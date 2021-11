Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

«NZZ»: China muss sich zu Pengs Vorwürfen äußern

ZÜRICH: IOC-Präsident Thomas Bach hat ein Videotelefonat mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai geführt. Dazu schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Tatsache ist, dass das IOK und die chinesische Regierung unter zunehmenden Druck geraten waren, ein Lebenszeichen Pengs zu liefern. In zweieinhalb Monaten sollen in Peking die Winterspiele beginnen. Die zögerliche Reaktion des IOK hatte zu weltweiter Kritik geführt.(...) Die Mitteilung des IOK zerstreut die schlimmsten Befürchtungen. Doch die Diskussion dürfte damit nicht abgehakt sein. Die Aussagen, welche das IOK kommunizierte, blieben oberflächlich und darauf ausgelegt, die chinesische Regierung zu entlasten. Es fehlt jeder Hinweis, wie das offizielle China auf den Tweet der Tennisspielerin reagiert hat und ob die Vorwürfe Konsequenzen für den ehemaligen Vizeministerpräsidenten haben werden. (...)

Solange sich China nicht offiziell zu den schweren Vorwürfen Peng Shuais gegen Zhang Gaoli äußert, bleiben alle transportierten Bilder und Äußerungen der Tennisspielerin halbherzige Versuche der Schadensbegrenzung.»

Tennis-Olympiasieger Zverev gewinnt wie 2018 den Saisonabschluss

TURIN: Alexander Zverev hat zum zweiten Mal nach 2018 den Titel beim Saisonabschluss der besten Tennisprofis des Jahres gewonnen. Der 24-jährige Hamburger gewann im Endspiel am Sonntag in Turin gegen den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew 6:4, 6:4. Zverev verabschiedet sich mit seinem größten Titel in diesem Jahr neben dem Olympiasieg in Tokio in den Urlaub. Im Halbfinale hatte die Nummer drei der Welt am Samstag wie in Japan überraschend den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bezwungen.

Mainz und Köln trennen sich 1:1 - Frankfurt verschafft sich Luft

MAINZ: Der FSV Mainz hat mit einem 1:1 (1:0) im Sonntagsspiel gegen den 1. FC Köln den Sprung auf Platz fünf der Tabelle der Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz Feldüberlegenheit des Teams von Gäste-Trainer Steffen Baumgart gingen die Platzherren durch einen Treffer von Jonathan Burkardt mit 1:0 in Führung (41.). Der verdiente Ausgleich gelang Salih Öczan drei Minuten nach der Pause per Kopf. Eintracht Frankfurt feierte den dritten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga. Die Hessen gewannen beim SC Freiburg mit 2:0 (2:0) und liegen nun fünf Punkte vor dem Relegationsrang.

Skispringer Geiger wird Zweiter in Nischni Tagil

NISCHNI TAGIL: Skispringer Karl Geiger hat sein Gelbes Trikot des Weltcup-Gesamtführenden verteidigt. Der 28 Jahre alte Oberstdorfer belegte am Sonntag im russischen Nischni Tagil Rang zwei (126 und 122,5 Meter) und wahrte damit nach dem Auftaktsieg vom Samstag seinen Spitzenplatz. Der Tagessieg ging bei immer dichterem Schneefall an den Norweger Halvor Egner Granerud (134,5 und 122 Meter). Rang drei belegte Stefan Kraft aus Österreich.

Nach Flaschenwurf: Spiel Lyon gegen Marseille unterbrochen

LYON: In Frankreich ist am Sonntagabend erneut ein Fußball-Spiel wegen Fehlverhaltens von Zuschauern für mehr als eine Stunde unterbrochen worden. In der Partie Olympique Lyon gegen Olympique Marseille ist der frühere französische Nationalspieler Dimitri Payet durch den Wurf einer vollen Wasserflasche am Kopf getroffen worden. Der Mittelfeldspieler wollte in der 4. Spielminute einen Eckball für Marseille von der linken Seite ausführen, als den 34-Jährigen die Flasche hinter dem linken Ohr traf.

München gewinnt DEL-Derby gegen Augsburg - Mannheim patzt weiter

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München hat das Bayern-Derby in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Augsburger Panther gewonnen. Der Mitfavorit siegte am Sonntag mit 4:3 und holte sich vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch gegen den Schweizer Club Freiburg weiteres Selbstbewusstsein. Die durch zahlreiche coronabedingten Ausfälle stark ersatzgeschwächten Adler Mannheim haben die dritte Pflichtspiel-Niederlage hintereinander einstecken müssen. Ohne Trainer Pavel Gross unterlag der achtfache Titelträger gegen die Kölner Haie mit 1:3.

Neun Monate nach Unfall: Tiger Woods zeigt Videoclip von Golftraining

BERLIN: Neun Monate nach seinem schweren Autounfall hat Golf-Star Tiger Woods erstmals Trainingsbilder von sich veröffentlicht. Der 45-Jährige zeigte am Sonntag auf seinem offiziellen Twitter-Account einen drei Sekunden langen Videoclip. Darin ist der fünfmalige Masters-Sieger auf einem nicht identifizierbaren Golfplatz zu sehen, wie er in kurzer Hose und Polohemd mit einem Eisenschläger einen Ball schlägt. An seinem bei dem Unfall schwer verletzten rechten Bein trägt Woods einen Kompressionsstrumpf. Der US-Amerikaner war am 23. Februar in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten.

Bayern-Basketballer übernehmen ohne Cheftrainer Trinchieri die Spitze

GÖTTINGEN: Ohne ihren Cheftrainer Andrea Trinchieri haben die Basketballer des FC Bayern München die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Der Coach fehlte am Sonntag aufgrund einer Bronchitis und wurde beim 80:66 (34:33)-Erfolg bei der BG Göttingen von seinen Assistenten Slaven Rimac und Demond Greene vertreten. Deutlich mehr Mühe hatte Meister Alba Berlin. Die Berliner gewannen am Sonntag erst nach Verlängerung mit 71:66 (63:63, 31:40) bei Ratiopharm Ulm.

Wolfsburgs Frauen verteidigen Spitzenplatz - Auch FC Bayern gewinnt

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet. Das Team von Trainer Tommy Stroot besiegte am Sonntagabend die SGS Essen mit 5:1. Mit 3:0 setzte sich zuvor der FC Bayern München gegen den FC Carl Zeiss Jena durch, konnte sich aber nur wenige Stunden über den ersten Platz freuen.

IOC-Präsident Bach telefoniert mit Tennisspielerin Peng Shuai

LAUSANNE: IOC-Präsident Thomas Bach hat am Sonntag ein Videotelefonat mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai geführt. Zu Beginn des 30-minütigen Anrufs habe Peng Shuai dem IOC für die Sorge um ihr Wohlergehen gedankt. Sie erklärte, dass sie in Sicherheit sei und wohlauf in ihrem Haus in Peking lebe, aber dass ihre Privatsphäre zu dieser Zeit respektiert werden solle. Peng Shuai hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht. Seitdem war sie nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Mainzer Christian Heidel: Gehaltskürzungen bei Quarantäne richtig

MAINZ: Christian Heidel befürwortet Gehaltskürzungen für ungeimpfte Profis, die in Corona-Quarantäne müssen. Die Jungs kämen nicht zur Arbeit, sie kämen nicht zum Training, warum solle man sie also bezahlen, fragte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Sonntag vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln im Streamingdienst DAZN. «Man kann es verhindern, indem man sich impfen lässt. Deswegen finde ich das einen komplett logischen Schritt, den Mainz 05 genau so auch gehen würde», sagte Heidel. Damit reagierte er auf Berichte über Gehaltskürzungen für Spieler beim FC Bayern München, die sich als Kontaktpersonen mit Corona-Infizierten in Quarantäne befinden.