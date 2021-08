Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 23/08/2021 | Aktualisiert um: 23:45 | Überblick

Turn-Turnier in Cottbus bleibt in der Weltcupserie

COTTBUS: Das traditionelle «Turnier der Meister» in Cottbus behält auch in den kommenden drei Jahren den Status einer Weltcup-Veranstaltung. Dies hat das Exekutivkomitee des Turn-Weltverbandes FIG beschlossen. Das Label eines Weltcups bekommt das Cottbuser Turnier für die Jahre 2022, 2023 und 2024. Die Cottbuser Veranstaltung rutscht im Turnkalender wieder in das erste Quartal und soll mit seiner 45. Auflage vom 24. bis 27. Februar 2022 in der Lausitz-Arena Cottbus stattfinden.

Liverpool lässt Salah nicht zur WM-Qualifikation nach Ägypten fliegen

LIVERPOOL: Der FC Liverpool will seinen ägyptischen Stürmer Mohamed Salah laut übereinstimmenden Berichten in britischen Medien nicht zur WM-Qualifikation in seine Heimat fliegen lassen. Grund dafür sind coronabedingte Quarantäne-Bestimmungen in Großbritannien. Ägypten steht derzeit auf der sogenannten Roten Liste. Das bedeutet, dass sich Salah nach seiner Rückkehr vom Qualifikationsspiel gegen Angola für zehn Tage in einem Hotel isolieren müsste. Das WM-Qualifikationsspiel gegen Angola findet am 2. September statt. Salah würde damit Liverpools Premier-League-Auswärtsspiel bei Leeds United am 12. September verpassen.

Kimmich sieht Verlängerung bei Bayern als Signal an Goretzka

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich sieht seine weitere langfristige Bindung an den FC Bayern als eine strategische Karriere-Entscheidung. Von ihr erhofft er sich zugleich ein Signal an Teamkollegen wie Leon Goretzka. «Ich würde mir wünschen, dass er nachzieht», sagte der 26-jährige Kimmich am Montag in München. Die Vertragsverlängerung bis 2025 nannte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic «eine Entscheidung für meine hoffentlich noch besten Jahre».

Rhein-Neckar Löwen holen Torwart Katsigiannis als Appelgren-Ersatz

MANNHEIM: Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat auf den Ausfall von Stammkeeper Mikael Appelgren reagiert und Nikolas Katsigiannis vorerst bis zum Jahresende verpflichtet. Der 38-Jährige hatte bereits in der Vorsaison als Vertreter von Appelgren, dessen Comeback sich nach Operationen an Knie, Schulter und Finger weiter verschiebt, ausgeholfen und sich seit seinem Vertragsende weiter bei den Mannheimern fit gehalten.

Bayern-Bosse verurteilen Pfiffe gegen Sané: «Das geht gar nicht»

MÜNCHEN: Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Pfiffe gegen Fußball-Nationalspieler Leroy Sane beim Heimsieg gegen den 1. FC Köln scharf verurteilt und als nicht hinnehmbar bezeichnet. «Klar, Leroy hat kein Riesenspiel gemacht. Aber wir erwarten immer, dass die Spieler von unseren Fans unterstützt werden. Wir können nicht einen Einzelnen auspfeifen lassen in der Allianz Arena. Das geht gar nicht», sagte Salihamidzic am Montag. Bayern-Chef Oliver Kahn stimmte den Worten von Salihamidzic zu. Der ehemalige Torwart bemerkte zudem: «Es gilt für Leroy, das wegzustecken.» Aufgabe des Vereins sei es, «zu schauen, dass Leroy hier seine Leistung bringt». Der Spieler müsse das aber auch wollen.

Nun Alba: Immer mehr Gehaltskürzungen beim schuldengeplagten Barça

BARCELONA: Beim finanziell schwer angeschlagenen FC Barcelona nehmen immer mehr Routiniers eine Gehaltskürzung in Kauf, um dem spanischen Fußball-Topclub aus der Patsche zu helfen. Nach Kapitän Gerard Piqué (34) habe nun auch Linsverteidiger Jordi Alba einer deutlichen Senkung seiner Bezüge zugestimmt, berichteten am Montag die Fachzeitung «Sport» und andere Medien. Der 32-Jährige werde künftig 25 Prozent weniger verdienen, hieß es. Clubboss Joan Laporta hatte jüngst den Weggang von Superstar Lionel Messi zu Paris Saint-Germain mit der «dramatischen» Finanzlage begründet und die Bruttoschulden des Clubs auf 1,35 Milliarden Euro beziffert.

Vertrag auf Schalke aufgelöst - Mascarell wechselt nach Elche

GELSENKIRCHEN: Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 kann in Omar Mascarell einen weiteren Großverdiener von der Gehaltsliste streichen. Der Mittelfeldspieler kehrt in seine spanische Heimat zum Erstligisten FC Elche zurück. Eine Ablöse kassiert der finanziell angeschlagene Revierclub dafür aber nicht. Der ursprünglich bis zum Sommer 2022 datierte Vertrag mit dem 28-Jährigen wurde aufgelöst. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Zuvor hatte in Matija Nastasic bereits ein Profi mit üppigem Gehalt den FC Schalke verlassen - zum AC Florenz.

Berufungsverhandlung im Fall Wolfsburg am Donnerstag

FRANKFURT/MAIN: Die Entscheidung über den letzten Teilnehmer an der zweiten Runde des DFB-Pokals fällt am Donnerstag. Dann findet vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes die mündliche Verhandlung über die Berufung des VfL Wolfsburg gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts statt. In erster Instanz war der Bundesligist aus dem Wettbewerb ausgeschlossen worden, weil er im Erstrundenspiel beim Regionalligisten Preußen Münster einen Wechselfehler begangen hatte. Der 3:1-Sieg der Niedersachsen nach Verlängerung war daher in eine 0:2-Niederlage für die Wolfsburger umgewandelt worden.

Trainerin Staab: Engagement in Saudi-Arabien ist historische Aufgabe

FRANKFURT/MAIN: Als historische Aufgabe hat die ehemalige Bundesliga-Trainerin Monika Staab ihr Engagement als Cheftrainerin der ersten Frauenfußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens bezeichnet. In einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes sagte die 62-Jährige, der Frauenfußball sei im Verband voll akzeptiert. «Wenn ich ein vergleichbares Engagement bei einem Verband in Europa angenommen hätte, hätte ich ungefähr gewusst, was mich erwartet. Hier ist das nicht der Fall. Das macht auch den Reiz aus», sagte Staab. Am 1. September beginnt das Engagement.

Marseilles Präsident nach Spielabbruch: Sicherheit nicht garantiert

NIZZA: Nach dem Abbruch des französischen Ligaspiels zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille am Sonntagabend hat OM-Präsident Pablo Longoria die Weigerung gegen die Fortsetzung der Partie gerechtfertigt. Vorangegangen waren Ausschreitungen in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Nizza. «Wir haben entschieden, das Spiel aus Gründen der Sicherheit unserer Spieler nicht fortzusetzen, sagte Longoria dem Sender RMC Sports. «Was heute passiert ist, ist völlig inakzeptabel.» Longoria kritisierte die französische Liga, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung eine Fortsetzung der Partie angeordnet habe.

Zverev rückt nach Turniersieg auf Rang vier vor - Kerber unter Top 20

BERLIN: Die deutschen Tennis-Asse Alexander Zverev und Angelique Kerber haben sich nach ihrem erfolgreichen Abschneiden in Cincinnati in der Weltrangliste verbessert. Zverev rückte durch seinen Turniersieg vom fünften auf den vierten Platz vor und überholte Rafael Nadal. An der Spitze bleibt der Serbe Novak Djokovic vor dem Russen Daniil Medwedew und dem Griechen Stefanos Tsitsipas. Angelique Kerber kehrte durch ihren Halbfinal-Einzug in die Top 20 zurück. Die einstige Nummer eins verbesserte sich vom 22. auf den 17. Platz. Überlegen an der Spitze steht weiterhin die Australierin Ashleigh Barty, die nach dem Halbfinalsieg gegen Kerber auch das Turnier gewann.

Keine Afghanen bei Paralympics: Fahne aus «Solidarität» bei Eröffnung

TOKIO: Als «Zeichen der Solidarität mit afghanischen Para-Athleten, die wegen der Machtübernahme der Taliban nicht zu den Paralympics nach Tokio kommen können, wird die Flagge des Landes bei der Eröffnungszeremonie ins Olympiastadion getragen. Das gab der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Andrew Parsons, am Vorabend der Eröffnungszeremonie in Tokio bekannt. Ein Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen werde am Dienstagabend (Ortszeit) die Flagge Afghanistans ins Stadion tragen. Die Zeremonie findet in Anwesenheit von Japans Kaiser Naruhito wegen der Infektionslage in Tokio ohne Zuschauer statt.

Bericht: Hertha BSC vor Verpflichtung von Hoffenheims Belfodil

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor der Verpflichtung von Stürmer Ishak Belfodil von 1899 Hoffenheim. Wie die «Bild»-Zeitung am Montag online berichtete, soll sich der 29-Jährige bereits in Berlin befinden. Hertha ist nach dem schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen als Tabellenletzter auf der Suche nach Verstärkungen. Das bestätige Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntag. Für das Interesse am ehemaligen algerischen Nationalspieler Belfodil gibt es hingegen noch keine Bestätigung.

Miller und Teuber sind deutsche Fahnenträger bei den Paralympics

TOKIO: Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber werden bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Tokio am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ARD) die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Behindertensportverband am Montag bekannt. Die Hamburgerin Miller, Kapitänin der Basketballerinnen und Gesamtaktivensprecherin, nimmt in Tokio an ihren dritten Spielen teil. 2012 wurde sie Paralympics-Siegerin. Der 53-jährige Münchner Teuber nimmt bereits zum sechsten Mal an Paralympics teil. Er holte bisher fünf Goldmedaillen, vier auf der Straße und eine auf der Bahn.

Ex-Profiboxer Axel Schulz beklagt «unsägliche Ossi-Wessi-Debatte»

BERLIN: Für Ex-Profiboxer Axel Schulz (52) kam die deutsche Einheit gerade rechtzeitig. «Ich war 21 - beste Zeit für einen Sportler, seine internationale Karriere zu starten. In der DDR wäre es niemals in Frage gekommen, meine Box-Leidenschaft zum Beruf zu machen», erinnerte er sich für eine Sammlung von Gedanken zum Tag der Deutschen Einheit 2021. Seine Kinder, elf und 14 Jahre alt, könnten mit dem Thema Ost-West heute nichts mehr anfangen. «Diese unsägliche Ossi-Wessi-Debatte sollte nach 30 Jahren auch mal überholt sein.»

Für Schulz hat das Datum 9. November auch privat Bedeutung: Es ist sein Geburtstag. Am Tag des Mauerfalls 1989 habe er Freunde eingeladen, schrieb er. «Wir hörten Udo Lindenberg auf dem Kassettenrekorder. Kein Radio, kein Fernsehen. Deshalb haben wir es zuerst auch nicht mitbekommen mit dem Mauerfall.» Ein paar Tage später sei er dann nach West-Berlin gekommen.

Mit dem Mauerfall stieg Schulz in den Profiboxsport ein und kämpfte 1995 gegen den US-Amerikaner George Foreman um die Weltmeisterschaft. Zuvor war der Brandenburger schon fünfmal DDR-Meister in seiner Altersklasse geworden.

Ex-Bayern-Profi Shaqiri wechselt aus Liverpool nach Lyon

LIVERPOOL/LYON: Der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri verlässt den FC Liverpool und wechselt in die französische Fußball-Liga. Wie der englische Club von Trainer Jürgen Klopp und Olympique Lyon am Montag bekanntgaben, unterschrieb der Schweizer Nationalspieler einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 beim Meisterschaftsvierten des Vorjahres. Die Ablösesumme beträgt nach Angaben von Olympique Lyon sechs Millionen Euro plus maximal fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Der 29-jährige Shaqiri hatte sowohl mit dem FC Bayern München 2013 als auch mit Liverpool 2019 die Champions League gewonnen. Der offensive Mittelfeldspieler war am Sonntagabend zu medizinischen Untersuchungen nach Lyon gereist, die er am Montag vor der Vertragsunterzeichnung absolviert hatte. Trainer von Olympique, das nach drei Spieltagen der neuen Saison noch ohne Sieg ist, ist der frühere Dortmunder und Leverkusener Coach Peter Bosz.

Erster Saisonsieg für den FC Bayern - Hoffenheim verpasst Spitze

MÜNCHEN: Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison geholt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Sonntag gegen den 1. FC Köln 3:2 (0:0). Torschützenkönig Robert Lewandowski (50. Minute) und zweimal Serge Gnabry (59. und 71.) schossen den Münchner Sieg am zweiten Spieltag heraus. Für die Kölner sorgten Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (62.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die TSG 1899 Hoffenheim den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hoffenheimer kamen am Sonntag nur zu einem 2:2 (2:1) gegen den 1. FC Union Berlin. Kevin Akpoguma (14. Minute) und Jacob Bruun Larsen (30.) sorgten nach dem Rückstand durch Niko Gießelmann (10.) für die 2:1-Halbzeitführung. Taiwo Awoniyi (47.) sicherte Union den zweiten Punkt im zweiten Saisonspiel.

Rückschlag für den VfB: Torjäger Kalajdzic fällt monatelang aus

BERLIN: Der österreichische Fußball-Nationalstürmer Sasa Kalajdzic wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder für den VfB Stuttgart spielen können. Der 24-Jährige müsse in den kommenden Tagen an der Schulter operiert werden und falle anschließend «nach derzeitiger Einschätzung drei bis vier Monate» aus, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag mit. Kalajdzic, der gerade erst von einer Corona-Infektion genesen war, hatte sich nach seiner Einwechslung beim 0:4 am Freitag bei RB Leipzig in der Schlussminute verletzt. Der Österreicher hatte sich nach VfB-Angaben die Schulter ausgekugelt, auch mehrere Bänder in der Schulter seien beschädigt.

Gündogan setzt Nationalelf-Karriere fort - «Noch nicht fertig»

BERLIN: Ilkay Gündogan wird weiter für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielen. «Nach den positiven Gesprächen mit Hansi (Flick) war für mich klar: Ich bin noch nicht fertig mit dem Kapitel Nationalmannschaft. Ich dachte mir: Das kann es noch nicht gewesen sein», sagte Gündogan dem Magazin «Kicker». Zuvor hatten bereits die «Bild»-Zeitung und das Portal «Sportbuzzer» darüber berichtet, dass der Mittelfeldspieler des englischen Meisters Manchester City in einem Telefonat mit dem neuen Bundestrainer Flick seine Bereitschaft zum Weitermachen signalisiert hat.

Traumstart bei Chelsea: Lukaku trifft zum 2:0-Derbysieg gegen Arsenal

LONDON: Neuzugang Romelu Lukaku hat im ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum FC Chelsea einen perfekten Einstand gefeiert. Fast genau acht Jahre nach seinem zuvor letzten Einsatz für die Blues traf der belgische Stürmerstar am Sonntag schon nach einer Viertelstunde zur Führung beim 2:0 (2:0)-Derbysieg beim FC Arsenal. Neben Lukaku (15. Minute) erzielte Reece James (35.) einen Treffer für den Champions-League-Sieger.

Kramaric lässt Zukunft in Hoffenheim offen - «Tolle Zeit»

SINSHEIM: Der kroatische Fußball-Nationalspieler Andrej Kramaric lässt seine Zukunft bei der TSG 1899 Hoffenheim offen. «Schauen wir mal, was passiert. Ich kann nicht exakt die Frage beantworten», sagte der Angreifer nach dem 2:2 gegen Union Berlin am Sonntag beim Streamingdienst DAZN und betonte: «Ich bin immer glücklich hier. Die fünfeinhalb Jahre waren eine tolle Zeit. Wir haben viel erreicht. Die letzte Saison haben wir vielleicht nicht so einen guten Fußball gespielt. Aber dieses Jahr können wir das ändern und uns verbessern.»

Schock für Dynamo Dresden: Knipping erleidet Kreuzbandriss

DRESDEN: Dynamo Dresden muss mehrere Monate auf Vize-Kapitän Tim Knipping verzichten. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler hat sich am Samstag im Ost-Duell gegen Hansa Rostock einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Der Innenverteidiger zog sich die Verletzung in der 15. Minute bei einem geblockten Schuss von Rostocks Streli Mamba zu. Dabei blieb Knipping im Rasen hängen und musste anschließend nach kurzer Behandlung ausgewechselt werden.

Roglic auf dem Weg zum nächsten Vuelta-Triumph - Bernal verliert Zeit

LUMBRERAS: Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt seine Gesamtführung weiter ausgebaut. Der Slowene knöpfte am Sonntag bei der Bergankunft der neunten Etappe auf dem Alto de Velefique mit dem zweiten Platz seinen größten Rivalen weitere Zeit ab. Den Tagessieg holte sich der Italiener Damiano Caruso, der nach 188 Kilometern im Alleingang triumphierte.

Fans feiern eingewechselten Kane bei Tottenham-Sieg in Wolverhampton

WOLVERHAMPTON: Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane ist beim 1:0 (1:0)-Auswärtssieg von Tottenham Hotspur gegen die Wolverhampton Wanderers am Sonntag von den Spurs-Anhängern gefeiert worden. Nachdem der wechselwillige Stürmerstar in der 72. Minute für Heung-Min Son ins Spiel kam, sangen die mitgereisten Tottenham-Fans «He's one of our own» («Er ist einer von uns») über Kane, der trotz eines bis 2024 gültigen Vertrags in London mit einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City in Verbindung gebracht wird. Für den 28-Jährigen war es der erste Einsatz in dieser Saison. Der England-Kapitän hatte sich nach der EM verspätet aus dem Urlaub zurückgemeldet und musste obendrein eine fünftägige Corona-Quarantäne absolvieren.

VfL Wolfsburg verpflichtet Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg hat Stürmer Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 25-Jährige, der bislang sieben Mal für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflief, erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2025, wie der VfL am Sonntag mitteilte. Laut Mitteilung des portugiesischen Rekordmeisters Benfica beträgt die Ablöse für Waldschmidt zwölf Millionen Euro.