Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Tennis-Herren bereiten sich auf Briten vor - «sehr gute Chance»

INNSBRUCK: Das deutsche Davis-Cup-Team blickt dem Viertelfinale gegen Großbritannien optimistisch entgegen. «Wir müssen versuchen, unsere Leistung zu bringen am Dienstag. Dann haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance», sagte Teamkapitän Michael Kohlmann nach dem Abschluss der Gruppenphase. Nach zwei Erfolgen gegen Serbien und Österreich kämpfen die deutschen Tennis-Herren am Dienstag (16.00 Uhr) in Innsbruck um das erstmalige Erreichen des Halbfinals in dem Nationen-Wettbewerb seit 2007.

Vor zwei Jahren hatte es das Duell schon einmal gegeben. «Wir haben 2019 im Viertelfinale gegen Großbritannien verloren. Da haben wir uns vielleicht ein bisschen in der Favoritenrolle gesehen», blickte Kohlmann zurück: «Insofern ist es für uns jetzt die Chance, Revanche zu nehmen.» Er sehe seine Mannschaft mit Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, den Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz sowie Ersatzmann Peter Gojowczyk «ein bisschen in der Außenseiterrolle». Spitzenspieler Alexander Zverev verzichtet auf seine Teilnahme.

Vor zwei Jahren stand die Niederlage gegen die Briten bereits nach den beiden Einzeln fest. Das soll nun unbedingt vermieden werden, um dem starken Doppel Krawietz/Pütz wieder eine Chance zu geben. «Wir werden jedes Spiel Vollgas geben und dann schauen wir mal, was drin ist», sagte Krawietz. Die Briten treten mit dem Weltranglisten-12. Cameron Norrie und dem Weltranglisten-25. Daniel Evans im Einzel an. Beide sind deutlich vor Struff (51.) und Koepfer (54.) platziert.

NBA-Profi Kanter wird US-Bürger und ändert Nachname zu Freedom

BOSTON: Der politisch engagierte NBA-Profi Enes Kanter ist ab Montag US-Bürger und ändert seinen Namen zu Enes Kanter Freedom. Einen entsprechenden Bericht von «The Athletic» bestätigte sein Agent der Deutschen Presse-Agentur. Ein Gericht habe die Namensänderung genehmigt, die US-Staatsangehörigkeit trete um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft.

Der Teamkollege von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder bei den Boston Celtics hat es sich mit seiner Kritik schon vor langer Zeit mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verscherzt. Schon seit 2017 soll sein türkischer Pass eingezogen sein, Kanter gilt als staatenlos. Zuletzt war der 29-Jährige sehr aktiv mit Kritik an China und den Menschenrechtsverletzungen des nächsten Olympia-Gastgeberlandes.

Leverkusen dominiert Geisterspiel - Frankfurt mit Last-Minute-Sieg

LEIPZIG: Bayer Leverkusen hat am Sonntag das Geisterspiel in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig mit 3:1 gewonnen. Vier Tage nach dem 5:0 beim FC Brügge lag der Vizemeister aus Sachsen zur Halbzeit durch Tore von Florian Wirtz (21. Minute) und Moussa Diaby (34.) zurück. Nach dem Anschlusstreffer durch Andre Silva (62.) stellte Jeremie Frimpong umgehend den alten Abstand wieder her (64.). Zuvor hatte die Frankfurter Eintracht beim 2:1 über Union Berlin in letzter Sekunde den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Nach der 1:0-Führung der Frankfurter durch das erste Saisontor von Djibril Sow (22.) kamen die Berliner durch einen von Max Kruse verwandelten Foulelfmeter (62.) zum Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Evan Ndicka in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Erster Sieg unter Coach Herbert: Basketballer gewinnen in Polen

LUBLIN: Die deutschen Basketballer haben den ersten Sieg unter ihrem neuen Bundestrainer Gordon Herbert gefeiert und sich in der Qualifikation für die WM 2023 zurückgemeldet. Das deutsche Team gewann am Sonntagabend in Polen mit 72:69 und rehabilitierte sich damit auch für das peinliche 66:69 gegen Estland am Donnerstag. Ohne sämtliche Stars aus der NBA und die Profis der Euroleague-Teams von Bayern München und Alba Berlin zeigte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes kämpferisch eine überzeugende Leistung.

Augsburg-Kapitän Gouweleeuw positiv auf Corona getestet

AUGSBURG: Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Sonntagabend hat ein PCR-Test den positive Befund gebracht. Dem 30-jährigen Niederländer gehe es gut, er zeige bisher keine Symptome, hieß es in der Mitteilung des FC Augsburg. Der Verteidiger ist in häuslicher Quarantäne. Gouweleeuw hatte bereits am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC in Berlin (1:1) gefehlt. Nach Bekanntwerden eines Corona-Falls in seinem direkten familiären Umfeld war er «als Vorsichtsmaßnahme von der Mannschaft isoliert worden».

Deutsches Davis-Cup-Team zieht ins Viertelfinale ein

INNSBRUCK: Auch ohne Spitzenspieler Alexander Zverev haben die deutschen Tennis-Herren das Viertelfinale der Endrunde im Davis Cup erreicht. Wie beim etwas überraschenden Erfolg gegen Serbien sicherte am Sonntag in Innsbruck auch gegen Gastgeber Österreich wieder das Doppel den Sieg. Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen souverän mit 6:3, 6:4 gegen Oliver Marach und Philipp Oswald und holten den notwendigen Punkt zum 2:1. Damit schließt die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann die Gruppe F als Erster ab und trifft am Dienstag in der Runde der besten Acht in Innsbruck auf Großbritannnien.

Moderner Fünfkampf: Schormann als Weltverbands-Chef bestätigt

BERLIN: Klaus Schormann bleibt Präsident des Weltverbandes im Modernen Fünfkampf. Wie die Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) am Sonntagabend mitteilte, wurde der 75-Jährige auf dem digital abgehaltenen Kongress mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Schormann steht seit 1993 dem Verband vor. Auch sein erster Vizepräsident, Juan Antonio Samaranch Jr. (62), wurde wiedergewählt. Zudem sprachen sich die Delegierten mehrheitlich dafür aus, dass der Verband nach einer alternativen Sportart für das Springreiten suchen soll.

Falscher Alarm bei Skirennfahrern: Neun von zehn Corona-Tests negativ

LAKE LOUISE: Der vermeintliche Coronaausbruch bei den alpinen Skirennfahrern am Rande des Weltcups in Lake Louise hat sich nach Angaben des Ski-Weltverbands als falscher Alarm entpuppt. Wie die Fis am Sonntag mitteilte, seien neun der zehn zunächst positiv getesteten Sportler bei einem zweiten PCR-Test negativ getestet worden. Da die einzige tatsächlich infizierte Person kaum Kontakt mit anderen gehabt habe, werde der Weltcup-Tross wie geplant weiterziehen zu den Speedrennen in den USA. In Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado soll schon am Donnerstag auch die in Kanada abgesagte erste Abfahrt nachgeholt werden.

Skispringer Geiger und Eisenbichler auf Podest - Lanisek siegt

RUKA: Karl Geiger und Markus Eisenbichler haben erneut ihre starke Form gezeigt und den deutschen Skispringern im vierten Saisonwettkampf die Podestplätze vier und fünf beschert. Geiger wurde am Sonntag in Finnland Zweiter hinter dem slowenischen Sieger Anze Lanisek. Eisenbichler belegte Rang drei. Geiger sprang auf 138 und 142,5 Meter und baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

SC Magdeburg setzt Erfolgsserie in Handball-Bundesliga fort

MINDEN: Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Beim Tabellenletzten GWD Minden setzte sich der souveräne Spitzenreiter am Sonntagnachmittag mit 31:26 durch und steht damit weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Erste Verfolger des SCM bleiben Rekordmeister THW Kiel und die Füchse Berlin, die ihre Spiele jeweils souverän gewannen. Der THW besiegte den SC DHfK Leipzig in eigener Halle mit 32:28, zuvor hatten sich die Füchse gegen den Bergischen HC locker mit 32:17 durchgesetzt.

Landesregierung in Stuttgart: Geisterspiele im Profifußball «klar»

STUTTGART: In Baden-Württemberg hat die Landesregierung in Kürze wieder Geisterspiele im Profifußball angekündigt. Am Montag und Dienstag sollten Beratungen über weitere Corona-Verschärfungen stattfinden, sagte Regierungssprecher Arne Braun der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. «Aber es ist klar, dass im Profifußball Geisterspiele kommen», sagte Braun weiter. Die Besucherzahlen bei Großveranstaltungen wurden erst kürzlich beschränkt. Die Vereine dürfen nur die Hälfte ihrer Kapazität nutzen. Die Obergrenze liegt aktuell bei 25.000 Zuschauern. Auch hier gilt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test brauchen.