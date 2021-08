Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.21 | Aktualisiert um: 23:20 | Überblick

Medien: Granit Xhaka verlängert bis 2024 beim FC Arsenal

LONDON: Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka hat seinen Vertrag beim FC Arsenal nach Informationen britischer Medien verlängert. Wie der «Guardian» und «The Athletic» am Montag berichteten, unterschrieb Xhaka bei den Gunners einen neuen Vertrag bis 2024. Eine Kehrtwende, denn zuletzt galt ein Abschied des 28-Jährigen aus London trotz eines noch bis 2023 laufenden Vertrages als wahrscheinlich. Britische Medien hatten von Gesprächen mit der AS Rom berichtet. Deren Trainer José Mourinho hatte demnach großes Interesse an einer Verpflichtung des Schweizers. Auch in der Bundesliga soll es Interessenten gegeben haben.

Granit Xhaka spielt bereits seit 2016 für den Premier-League-Club aus London, der seit einigen Jahren sportlich hinter den Erwartungen bleibt und in der vergangenen Saison auch die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb versäumte. Zuvor war der Mittelfeldspieler vier Jahre für den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aufgelaufen. Seine Profikarriere hatte Xhaka beim FC Basel begonnen.

Bahnrad-WM 2021 findet in Roubaix statt

AIGLE: Die Bahnrad-Weltmeisterschaften 2021 sind kurzfristig nach Roubaix vergeben worden. Das teilte der Weltverband UCI mit. Die Titelkämpfe sollen demnach vom 20. bis 24. Oktober im Vélodrome Jean Stablinski stattfinden. Ursprünglich sollte die WM vom 13. bis 17. Oktober in Aschgabat/Turkmenistan stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie war dieses Vorhaben aber gestrichen worden.

Die letzte WM fand Ende Februar 2020 unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie noch in Berlin statt. Danach war der WM-Termin wieder in die Herbst-Monate verlegt worden.

Bayern-Präsident Hainer denkt über Gehaltsobergrenze im Fußball nach

MÜNCHEN: Infolge der durch die Corona-Pandemie verschärften wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler Fußballclubs hat sich Bayern-Präsident Herbert Hainer für neue Regeln ausgesprochen. Der 67-Jährige bemängelte die fehlende Rationalität in der Branche und sieht deswegen die Vereinigung der europäischen Spitzenclubs, ECA, in der Verantwortung, Regeln zu beschließen, «die die wirtschaftliche Stabilität der Vereine sichern - ob es nun Gehaltsobergrenzen sind oder die Deckelung der Beraterhonorare». Das sagte er in einem Interview des «Kicker» (Montag).

Die angeblichen Pläne der Europäischen Fußball-Union (UEFA), das Financial Fairplay abzuschaffen und durch eine Gehaltsobergrenze samt Luxussteuer bei Verstößen zu ersetzen, sieht Hainer kritisch. «Das Financial Fairplay war eine gute Idee, aber es wurden zu schnell Ausnahmen gemacht», sagte Hainer. «Hier muss stringenter gearbeitet, nachgebessert werden.»

Zu den Berichten über eine angedachte Luxussteuer sagte er: «Von dieser Luxussteuer bin ich überhaupt nicht überzeugt.» Die 100 Millionen Euro Strafe schmerzten die betroffenen Clubs nicht sonderlich und seien für die anderen Vereine keine große Hilfe nach der Umverteilung über einen Schlüssel. «Wir brauchen für einen fairen Wettbewerb gültige Regularien mit klaren Konsequenzen. Zarte Versuche für Sanktionen wurden in der Vergangenheit zu oft revidiert oder abgemildert. So klappt es nicht.»