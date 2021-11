Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.21 | Überblick

Zverev zu Freundin Thomalla: Noch zehn Jahre «auf der Tour aushalten»

WIEN: Stolz präsentierte Alexander Zverev die goldene Trophäe für seinen Turniersieg von Wien und erhielt einen Kuss von Sophia Thomalla auf die Wange. In seiner Sieger-Rede nach dem fünften Titelgewinn des Jahres widmete der 24 Jahre alte Tennis-Olympiasieger auch seiner Freundin einige Worte. «Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten», sagte Zverev nach dem 7:5, 6:4-Erfolg über den Amerikaner Frances Tiafoe augenzwinkernd.

Bevor das neue Paar seine langfristigen Pläne angeht, folgt direkt das letzte Masters des Jahres in Paris. Dort hat der Vierte der Weltrangliste in der ersten Runde zunächst ein Freilos und zählt angesichts der starken Form zu den Top-Favoriten. «Es kommen jetzt noch zwei Turniere, da will ich mich auch gut schlagen», sagte Zverev auch mit Blick auf die ATP Finals zum sportlichen Jahresabschluss Mitte November in Turin.

Beim Turnier in der Wiener Stadthalle sicherte sich der Goldmedaillengewinner von Tokio seinen 18. Titel auf der ATP-Tour und zog mit dem früheren Wimbledon-Sieger Michael Stich gleich. Nur Boris Becker hat in der Geschichte des deutschen Herren-Tennis mehr Turniere gewonnen - und ist mit 49 Triumphen noch ein gutes Stück entfernt. Sollte Zverev allerdings wirklich wie angekündigt noch zehn Jahre aktiv sein, wäre auch diese Marke nicht unerreichbar.

BVB im Pokal-Achtelfinale bei St. Pauli - Berliner Stadt-Derby

DORTMUND: Titelverteidiger Borussia Dortmund muss im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli antreten, Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach bekommt es auswärts mit Hannover 96 tun. Zudem stehen sich Hertha BSC und der 1. FC Union im Berliner Stadt-Derby gegenüber, wie die Auslosung am Sonntag in der ARD-«Sportschau» ergab. Der einzige Drittligist 1860 München hat im Achtelfinale gegen Fußball-Zweitligist Karlsruher SC Heimrecht. Die Partien werden am 18. und 19. Januar ausgetragen. Neben dem brisanten Berliner Derby gibt es zwei weitere Bundesliga-Duelle: Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt den SC Freiburg, Aufsteiger VfL Bochum hat Heimrecht gegen den FSV Mainz 05. Vorjahresfinalist RB Leipzig und Hansa Rostock stehen sich gegenüber, der 1. FC Köln empfängt den Hamburger SV.

Gladbach gewinnt nach Pokal-Gala auch in der Liga - 2:1 gegen Bochum

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach hat nach der Pokal-Gala gegen den FC Bayern auch in der Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis verbucht. Das Team von Trainer Adi Hütter setzte sich am Sonntag verdient mit 2:1 (2:0) gegen den VfL Bochum durch und feierte den ersten Ligasieg über den Aufsteiger seit 24 Jahren. Vor 42.361 Zuschauern erzielten Alassane Plea (12. Minute) und Jonas Hofmann (40.) die Gladbacher Treffer vier Tage nach dem 5:0 gegen die Münchner. Danny Blum (86.) sorgte per Freistoß nur noch für den Anschluss der Bochumer. Der Revierclub liegt als Tabellen-14. einen Punkt vor der Abstiegszone, Gladbach verbesserte sich auf Rang zehn.

FC Augsburg beendet Sieglos-Serie - 4:1 gegen VfB Stuttgart

AUGSBURG: Der FC Augsburg und Trainer Markus Weinzierl haben nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg in Serie einen Schritt aus der Krise gemacht. Beim 4:1 (1:1) gegen den VfB Stuttgart feierte der Tabellen-16. seinen zweiten Saisonerfolg in der Fußball-Bundesliga und rückte bis auf einen Zähler an die Gäste heran. Stuttgarts Chris Führich sorgte in der siebten Minute vor 17.500 Zuschauern für die verdiente Führung des VfB. Reece Oxford (30.) und FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (53.) drehten die Partie mit ihren Treffern jeweils per Kopf nach einer Ecke. Joker Florian Niederlechner (72.) und Alfred Finnbogason (81.) erhöhten sogar noch.

40 Jahre - 400 Liga-Tore: Ibrahimovic trifft weiter

ROM: Der Schwede Zlatan Ibrahimovic hat sein 400. Liga-Tor bejubeln dürfen. Im Spitzenspiel in Italien zwischen AS Rom und dem AC Mailand erzielte der 40-Jährige den Führungstreffer für die Gäste und holte auch den Elfmeter heraus, den Frank Kessie verwandelte. Milan gewann am Ende gegen das Team von Startrainer Jose Mourinho mit 2:1. In Italien war es der 150. Treffer für Ibrahimovic, die anderen 250 Tore hat der nun beim AC Mailand spielende Altmeister bei seinen Gastspielen in den Niederlanden, Spanien, Frankreich, England und in den USA erzielt. Der verletzungsanfällige Schwede stand erst zum zweiten Mal in der Startformation.

Bamberg unterliegt Alba - Bayerns Basketballer übernehmen Platz eins

BAMBERG: Brose Bamberg hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga an den FC Bayern München abgegeben. Gegen Alba Berlin unterlag das Team von Coach Johan Roijakkers am Sonntagabend mit 89:101 (38:43). Für Bamberg war es die zweite Saisonniederlage, der Club aus der Hauptstadt fuhr im sechsten Ligaspiel den dritten Sieg ein. Zuvor hatte der deutsche Meister drei Pflichtspiele nacheinander verloren.

Knapper 28:27-Sieg für Magdeburgs Handballer gegen Erlangen

MAGDEBURG: Spitzenreiter SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen hauchdünnen Sieg gefeiert. Omar Ingi Magnusson verwandelte mit der Schlusssirene einen Siebenmeter zum 28:27 (16:13)-Heimerfolg der Magdeburger gegen den HC Erlangen. Mit 18:0 Zählern bleibt der SCM verlustpunktfreier Spitzenreiter vor den ebenfalls noch ungeschlagenen Füchsen Berlin, denen Lasse Andersson mit seinem Treffer zum 28:27 (17:13) den Sieg bei Pokalsieger TBV Lemgo Lippe sicherte. Die Hauptstädter stehen aktuell bei 17:1 Punkten.

Platz fünf für Springreiter Deußer in Lyon

LYON: Springreiter Daniel Deußer hat beim Weltcup-Springen im französischen Lyon als bester Deutscher den fünften Platz belegt. Mit seiner Olympiastute von Tokio, Killer Queen, qualifizierte sich der 40-Jährige (Mechelen/Belgien) als einziger von vier deutschen Startern für das Stechen. Im Stechparcours leistete sich der Weltcup-Finalsieger von 2014 allerdings einen Abwurf. Der Sieg in Lyon ging zum dritten Mal in Serie an den Schweizer Martin Fuchs.