60 Prozent der Umfrageteilnehmer unzureichende Informationen der Organisatoren über Ereignisse im Vorfeld. 32 Prozent beklagten, von Veranstaltungen ausgeschlossen worden zu sein, die anderen Medien offengestanden hätten.

Pech für Rockenfeller und Rast bei den 24 Stunden in Daytona

DAYTONA BEACH: Die ehemaligen DTM-Champions Rene Rast und Mike Rockenfeller sind beim legendären 24-Stunden-Rennen in Daytona vom Pech eingebremst worden. In Führung liegend fiel Rockenfeller im werksunterstützten Cadillac nach einer Kollision seines US-Teamkollegen Jimmie Johnson in der Nacht weit zurück. «So läuft das bei einem Langstreckenrennen. Man verliert und gewinnt gemeinsam. Wir kommen in jedem Fall zurück und versuchen es, im nächsten Jahr besser zu machen», kommentierte Rockenfeller, der 2010 als letzter Deutscher den Gesamtsieg in Daytona gefeiert hatte.

Beim diesjährigen Erfolg von Vorjahressieger Helio Castroneves (Brasilien), der im Honda-Acura von Tom Blomqvist, Oliver Jarvis (beide Großbritannien) und dem Franzosen Simon Pagenaud unterstützt wurde, mussten sich Rockenfeller und seine Teamkollegen nach 761 Runden und 4359,769 Kilometern mit Platz elf unter 61 gestarteten Sportwagen zufrieden geben.

Zwei Ränge besser platzierte sich Rast, der in seiner Kategorie durch ein technisches Problem an seinem Rennwagen einen möglichen zweiten Klassensieg in Daytona ebenfalls verfehlte. «Wir sind trotz des Schadens happy, ins Ziel gekommen zu sein, auch wenn der neunte Platz sicher nicht das ist, was wir uns zuvor erhofft hatten», sagte Rast.

Der legendäre Langstreckenklassiker an der Ostküste Floridas wurde von einem Unfall überschattet, bei dem ein Streckenposten verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben des Veranstalters sei der Marschall stabil und außer Lebensgefahr. Das turbulente Rennen mit vielen Zwischenfällen und insgesamt 16 Neutralisationen litt vor allem unter den ungewöhnlich niedrigen Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt.