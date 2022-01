Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Seider über Olympia-Aus für NHL-Profis: «Eine Riesenenttäuschung»

LOS ANGELES: Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat bei aller Enttäuschung mit Verständnis auf die Olympia-Absage der NHL reagiert. «Für mich war das eine Riesenenttäuschung, ich wäre gerne geflogen. Aber man muss auch verstehen, dass da so viele Räder ineinandergreifen, dass man das irgendwann nicht mehr verantworten kann», sagte der 20 Jahre alte Verteidiger der Detroit Red Wings der Deutschen Presse-Agentur weniger als einen Monat vor dem Olympia-Start in Peking. Weil in der NHL wegen der zahlreichen Corona-Fälle so viele Partien nachgeholt werden müssen, hat die beste Eishockey-Liga der Welt die Zusage einer Olympia-Teilnahme der Profis im Dezember zurückgenommen.

Seider kämpft in Detroit derzeit zusammen mit Teamkollege Thomas Greiss um die Playoff-Teilnahme. Am Sonntag (Ortszeit) verlor der Club bei den Anaheim Ducks in der Verlängerung mit 3:4. Seider hatte dabei eine Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:1 beigesteuert, Greiss konnte im Tor trotz 24 Paraden die Niederlage nicht verhindern. Detroit ist damit weiter Neunter im Osten.

«Man hat natürlich schon ein bisschen darauf geliebäugelt und das war ein Riesentraum, der da vielleicht in Erfüllung gegangen wäre. Aber ich habe von Anfang an gesagt, wir können leider nichts beeinflussen, das lag nicht in unserer Hand», sagte Seider. «Es hat einfach nicht sollen sein.»

Seider war als einer von drei NHL-Profis neben Torwart Philipp Grubauer und Superstar Leon Draisaitl schon für den deutschen Olympia-Kader benannt worden, kann nun aber frühestens 2026 in Italien erstmals an den Spielen teilnehmen. «Für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen ist für mich immer eine Riesenehre und auch unheimlich wichtig, das Land vertreten zu dürfen. Es gibt einfach keine größere Stage als Olympia», sagte er.

Kohfeldt: «Absolut sicher, gegen Hertha BSC noch Trainer»

BOCHUM: Fußball-Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg hat auch nach der sechsten Bundesliga-Niederlage keine Angst um seinen Job. «Ich bin mir absolut sicher, dass ich gegen Hertha BSC noch Trainer bin und wir aus der Situation herauskommen. Wir dürfen nicht jammern und klagen», sagte der 39-Jährige nach dem 0:1 (0:1) beim VfL Bochum. Wolfsburg liegt nur noch zwei Punkte vom Relegationsrang 16 entfernt und hat einen Vereins-Negativrekord aufgestellt. Die bisherige Marke aus dem Jahr 2004 lag bei fünf Niederlagen nacheinander. Im nächsten Bundesliga-Spiel erwartet der Tabellen-14. aus Wolfsburg am Samstag den Tabellen-13. Hertha BSC. Die Berliner haben bislang einen Punkt mehr gesammelt.

Köln siegt zum Rückrundenauftakt bei Hertha BSC mit 3:1

BERLIN: Der 1. FC Köln hat seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und sich auf einen Europacup-Platz verbessert. Bei Hertha BSC setzten sich Kölner am Sonntag dank der Tore von Anthony Modeste (30. Minute), des Ex-Berliners Ondrej Duda (32.) und von Jan Thielmann (90.+1) mit 3:1 (2:0) durch. Im Berliner Olympiastadion konnten die Hauptstädter zum Rückrundenauftakt durch Vladimir Darida (57.) nur verkürzen. Nach drei Siegen in Serie und vier Auswärtsspielen ohne Niederlage sind die Kölner Tabellensechster, punktgleich vor dem Siebten 1. FC Union Berlin. Für die glücklose Hertha endete hingegen eine Serie von fünf Heimspielen ohne Niederlage, sie ist vom Relegationsplatz nur drei Zähler entfernt.

Deutsche Handballer mit gelungener EM-Generalprobe

WETZLAR: Deutschlands Handballer haben die Generalprobe für die Europameisterschaft bestanden. Die DHB-Auswahl gewann am Sonntagabend in Wetzlar gegen Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich mit 35:34 (14:18) und weckte Hoffnungen auf eine erfolgreiche Endrunde in Ungarn und der Slowakei. Bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason war Rückraumspieler Kai Häfner mit acht Toren. Am kommenden Mittwoch fliegt die deutsche Mannschaft nach Bratislava, wo sie in der EM-Vorrunde auf Belarus, Österreich und Polen trifft.

Österreich gewinnt Team-Skispringen - Deutschland nur Sechster

BISCHOFSHOFEN: Die deutschen Skispringer haben im Teamspringen von Bischofshofen eine weitere schwere Niederlage hinnehmen müssen. In der Besetzung Constantin Schmid, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger kam das Quartett am Sonntag nicht über Rang sechs hinaus. Topspringer Geiger war im ersten Durchgang gestürzt, hat sich dabei aber nicht verletzt. Einen Tag, nachdem es auch im Einzel keinen Top-Fünf-Platz gab, geht für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher ein schwaches Wochenende zu Ende. Den Tagessieg sicherte sich Gastgeber Österreich vor Japan und Norwegen.

Doch Corona: Hoffenheimer Grillitsch positiv getestet

SINSHEIM: Wegen eines positiven Corona-Tests muss die TSG 1899 Hoffenheim vorerst auf Abwehrchef Florian Grillitsch verzichten. Ein zweiter Test sei positiv ausgefallen, teilte der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga am Sonntag mit. Der 26-Jährige habe sich in häusliche Quarantäne begeben. Der Österreicher war zunächst negativ getestet worden und hatte am Samstag beim 3:1 gegen den FC Augsburg nach Clubangaben wegen einer Erkältung gefehlt.

Chemnitz überrascht FC Bayern erneut: Basketballer siegen in München

MÜNCHEN: Die Niners Chemnitz haben nach dem Pokal-Triumph auch in der Basketball-Bundesliga Titelanwärter FC Bayern München bezwungen. Die Sachsen siegten am Sonntag beim großen Favoriten mit 65:63 (31:42) und unterstrichen mit einer Bilanz von 10:5-Siegen ihre Playoff-Ambitionen. Die Bayern (11:4) bleiben Tabellenzweiter. Im Viertelfinale des Pokals schaltete Chemnitz die Münchner bereits überraschend durch ein 85:80 aus. Trent Lockett war mit 13 Punkten bester Gäste-Schütze. Für die Bayern war Deshaun Thomas mit 19 Zählern am erfolgreichsten.

Überraschende Pokal-Pleite für Leno mit Arsenal

NOTTINGHAM: Der englische Fußball-Spitzenclub FC Arsenal ist überraschend in der dritten Runde des FA Cups gescheitert. Die Gunners mit dem Deutschen Bernd Leno im Tor verloren am Sonntag beim Zweitligisten Nottingham Forest 0:1 (0:0). Lewis Grabban erzielte in der 83. Minute den Siegtreffer für den zweimaligen Europapokalsieger der Landesmeister und wiederholte damit den Pokal-Coup von Nottingham gegen Arsenal aus dem Jahr 2018.

SV DJK Kolbermoor gewinnt Tischtennis-Pokal der Frauen

HANNOVER: Die Frauen des SV DJK Kolbermoor haben zum zweiten Mal den deutschen Tischtennis-Pokal gewonnen. Beim Endrunden-Turnier in Hannover setzte sich der Verein aus dem Landkreis Rosenheim in Oberbayern am Sonntag im Endspiel mit 3:0 gegen den TSV Langstadt durch. Das Team der Einzel-Europameisterin Petrissa Solja hatte zuvor im Halbfinale den deutschen Meister und Champions-League-Sieger TTC Berlin Eastside besiegt, der den Pokal-Wettbewerb in den vergangenen acht Jahren sieben Mal gewonnen hatte. Im Finale verlor Solja das erste Einzel gegen die Russin Swetlana Ganina. Die beiden anderen Punkte für Kolbermoor holten Kristin Lang und die Ungarin Georgina Pota.