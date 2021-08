Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 09.08.21 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«La Vanguardia»: Sportler haben Corona trotz allem besiegt

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Montag die Olympischen Spiele trotz der Corona-Pandemie in Japan:

«Die Olympischen Spiele in Tokio sind bereits Geschichte. Zu Ende gingen sie mit einer Zeremonie ohne Publikum auf den Tribünen, wie schon während der zwei Wettbewerbswochen. Die ungewöhnlichsten und kompliziertesten Spiele, von denen wir alle erwartet hatten, dass sie von den Folgen der Pandemie geprägt wären, die uns aber trotzdem eine gute Organisation und ein hohes Niveau der Wettbewerbe bescherten. Es waren nicht die besten Spiele der Geschichte, aber unter den gegebenen Umständen die bestmöglichen.

Deshalb sind die Tausenden teilnehmenden Sportler die großen Gewinner, denn trotz aller Schwierigkeiten haben sie ihren Traum erfüllt und mit ihrer Präsenz Corona besiegt. Auch Tokio atmet erleichtert auf. Es hat die Spiele mit japanischer Strenge gut organisiert. Die nächsten Spiele wird Paris schon in drei Jahren im Sommer 2024 ausrichten. Hoffentlich haben wir bis dahin die Pandemie hinter uns gelassen.»

«Nepszava»: IOC-Funktionäre haben überlebt

BUDAPEST: Zum Abschluss der Olympischen Spiele schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Nie wieder möchten wir Olympische Spiele erleben, die in einer Stadt stattfinden, in der wegen der vielen Ansteckungen und Todesfälle der Notstand ausgerufen werden muss. Die Wettbewerbe fanden - abgesehen vom Marathonlauf, dem Gehen und den Straßen-Radrennnen - ohne Publikum statt. (...) An die Stelle des gemeinschaftlichen Fests trat die kollektive Angst. Anstatt die Sportler anzufeuern musste man ihnen den Daumen drücken, dass ihr täglicher Corona-Test nicht positiv ausfiel.

Doch die Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) können zufrieden sein. Sie sind nicht um die 7,5 Milliarden Dollar umgefallen, die die Absage der Spiele wegen geplatzter Fernsehübertragungs-Rechte und Sponsorenverträge gekostet hätte. Das IOC ging nicht bankrott, es entging dem Zusammenbruch infolge eines Einnahmenausfalls. Die Funktionäre können aufatmen. Sie haben überlebt.»

Gladbach-Coach Hütter: «Das Preisschild interessiert mich nicht»

BERLIN: Für Trainer Adi Hütter spielen die 7,5 Millionen Euro, die sein neuer Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach für ihn bezahlt hat, keine Rolle. «Ich spüre durch die Ablösesumme überhaupt keinen Druck. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich mir deswegen den Kopf zerbrechen würde. Das Preisschild interessiert mich nicht», sagte der 51-Jährige im «Kicker»-Interview (Montag). Der Österreicher konnte wegen einer Ausstiegsklausel den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vorzeitig in Richtung Mönchengladbach verlassen.

Dass die Höhe der Ablösesumme auch eine noch stärkere Erwartungshaltung mit sich bringt, glaubt Hütter nicht. «Die hohe Erwartungshaltung in Gladbach hat mit dem Preisschild doch nichts zu tun», sagte der Trainer, «sie wäre genauso da, wenn ich ohne einen Cent Ablöse gekommen wäre.»

Eigentlich seien es unter dem Strich auch nur 2,5 Millionen Euro gewesen, die Gladbach für ihn gezahlt habe, rechnet der Coach vor. «Fünf Millionen Euro nahm der Verein aus Dortmund für Marco Rose ein. Und diese Summe, verteilt auf drei Jahre meines Vertrags, empfinde ich als eine vertretbare Ausgabe für einen Trainer, den man unbedingt haben wollte», sagte Hütter. Er habe nie für möglich gehalten, dass jemand so viel Geld zahlt, um ihn aus seinem Vertrag herauszukaufen. «Als ich bei meiner Unterschrift diesen Passus im Vertrag vor Augen hatte, dachte ich: Wer soll denn 7,5 Millionen Euro für dich zahlen? Und nicht mal ein Jahr später war es schon so weit.»

Nachdem die Gladbacher unter dem zu Borussia Dortmund gewechselten Rose als Tabellen-Achte den Europapokal verpassten, will Hütter nun «zurück ins internationale Geschäft. Diesen Anspruch stellen wir an uns selbst, weil die Mannschaft auch die Qualität mitbringt, um dieses Ziel zu erreichen», sagt der Fußballlehrer.

Olympioniken verlassen Tokio - Japans Regierung in der Kritik

TOKIO: Nach Abschluss der Olympischen Spiele in Tokio haben Tausende Teilnehmer die Heimreise angetreten, während sich die Regierung des Gastgeberlandes weiter vor gewaltigen Herausforderungen sieht. Die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun», eine der Sponsoren der Spiele, verwies am Montag in einem Leitartikel auf die andauernde kritische Corona-Lage in Japan. Managementfehler der Regierung von Premier Yoshihide Suga und die «erzwungene Abhaltung der Olympischen Spiele markierten ein tiefes Misstrauen und eine Spaltung in der Gesellschaft», schrieb das Blatt. Dies zu beheben, sei «die größte Herausforderung, der sich die Politik stellen sollte».

Während die japanischen Athletinnen und Athleten eine Rekordzahl an Gold-Medaillen eingefahren und für eine feierliche Stimmung angesichts der Pandemie gesorgt hätten, sei Ministerpräsident Suga weit von Gold entfernt, meinte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Sugas politisches Schicksal stehe «auf dem Spiel».

Verband hofft auf Vertragsverlängerung der Reit-Bundestrainer

TOKIO/WARENDORF: Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) will weiter auf Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu und Spring-Coach Otto Becker setzen. «Wir gehen optimistisch in die Gespräche», sagte FN-Sportchef Dennis Peiler der Deutschen Presse-Agentur. Die Verträge von Theodorescu und Becker waren wegen der verschobenen Olympischen Spiele um ein Jahr verlängert worden und laufen Ende Dezember aus.

«Unsere Trainer haben alle gute Jobs gemacht», sagte Peiler nach den Olympischen Spielen in Tokio. Die 58 Jahre alte Theodorescu ist seit 2012 im Amt und holte zuletzt mit dem deutschen Team mehrfach Gold bei EM, WM und Olympia. Becker (62) trainiert die deutsche Springreiter seit 2009 und holte mit dem Team EM- und WM-Goldmedaillen.

Vielseitigkeits-Bundestrainer Hans Melzer hört zum Ende des Jahres auf. Nachfolger des 70-Jährigen aus Salzhausen, in dessen 21-jähriger Amtszeit allein sechs olympische Goldmedaillen fielen, soll Peter Thomsen (60) aus Lindewitt werden, eine Vertragsunterschrift gibt es allerdings noch nicht.

Ein Wechsel zu viel? - VfL Wolfsburg droht nachträgliches Pokal-Aus

MÜNSTER: Dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg droht möglicherweise das nachträgliche Aus im DFB-Pokal. Denn Viertligist Preußen Münster erwägt nach Medienberichten einen Einspruch gegen die Wertung des 3:1 (1:1, 0:0)-Sieges der Niedersachsen am Sonntag. Der Champions-League-Teilnehmer wechselte sechsmal, das ist aber laut DFB-Statuten nicht erlaubt. Möglich sind nur fünf Wechsel, eine zusätzliche Auswechslung bei Spielen mit Verlängerung ist nicht zulässig, heißt es in den Regeln. Münster will an diesem Montag über einen möglichen Einspruch entscheiden.

Eintracht Frankfurt blamiert sich in Mannheim: Raus beim Pokalauftakt

BERLIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ausgeschieden. Mit dem neuen Trainer Oliver Glasner kassierten die Hessen beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim am Sonntag eine 0:2-Niederlage.

Hamburger SV übersteht Auftaktrunde: 2:1 in Braunschweig

BRAUNSCHWEIG: Zweitligist Hamburger SV hat seinen Ruf als Erstrunden-Wackelkandidat im DFB-Pokal nicht bestätigt und den Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig mit 2:1 (1:1) aus dem Rennen geworfen. Im Vorjahr hatten sich die Hamburger mit 1:4 beim damaligen Drittligisten Dynamo Dresden blamiert.

Krösche: Eintracht kurz vor Verpflichtung von Milan-Profi Hauge

MANNHEIM: Der norwegische Fußball-Nationalspieler Jens Petter Hauge steht wie erwartet kurz vor einem Wechsel vom AC Mailand zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt. «Es ist so, dass er ein sehr interessanter Spieler ist und es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass er zu uns kommt», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag nach der 0:2-Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass beim Transfer des 21-Jährigen nur noch wenige Details zu klären seien.

Regensburg im Pokal souverän weiter - 3:0-Sieg bei Koblenz

KOBLENZ: Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat einen perfekten Start in die neue Spielzeit hingelegt und im DFB-Pokal die zweite Runde erreicht. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gewann am Sonntag mit 3:0 (2:0) bei Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz.

Düsseldorf erreicht souverän 2. Pokalrunde: 5:0 beim VfL Oldenburg

OLDENBURG: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat problemlos die 2. Runde des DFB-Pokals erreicht. Beim Fünftligisten VfL Oldenburg siegten die Rheinländer am Sonntag mit 5:0 (3:0) und zeigten dabei eine abgeklärte Vorstellung.

Schalke 04 erreicht mit 4:1 bei Fünftligist zweite Pokalrunde

VILLINGEN-SCHWENNINGEN: Ein nicht immer souverän wirkender FC Schalke 04 hat die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Zweitligist gewann am Sonntag letztlich verdient mit 4:1 (1:1) beim südbadischen Oberligisten FC 08 Villingen.

Tennisspielerin Petkovic feiert ersten Turniersieg seit 2015

CLUJ-NAPOCA: Erstmals seit sechseinhalb Jahren hat die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic wieder ein WTA-Turnier gewonnen. Die 33-jährige Darmstädterin siegte am Sonntag im Endspiel der Sandplatz-Veranstaltung in Cluj-Napoca 6:1, 6:1 gegen Mayar Sherif. Die 25-Jährige hatte als erste Ägypterin das Finale einer WTA-Veranstaltung erreicht. Für die Hessin war es beim mit gut 235.000 Dollar dotierten Turnier der insgesamt siebte Titel ihrer Karriere. Zuletzt durfte die langjährige Fed-Cup-Spielerin im Februar 2015 in Antwerpen eine Trophäe mit nach Hause nehmen.