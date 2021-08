Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.21 | Aktualisiert um: 12:30 | Überblick

Goalball: Drei Sechslings-Brüder sorgen mit Belgien für Furore

TOKIO: Drei Sechslings-Brüder könnten Belgien bei den Paralympics in Tokio die erste Goalball-Medaille überhaupt bescheren. Arne, Bruno und Tom Vanhove gehören dem nur sechs Spieler starken Aufgebot der Belgier an und haben das Team bereits in Viertelfinale geführt.

Im August 1983 bekamen ihre Eltern Sechslinge. Drei davon waren sehend, die anderen drei sehbehindert. Sie fanden schnell zum Goalball, dem mit blickdichten Brillen gespielten Klingelball-Sport. 2008 nahm Bruno an den Paralympics in Peking teil, 2012 stieß Tom dazu. Nun ist das Trio mit Arne, der sich zunächst auf sein Studium konzentrierte, komplett. «Als ich die beiden zusammen gesehen habe, habe ich mir das Ziel gesetzt, es auch zu den Paralympics zu schaffen. Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe und nun mit meinen Brüdern teilen kann», sagte er.

«Es wird sicher toll sein, irgendwann darauf zurückzublicken und am Familientisch darüber zu reden», sagte Bruno: «Aber dafür, Sechslinge zu sein, gibt es keine Medaillen. Medaillen gibt es, wenn man gewinnt.»

Früherer IOC-Präsident Jacques Rogge gestorben

LAUSANNE: Der frühere IOC-Präsident Jacques Rogge ist tot. Der Belgier, Vorgänger des aktuellen IOC-Chefs Thomas Bach, sei im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte das Internationale Olympische Komitee am Sonntag mit. Der Chirurg führte den Dachverband von 2001 bis 2013, ehe er im Amt vom Deutschen Bach abgelöst wurde. In einer ersten Reaktion würdigte Bach seinen Vorgänger als «vollendeten Präsidenten», der dabei geholfen habe, das IOC zu modernisieren und transformieren.

Superstar Messi feiert Debüt bei Sieg von Paris Saint-Germain

REIMS: Fußball-Superstar Lionel Messi hat sein Debüt bei Paris Saint-Germain gefeiert. Der 34-jährige Argentinier wurde am Sonntagabend im Liga-Spiel bei Stade Reims in der 66. Minute für den Brasilianer Neymar eingewechselt. Zuvor hatte Messi nur für den FC Barcelona gespielt, von dem er am 10. August nach 21 Jahren nach Paris gewechselt war. Bei seinem Einstand konnte der Ausnahmespieler noch keine entscheidenden Akzente setzen. Dennoch kam der Champions-League-Gegner von RB Leipzig durch einen Doppelpack von Kylian Mbappé zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg und führt nach vier Spieltage verlustpunktfrei die Tabelle an.

Flick begrüßt Nationalspieler in Stuttgart - Kehrer kommt am Montag

STUTTGART: Der neue Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat am Sonntagabend den Großteil der von ihm berufenen 26 Nationalspieler pünktlich im Stuttgarter Teamhotel begrüßen können. Einige Akteure, die am Tag der Zusammenkunft vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein, Armenien und Island noch für ihre Vereine aktiv waren, sollten erst später eintreffen. Erst am Montag wird Thilo Kehrer in Schwaben erwartet. Der Verteidiger spielte am späten Sonntagabend noch mit seinem Verein Paris Saint-Germain in Frankreichs erster Liga auswärts gegen Stade Reims. Kehrer stand bei PSG in der Startelf.

Verstappen bekommt Sieg im Spa-Regenchaos nach nur zwei Runden

SPA-FRANCORCHAMPS: Max Verstappen hat eines der skurrilsten Rennen in der Geschichte der Formel 1 gewonnen. Nach mehrstündiger Wartezeit wegen Dauerregens konnte der Niederländer in seinem Red Bull am Sonntag den Sieg beim Großen Preis von Belgien einstreichen, nachdem lediglich zwei Rennrunden hinter dem Safety Car gefahren werden konnten. Als Zweiter wurde George Russell im Williams gewertet, den dritten Platz belegte Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton. Sebastian Vettel fuhr im Aston Martin als Fünfter über die Ziellinie, Mick Schumacher folgte im Haas-Rennwagen auf Platz 16. Es war die Reihenfolge aus der Qualifikation in Spa-Francorchamps.

Wolfsburger Mittelfeldspieler Schlager verletzt - noch keine Diagnose

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg sorgt sich um seinen verletzten Mittelfeldspieler Xaver Schlager. Der 23 Jahre alte Österreicher musste beim 1:0-Sieg gegen RB Leipzig gut 20 Minuten vor dem Ende ausgewechselt werden. Mit bandagiertem Knie humpelte Schlager vom Platz. Eine Diagnose gab es am Sonntagabend noch nicht. «Xaver Schlager wird untersucht. Hoffentlich ist es nicht so schlimm», sagte Trainer Mark van Bommel nach dem Spiel. «Da muss man morgen abwarten, was rauskommt.»

Medizinischer Notfall bei Wolfsburger Bundesliga-Spiel

WOLFSBURG: Beim Spiel des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig (1:0) hat es nach Vereinsangaben einen medizinischen Notfall unter den Zuschauern gegeben. Wie der niedersächsische Fußball-Bundesligist am Sonntagabend im Anschluss an die Partie bestätigte, sei die Person ins Krankenhaus gebracht worden und werde dort versorgt. «Wir als gesamter Verein sind gerade ganz woanders und drücken die Daumen, dass alles glimpflich ausgeht», sagte Wolfsburgs Mittelfeldspieler Maximilian Arnold.

Präsident des isländischen Fußballverbandes kündigt Rücktritt an

REYKJAVIK: Der Präsident des isländischen Fußballverbandes KSI, Gudni Bergsson, hat seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte der Verband am Sonntagabend per Twitter mit. Weitere Details sollten folgen, hieß es. Hintergrund ist laut dem isländischen Rundfunksender RUV die Kritik am Fußballverband, trotz der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von ehemaligen und aktuellen Nationalspielern untätig geblieben zu sein. Bergsson ist seit 2017 Präsident.

Mit Sancho, ohne Ronaldo: Man United stellt Auswärtsrekord auf

WOLVERHAMPTON: Ohne seinen neuen Superstar Cristiano Ronaldo, aber mit den prominenten Neuzugängen Jadon Sancho und Raphaël Varane in der Startelf hat sich Manchester United in der Premier League am Sonntag einen knappen Auswärtssieg erkämpft. Bei den Wolverhampton Wanderers gewann der englische Fußball-Rekordmeister durch ein Tor von Mason Greenwood (80. Minute) mit 1:0 (0:0). Es war bereits das 28. Auswärtsspiel ohne Niederlage für die Red Devils - das ist ein Rekord in der englischen Fußballgeschichte.

Pokalkracher Mönchengladbach gegen Bayern - BVB mit Glückslos

BERLIN: Der Bundesliga-Klassiker Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München ist das Top-Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Titelverteidiger Borussia Dortmund erwischte mit dem Heimspiel gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt ein Glückslos. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe bescherte zudem Vizemeister und Pokalfinalist RB Leipzig ein Ostduell beim Regionalligisten SV Babelsberg 03. Die Partien der zweiten Runde finden am 26. und 27. Oktober statt.

Wolfsburg gewinnt Spitzenspiel gegen Leipzig und bleibt vorn

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Vizemeister RB Leipzig gewonnen und bleibt auch nach dem dritten Spieltag Tabellenführer. Die Niedersachsen gewannen am Sonntagabend daheim mit 1:0 (0:0) und haben als einzige Mannschaft der Liga damit neun Punkte auf dem Konto. Jérôme Roussillon erzielte vor 12.058 Zuschauern in der 52. Minute den Siegtreffer. Während der VfL erstmals mit drei Siegen in eine Saison gestartet ist, war es für die Leipziger bereits die zweite Niederlage. RB geht damit mit nur drei Punkten in die Liga-Pause.

FC Barcelona mit knappem Sieg bei Rückkehr von ter Stegen

BARCELONA: Bei seiner Rückkehr ins Tor des FC Barcelona hat der deutsche Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in der spanischen Liga einen knappen Erfolg mit den Katalanen verbucht. Beim 2:1 (2:1) am Sonntag über den FC Getafe stand ter Stegen erstmals nach seiner Knieoperation Mitte Mai wieder zwischen den Pfosten. Bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen der DFB-Auswahl gehört der 29-Jährige nach seiner langen Pause aber noch nicht zum Kader des neuen Bundestrainers Hansi Flick.

1. FC Union feiert ersten Saisonsieg - 2:1 gegen Mönchengladbach

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat nach dem Einzug in die europäische Conference League seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann am Sonntag im heimischen Stadion an der Alten Försterei gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (2:0). Niko Gießelmann (22.) und Taiwo Awoniyi (41.) schossen die Tore für die Gastgeber. Nach zwei Remis und dem Erfolg verbesserten sich die Berliner auf Platz acht der Tabelle. Mönchengladbach, das durch Jonas Hofmann (90.+1) erst in der Nachspielzeit noch verkürzte, bleibt hingegen nach drei Spieltagen sieglos und belegt den 15. Rang.