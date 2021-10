Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 18.10.21 | Überblick

Bayern München gewinnt Topspiel gegen Leverkusen 5:1

LEVERKUSEN: Der FC Bayern München hat im Topspiel der Fußball-Bundesliga mit 5:1 (5:0) gegen Bayer Leverkusen gewonnen und wieder die Tabellenführung übernommen. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann war am Sonntag vor 30.000 Zuschauern in der ausverkauften BayArena klar überlegen und verdrängte mit dem souveränen Auswärtwssieg Borussia Dortmund wieder von der Spitze. Nach der überraschenden 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause erzielten Robert Lewandowski (3. Minute/30.), Thomas Müller (34.) und Serge Gnabry (35./37.) die Tore für den deutschen Rekordmeister. Für Leverkusen traf Patrik Schick (55.). Für Bayer war es nach fünf Siegen nacheinander die zweite Saisonniederlage.

Remis im Kellerduell: Augsburg und Bielefeld trennen sich 1:1

AUGSBURG: Arminia Bielefeld kann auch das direkte Duell mit Tabellennachbar FC Augsburg nicht gewinnen und muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga warten. In der Keller-Begegnung kam die Arminia am Sonntag zum Abschluss des 8. Spieltags bei den Schwaben nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und bleibt mit fünf Punkten Vorletzter - eine Position hinter dem FCA. Die Bielefelder verpassten somit auch im siebten Anlauf den ersten Pflichtspiel-Erfolg gegen die Fuggerstädter.

Teil von Tribüne in Nijmegen stürzt ein

NIJMEGEN: Nach dem Siegestaumel von Arnheimer Fußball-Fans sind einige Ränge der Tribüne des Stadions im niederländischen Nijmegen am Sonntag eingestürzt. Nach dem 1:0-Erfolg gegen NEC Nijmegen hüpften die Anhänger im Rhythmus, worauf die sechs bis sieben unteren Ränge wegsackten. Sie wurden aber von einem darunter stehenden Container aufgefangen. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Die darüberliegenden Ränge blieben intakt.

THW Kiel verpasst Sieg in Lemgo

LEMGO: Rekordmeister THW Kiel hat die erste Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga mit Mühe abgewendet. Bei Pokalsieger TBV Lemgo kam der Titelverteidiger am Sonntagnachmittag nicht über ein 21:21 (9:10)-Unentschieden hinaus und verpasste damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Abgeschlagenes Tabellenschlusslicht bleibt GWD Minden, das beim 27:31 (14:13) bei Aufsteiger HSV Hamburg die siebte Niederlage im siebten Spiel kassierte.

Zwei Wochen vor Fed Cup: Kerber an Infekt erkrankt

MOSKAU: Zwei Wochen vor der Finalturnier-Premiere im Fed Cup ist Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber erkrankt und hat ihre Teilnahme am WTA-Event in Moskau kurzfristig abgesagt. Wegen eines Infekts trete die 33-Jährige anders als geplant nicht beim an diesem Montag beginnenden Turnier in Moskau an, teilte ihr Management am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit.

FC Barcelona schlägt FC Valencia 3:1

BARCELONA: Der schwach in die Saison gestartete FC Barcelona hat das Heimspiel gegen den FC Valencia 3:1 (2:1) gewonnen. Durch den Erfolg am Sonntagabend kletterte Barça in der Tabelle der höchsten spanischen Fußball-Liga auf Platz sieben. Es führt Real Sociedad San Sebastian vor Real Madrid.

SSC Neapel übernimmt nach Sieg gegen FC Turin wieder Tabellenführung

NEAPEL: Fußball-Erstligist SSC Neapel hat am 8. Spieltag der italienischen Meisterschaft wieder die Tabellenführung übernommen. Die Hausherren setzten sich am Sonntag mit 1:0 (0:0) gegen den FC Turin durch und feierten den achten Sieg. Victor Osimhen erzielte in der 81. Minute mit einem Kopfball den Siegtreffer. Zuvor war in der 26. Minute SSC-Kapitän Lorenzo Insigne mit einem Foulelfmeter an Turins Keeper Vanja Milinkovic-Savic gescheitert.

Golfprofis Kaymer und Kieffer chancenlos

SOTOGRANDE/SPANIEN: Ohne eine einzige Par-Runde waren die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Maximilian Kieffer bei den Andalucia Masters chancenlos. Beim Sieg des Engländers Matt Fitzpatrick landete Kaymer (Mettmann) am Sonntag mit 295 Schlägen auf dem geteilten 60. Platz; der Düsseldorfer Kieffer beendete das mit 3,0 Millionen Euro dotierte Turnier im Real Club Valderrama mit 296 Schlägen auf dem 63. Rang.

München und Wolfsburg kassieren in der Frauen-Bundesliga Niederlagen

FRANKFURT: Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben am sechsten Spieltag der Bundesliga ihre erste Saisonniederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor nach einer turbulenten Schlussphase mit 2:3 (0:0) bei Eintracht Frankfurt. Auch der VfL Wolfsburg verlor zum ersten Mal in dieser Saison beim 1:2 (0:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim.