Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Nur 3,48 Millionen Zuschauer sehen Formel 1 bei RTL

BERLIN: Trotz des spannenden Zweikampfs um die Weltmeisterschaft haben durchschnittlich nur 3,48 Millionen TV-Zuschauer die Formel-1-Übertragung am Sonntag bei RTL gesehen. Der Sender kam damit nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 12,5 Prozent. Das Ende des Rennens zeigte die RTL-Gruppe nicht bei ihrem Hauptsender und beendete die Übertragung beim Schwestersender ntv. Dort schauten dann nur noch 1,45 Millionen zu.

Es war der vierte und letzte Grand Prix der wichtigsten Motorsport- Serie im frei zu empfangenden Fernsehen in diesem Jahr. Alle Rennen mit dem Finale am kommenden Sonntag zeigt nur der Pay-TV-Sender Sky für seine Kunden.

In der Vorsaison, als RTL noch alle Rennen übertragen durfte, lag der Jahres-Durchschnitt der 17 Rennen noch bei 3,99 Millionen Zuschauern. Der Vergleichswert der vier Grand Prix der laufenden Saison liegt bei lediglich 3,28 Millionen. Das meistgesehene Rennen war der Große Preis von Italien am 18. April mit 4,19 Millionen.

Erfolgreichste Live-Sendung des Sport-Wochenendes war Biathlon. Die Übertragung von der Frauen-Staffel am Sonntagmittag im Ersten schauten durchschnittlich 4,198 Millionen Menschen. Die ARD erzielte damit einen Marktanteil von 28,1 Prozent.

Erstmals nach 1974 Rivalen punktgleich ins Formel-1-Finale

DSCHIDDA: Die Formel 1 bekommt ihr packendes Finale. Max Verstappen im Red Bull und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton reisen punktgleich zum letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi. Das passiert in der Königsklassen-Geschichte erst zum zweiten Mal: 1974 setzte sich McLaren-Fahrer Emerson Fittipaldi in den USA gegen Clay Regazzoni von Ferrari durch. Zum 30. Mal fällt seit dem Formel-1-Start 1950 die WM-Entscheidung im finalen Kräftemessen.

1984 reichten Niki Lauda sogar 0,5 Punkte* Vorsprung auf Alain Prost zum WM-Titel. Achtmal (1958, 1961, 1964, 1976, 1981, 1994, 2007, 2008) wurde seit 1950 ein Formel-1-Fahrer mit nur einem Zähler mehr Weltmeister. Die knappsten WM-Entscheidungen seit 2000:

Jahr Weltmeister Zweiter Punkte nach letztem Rennen (Abstand) 2016 Nico Rosberg Lewis Hamilton 385:380 (5) 2012 Sebastian Vettel Fernando Alonso 281:278 (3) 2010 Sebastian Vettel Fernando Alonso 256:252 (4) 2008 Lewis Hamilton Felipe Massa 98:97 (1) 2007 Kimi Räikkönen Lewis Hamilton 110:109 (1) 2003 Michael Schumacher Kimi Räikkönen 93:91 (2)

Experte: IOC-Chef Bach verspielt im Fall Peng Shuai Ansehen

BERLIN: In der Affäre um die Tennisspielerin Peng Shuai nimmt das Internationale Olympische Komitee durch das Verhalten seines Präsidenten Thomas Bach nach Meinung eines Experten großen Schaden. «Er verspielt die letzten Reste des Ansehens der olympischen Bewegung, jedenfalls im Westen», sagte Sportphilosoph Gunter Gebauer der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). Bachs Gespräch mit der Chinesin Peng Shuai, deren aktuelle Situation unklar ist, sei «eine reine Peinlichkeit, ein reiner Hohn» gewesen, kritisierte Gebauer.

Die 35 Jahre alte Tennisspielerin hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht. Ihre Mitteilung wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorgen um das Wohlergehen von Peng Shuai.

Die Damen-Tour WTA hatte zuletzt angekündigt, alle Turniere in China und Hongkong auszusetzen. Angesichts dieses Beispiels warf Gebauer die Frage auf: «Warum macht Bach das nicht auch so?» Das IOC hatte in seinen Mitteilungen nach einer Video-Schalte von Bach mit Peng Shuai die Vorwürfe der Tennisspielerin nicht erwähnt und auf «stille Diplomatie» verwiesen.

«Bach versucht auf seine übliche Weise, seinen Laden zusammenzuhalten und zu taktieren, um keinen Einfluss bei den Chinesen zu verlieren», mutmaßte Gebauer. Im Februar ist Peking Gastgeber der Winterspiele. Dies mache die Sache besonders brisant. «Der Präsident des IOC ist kein Anwalt von Menschenrechten, sondern des IOC», sagte Gebauer. Bach tue alles, «um seine Spiele zu retten».

Mercedes-Teamchef rechnet nicht mit Eskalation im Formel-1-Finale

DSCHIDDA: Trotz des nächsten Unfalls zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton rechnet Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht mit einem finalen Crash im Formel-1-Gipfel von Abu Dhabi. «Ich glaube, es wird nicht eskalieren», meinte der Österreicher nach dem chaotischen Premieren-Grand-Prix in Saudi-Arabien am Sonntag. «Das waren heute so viele Warnschüsse für alle Beteiligten, dass es sauber abgehen wird und sauber abgehen muss. Es kann sich niemand leisten, mit einem Ergebnis dazustehen, das nicht auf der Strecke ausgefahren worden ist.»

Sollten Verstappen und Hamilton im letzten Rennen des Jahres ausfallen, wäre der 24-Jährige aus den Niederlanden erstmals Weltmeister, weil er in dieser Saison einen Grand Prix mehr (9:8) gewonnen hat als der siebenmalige Titelträger.

In Runde 38 auf dem neuen Straßenkurs in Dschidda war Mercedes-Fahrer Hamilton am Sonntag in Verstappens Red-Bull-Heck gerast. Der Engländer warf dem Niederländer vor, abrupt verlangsamt zu haben. Verstappen erhielt nachträglich eine folgenlose Zehn-Sekunden-Strafe. Trotz beschädigten Frontflügels gewann Hamilton das vorletzte Saisonrennen noch vor seinem Rivalen. Dadurch reisen die beiden Piloten punktgleich nach Abu Dhabi. «Wir wollen einfach eine saubere Weltmeisterschaft, möge der beste Mann gewinnen. Wenn es am Ende Max ist, dann habe ich damit kein Problem. Aber es muss einfach ein faires Rennen sein», sagte Wolff.

Verstappen nach Formel-1-Chaos in Dschidda noch mit Zehn-Sekunden-Strafe

DSCHIDDA: Das kontroverse Chaos-Rennen in Saudi-Arabien hat für Max Verstappen ein Nachspiel gehabt.

Der Red-Bull-Pilot erhielt für eine Kollision mit dem späteren Rennsieger Lewis Hamilton im Mercedes nachträglich eine Zehn-Sekunden-Strafe. Er habe auf eine Art gebremst, die zum Zusammenstoß geführt hat, teilten die Stewards am Sonntag mit. Da Verstappen als Zweiter aber rund 16 Sekunden vor dem Dritten Valtteri Bottas im zweiten Mercedes lag, änderte das an seiner Platzierung nichts. Der 24-Jährige erhielt außerdem zwei Strafpunkte. Verstappen hatte schon während des Grand Prix in Dschidda eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen.

Mönchengladbach erlebt historisches Debakel: 0:6 gegen Freiburg

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach hat ein historisches Debakel in der Fußball-Bundesliga erlebt. Eine Woche nach der Derby-Klatsche in Köln wurde das Team von Trainer Adi Hütter im heimischen Stadion vom SC Freiburg beim 0:6 (0:6) am Sonntag vorgeführt. Maximilian Eggestein (2. Minute), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhardt (12.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) sorgten vor pandemiebedingt nur 10.025 Zuschauern bei der ersten Saisonheimniederlage gleich für mehrere Rekorde. Die Breisgauer schossen bei ihrem höchsten Bundesliga-Sieg als erstes Team der Liga-Geschichte in einem Auswärtsspiel fünf Tore innerhalb der ersten 25 Minuten.

Hamilton bezwingt Verstappen und vertagt WM-Entscheidung

DSCHIDDA: Titelverteidiger Lewis Hamilton hat die wilde Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien gewonnen. Nach einem überharten Zweikampf setzte sich der Mercedes-Pilot am Sonntag in Dschidda gegen seinen WM-Rivalen Max Verstappen durch. Die WM-Entscheidung ist damit auf das Saisonfinale in Abu Dhabi in einer Woche vertagt, die Rivalen reisen punktgleich dorthin. Wegen seiner kontroversen Manöver musste Verstappen nach dem Rennen noch eine Strafe durch die Rennkommissare fürchten. Unmittelbar vor dem Ende schob sich Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas noch auf den dritten Platz. Für Haas-Pilot Mick Schumacher und Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel war der vorletzte Saisonlauf nach Unfällen vorzeitig beendet.

Dufter läuft bei Eisschnelllauf-Weltcup deutschen 500-Meter-Rekord

SALT LAKE CITY: Joel Dufter hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City den dritten deutschen Rekord aufgestellt. Einen Tag nach den neuen Bestmarken über 1500 Meter durch Stefan Emele und Moritz Klein verbesserte der Inzeller am Sonntag den 500-Meter-Rekord auf 34,32 Sekunden. Damit unterbot der Sprinter den alten Bestwert von Nico Ihle, den der Chemnitzer 2017 ebenfalls auf dem Utah Olympic Oval mit 34,35 Sekunden aufgestellt hatte.

NFL-Profi St. Brown fängt ersten Touchdown und entscheidet Partie

DETROIT: Football-Profi Amon-Ra St. Brown hat mit seinem ersten NFL-Touchdown die Durststrecke der Detroit Lions beendet und seinen ersten Sieg in der National Football League perfekt gemacht. Der 22 Jahre alte Deutsch-Amerikaner fing am Sonntag bei auslaufender Uhr den Pass von Quarterback Jared Goff in der Endzone und ermöglichte seinem Team das 29:27 gegen die Minnesota Vikings. St. Brown ist erst der vierte NFL-Profi mit deutschem Pass, der einen Touchdown erzielt hat. St. Brown kam in der besten NFL-Partie seiner noch jungen Karriere insgesamt auf 86 Yards und zehn gefangene Pässe. Die Lions hatten zuletzt am 5. Dezember 2020 ein NFL-Spiel gewonnen.

Zu viel Wind: Zweite Abfahrt in Beaver Creek abgesagt

BEAVER CREEK: Die zweite Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek ist wegen zu starken Windes abgesagt worden. Nach mehreren Verschiebungen am Sonntag gab die Rennleitung die Entscheidung bekannt. Insbesondere im Streckenteil des bereits verlegten Starthauses waren die Windböen viel zu heftig für faire und sichere Bedingungen. Der Wettkampf war in der Woche zuvor schon in Lake Louise abgesagt worden und sollte in den USA nachgeholt werden. In Kanada war Schneefall der Grund für die Absage. Den Super-G am Freitag und die Abfahrt am Samstag hatte jeweils Aleksander Aamondt Kilde aus Norwegen gewonnen.

Goggia gewinnt auch Super-G in Lake Louise - Weidle nicht in Top 20

LAKE LOUISE: Skirennfahrerin Sofia Goggia ist in Lake Louise ein perfekter Start bei den ersten Speed-Rennen des Olympia-Winters gelungen. Nach den beiden Siegen in den Abfahrten am Freitag und Samstag gewann die Abfahrts-Olympiasiegerin aus Italien am Sonntag auch den ersten Super-G der Saison. Rang zwei ging an Lara Gut-Behrami aus der Schweiz mit 0,11 Sekunden Rückstand. Mirjam Puchner aus Österreich raste mit Startnummer 29 noch auf Rang drei und hatte 0,44 Sekunden Rückstand. Kira Weidle verpasste mit 1,83 Sekunden Rückstand auf Goggia eine Top-20-Platzierung und beendete das Rennen auf Rang 25.

Mögliche Vorentscheidung bei Schach-WM: Carlsen führt nach Sieg 5:3

DUBAI: Schachweltmeister Magnus Carlsen hat mit seinem zweiten Sieg den nächsten großen Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht. Der 31-jährige Norweger gewann am Sonntag zwei Tage nach seinem ersten Erfolg gegen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi die achte Partie der WM in Dubai. Experten sprechen von einer Vorentscheidung für Carlsen, der nun 5:3 führt. Sein russischer Herausforderer bräuchte aus den verbleibenden sechs Partien mindestens zwei Siege, um zumindest ein Stechen zu erreichen. Carlsen hat in 53 WM-Partien überhaupt erst zweimal verloren.

Magdeburg weiter makellos - Corona-Fälle in Berlin

MAGDEBURG: Der SC Magdeburg steuert in der Handball-Bundesliga auch nach seiner Corona-Zwangspause weiter auf Meisterkurs. Das Team von Trainer Bennet Wiegert kam am Sonntag gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe zu einem 29:25 (12:13) und baute seine makellose Saisonbilanz auf 26:0 Punkte aus. Erster Verfolger bleibt Rekordmeister und Titelverteidiger THW Kiel, der nach einem souveränen 32:23 (15:6) beim Aufsteiger HSV Hamburg jetzt 22:6 Zähler auf dem Konto hat. Tabellendritter sind weiter die Füchse Berlin (20:6), die wegen mehrerer Corona-Fälle am Samstag kurzfristig nicht zum Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen antreten konnten.

Hörl gewinnt Skisprung-Weltcup - Vierter Geiger verteidigt Gelb

WISLA: Skisprung-Weltmeister Karl Geiger hat einen weiteren Podestplatz beim Weltcup im polnischen Wisla zwar verpasst, sein Gelbes Trikot als Gesamtführender aber verteidigt. Nach Sprüngen auf 117 und 123 Meter landete der 28 Jahre Oberstdorfer am Sonntag auf Rang vier. Geiger musste sich dem Österreicher Jan Hörl, Marius Lindvik aus Norwegen und Stefan Kraft aus Österreich geschlagen geben. Markus Eisenbichler (120,5 und 119,5 Meter) als Fünfter und Pius Paschke (119 und 120,5 Meter) auf dem siebten Rang komplettierten ein gutes deutsches Teamergebnis.

Petros verbessert seinen deutschen Marathon-Rekord in Valencia

VALENCIA: Der Wattenscheider Amanal Petros hat seinen deutschen Marathon-Rekord verbessert. In Valencia lief der 26-jährige gebürtige Äthiopier am Sonntag nach 2:06:26 Stunden als Elfter ins Ziel. Damit blieb er als erster deutscher Läufer unter einer Zeit von 2:07:00 Stunden und steigerte seine Bestzeit um 52 Sekunden. Vor einem Jahr hatte Petros seine bisherige Rekordmarke (2:07:18) ebenfalls in der spanischen Küstenstadt erreicht. Sieger des Valencia-Marathons wurde der Kenianer Lawrence Cherono in 2:05:11 Stunden vor Chalu Deso aus Äthiopien (2:05:15) und Philemon Kacheran aus Kenia (2:05:18). Schnellste Frau war die Kenianerin Nancy Jelagat in 2:19:30 Stunden.

Alba schlägt Chemnitz und arbeitet sich in der Bundesliga nach oben

BERLIN: Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre starke Form unterstrichen. Der Meister setzte sich am Sonntag gegen die Niners Chemnitz dank einer Leistungssteigerung mit 83:62 durch und fuhr wettbewerbsübergreifend den vierten Sieg nacheinander ein. Bereits zuvor festigten die Hamburg Towers ihren Platz in der Spitzengruppe mit einem 103:92 gegen die Löwen Braunschweig. Ähnlich souverän traten die MHP Riesen Ludwigsburg auf, die gegen s.Oliver Würzburg einen 83:68-Erfolg feierten. Eine überraschende Niederlage kassierten dagegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 73:80 bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt.

Nach Sieg über Deutsche: Russisches Tennis-Team wird Davis-Cup-Sieger

MADRID: Nach dem Halbfinal-Erfolg über die deutschen Tennis-Herren hat sich die russische Auswahl zum ersten Mal seit 15 Jahren und zum insgesamt dritten Mal zum Davis-Cup-Sieger gekürt. Wie gegen das deutsche Team machten die stark besetzten Russen auch im Endspiel am Sonntag in Madrid den Erfolg über Kroatien bereits mit Siegen in den beiden Einzeln vorzeitig perfekt. Erst bezwang der Weltranglisten-Fünfte Andrej Rubljow den kroatischen Außenseiter Borna Gojo 6:4, 7:6 (7:5). Dann sicherte US-Open-Champion Daniil Medwedew mit einem 7:6 (9:7), 6:2 gegen den früheren Top-Ten-Spieler Marin Cilic den zweiten Punkt.

Nach Sieg: Skispringerin Althaus in Lillehammer diesmal Zweite

LILLEHAMMER: Einen Tag nach ihrem ersten Saisonsieg hat Skispringerin Katharina Althaus einen weiteren Podestplatz in Lillehammer verbucht. Am Sonntagabend belegte die 25 Jahre alte Oberstdorferin nach Sprüngen auf 130,5 und 136,5 Meter den zweiten Platz hinter der Österreicherin Marita Kramer, die 138 und 134,5 Meter sprang. Die Norwegerin Silje Opseth komplettierte das Podium als Dritte. Die weiteren Deutschen Pauline Heßler (16.), Juliane Seyfarth (18.), Selina Freitag (20.) und Luisa Görlich (23.) landeten ebenfalls in den Punkten.

Früherer Bamberger Basketballer Jelovac mit 32 Jahren gestorben

ATHEN: Der frühere Bundesliga-Basketballer Stevan Jelovac ist tot. Der Serbe starb im Alter von 32 Jahren, wie sein Verein AEK Athen am Sonntagabend bekanntgab. Jelovac, der in der Saison 2018/19 für Brose Bamberg spielte, war vor rund drei Wochen im Training ohnmächtig geworden. Später stellte sich heraus, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte. «Uns fehlen die Worte. Ruhe in Frieden und alles Gute auf deiner letzten Reise! Zeige denen da oben, wie man Basketball spielt», schrieb der fränkische Bundesligist auf Twitter.