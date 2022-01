Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

«Die Presse»: Djokovic mit nie mehr zu korrigierendem Imageverlust

WIEN: Über das endgültig entzogene australische Visum für den serbischen Tennisstar Novak Djokovic schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Er verlässt Down Under mit einem nie mehr zu korrigierenden Imageverlust und ohne Trophäe. Die skurril-peinliche Einreiseposse würde genügend Stoff für ein Hollywood-Drehbuch liefern. Und Novak Djokovic brilliert dabei, wieder einmal, in seiner Paraderolle als Bösewicht.

Neben seinen makellos auftretenden Dauerrivalen Roger Federer und Rafael Nadal - mit ihnen teilt sich der Mann aus Belgrad den Rekord von 20 Grand-Slam-Titeln - spielt Djokovic seit jeher den aufmüpfigen Schurken. Gewiss wollten ihn Medien wohl auch als solchen inszenieren, weil drei Superhelden doch einer zu viel wäre. Der 34-Jährige trug freilich selbst am meisten zu seiner Außendarstellung bei. (...) Während der Coronapandemie hat sich Djokovic endgültig zur Bestbesetzung des Bösewichts aufgeschwungen.»

FC Liverpool schlägt Brentford 3:0 und zieht am FC Chelsea vorbei

LIVERPOOL: Der FC Liverpool ist nach einem hochverdienten Heimsieg am 22. Spieltag der Premier League neuer Tabellenzweiter. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann am Sonntag vor eigenem Publikum klar mit 3:0 (1:0) gegen den Aufsteiger FC Brentford aus London. Durch den Erfolg verdrängte Liverpool den FC Chelsea, der am Samstag mit 0:1 gegen Spitzenreiter Manchester City verloren hatte, von Tabellenplatz zwei. Als erster City-Verfolger haben die Reds elf Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger.

Borussia Dortmund in den nächsten Spielen ohne Emre Can

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss zumindest die nächsten beiden Spiele auf Mittelfeldspieler Emre Can verzichten. Der 28-Jährige erlitt beim 5:1 im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Freitag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Das teilte der Club am Sonntag mit. Der BVB gastiert am Dienstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal bei Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli, am Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim.

Götze hält Eindhoven an der Spitze - erstes Saisontor

GRONINGEN: Rio-Weltmeister Mario Götze hat die PSV Eindhoven durch sein erstes Saisontor an der Tabellenspitze der niederländischen Ehrendivision gehalten. Der frühere Dortmunder und Münchner Bundesliga-Star erzielte am Sonntag den Siegtreffer zum 1:0 (1:0) beim FC Groningen. Damit geht die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt am nächsten Sonntag als Spitzenreiter in das Topspiel gegen den niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Eindhoven weist einen Zähler mehr auf als Ajax.

Real Madrid gewinnt spanischen Supercup - 2:0 gegen Bilbao

RIAD: Beim Supercup in der Wüste hat sich Real Madrid den ersten Titel im Jahr 2022 gesichert. Die Königlichen besiegten im Finale am Sonntag im saudischen Riad Titelverteidiger Athletic Bilbao 2:0 (1:0). Für die Mannschaft um Ex-Weltmeister Toni Kroos erzielten der kroatische Superstar Luka Modric (38.) und Torjäger Karim Benzema per Handelfmeter (52.) die Treffer. Bilbao vergab durch Raul Garcia kurz vor Schluss einen Handelfmeter (89.), nachdem Reals Eder Militao die Rote Karte gesehen hatte (87.).

Brady führt Buccaneers zu ungefährdeten Sieg in NFL-Playoffs

TAMPA: Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady haben ihr erstes Playoff-Spiel der Saison gewonnen und weiter die Chance auf den erneuten Gewinn des Super Bowls. Vor den eigenen Fans holten die Bucs am Sonntag ein 31:15 gegen die Philadelphia Eagles und stehen am kommenden Wochenende in der Divisional Round. Schon zur Halbzeit hatte Brady seine Mannschaft zu einer komfortablen 17:0-Führung geführt. Nach dem dritten Viertel stand es 31:0, ehe die Eagles mit zwei schnellen Touchdowns im letzten Viertel für einen Moment noch mal Hoffnung schöpften.

Weinbuch nominiert Kombinierer-Trio - Olympiasieger Rießle raus

KLINGENTHAL: Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch hat Johannes Rydzek, Terence Weber und Julian Schmid für die Olympischen Winterspiele in Peking nominiert. Diese Entscheidung teilte der Chefcoach am Sonntagabend nach den Wettbewerben von Klingenthal mit. Zuvor hatte sich Weinbuch bereits für die Pyeongchang-Olympiasieger Eric Frenzel und Vinzenz Geiger entschieden. Nicht in China dabei sind damit Manuel Faißt und Fabian Rießle, der ebenfalls 2018 noch Team-Olympiasieger war. In diesem Winter war Rießle allerdings der schwächste der sieben deutschen Weltcup-Kombinierer.

Skispringer Geiger schafft Podestplatz - Tagessieg für Lindvik

ZAKOPANE: Der deutsche Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup im polnischen Zakopane einen Podestplatz erkämpft. Am Sonntag sprang der 28 Jahre alte Oberstdorfer 134,5 und 135,5 Meter und musste sich damit nur dem siegreichen Norweger Marius Lindvik geschlagen geben. Dritter wurde Anze Lanisek aus Slowenien vor Ryoyu Kobayashi aus Japan, der damit sein Gelbes Trikot als Führender der Gesamtwertung verteidigte. Hinter Geiger schafften es auch Markus Eisenbichler (10.) und Severin Freund (20.) in die Weltcup-Punkte.

Frankfurt nur 1:1 in Augsburg - 2:2 im Kellerduell in Bielefeld

AUGSBURG/BIELEFELD: Eintracht Frankfurt ist am Sonntag beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinausgekommen und bleibt Achter der Fußball-Bundesliga. Stamm-Torhüter Kevin Trapp musste wegen einer Corona-Infektion ebenso wie Filip Kostic pausieren. Im Kellerduell hat Arminia Bielefeld gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Greuther Fürth zumindest noch einen Punkt gerettet. Für das 2:2 (1:1) sorgte Gonzalo Castro mit dem Ausgleich in der 83. Minute. Dadurch verbesserte sich die Arminia auf den Relegationsplatz, der punktgleiche VfB Stuttgart rutschte auf Rang 17 ab.

Sieg gegen Österreich: Handballer erreichen EM-Hauptrunde

BRATISLAVA: Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Nach dem 34:29 (15:16) gegen Österreich und der anschließenden 20:29-Niederlage von Belarus gegen Polen ist der DHB-Auswahl in der Gruppe D mindestens der zweite Platz sicher. Bester Werfer im Team von Bundestrainer Alfred Gislason, das ohne den positiv auf Corona getesteten Rückraumspieler Julius Kühn auskommen musste, war am Sonntag vor 1485 Zuschauern in Bratislava Rechtsaußen Timo Kastening mit neun Toren. Am kommenden Dienstag geht es für die deutsche Mannschaft im Duell mit den ebenfalls schon für die zweite Turnierphase qualifizierten Polen (beide 4:0 Punkte) um den Gruppensieg.