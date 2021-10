Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Handballer aus Kiel und Berlin weiter unbesiegt

KIEL: Rekordmeister THW Kiel und die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Die Kieler setzten sich am Sonntag mit 34:25 (19:15) gegen das Tabellenschlusslicht TSV GWD Minden durch, die Berliner gewannen ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen mit 35:30 (20:16). Mit jeweils 10:0 Punkten bleiben beide Teams dem spielfreien Spitzenreiter SC Magdeburg auf den Fersen, der bei einem Spiel mehr 12:0 Zähler auf seinem Konto hat.

Italiener Colbrelli gewinnt 118. Auflage von Paris-Roubaix

ROUBAIX: Rad-Europameister Sonny Colbrelli hat die 118. Auflage von Paris-Roubaix gewonnen und damit für den ersten Sieg eines Italieners seit 22 Jahren gesorgt. Der 31-Jährige setzte sich am Sonntag bei einem der traditionsreichsten Eintagesklassiker durch und entschied damit eines der fünf Monumente des Radsports für sich. Nach der 257,7 Kilometer langen dramatischen Kopfsteinpflaster-Tortur verwies Colbrelli in einem packenden Schlussspurt auf der alten Betonpiste im Velodrome von Roubaix den Belgier Florian Vermeersch und Topfavorit Mathieu van der Poel aus den Niederlanden auf die Plätze. Ein starkes Ergebnis lieferte als bester Deutscher Jonas Rutsch auf Rang elf.

DTB nur mit Pauline Schäfer zur Turn-WM in Japan

BERLIN: Deutschland wird bei den Turn-Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu bei den Frauen nur mit Pauline Schäfer an den Start gehen. Nach der zweiten Qualifikation im Rahmen der Deutschen Turnliga nominierte der DTB-Lenkungsstab die in Chemnitz trainierende Ex-Weltmeisterin am Schwebebalken für die Titelkämpfe vom 18. bis 24. Oktober. Nur zwei Monate nach den Olympischen Spielen in Tokio hatte die Weltmeisterin von 2017 als einzige aktuelle Olympia-Athletin grünes Licht für einen WM-Start gegeben.

Diener gewinnt alle Rücken-Distanzen bei Berliner Kurzbahn-Weltcup

BERLIN: Christian Diener ist der überragende deutsche Schwimmer beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin. Der Potsdamer gewann alle drei Rücken-Distanzen über 50, 100 und 200 Meter und setzte sich auch mit der abschließenden 4x50 Meter-Lagen-Staffel gemeinsam mit Fabian Schwingenschlögl, Angelina Köhler und Annika Bruhn durch. Zuvor hatte Diener am Sonntag über 100 Meter wie an den Vortagen vor seinem Berliner Teamkollegen Ole Braunschweig gewonnen. Damit gab es sechs Siege für den Deutschen Schwimmverband (DSV) bei der dreitägigen Veranstaltung in Berlin.

Torhüter Trapp «enttäuscht» über Pause bei Nationalmannschaft

MÜNCHEN: Kevin Trapp hat beim Frankfurter Überraschungssieg in München gezeigt was er kann - doch in der Nationalmannschaft ist der Eintracht-Torhüter nur noch die Nummer vier. «Natürlich bin ich enttäuscht. Gar keine Frage. Ich habe sehr hohe Ziele und bin sehr ambitioniert. Mein Ziel ist bei der Nationalmannschaft dabei zu sein», sagte der 31-Jährige nach seiner Glanzvorstellung am Sonntagabend beim 2:1-Sieg. Trapp ist von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die anstehenden beiden Spiele in der WM-Qualifikation nominiert worden.

Großer Preis der USA: Schrötter gibt im Moto2-Rennen auf

AUSTIN: Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix der USA in Austin leer ausgegangen. Der 28-Jährige steuerte am Sonntag beim Rennen der Moto2-Klasse vorzeitig die Boxengasse an und gab wegen Elektronikproblemen nach 13 Runden auf. Schrötter musste von Platz 19 starten und fuhr lange im hinteren Mittelfeld. Im Gesamtklassement belegt Schrötter trotz der Nullrunde weiter die neunte Position.Der Spanier Raul Fernandez gewann das Rennen in Texas. Remy Gardner aus Australien, der Führende in der Meisterschaft, schied durch einen Sturz aus. Er blieb unverletzt.

Titelverteidiger München zieht ins Viertelfinale des BBL-Pokals ein

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München stehen im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs der Bundesliga. Im letzten Spiel des Tages gewann der Titelverteidiger am Sonntag souverän mit 98:77 gegen Brose Bamberg. Bereits zuvor machte Alba Berlin mit Mühe das Weiterkommen klar. Der Meister aus der Hauptstadt behielt gegen die Telekom Baskets Bonn mit 83:80 nach Verlängerung die Oberhand. Damit glückte den Berlinern die Revanche für das verlorene Spiel zum Liga-Auftakt.

Leverkusen nach Sieg in Bielefeld punktgleich mit Bayern

BIELEFELD: Mit einem Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld hat Bayer Leverkusen zu Bundesliga-Tabellenführer Bayern München aufgeschlossen. Leverkusen liegt nach dem 4:0 (2:0) beim Aufsteiger am Sonntagabend punktgleich mit dem Rekordmeister an der Spitze, die Münchner haben das bessere Torverhältnis. Auf der Bielefelder Alm erzielten Moussa Diaby (18. Minute) sowie Doppelpacker Patrik Schick (24./57.) und Kerem Demirbay in der Nachspielzeit per Elfmeter am Sonntagabend die Leverkusener Tore. Der 1. FC Union Berlin besiegte dank eines Doppelpacks von Taiwo Awoniyi den FSV Mainz 05 mit 2:1 (0:1) und landete den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga seit dem Februar.

Nagelsmann nach erster Niederlage als Bayern-Coach: Viele Lehren

MÜNCHEN: Julian Nagelsmann hat die erste Niederlage als Trainer des FC Bayern München als «vermeidbar» bezeichnet. Es sei aber immer besser, wenn man bei einer Niederlage die Dinge selber in der Hand gehabt habe, als wenn das nicht der Fall sei, sagte Nagelsmann am Sonntag nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. «Wir hatten sehr vieles selber in der Hand und demnach kann man auch viele Lehren daraus ziehen.» Die Münchner hatten nach einem 1:1 zum Saisonstart bei Borussia Mönchengladbach neun Pflichtspielsiege nacheinander bejubelt.

FIFA begrüßt die britische Entscheidung zu geimpften Spielern

ZÜRICH: Die Entscheidung der britischen Regierung, dass vollständig geimpfte Spieler nach den bevorstehenden WM-Qualifikationsspielen nicht in Hotel-Quarantäne müssen, ist vom Fußball-Weltverband begrüßt worden. «Wir haben eng mit der Regierung, der Football Association (FA) und der Premier League zusammengearbeitet, um eine vernünftige Lösung im Interesse aller zu finden, und wir glauben, dass dies eine deutlich bessere Lösung gegenüber der Situation ist, mit der die Spieler im September konfrontiert waren», teilte die FIFA am Sonntag mit.