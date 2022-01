Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

«Jyllands-Posten»: 2022 kann für Sportwelt Sieg oder Niederlage sein

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die im Jahr 2022 anstehenden Sport-Großveranstaltungen, darunter die Olympischen Winterspiele in China und die Fußball-WM in Katar:

«In dem Haufen der sportlichen Großereignisse in den kommenden zwölf Monaten verbirgt sich auch realpolitischer Sprengstoff, der 2022 zu einem bahnbrechenden Jahr machen kann. Bei Olympia und der Fußball-WM der Männer geht es nämlich nicht nur um Ergebnisse. Die Gastgeber in Peking und Katar werden heftig kritisiert für Menschenrechtsverstöße und Tausende Todesfälle unter Gastarbeitern, die die WM-Stadien in dem Wüstenstaat bauen. Mehrere Länder schicken keine diplomatischen Vertreter zu Olympia, während Verbände, Fangruppen und Spieler ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht haben, einen Weltmeister vor dem schrecklichen Hintergrund zu küren. Nie zuvor standen Probleme höher auf der Tagesordnung, aber leider gibt es guten Grund, daran zu zweifeln, ob das zu echten Veränderungen führt. 2022 kann als großer Sieg oder vernichtende Niederlage für diejenigen enden, die von einem saubereren Sport träumen.»

Human Rights Watch: IOC-Funktionäre um Bach müssten zurücktreten

BERLIN: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat den Rücktritt der IOC-Spitze um den deutschen Präsidenten Thomas Bach gefordert. «Wenn selbst die Wirtschaft jetzt schon fordert, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang auch von Unternehmerseite anzuprangern, dann spätestens muss einem Herrn Bach und den anderen klar sein, dass ihre Zeit gekommen ist», sagte Wenzel Michalski, Human-Rights-Watch-Direktor für Deutschland, dem Deutschlandfunk. Vier Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking betonte er: «Und die müssen zurücktreten und einer neuen Generation von menschenrechtsbewussten Funktionären das Feld überlassen.»

Die Macht der Sportverbände wie des Internationalen Olympischen Komitees oder des Fußball-Weltverbandes FIFA müsste «jetzt eigentlich gebrochen werden, denn sie haben gezeigt, dass sie nur unverantwortlich und geldgierig handeln», sagte Michalski.

China steht auch wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong oder den Drohungen gegen Taiwan in der Kritik.

IOC-Chef Bach dagegen hatte zuletzt trotz des geplanten diplomatischen Olympia-Boykotts einiger Länder von großem internationalen Rückhalt gesprochen. «Die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für diese Olympischen Winterspiele ist offensichtlich und höchst willkommen», sagte Bach in seiner Neujahrsansprache. Unter anderem die USA, Australien, Großbritannien und Kanada hatten angekündigt, keine Politiker zu den Spielen vom 4. bis 20. Februar zu schicken. Zuletzt hatten auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser erklärt, nicht zu den Spielen nach Peking zu reisen.

Premier-League-Kracher: Chelsea und Liverpool trennen sich 2:2

LONDON: Im Premier-League-Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool hat es am Sonntag vier Tore, aber keinen Sieger gegeben. Die beiden Manchester-City-Verfolger trennten sich nach einem hochklassigen Fußballspiel mit 2:2 (2:2) und verpassten es so, den Rückstand auf Spitzenreiter Man City wesentlich zu verkürzen. Zu einem Wiedersehen zwischen den deutschen Trainern Thomas Tuchel und Jürgen Klopp kam es in London nicht, weil Liverpool-Coach Klopp wegen Corona-Verdachts nicht dabei sein konnte.

Engländer Smith zum zweiten Mal im Finale der Darts-WM

LONDON: Der englische Weltklassespieler Michael Smith hat zum zweiten Mal das Finale der Darts-WM in London erreicht. Am Sonntagabend besiegte der 31-Jährige seinen Landsmann James Wade deutlich mit 6:3 und bekommt damit nach 2019 seine zweite Chance auf die Sid Waddell Trophy. Vor drei Jahren verlor der «Bully Boy», wie Smith genannt wird, das Endspiel beim wichtigsten Turnier der Welt mit 3:7 gegen den Niederländer Michael van Gerwen. Diesmal geht es am Montag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Sieger des Duells Gary Anderson und Peter Wright (beide Schottland).

Lewandowski für Bundesliga-Profis bester Spieler der Welt

Berlin (dpa)- Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist von den Profis der Fußball-Bundesliga zum besten Spieler der Welt gewählt worden. 43,2 Prozent von 243 Spielern stimmten in einer «Kicker»-Umfrage für den Bayern-Stürmer. Dahinter kam der Ägypter Mo Salah vom FC Liverpool auf 20,5 Prozent. Lionel Messi, der den Ballon d'Or für das Jahr 2021 gewonnen hatte, landete auf dem dritten Platz.

Nächster Eklat von Antonio Brown - Trainer: «Nicht länger ein Buc»

EAST RUTHERFORD: American-Football-Spieler Antonio Brown von den Tampa Bay Buccaneers hat in der NFL für den nächsten Skandal gesorgt und ist danach von seinem Trainer aus dem Team geworfen worden. «Er ist nicht länger ein Buc», sagte Trainer Bruce Arians am Sonntag nach dem 28:24-Erfolg bei den New York Jets. Der Coach wollte keine weiteren Worte über Brown verlieren. Der 69-jährige Arians machte klar, dass er nur über die Spieler reden wolle, die noch Teil seines Teams seien. Der 33 Jahre alte Brown war im dritten Viertel in der Partie gegen die New York Jets so verärgert, dass er sein Trikot auszog und einfach vom Feld ging. Brown war von Trainer Arians ausgewechselt worden.

HSV ohne Jatta im Spanien-Trainingslager - Gambia-Stürmer hat Corona

SOTOGRANDE/SPANIEN: Ohne seinen positiv auf Corona getesteten Stürmer Bakéry Jatta ist Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Sonntag in seinem spanischen Trainingslager in Sotogrande angekommen. Der 23 Jahre alte Angreifer fehlte zunächst an Bord des Charterfliegers nach Andalusien, weil bei ihm der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung bestand. Ein abschließender positiver Coronatest bestätigte dann die Befürchtungen, teilte der HSV am Sonntagabend aus Spanien mit.

Basketball-Tabellenführer Bonn verliert - Siege für Alba und Bayern

ILSHOFEN: Tabellenführer Telekom Baskets Bonn hat in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Tuomas Iisalo verlor am Sonntagabend mit 76:81 (47:37) bei den Hakro Merlins Crailsheim und mussten damit die dritte Saisonniederlage hinnehmen. Ein Erfolg gelang derweil Meister Alba Berlin. Auch Pokalsieger FC Bayern bleibt oben dran.