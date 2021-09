Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.09.21 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Der McLaren-Einpeitscher: Deutscher Siegermacher Seidl

MONZA: Für die Stimmung sorgte Andreas Seidl auch noch höchstpersönlich. «Super-Daniel, Super-Daniel, hey, hey, hey», stimmte der Formel-1-Teamchef von McLaren an, und das gesamte Team skandierte mit dem 45 Jahre alten Deutschen. Auch für den zweiten Fahrer gab der Einpeitscher den Takt vor beim obligatorischen Siegerfoto: «Super-Lando, Super-Lando, hey, hey, hey.» Lange war es her, dass ein McLaren-Pilot in den Genuss kam, fast neun Jahre.

Am Sonntag beim Großen Preis von Italien endete die Zeit der Sieg-Sehnsucht mit dem vorläufigen Höhepunkt. Im Januar 2019 hatte der Niederbayer Seidl den Posten übernommen. Der Auftrag war klar: Den Rennstall wieder nach vorn führen.

2017 war McLaren Vorletzter im Teamklassement gewesen, 2018 Sechster. Platz vier wurde es im ersten Seidl-Jahr, Platz drei 2020. Mit dem Doppelerfolg durch Daniel Ricciardo und Lando Norris in Monza und damit auch noch beim Heimrennen von Rivale Ferrari gelang der nächste Schritt. «Wir haben es geschafft», betonte Seidl, der einst auch schon in der DTM mit BMW und mit Porsche auf der Langstrecke Erfolge gefeiert hatte. «Tage wie dieser sind der Grund, warum wir alle in diesem Sport sind», sagte er in Monza und stimmte den Jubelgesang an.

«The Times»: Das Gesicht eines besseren Großbritanniens

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die Begeisterung in Großbritannien für Tennis-Star Emma Raducanu, die Tochter rumänisch-chinesischer Eltern:

«Es ist noch gar nicht so lange her, dass etwas mehr als die Hälfte des Landes für den Brexit gestimmt hat, teilweise aus Protest gegen Einwanderer aus Rumänien. Der frühere Ukip-Vorsitzende Nigel Farage sagte einmal, er könne verstehen, dass sich die Menschen unwohl fühlen, wenn sie neben einer rumänischen Familie wohnen. Und doch war da eine junge Frau, geboren in Kanada als Tochter eines rumänischen Vaters und einer chinesischen Mutter, aufgewachsen in London, die das Land als das ultimative Mädchen von nebenan in ihren Bann gezogen hat. Sie ist das lächelnde Gesicht eines besseren Großbritanniens. In der Tat verkörpert sie das Beste Großbritanniens.»

«De Telegraaf»: Raducanu begeistert Briten

AMSTERDAM: Zur Begeisterung in Großbritannien über die Tennis-Spielerin Emma Raducanu merkt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag an:

«Raducanu hat einen besonderen familiären Hintergrund. Ihre Mutter ist Chinesin, ihr Vater Rumäne, sie ist in Kanada und in Südlondon aufgewachsen. Sie hat Anrecht auf viele Pässe, aber für die Briten ist sie durch und durch britisch. (...)

Doch Raducanu bringt noch etwas anderes mit. Es ist eine Offenheit, die eine natürliche Folge ihrer Herkunft und ein Merkmal erfolgreicher Außenseiter ist. Es ist eine Offenheit, die die Briten scheinbar mit dem Brexit verworfen haben, für die aber eine überwältigende Mehrheit des Landes eine natürliche Bewunderung hegt. Das beweist die Art und Weise, wie die Briten ihren neuen Star umarmen.»

Salzburg-Coach Jaissle nach Rekord: «Lebe im Hier und Jetzt»

SALZBURG: Der deutsche Trainer Matthias Jaissle will seinen Startrekord mit Österreichs Fußball-Serienmeister FC Red Bull Salzburg vor dem Auftakt in der Champions League nicht überbewerten. Dem 33-jährigen gebürtigen Schwaben war es am Wochenende mit dem 3:1 bei der WSG Tirol als erstem Salzburger Coach gelungen, seine ersten zehn Pflichtspiele zu gewinnen.

«Am Ende geht es aber nicht darum, dass wir nach zehn Pflichtspielen einen Rekord haben, sondern dass wir eine gute Saison spielen. Und die ist noch lange», sagte der ehemalige Bundesliga-Profi der Deutschen Presse-Agentur. «Wir müssen unsere Leistungen immer wieder bestätigen.» Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Dienstag, wenn die Salzburger in der Königsklasse beim FC Sevilla antreten.

«Für uns wird die Champions League eine tolle Herausforderung. Wir haben zwar die jüngste Mannschaft aller Teilnehmer und gehen die Sache mit Respekt an - aber ohne Angst», sagte Jaissle, dessen Team in der Gruppenphase zudem auf Frankreichs Meister OSC Lille sowie den VfL Wolfsburg trifft.

Ob Jaissle wie einige seiner Vorgänger künftig auch selbst gerne mal einen deutschen Fußball-Bundesligisten trainieren möchte, ließ er offen. «Darüber habe ich mir wirklich noch keine Gedanken gemacht», sagte er. «Außerdem bin ich generell nicht der Typ, der irgendeinen Karriereplan verfolgt. Ich lebe im Hier und Jetzt.» Jaissle hatte den Job in Salzburg im Sommer vom neuen RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch übernommen.

Erster Saisonsieg für Gladbach und Hertha - Frankfurt spielt 1:1

BERLIN: Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC haben am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geholt. Die Borussia siegte angeführt vom zweifachen Torschützen Lars Stindl gegen Arminia Bielefeld mit 3:1 (1:1). Ebenfalls mit 3:1 (2:0) gewannen die Berliner beim VfL Bochum. Keinen Sieger gab es dagegen beim 1:1 (0:0) zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart.

Liverpool erkämpft 3:0-Sieg bei Leeds - Klopp bangt um Elliott

LEEDS: Der FC Liverpool hat am vierten Spieltag der englischen Premier League den dritten Sieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte sich am Sonntag einen 3:0 (1:0)-Erfolg bei Leeds United. Mohamed Salah (20. Minute), Fabinho (50.) und Sadio Mané (90.+2) trafen im Stadion Elland Road für die Reds, die nach einem Platzverweis gegen Leeds mehr als eine halbe Stunde lang in Überzahl agierten. Liverpool teilt sich mit dem tor- und punktgleichen FC Chelsea den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Manchester United, der die bessere Tordifferenz hat.

Sieg für Jérôme Boateng bei Lyon-Debüt - 3:1 gegen Straßburg

LYON: Ex-Weltmeister Jérôme Boateng hat ein erfolgreiches Debüt im Trikot von Olympique Lyon gefeiert. Der Verteidiger kam am Sonntag mit seinem neuen Club zu einem 3:1 (1:0) gegen Racing Straßburg. Dabei wurde Boateng nach gut einer Stunde eingewechselt. Die Treffer zum zweiten Lyon-Saisonsieg erzielten Moussa Dembelé (8.), Jason Denayer (64.) und Lucas Paqueta (87.). Für Straßburg traf Habib Diallo per Handelfmeter (90.+7). Der 33 Jahre alte Boateng hatte zu Beginn des Monats einen Zweijahresvertrag bei dem französischen Erstligisten unterschrieben.

Formel 1: Strafe für Verstappen nach Unfall mit Hamilton

MONZA: Max Verstappen hat für den Unfall beim Großen Preis von Italien mit WM-Rivale Lewis Hamilton eine Startplatzstrafe für das nächste Rennen in der Formel 1 bekommen. Der 23 Jahre alte Niederländer wird beim Grand Prix in zwei Wochen in Sotschi drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten versetzt. Das gaben die Rennkommissare am Sonntagabend bekannt. Verstappen war mit seinem Red Bull in Monza mit dem Mercedes von Hamilton kollidiert, als dieser nach einem Reifenwechsel zurück auf die Strecke gekommen war. Der Red Bull war leicht abgehoben und auf dem Silberpfeil des Rekordweltmeisters gelandet.

Deutsche Volleyballer ziehen ins EM-Viertelfinale ein

OSTRAU: Die deutschen Volleyballer stehen bei der Europameisterschaft im Viertelfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani setzte sich in der Runde der besten 16 am Sonntagabend im tschechischen Ostrau mit 3:1 (25:14, 18:25, 25:19, 25:22) gegen Bulgarien durch. Am Mittwoch trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nun ebenfalls in der Stadt an der Oder auf Italien, das zuvor Lettland mit einem klaren 3:0 (25:14, 25:13, 25:16) bezwungen hatte.

Speerwerfer Vetter siegt beim Istaf - Mihambo Zweite im Weitsprung

BERLIN: Speerwerfer Johannes Vetter hat auch bei seinem letzten Start in dieser Saison einen Sieg verbucht. Mit 88,76 Metern sicherte sich der 28-Jährige aus Offenburg beim Istaf in Berlin zum fünften Mal Rang eins. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat zum Abschluss ihrer Saison den Sieg beim Istaf knapp verpasst. Die 27-Jährige von der LG Kurpfalz schaffte als beste Weite 6,70 Meter. Die Britin Jazmin Sawyers gewann mit 6,73 Metern, Khaddi Sagnia aus Schweden belegte mit 6,60 Metern den dritten Rang.

Straßenrad-EM: Heimsieg für Colbrelli - Geschke auf Platz 16

TRIENT: Der Italiener Sonny Colbrelli hat bei den Straßenrad-Europameisterschaften den Titel geholt. Der 31-Jährige setzte sich am Sonntag nach 179,2 Kilometern bei seinem Heimsieg in Trient vor dem belgischen Jungstar Remco Evenepoel im Sprint durch. Dritter wurde der Franzose Benoit Cosnefroy mit rund eineinalb Minuten Rückstand. Simon Geschke fuhr als bester deutscher Radprofi auf den 16. Platz.

Ackermann sprintet auf Platz zwei in Frankreich - Viviani siegt

FOURMIES: Der deutsche Topsprinter Pascal Ackermann hat beim Radrennen GP de Fourmies in Frankreich den zweiten Platz belegt und seine derzeit gute Form unterstrichen. Der Pfälzer musste sich nach 197,6 Kilometern im Sprint nur dem italienischen Ex-Europameister Elia Viviani geschlagen geben. Dritter wurde am Sonntag der Kolumbianer Fernando Gaviria. Ackermann hat seit Anfang Juli mehrere Top-Platzierungen erzielt, darunter ein Tagessieg und den zweiten Gesamtrang bei der Deutschland Tour.

US-Golfer Horschel siegt in Wentworth

VIRGINIA WATER: Der US-amerikanische Golfprofi Billy Horschel hat das prestigeträchtige Turnier im Wentworth Golf Club gewonnen. Der 34-Jährige spielte am Sonntag zum Abschluss der BMW PGA Championship eine starke 65er-Runde und setzte sich im englischen Virginia Water mit insgesamt 269 Schlägen knapp vor dem Trio Kiradech Aphibarnrat (Thailand), Laurie Canter (England) und Jamie Donaldson (Wales/alle 270 Schläge) durch.