Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Geigers Festtagsfreuden: «Ein paar Plätzchen wird's schon geben»

ENGELBERG: Kraft tanken an den Feiertagen lautet das Motto: Karl Geiger will seine starke Skisprung-Form über die Feiertage konservieren und ausgeruht in die Vierschanzentournee starten. «Das ist eine Herausforderung, wo wir wirklich Gas geben wollen», sagte der 28-Jährige in Engelberg. «Ich werde angreifen», kündigte der Führende im Gesamtweltcup an. Geiger ergänzte: «Und deshalb wird's auch besonders wichtig, dass Weihnachten entspannt wird.»

Auf die Frage des Moderators bei der Pressekonferenz nach dem Wettkampf am Sonntag, ob es mit Blick auf die Tournee an den Festtagen dann nicht so viele Süßigkeiten geben werde, sagte der Oberstdorfer mit einem Lächeln: «Doch, ein paar Plätzchen wird's schon geben.»

Geiger hatte am traditionellen Generalproben-Wochenende für die Tournee in der Schweiz zunächst gesiegt und dann Platz zwei belegt. Der Skiflug-Weltmeister startet als einer der großen Favoriten beim Schanzen-Spektakel rund um den Jahreswechsel. Seit Sven Hannawald vor 20 Jahren hat kein Deutscher mehr die Vierschanzentournee gewonnen. Das große Skisprung-Highlight, das mit der Qualifikation in Geigers Heimatort am 28. Dezember beginnt, findet dieses Jahr schon zum 70. Mal statt.

Mihambo, Zverev und Bahnrad-Vierer sind «Sportler des Jahre»

BADEN-BADEN: Weitspringerin Malaika Mihambo, Tennisspieler Alexander Zverev und der Bahnrad-Vierer der Frauen sind Deutschlands «Sportler des Jahres» 2021. Diese Auszeichnungen wurden am Sonntagabend im Kurhaus Baden-Baden bekanntgegeben. Alle Geehrten der 75. Wahl, an der sich 980 Sportjournalisten und Sportjournalistinnen beteiligten, hatten im Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Mihambo siegte bereits zum dritten Mal nacheinander. Zverev wurde als erster Tennisspieler bei den Herren seit Wimbledonsieger Michael Stich vor 30 Jahren gekürt. Die Frauen des Bahnrad-Vierers mit Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sind Nachfolger des FC Bayern München.

Stuttgart über Weihnachten auf dem Relegationsplatz - 0:1 in Köln

KÖLN: Der VfB Stuttgart muss die Weihnachtstage auf dem Relegationsplatz der Fußball-Bundesliga verbringen. Die über die gesamte Hinrunde von großen Verletzungs-Sorgen geplagten Schwaben verloren am Sonntag beim 1. FC Köln 0:1 (0:0) und bleiben mit 17 Punkten weiter auf dem 16. Platz. Die Kölner, bei denen Anthony Modeste in der 88. Minute der Siegtreffer gelang, weisen indes 25 Zähler auf und belegen damit den achten Rang.

Freiburg als Dritter in die Winterpause - 2:1 gegen Leverkusen

FREIBURG: Der SC Freiburg beendet das Jahr 2021 überraschend auf dem dritten Platz der Fußball-Bundesliga. Die Breisgauer gewannen am Sonntag 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen und weisen nun 29 Punkte auf, die Leverkusener folgen auf Platz vier mit 28 Zählern. Vincenzo Grifo brachte den Sport-Club mit einem Handelfmeter in der 33. Minute in Führung. Charles Aránguiz gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (45.+1). Kevin Schade erzielte in der 84. Minute den Siegtreffer für Freiburg.

DFB verurteilt Rassismusvorfall in Duisburg - Ermittlungen laufen

BERLIN: Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird nach dem abgebrochenen Drittligaspiel in Duisburg die Ermittlungen aufnehmen. Das teilte der DFB am Sonntagabend mit. Über die Wertung der Partie werde zu einem späteren Zeitpunkt das DFB-Sportgericht befinden, hieß es. Nachdem der Osnabrücker VfL-Profi Aaron Opoku von den Zuschauerrängen aus wohl mit Affenlauten beleidigt wurde, war das Spiel in Duisburg am Sonntag zunächst unterbrochen und in der 33. Minute nach Beratungen aller Beteiligten abgebrochen worden.

Rückschlag im Handball-Titelkampf: Kiel verliert in Wetzlar

FRANKFURT/MAIN: Rekordmeister THW Kiel hat im Titelkampf der Handball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag bei der HSG Wetzlar mit 27:29 (9:12) und liegt nach Minuspunkten nun schon acht Zähler hinter dem souveränen Tabellenführer SC Magdeburg, der bereits am Samstag durch ein 27:24 beim Bergischen HC vorzeitig die Herbstmeisterschaft klargemacht hatte. Vizemeister SG Flensburg-Handewitt gab mit dem 23:23 (13:14) beim HBW Balingen-Weilstetten einen Zähler ab. Neuer Tabellendritter sind die Füchse Berlin nach einem 31:24 (14:16) bei Frisch Auf Göppingen.

Norwegens Handball-Frauen zum vierten Mal Weltmeister

GRANOLLERS: Norwegens Handball-Frauen sind zum vierten Mal Weltmeister. Der Europameister setzte sich am Sonntag im Finale gegen Olympiasieger Frankreich überraschend deutlich mit 29:22 (12:16) durch und krönte sich nach 1999, 2011 und 2015 erneut zum Champion. Zuvor hatte sich Dänemark durch ein 35:28 gegen Gastgeber Spanien die Bronzemedaille gesichert. Die deutsche Mannschaft war im Viertelfinale an Spanien gescheitert.

Skispringer Geiger wird Zweiter in Engelberg - Kobayashi gewinnt

ENGELBERG: Karl Geiger ist weiter in Top-Form und hat beim Skisprung-Weltcup in der Schweiz den zweiten Platz belegt. Der 28-Jährige musste sich am Sonntag nur dem siegreichen Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Dritter wurde der Norweger Marius Lindvik. Geiger sprang bei der Generalprobe zur Vierschanzentournee in Engelberg 135 und 131,5 Meter weit. Er ist der größte Hoffnungsträger der Teams von Bundestrainer Stefan Horngacher auf den ersten Tourneesieg eines Deutschen seit Sven Hannawald vor 20 Jahren. Zweitbester Deutscher war Pius Paschke auf dem neunten Rang.

BBL: Lo führt Alba Berlin in letzter Sekunde zum Sieg in Heidelberg

HEIDELBERG: Basketball-Nationalspieler Maodo Lo hat Alba Berlin mit einem erfolgreichen Wurf mit der Schlusssirene zu einem 81:79 (40:43)-Auswärtssieg bei den MLP Academics Heidelberg geführt. Der deutsche Meister tat sich am Sonntag beim Aufsteiger über die komplette Partie schwer, feierte letztlich aber seinen vierten Auswärtssieg in Serie. Für Heidelberg setzte es die siebte Niederlage am Stück.

Basketball-Liga NBA verschiebt fünf Spiele wegen Corona

NEW YORK: Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat wegen wieder stark steigenden Zahl von Corona-Fällen kurzfristig fünf Spiele verschoben, davon drei, die an diesem Sonntag stattfinden sollten. Abgesetzt wurden nach Liga-Angaben die Partie der derzeit besonders stark von Ausfällen betroffenen Brooklyn Nets gegen die Denver Nuggets sowie die Begegnungen zwischen Atlanta und Cleveland und von Philadelphia gegen New Orleans. Auch das für Montag angesetzte Spiel zwischen Toronto und Orlando sowie die für Dienstag geplante Begegnung von Brooklyn gegen Washington wurden abgesagt. Den Nets fehlen derzeit zehn Profis.