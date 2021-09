Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.09.21 | Überblick

Heßmann bei WM-Zeitfahren der U23 Achter - Däne holt Goldmedaille

BRÜGGE: Der deutsche Radfahrer Michel Heßmann hat beim WM-Zeitfahren der U23 den achten Rang belegt. Auf dem 30,3 Kilometer langen Kurs von Knokke-Heist nach Brügge fehlten dem 20 Jahre alten Hamburger am Montag 37 Sekunden auf eine Medaille. Gold sicherte sich der dänische Topfavorit Johan Price-Pejtersen vor dem Australier Lucas Plapp und dem Belgier Florian Vermeersch.

Lewandowski erhält «Goldenen Schuh» für besten Torjäger Europas

MÜNCHEN: Torjäger Robert Lewandowski erhält am Dienstag (14.00 Uhr) den «Goldenen Schuh» für den erfolgreichsten Torschützen Europas der Saison 2020/21. Der Angreifer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München soll die unter allen Stürmern begehrte Auszeichnung im FC Bayern Museum in der Allianz Arena entgegennehmen. Lewandowski hatte in der vorigen Bundesliga-Spielzeit 41 Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielt und so die bis dahin legendäre 40-Tore-Marke von Gerd Müller geknackt.

Analyse: Beste Erfolgschancen für Leichtathletik - Basketball schwach

BERLIN: Die Leichtathletik ist laut einer Expertenkommission trotz der Enttäuschungen bei Olympia in Tokio unter den deutschen Spitzenverbänden am besten für künftige Erfolge aufgestellt. Dagegen werden dem Deutschen Basketball Bund (DBB) unter den 26 Verbänden die größten Schwächen attestiert, wie ein am Montag in Berlin vorgestellter Bericht zur sogenannten Potenzialanalyse (Potas) zeigt. Neben dem Deutschen Leichtathletik-Verband schneiden auch der Tischtennis-Bund und die Reiterliche Vereinigung besonders gut ab. Am Ende des Feldes finden sich neben dem DBB auch der Fechter-Bund und die Taekwondo Union.

FIFA: Debatte über Pläne für WM alle zwei Jahre Ende September

ZÜRICH: Der Weltverband FIFA will den umstrittenen Plan für eine Austragung der Fußball-WM alle zwei Jahre in anderthalb Wochen mit seinen Mitgliedsverbänden debattieren. Am 30. September solle ein so genannter Online-Gipfel über den internationalen Spielkalender stattfinden, teilte die FIFA am Montag mit. «Dies ist eine von mehreren Gelegenheiten, um in den kommenden Monaten eine konstruktive und offene Debatte auf globaler und regionaler Ebene zu führen, der die FIFA zuversichtlich entgegensieht», hieß es.

«Werte wieder top»: Radprofi Schachmann kann bei WM-Rennen starten

LÖWEN: Radprofi Maximilian Schachmann kann bei der Straßenrad-WM in Flandern für das deutsche Team an den Start gehen. «Er fühlt sich wieder top und die Testwerte sind sehr gut», sagte der Sportliche Leiter Jens Zemke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund Deutscher Radfahrer hatte sich die Entscheidung bei Schachmann bis zum vergangenen Wochenende offen gehalten und ihn für das WM-Straßenrennen am Sonntag nominiert. Nun habe der 27 Jahre alte Profi vom Rennstall Bora-hansgrohe «grünes Licht» gegeben, erklärte Zemke.

Fast 3000 Zuschauer mehr für Bielefeld im nächsten Heimspiel

BIELEFELD: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld darf im nächsten Heimspiel am 3. Oktober gegen Bayer Leverkusen fast 3000 Zuschauer mehr als bisher ins Stadion lassen. Wie der Verein am Montag bekannt gab, dürfen «in Einklang mit der Corona-Schutzverordnung NRW sowie nach Absprache mit den Bielefelder Behörden und den guten Erfahrungen bei den bisherigen Heimspielen» 16.250 Tickets abgesetzt werden. Am vergangenen Samstag war die Schüco-Arena mit 13.750 Zuschauern offiziell ausverkauft.

Nach Abgang von U21-Coach Kuntz: DFB will übriges Trainerteam halten

ISTANBUL: Nach dem Wechsel von Stefan Kuntz in die Türkei möchte der Deutsche Fußball-Bund das verbleibende Trainerteam der deutschen U21-Auswahl nicht ebenfalls ziehen lassen. «Wir tun alles dafür, das übrige Trainerteam der U21, das in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet hat, beim DFB zu halten und sind guter Dinge, dass uns das gelingt», sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, dem «Kicker» (Montag).

Pochettino über Debatte um Messi-Auswechslung: Ich muss entscheiden

PARIS: Trainer Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain hat die Auswechslung von Superstar Lionel Messi beim 2:1-Sieg gegen Olympique Lyon gerechtfertigt. «Ich bin hier, um Entscheidungen zu treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen, ob es einem gefällt oder nicht», sagte der Argentinier am späten Sonntagabend. Es gehe um das Wohl des Teams. Pochettino hatte Messi in der 75. Minute vom Feld genommen, sein Landsmann schien mit dieser Entscheidung nicht einverstanden zu sein. «Ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Er hat mir gesagt, dass es ihm gut geht, ohne Probleme», sagte Pochettino.