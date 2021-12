Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Meister Manchester City mit Torspektakel - Chelsea siegt gegen Villa

MANCHESTER: Manchester City hat die Hinrunde in der Premier League mit einem Torspektakel beendet. Der englische Fußball-Meister gewann am Sonntag gegen Pokalsieger Leicester City mit 6:3 (4:0). Durch den 15. Saisonsieg im 19. Spiel festigte das Team von Pep Guardiola mit 47 Punkten Platz eins in der Tabelle. Der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel setzte sich bei Aston Villa mit 3:1 (1:1) durch. Harry Kane hat derweil einen Rekord eingestellt. Englands Auswahlstürmer erzielte beim 3:0 (2:0) von Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace mit seinem Treffer in der 32. Minute sein neuntes Tor am traditionellen Boxing Day am zweiten Weihnachtsfeiertag und zog damit mit Robbie Fowler gleich. Der Tabellenvierte FC Arsenal siegte bei Schlusslicht Norwich City mit 5:0 (2:0). West Ham United büßte seinen fünften Platz durch eine 2:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Southampton von Ex-RB-Trainer Ralph Hasenhüttl ein. Insgesamt drei Spiele des 19. Spieltages waren zuvor coronabedingt abgesagt worden.

Mannheim fertigt München im DEL-Verfolgerduell ab - Berlin souverän

MANNHEIM: Die Adler Mannheim haben das Verfolgerduell in der Deutschen Eishockey Liga gegen den EHC Red Bull München deutlich für sich entschieden. Der achtfache Titelträger setzte sich am 2. Weihnachtsfeiertag mit 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) gegen den Mitfavoriten durch und steht hinter Meister und Spitzenreiter Eisbären Berlin, der am Sonntag die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 5:1 bezwang, auf Rang zwei. Die Kölner Haie beendeten nach zuvor vier Niederlagen in Serie durch ein 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther ihren Negativlauf. Im Tabellenkeller siegten die Schwenninger Wild Wings trotz eines 2:3-Rückstands mit 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) bei den Krefeld Pinguinen.

Vettel nimmt neue Bundesregierung in die Pflicht

BERLIN: Sebastian Vettel hat die neue Bundesregierung in die Pflicht genommen. «In den nächsten zwei Jahren wird sich herausstellen, wie viel von dem, was uns Wählern in Aussicht gestellt wurde, Gerede ist und was umgesetzt wird. Ich bin sehr gespannt», sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). Vettel, der die Grünen wählte, empfindet das Wahlergebnis «als große Chance, die Herausforderung annehmen zu können. Ich glaube, das könnte uns voranbringen.»

Völler über Megatalent Wirtz: «Hier noch einige Jahre gut aufgehoben»

BERLIN: Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler (61) geht davon aus, dass Megatalent Florian Wirtz noch eine Weile bei der Werkself bleibt. «Nicht nur durch die Vertragssituation - auch durch das Vertrauen, das wir zu ihm und seiner Familie aufgebaut haben, wissen wir, dass er hier noch einige Jahre gut aufgehoben ist. Wir wollen, dass Florian noch ein paar Jahre bei uns bleibt», sagte Völler im «Bild»-Interview (Sonntag). «Das ist für uns und für die ganze Bundesliga wichtig. Und ich glaube, dass es auch sein Plan ist», sagte Völler. Irgendwann werde vielleicht der Tag X kommen und es werde Wirtz «hier zu klein. Aber das wird noch dauern», hofft Völler. Nationalspieler Wirtz (18) steht noch bis 30. Juni 2026 beim Fußball-Bundesligisten unter Vertrag, aber zahlreiche Clubs haben ihn schon im Visier.

Corona: Nächsten Premier-League-Spiele abgesagt

BERLIN: In der englischen Fußball-Premier-League sind die nächsten Spiele coronabedingt abgesagt worden. Die für Dienstag angesetzte Partie zwischen Leeds United und Aston Villa findet nicht statt, nachdem bereits das für diesen Sonntag geplante Spiel von Leeds beim FC Liverpool verschoben werden musste. Auch das Duell der Wolverhampton Wanderers beim FC Arsenal wird am Dienstag nicht angepfiffen.

Eberles Debüt in der NFL glückt - St. Brown mit drittem Touchdown

HOUSTON: Dominik Eberle von den Houston Texans hat in der nordamerikanischen Football-Liga NFL ein erfolgreiches Debüt hingelegt. Beim 41:29-Sieg gegen die Los Angeles Chargers verwandelte der 25-jährige Kicker am Sonntag zwei seiner drei Versuche. Weiter auf sich aufmerksam macht Amon-Ra St. Brown. Der deutsch-amerikanische Passempfänger verbuchte bei der 16:20-Niederlage der Detroit Lions bei den Atlanta Hawks seinen dritten Touchdown. Die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady zogen nach dem 32:6 bei den Panthers in die Playoffs ein. Im Kampf um den ersten Platz in der AFC East unterlagen die New England Patriots mit Jakob Johnson aus Stuttgart den Buffalo Bills mit 21:33.

Paulo Sousa will als polnischer Nationaltrainer zurücktreten

WARSCHAU: Der ehemalige portugiesische Fußballstar Paulo Sousa will seine Funktion als Cheftrainer der polnischen Nationalmannschaft aufgeben. Der Präsident des polnischen Fußballverbandes PZPN, Cezary Kulesza, bestätigte am Sonntag auf Twitter Berichte brasilianischer und portugiesischer Medien. «Paulo Sousa hat mich heute darüber informiert, dass er seinen Vertrag mit dem Verband in gegenseitigem Einvernehmen auflösen möchte.» Sousa habe ein anderes Arbeitsangebot erhalten. Der polnische Fußballverband wolle dies aber nicht akzeptieren, erklärte Kulesza.