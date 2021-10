Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.10.21 | Überblick

Frankreich gewinnt Nations League im Endspiel gegen Spanien

MAILAND: Frankreich hat die Nations League gewonnen. Der Fußball-Weltmeister holte am Sonntagabend im Finale ein 2:1 (0:0) gegen Spanien. Mikel Oyarzabal hatte die Spanier in der 64. Spielminute in Führung geschossen, doch die Franzosen schlugen schnell zurück. Karim Benzema (66.) erzielte den Ausgleich, ehe Stürmer Kylian Mbappé (80.) der Siegtreffer für das Star-Ensemble von Trainer Didier Deschamps gelang.

Peters gibt Ambitionen auf Wahl zum DFB-Präsidenten auf

HAMBURG: Peter Peters hat seine Ambitionen auf die Wahl zum DFB-Präsidenten aufgegeben. «Ich habe Interesse gezeigt», sagte Peters dem WDR am Sonntag. «Ich habe aber genauso deutlich gesagt, dass ich das nur mache, wenn ich das Vertrauen der Amateurvertreter habe. Und ich denke, die Amateurvertreter werden den alten Weg einschlagen und wieder einen Vertreter aus ihrem Kreise wählen. Das muss man respektieren.» Der DFL-Aufsichtsratschef führt den Deutschen Fußball-Bund aktuell übergangsweise zusammen mit Rainer Koch. Zuvor hatten sich die Landesverbandschefs darauf festgelegt, dass die Kandidaten für die DFB-Präsidentschaftswahl im kommenden März aus dem Amateurbereich kommen sollen.

Beach-Duo Borger/Sude gewinnt Endspiel des World Tour Finals

CAGLIARI: Die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude haben überraschend das Finale des World Tour Finals gewonnen. Das Duo aus Düsseldorf setzte sich am Sonntagabend im Finale in Cagliari gegen die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes durch. Borger/Sude gewannen das Endspiel auf Sardinien unerwartet klar mit 2:0 (21:13, 23:21).

Deutsche Handball-Frauen enttäuschen gegen Belarus

TRIER: Deutschlands Handball-Frauen sind auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 ins Straucheln geraten. Das Team von Bundestrainer Henk Groener kam am Sonntag gegen Belarus nur zu einem glücklichen 24:24 (12:13) und belegt in der Gruppe 3 mit 3:1 Punkten den zweiten Platz hinter Weltmeister Niederlande (4:0). Vor 657 Zuschauern in Trier war Julia Maidhof mit zehn Toren beste Werferin für die enttäuschende DHB-Auswahl.

Schweinsteiger: Unter Klinsmann fast zu Inter Mailand gewechselt

MÜNCHEN: Bastian Schweinsteiger hätte den FC Bayern München 2008 beinahe verlassen und wäre zu Inter Mailand gewechselt. «Meine Koffer waren schon gepackt nach Mailand. Jürgen Klinsmann war Trainer, und der FC Bayern München wollte einen anderen Spieler, der Alexander Hleb hieß», berichtete der Fußball-Weltmeister von 2014 am Sonntagabend in der ARD. Der Belarusse Hleb sei allerdings doch zum FC Barcelona gegangen, «dadurch bin ich bei Bayern München geblieben», sagte Schweinsteiger (37).

Fußball-Star Neymar: WM 2022 wird wohl meine letzte

PARIS: Für den Brasilianer Neymar wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar voraussichtlich der letzte Auftritt auf der größten Fußball-Bühne. «Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft», sagt der 29-Jährige von Paris Saint-Germain in dem Dokumentarfilm «Neymar Jr. and the Line of Kings» (etwa: Neymar Jr. und die Erbfolge der Könige), den der Sender DAZN am Sonntag veröffentlichte. «Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen.»

Weltmeisterin Chepngetich gewinnt Chicago-Marathon

CHICAGO: Weltmeisterin Ruth Chepngetich hat den Marathon in Chicago gewonnen. Die 27 Jahre alte Kenianerin siegte am Sonntag in 2:22:31 Stunden und wurde ihrer Rolle als Favoritin gerecht. Die Amerikanerinnen Emma Bates (2:24:20) und Sara Hall (2:27:19) belegten Rang zwei und drei. Siegerin Chepngetich war Anfang August beim olympischen Marathon in Sapporo zehn Kilometer vor dem Ziel ausgestiegen.