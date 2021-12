Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Neuer Weltmeister Verstappen: Alles, was jetzt kommt, nur ein Bonus

ABU DHABI: Für Red Bulls Teamchef Christian Horner verleiht der Triumph von Max Verstappen ausgerechnet über den bisher dominierenden Rekordweltmeister Lewis Hamilton dem Formel-1-Titel in diesem Jahr noch größere Bedeutung. Der 36 Jahre alte Brite von Mercedes sei ein «phänomenaler Gegner das ganze Jahr über» gewesen. «Es war beeindruckend und das macht es eine noch monumentalere Leistung, diese WM gewonnen zu haben», sagte Horner nach dem WM-Gewinn von Verstappen am Ende einer mitreißenden Saison.

Der 24 Jahre alte Niederländer krönte sich am Sonntag in einem denk- und diskussionswürdigen Finale dank eines Überholmanövers in der letzten Runde vorbei an Hamilton. Dem Silberpfeil-Piloten fehlten nur rund vier Kilometer bis zu seinem achten WM-Titel, mit dem er an Michael Schumacher vorbeigezogen und alleiniger Rekordweltmeister geworden wäre. «Er hat es im Max-Stil» gemacht, kommentierte Horner die entscheidende Attacke zum Sieg und WM-Triumph seines Schützlings.

Begünstigt wurde Verstappen von einer Safety-Car-Phase, deren Ende wiederum einen Protest von Mercedes auslöste. Dieser wurde aber von den Rennkommissaren am späten Sonntagabend abgewiesen, das Rennergebnis ist offiziell, ebenso der WM-Titel von Verstappen. Allerdings hinterlegte Mercedes schon eine Absichtsnotiz für eine Berufung. Weiter äußern wollte sich keiner aus dem Team zunächst.

Verstappen indes, der während des Rennens auch noch mit einem Wadenkrampf zu kämpfen hatte, betonte nach seinem Premieren-Titel in der Motorsport-Königsklasse, dass er nun erstmal alles in der Formel 1 erreicht habe. «Alles, was jetzt kommt, ist nur ein Bonus», sagte er. Verstappen wird 2022 bereits in seine achte Formel-1-Saison starten.

CDU-Politiker fordert von Scholz politischen Olympia-Boykott

BERLIN: Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Michael Brand (CDU), fordert von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), dass sie keine politischen Vertreter aus Deutschland zu den Olympischen Winterspielen nach Peking schicken. «Der diplomatische Boykott ist das Mindeste, was Deutschland gemeinsam mit anderen in Europa tun kann», sagte Brand dem «Tagesspiegel» (Montag).

«Selbst kleine Länder haben schon erklärt, dass sie niemanden nach China entsenden, und Deutschland sollte sich nicht kleiner machen als es ist. Es darf keinen Ausverkauf von Menschenrechten gegenüber einem großen Markt geben, denn das würde den Ausverkauf der eigenen Werte gegenüber einem immer aggressiveren und brutaleren Regime bedeuten», unterstrich Brand.

Brand betonte mit Blick auf Staatspräsident Xi Jinping: «Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit bei Olympia, einem Fest des Friedens und der Verständigung, neben einem zu stehen, der foltern und töten lässt.»

Bayerns Fußballerinnen nutzen Wolfsburgs Patzer nicht

POTSDAM: Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben es nicht geschafft, die Tabellenführung in der Bundesliga zu übernehmen. Nachdem sich der VfL Wolfsburg tags zuvor mit einem 1:1 (1:1) gegen Bayer 04 Leverkusen begnügen musste, kam auch der deutsche Meister am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:1) beim 1. FFC Turbine Potsdam hinaus. Einen klaren Sieger gab es im Parallelspiel. Die SGS Essen schlug auswärts den FC Carl Zeiss Jena mit 4:0 (1:0).

Bodö/Glimt zum zweiten Mal in Serie norwegischer Fußballmeister

OSLO: FK Bodö/Glimt ist zum zweiten Mal in Serie norwegischer Fußballmeister. Nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte im Vorjahr sicherte sich der Conference-League-Teilnehmer aus dem Norden Norwegens am Sonntagabend mit einem 3:0-Sieg bei Absteiger Mjöndalen Titel Nummer zwei. Der zum Jahreswechsel zu Hertha BSC Berlin wechselnde Fredrik André Björkan erzielte dabei das 3:0. Erling Haalands Ex-Verein Molde FK beendet die Saison in der Eliteserien nach einem 2:1-Sieg in Haugesund wie schon 2020 auf Rang zwei. Dritter wird Viking Stavanger.

Spielfreie Eisbären Berlin rücken an Tabellenspitze der DEL

MÜNCHEN: Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat spielfrei von den Niederlagen der direkten Konkurrenz profitiert und ist neuer Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga. Am Sonntag verloren sowohl die Adler Mannheim beim ERC Ingolstadt 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) als auch der EHC Red Bull München 4:5 (1:1, 2:3, 1:1) gegen die Kölner Haie. Hinter Berlin, München und Mannheim schob sich das bisherige Überraschungsteam Köln auf Rang vier. Die Grizzlys Wolfsburg fielen auf Platz fünf zurück. Die Niedersachsen verloren das Nord-Duell gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven deutlich mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).

Alba Berlin verliert den Klassiker gegen Bayern München

BERLIN: Die Basketballer des FC Bayern München haben nach dem Euroleague-Champion auch den Bundesliga-Meister besiegt. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri setzte sich am Sonntag mit 80:73 (41:38) bei Alba Berlin durch und festigte damit seine Spitzenposition in der Liga. Erst am Donnerstag hatten die Münchner mit 83:71 gegen den internationalen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul gewonnen. Zuvor hatten Ratiopharm Ulm und die Basketball Löwen Braunschweig knappe Erfolge einfahren. Die Ulmer besiegten vor eigenem Publikum die Hamburg Towers mit 78:74 (37:36), Braunschweig hingegen setzte sich nach einem Basketball-Krimi mit 87:86 (43:36) bei s.Oliver Würzburg durch.

Überraschender Weltcup-Sieg für Springreiter Schulze Topphoff

A CORUÑA: Beim Weltcup-Turnier im spanischen A Coruña hat der Springreiter Philipp Schulze Topphoff für eine Überraschung gesorgt. Der 23-Jährige aus Havixbeck gewann die Prüfung am Sonntag völlig unerwartet mit seinem Pferd Concordess. Nach der fehlerfreien Runde im Normalparcours ritt der U21-Europameister von 2019 auch im Stechen tadellos und schneller als die sechs Konkurrenten. Für Marcus Ehning aus Borken reichte es in A Coruña mit Stargold nur zu Rang 17.

Chiefs immer mehr in Titelform in der NFL: 48:9 gegen Raiders

KANSAS CITY: Die Kansas City Chiefs haben die Las Vegas Raiders in der NFL komplett überrannt und ihren Anspruch auf den Titel eindrucksvoll untermauert. Das Football-Team um Quarterback Patrick Mahomes holte im Heimspiel am Sonntag ein 48:9. Zur Halbzeit stand es 35:3. Die New Orleans Saints holten gegen die New York Jets ein 30:9 und verhinderten durch den Sieg, dass Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers mit einem Erfolg gegen die Buffalo Bills als erstes Team der Saison die Teilnahme an den Playoffs sicherstellen konnte.

Zwei Mbappé-Treffer: Paris Saint-Germain schlägt Monaco

PARIS: Mit einem Doppelpack von Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain souverän seinen Spitzenplatz in der französischen Fußball-Meisterschaft verteidigt. Der Star-Stürmer traf am Sonntag per Foulelfmeter in der 12. Minute sowie in der 45. Minute zum 2:0 (2:0)-Heimerfolg von PSG gegen die AS Monaco. Die Pariser, bei denen Nationalspieler Thilo Kehrer in der 50. Minute für Juan Bernat eingewechselt wurde, haben 13 Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille. Monaco mit dem Ex-Bayern-Torwart Alexander Nübel in der Startelf fiel durch die Niederlage auf den achten Platz zurück.

Inter Mailand stürmt mit Kantersieg an Tabellenspitze

MAILAND: Italiens Fußball-Meister Inter Mailand ist mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze in der Serie A gestürmt. Das Team von Trainer Simone Inzaghi deklassierte am Sonntag zum Abschluss des 17. Spieltages Cagliari Calcio mit 4:0 (1:0). Lautaro Martinez (29. Minute, 68.) sowie Alexis Sanchez (50.) und Hakan Calhanoglu (66.) schossen die Tore für den neuen Tabellenführer. Durch den Erfolg verdrängte Inter den Stadtrivalen AC Mailand von Platz eins.

Real Madrid gewinnt Stadtderby gegen Atletico mit 2:0

MADRID: Ex-Weltmeister Toni Kroos hat mit Real Madrid das Stadtderby gegen Atletico gewonnen und die überlegene Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft behauptet. Der Spitzenreiter bezwang den Tabellenvierten am späten Sonntagabend im heimischen Stadion mit 2:0 (1:0). Karim Benzema (16. Minute) hatte Real in Führung gebracht, Marco Asencio (57.) sorgte mit seinem Treffer für den Endstand. Das Team des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti bewahrte seinen Vorsprung von acht Punkten auf den FC Sevilla auf Platz zwei. Atletico hat 13 Punkte weniger als Real.

Niederlage für Handball-Frauen - Im Viertelfinale gegen Spanien

GRANOLLERS: Deutschlands Handball-Frauen haben zum Abschluss der Hauptrunde ihre erste Niederlage bei der Weltmeisterschaft kassiert. Die bereits zuvor für das Viertelfinale qualifizierte DHB-Auswahl verlor am Sonntagabend vor 800 Zuschauern in Granollers gegen Dänemark mit 16:32 (8:13) und schloss die Gruppe III als Zweiter ab. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft das Team von Bundestrainer Henk Groener am kommenden Dienstag auf Gastgeber Spanien. Beste Werferin für die deutsche Mannschaft war Alina Grijseels mit sechs Toren.

Frankfurt gewinnt 5:2 gegen Bayer 04 Leverkusen

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt hat gegen Bayer Leverkusen nach einer Aufholjagd 5:2 (2:2) gewonnen. Vor 12.000 Zuschauern brachte Bayer-Torjäger Patrik Schick (5. und 22. Minute/Handelfmeter) die Gäste aus Leverkusen am Sonntag mit 2:0 in Führung. Die Tore der Frankfurter erzielten Tuta (23.), Jesper Lindström (30.), Evan Ndicka (50.), Kristijan Jakic (66.) und Djibril Sow (76.). Bayer bleibt auf Platz drei der Fußball-Bundesliga, die Eintracht rückte auf Rang neun vor.

Der Zoff geht weiter: Scharfe Worte von Red Bull Richtung Mercedes

ABU DHABI: Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko hat Rivale Mercedes nach dessen Protesten beim denkwürdigen Saisonfinale der Formel 1 einmal mehr scharf kritisiert. «Es ist eines WM-Finals unwürdig, dass die Entscheidung so hinausgezögert wird. Das spricht aber für die Gesinnung eines, ich würde sagen, unwürdigen Verlierers, wenn man solche Einsprüche und Proteste einlegt», sagte der Österreicher am Sonntagabend nach dem Großen Preis von Abu Dhabi und dem WM-Triumph von Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Es sei widerlich gewesen einen Protest einzulegen, bei dem klar gewesen sei, dass er nicht funktionieren würde, befand Marko.

Er selbst drohte in dieser Saison bei einigen Gelegenheiten auch schon mit Protesten von Red Bull und versuchte nicht selten, weitere Unruhe in dem ohnehin aufgeladenen Titelkampf zwischen Verstappen und Lewis Hamilton sowie Red Bull und Mercedes zu stiften. Nun nach einer umstrittenen Entscheidung der Rennleitung beim Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten rechnete er erneut mit dem Rivalen ab, der seit einschließlich 2014 alle Titel gewonnen hatte.

Spekuliert werden darf dabei, wie Marko und Red Bull reagiert hätten, wenn Verstappen der Leidtragende und nicht der Profiteur der Entscheidung der Rennleitung gewesen wäre, durch die Verstappen auf der letzten Runde nach einer Safety-Car-Phase die Möglichkeit für die titelentscheidende Attacke gegen Hamilton bekommen hatte.

Von Mercedes gab es neben dem Protest und der Mitteilung nach dessen Ablehnung, eine Notiz für eine Berufung hinterlegt zu haben, noch keine weiteren Reaktionen.

Baerbock: Olympia nicht für «politische Dinge oder Zeremonien» nutzen

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich im Zusammenhang mit politischen Boykotterklärungen dagegen ausgesprochen, Olympische Spiele für «politische Dinge oder Zeremonien» zu nutzen. Olympische Spiele seien «ein Fest des Sports, da bereiten sich Sportlerinnen und Sportler jahrelang, manchmal ihr halbes Leben lang drauf vor, und deswegen sollte das jetzt nicht für politische Dinge oder Zeremonien genutzt werden», sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend im ZDF-«heute journal». Das gelte umso mehr mitten in einer Pandemie.

China steht wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong oder den Drohungen gegen Taiwan in der Kritik. Die USA hatten Anfang der Woche angekündigt, keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen Anfang 2022 nach China zu schicken. Australien, Kanada und Großbritannien schlossen sich dem an. Auch Neuseeland will keine diplomatischen Vertreter nach China schicken.

Baerbock ist derzeit in Brüssel, am Montag wird sie dort erstmals an einem Treffen der EU-Außenminister teilnehmen. «Wir haben ja immer wieder deutlich gemacht, wie wir die Menschenrechtslage auch in China in diesem Moment sehen auch angesichts der Vorfälle, die es in jüngster Vergangenheit gegeben hat - auch mit Blick auf Sportlerinnen und Sportler», sagte Baerbock. «Auf dieser Grundlage werden wir jetzt morgen hier in Brüssel gemeinsam mit unseren europäischen Kollegen darüber beraten.»