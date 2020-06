Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Großes Interesse am Basketball-Turnier - Aito: «Anfragen aus Spanien»

MÜNCHEN: Der Neustart der Basketball-Bundesliga mit ihrem Zehner-Turnier in München unter Ausschluss von Zuschauern sorgt im Ausland für großes Interesse. «Es gibt viele Anrufe von TV-Sendern, Zeitungen oder Radiostationen aus Spanien, wie das hier läuft», sagte Alba Berlins spanischer Coach Aito Garcia Reneses am Montag. Die spanische ACB will ihre Saison ab dem 17. Juni in Valencia mit einem ähnlichen Turnier mit zwölf Mannschaften fortsetzen. Die BBL hatte am Samstag ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Bis zum 28. Juni wird im Münchner Audi Dome der deutsche Meister unter strengen Hygienevorschriften ermittelt.

Kölns Heldt sieht keinen Regelverstoß durch Einsatz von Winkmann

KÖLN: Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt sieht kein Problem darin, dass der beim Bundesligaspiel des FC in Augsburg eingesetzte Video-Assistent Guido Winkmann aus der Nähe von Köln kommt. Der Augsburger Trainer Heiko Herrlich hatte Zweifel an der Unparteilichkeit des Schiedsrichters angedeutet, zumal er seine Mannschaft wegen eines seiner Meinung nach zu Unrecht ausgebliebenen Elfmeterpfiffes benachteiligt fühlte. Die Video-Schiedsrichter sind bei Bundesliga-Spielen in der Domstadt beheimatet. «Da sitzt einer, der 30 Kilometer weg von Köln lebt», hatte Herrlich nach dem 1:1 am Sonntag geklagt.

Herrlich schimpft über Kölner Videokeller: «So etwas ist ein Skandal»

AUGSBURG: Nach seinem Quarantäne-Verstoß wegen Zahnpasta und Hautcreme hat Heiko Herrlich mit seiner Videokeller-Kritik für den nächsten Aufreger gesorgt. Der Trainer des FC Augsburg empörte sich nach dem 1:1 (0:0) am Sonntagabend gegen den 1. FC Köln wegen eines nicht gegebenen Foulelfmeters für seine Mannschaft und deutete Zweifel an der Unparteilichkeit von Schiedsrichter Guido Winkmann an. Herrlichs Ausraster könnte nun den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes alarmieren. «Ich weiß wirklich nicht, was noch passieren muss. Da können wir wirklich aufhören mit Videokeller. So etwas ist ein Skandal. Das kann nicht sein, es geht hier darum, die Klasse zu halten», schimpfte Herrlich im TV-Sender Sky nach einem verwehrten Strafstoß für seine abstiegsbedrohte Mannschaft.

Davis-Cup-Teamchef Kohlmann glaubt an Tennis-Turniere in diesem Jahr

MÜNCHEN: Deutschlands Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist optimistisch, dass es in diesem Jahr noch offizielle Tennis-Turniere auf der ATP- und WTA-Tour geben wird. «Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass es in diesem Jahr nicht mehr dazu kommt. Mittlerweile glaube ich aber, dass sich die Organisatoren, auch durch die Beispiele aus dem Fußball oder dem Basketball, in der Pflicht sehen, ebenfalls Konzepte für die Rückkehr zu erarbeiten, und deshalb denke ich, dass wir in diesem Jahr noch Turniere sehen», sagte Kohlmann im Interview des «Hamburger Abendblatt» (Montagsausgabe).

«Bild»: Ex-Schalker Höwedes vor Vertragsauflösung in Moskau

MOSKAU: Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Benedikt Höwedes steht nach Informationen der «Bild» vor einer Vertragsauflösung bei Lokomotive Moskau. Der Weltmeister von 2014 wollte sich am Montag auf Nachfrage nicht dazu äußern. Wie die «Bild» berichtet, soll die unklare Situation infolge der Corona-Pandemie dem 32 Jahre alte Abwehrspieler zu schaffen machen, so dass der Familienvater trotz seines noch bis 2021 laufenden Vertrages lieber bei seiner Familie in Deutschland bleiben wolle.

Löw fürchtet keinen Niveauverlust: «Wir werden es hinbekommen»

BERLIN: Joachim Löw fürchtet keinen Qualitätsverlust, wenn er mit der Fußball-Nationalmannschaft nach monatelanger Corona-Pause wieder Spiele bestreiten darf. «Ein Nationalspieler bringt so viel Qualität mit, dass er grundsätzlich schnell in der Lage ist, verschiedene Anforderungen binnen kürzester Zeit umzusetzen, egal, ob im Verein oder der Nationalmannschaft», sagte der Bundestrainer am Montag in einem DFB-Interview. Löw hofft auf einen Neustart im September, wenn die neue Nations League beginnen soll.

«Wir sind enttäuscht»: DFB-Sportgericht weist VfB-Einspruch zurück

FRANKFURT/MAIN: Der Einspruch des VfB Stuttgart gegen die 1:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgewiesen worden. Das teilte der DFB im Anschluss an eine mündliche Verhandlung am Montag mit. Anlass für den Einspruch der Schwaben war eine umstrittene Elfmeter-Entscheidung in der Partie am 17. Mai. «Der Schiedsrichter hat ein strafbares Handspiel wahrgenommen und Elfmeter verhängt. Das war eine unanfechtbare Tatsachenentscheidung», sagte Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts.

Leverkusen im Pokal-Halbfinale ohne Havertz - Bosz mit bester Elf

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss auch im Halbfinale des DFB-Pokals am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Viertligisten Saarbrücken auf Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Ob Havertz, der schon am Samstag beim 2:4 gegen den FC Bayern München wegen Knie- und Muskelbeschwerden fehlte, in der Liga am Sonntag beim FC Schalke 04 spielen kann, ist noch offen. Zudem fehlen in Kapitän Lars Bender, Daley Sinkgraven und Leon Bailey.

Nächster Ausfall: Auch für Herthas Dilrosun ist Saison beendet

BERLIN: Für Javairo Dilrosun von Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist die Saison vorzeitig beendet. Aufgrund einer Muskelverletzung kann der niederländische Nationalspieler in den restlichen vier Geisterspielen nicht mehr eingesetzt werden, teilten die Berliner am Montag mit. Die Ausfall-Liste bei den Berlinern wird damit noch länger. Der Argentinier Santiago Ascacibar und Talent Luca Netz können wegen Verletzungen ebenfalls im Saison-Endspurt nicht mehr mitwirken. Der Brasilianer Matheus Cunha hatte bis zum vergangenen Sonntag wegen einer Gehirnerschütterung absolutes Sportverbot. Auch Marvin Plattenhardt, Marius Wolf und Ersatztorwart Thomas Kraft fehlten zuletzt.

Neuer HFC-Trainer Schnorrenberg gegen Mannheim auf Tribüne

HALLE: Der neue Coach Florian Schnorrenberg kann Fußball-Drittligist Hallescher FC am Dienstag im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim (20.30 Uhr/Magentasport) nur von der Tribüne aus betreuen. Wie der Club auf dpa-Anfrage bestätigte, hat das neue Trainer-Duo Schnorrenberg/Daniel Ziebig am Montag den ersten von zwei vorgeschriebenen Corona-Tests absolviert. Als verlängerter Arm des neuen Trainers an der Seitenlinie wird Torwarttrainer Marian Unger fungieren, sagte HFC-Sprecher Lars Töffling.

Lewis Hamilton: Statuen von Rassisten abreißen

LONDON: Formel-1-Superstar Lewis Hamilton ruft zum Sturz von Denkmälern auf. Der Weltmeister forderte von Regierungen in aller Welt, Statuen zu entfernen, die als rassistische Symbole begriffen werden können. Dazu postete der britische Rennfahrer bei Instagram ein Foto von einer Anti-Rassismus-Demonstration in Bristol, bei der die Statue eines englischen Politikers vom Sockel gestoßen wurde, der einst am Sklavenhandel beteiligt war. «Unser Land hat einen Mann geehrt, der afrikanische Sklaven verkauft hat! Alle Statuen von rassistischen Männern, die Geld mit dem Verkauf eines Menschen verdient haben, sollten abgerissen werden», schrieb Hamilton dazu.

Sportveranstaltungen in Neuseeland wieder mit vollen Stadien erlaubt

WELLINGTON: Nach dem offiziell verkündeten Ende der Corona-Krise in Neuseeland dürfen auch Sportveranstaltungen ohne Einschränkungen und mit Zuschauern stattfinden. Das gilt vor allem für den Super Rugby. Am Wochenende werden in der ersten Runde des zehnwöchigen Wettbewerbs volle Stadien erwartet. Die erste Partie ist am Samstag Highlanders gegen Chiefs in Dunedin.

Frankfurter Radklassiker wird nicht im Herbst nachgeholt

FRANKFURT/MAIN: Der am 1. Mai wegen der Corona-Krise abgesagte Radklassiker Eschborn-Frankfurt wird nicht im Herbst nachgeholt. Die Organisatoren des WorldTour-Rennens haben sich dazu entschieden, die Traditionsveranstaltung erst wieder 2021 auszutragen. Eine eingehende Prüfung habe ergeben, «dass eine Herbst-Alternative für den Radklassiker in diesem Jahr nicht im bekannten Format umsetzbar ist», teilten die Veranstalter am Montag mit.

Gladbachs Strobl wechselt nach Augsburg - Auch Johnson geht

MÖNCHENGLADBACH: Die Mittelfeldspieler Tobias Strobl und Fabian Johnson werden den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach vielen Jahren verlassen. «Tobias Strobl hat uns darüber informiert, dass er zum FC Augsburg wechseln möchte. Bei Fabien Johnson haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern werden», sagte Manager Max Eberl.

Boxer beenden Corona-Pause: Geisterkämpfe mit Ex-Weltmeister Culcay

BERLIN: Die deutschen Profiboxer beenden ihre Wettkampf-Auszeit und bestreiten als Erste in Europa Kämpfe vor Geisterkulisse. Nach mehr als zwei Monaten Corona-Pause wird am Freitag in Berlin eine Veranstaltung mit acht Kämpfen stattfinden. Hauptkampf ist das Duell von Ex-Weltmeister Jack Culcay aus Berlin gegen den Franzosen Howard Cospolite. Culcay verteidigt seinen internationalen WBO-Titel im Halbmittelgewicht. Zuschauer sind nicht zugelassen. Per Livestream werden die Kämpfe im Internet übertragen.

Geschke-Team vor schweren Zeiten: Hauptsponsor CCC steigt aus

BERLIN: Der Radrennstall CCC mit dem früheren Tour-de-France-Etappensieger Simon Geschke und Olympiasieger Greg van Avermaet steht vor einer ungewissen Zukunft. Teamchef Jim Ochowicz kündigte am Montag an, dass Hauptsponsor CCC Ende des Jahres wegen der finanziellen Einbußen während der Corona-Krise aussteigen werde. Die Fahrer hatte zuletzt bereits einen erheblichen Gehaltsverzicht akzeptiert. Schon im April hatte das Team zahlreiche Mitarbeiter freigestellt.

Nove Mesto, Minsk-Raubichi und Lenzerheide wollen Biathlon-WM

BERLIN: Der tschechische Weltcuport Nove Mesto ist der einzige Bewerber für die Austragung der Biathlon-WM 2024. Das gab der Weltverband IBU am Montag bekannt. Der WM-Ausrichter von 2013 bewirbt sich zudem für die Titelkämpfe im Jahr 2025. Mitbewerber bei der Vergabe sind dann Lenzerheide (Schweiz) und Minsk-Raubichi (Belarus). Beim in den November verschobenen IBU-Kongress wird entschieden, wer die Weltmeisterschaft veranstalten darf.