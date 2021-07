Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.07.21 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Tischtennis-Star Boll gewinnt Olympia-Auftaktpartie locker

TOKIO: Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ist bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Achtelfinale eingezogen.

Der 40-Jährige aus Düsseldorf bezwang am Montag im Tokyo Metropolitan Gymnasium Kirill Gerassimenko aus Kasachstan nach kleineren Startschwierigkeiten mit 4:1 (7:11, 11:6, 11:7, 11:2, 11:1). Für Boll sind es seine sechsten Olympischen Spiele, er hofft auf seine erste Medaille im Einzel. Ende Juni hatte er bei der Europameisterschaft in Warschau das deutsche Finale gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen und zum achten Mal den Titel im Einzel geholt.

Joppich scheitert im Achtelfinale: Alle Florettfechter draußen

TOKIO: Peter Joppich ist bei den Olympischen Spielen in Tokio als letzter deutscher Florettfechter ausgeschieden. Der Routinier verlor im Achtelfinale gegen den Tschechen Alexander Choupenitch am Montag unglücklich mit 13:15. Eine Runde zuvor hatte er für eine Überraschung gesorgt und den an Position drei gesetzten Amerikaner Alexander Massialas besiegt. Benjamin Kleibrink hingegen schied gleich in seinem ersten Gefecht aus. Der Olympiasieger von 2008 unterlag dem Ägypter Alaaeldin Abouelkassem im Sechzehntelfinale mit 11:15. Auch für den dritten deutschen Starter, André Sanita, war in der zweiten Runde Schluss. Der Olympia-Debütant verlor gegen den italienischen Ex-Weltmeister Alessio Foconi klar mit 8:15.

Joppich bestreitet in Japan bereits seine fünften Spiele. Vier Einzel-WM-Titel hat er schon gewonnen. Der bislang letzte, 2010 in Paris, liegt eine ganze Weile zurück. Doch in der Makuhari Messe-Halle B präsentierte sich der 38-Jährige nun in guter Form.

Nach einem weitgehend souveränen 15:12-Auftaktsieg über den Kanadier Alex Cai lieferte er sich mit Massialas, dem Olympia-Zweiten von Rio 2016, ein extrem spannendes und ausgeglichenes Gefecht. Bis zum Stand von 12:12 führte keiner der beiden Athleten mit mehr als einem Punkt, dann stürmte Joppich mit drei Treffern in Serie in die nächste Runde. In dieser kassierte der Koblenzer nach 5:4-Führung sechs gegnerische Treffer in Serie. Er kämpfte sich nochmal zurück, konnte das Aus aber nicht mehr abwenden. Kommenden Sonntag startet Joppich gemeinsam mit Kleibrink, Sanita und Ersatzmann Luis Klein noch im Teamwettbewerb.

Trainer flippt aus: Jubel-Video von Titmus-Coach wird zum Hit

TOKIO: Viel ausgelassener kann man seine Freude nicht zeigen: Nach dem Olympiasieg der Australierin Ariarne Titmus im Schwimm-Rennen über 400 Meter Freistil flippte deren Trainer Dean Boxall völlig aus. Der Coach stürmte brüllend über den Tribünengang im Tokyo Aquatics Centre und rüttelte an der Absperrung. Videos der Aktion machte schon wenige Minuten nach dem Rennen am Montag im Internet die Runde. Auch in der Halle in der japanischen Hauptstadt wurde die Szene auf den großen Videowänden immer wieder gezeigt.

Titmus und US-Superstar Katie Ledecky hatten sich ein spektakuläres Duell um Gold geliefert. Ledecky lag zwischenzeitlich schon vermeintlich souverän in Führung, doch Titmus holte furios auf und siegte. Für die 20-Jährige war es die erste Olympiamedaille der Karriere. Die Magdeburgerin Isabell Gose belegte in dem Finale den sechsten Platz.

TOKIO: Slalomkanute Sideris Tasiadis ist ins olympische Finale gepaddelt.

Der 31 Jahre alte Polizeibeamte aus Augsburg machte das Weiterkommen am Montag mit einem soliden Halbfinallauf perfekt. Zwar leistete sich der Olympia-Zweite von London 2012 im Kasai Canoe Slalom Centre eine Stangenberührung, doch die Gesamtzeit reichte in Japan trotz Zeitstrafe zum Weiterkommen.

Pink will Geldstrafe der norwegischen Beachhandballerinnen zahlen

LOS ANGELES: Nach einer Diskussion um die Länge ihrer Sporthosen hat US-Sängerin Pink der norwegischen Nationalmannschaft der Beachhandballerinnen ihre Unterstützung ausgesprochen. «Ich bin sehr stolz auf die norwegischen Beachhandballerinnen, die gegen die sehr sexistischen Regeln zu ihrer «Uniform» protestieren», schrieb die 41-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter. Gerne werde sie die Geldstrafe, die der Verband gegen das Team verhängt hatte, übernehmen. «Die europäische Handball-Föderation sollte Strafe wegen Sexismus zahlen müssen», schrieb die Sängerin weiter.

Die Spielerinnen der norwegischen Damenmannschaft hatten jüngst bei einem Duell der Europameisterschaft statt der vorgeschriebenen Bikinihöschen etwas längere Sporthosen getragen. Nach einer Entscheidung der Europäischen Handball-Föderation müssen sie nun wegen «unangemessener Bekleidung» eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen.

Skeetschützin Nadine Messerschmidt erreicht Finale

TOKIO: Skeetschützin Nadine Messerschmidt aus Suhl hat das olympische Finale der besten Sechs erreicht.

Die 27-jährige Olympia-Debütantin, die im Vorjahr den Weltcup in Nikosia (Zypern) gewann und zuletzt EM-Vierte im kroatischen Osijek wurde, zog am Montag auf der Asaka Shooting Range mit 120 Scheiben und konstanten 24er Serien in der zweitägigen Qualifikation ins Finale ein. Da gleich drei Starterinnen 120 Scheiben verbuchten, gab es noch ein Ausschießen. Diese Runde schloss Messerschmidt als Zweitbeste mit fünf Treffer ab und landete somit auf Rang fünf. Beste Schützin der Qualifikation war die Chinesin Meng Wei, die sich nur einen Fehlschuss erlaubte und auf insgesamt 124 Scheiben kam. Damit egalisierte sie ihren eigenen Qualifikations-Weltrekord aus dem Jahr 2019.

13 Jahre alte Japanerin Nishiya holt olympisches Skateboard-Gold

TOKIO: Zweiter Wettbewerb der Olympia-Geschichte, zweiter Sieg für die Gastgeber: Die 13 Jahre alte Japanerin Momiji Nishiya hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den ersten Skateboard-Wettbewerb der Frauen gewonnen. In der Disziplin Street setzte sie sich am Montag vor der ebenfalls 13 Jahre alten Rayssa Leal aus Brasilien und ihrer 16 Jahre alten Landsfrau Funa Nakayama durch.

Im Ariake Sports Park mussten die Skateboarderinnen zwei Läufe à 45 Sekunden absolvieren und auf einem Parcours mit Hindernissen fünf Tricks zeigen, die jeweils gesondert bewertet wurden. Tags zuvor hatte der Japaner Yuto Horigome die Männer-Konkurrenz im Street für sich entschieden. Skateboarden wurde für die Spiele in Tokio erstmals in das olympische Wettbewerbsprogramm aufgenommen. Die Deutschen Tyler Edtmayer und Lilly Stoephasius treten in der anderen Skateboard-Disziplin Park am 4. (Frauen) und 5. August (Männer) an.

Japaner im Olympia-Fieber - Digitale Zugriffe brechen Rekorde

TOKIO: Trotz Zuschauerausschluss stoßen die Olympischen Spiele in Tokio auf ein riesiges Interesse in der Bevölkerung des Gastgeberlandes. Allein die Eröffnungsfeier im praktisch leeren Olympiastadion in Tokio seien von mehr als 70 Millionen Menschen am Fernseher verfolgt worden, teilten die Organisatoren am Montag mit. Die durchschnittliche Einschaltquote lag nach japanischen Angaben im Großraum Tokio bei 56,4 Prozent. «Japaner sind begeistert von den Spielen», erklärte der Sprecher des Organisationskomitees, Masa Takaya. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben mehr als 80 Prozent der japanischen Bevölkerung bereits etwas von den Spielen im Fernsehen oder im Internet zu sehen bekommen.

Das Interesse an den Spielen boome, sagte ein Sprecher. «Tag für Tag» verzeichne man bei den digitalen Zugriffen neue Rekordwerte. Tokio befindet sich bis weit nach Ende der Spiele im nunmehr vierten Corona-Notstand. Zuschauer wurden von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen. Die japanische Regierung rief die Menschen des Landes dazu auf, sich die Spiele am Fernseher anzuschauen. Sie sollten bei Wettkämpfen auf der Straße nicht an die Strecken kommen. Doch viele Japaner sind den Notstand inzwischen zunehmend leid und ignorieren die Aufrufe der Regierung. So waren bei den Radrennen zahlreiche Zuschauer am Straßenrand, mitunter standen sie in mehreren Reihen an der Strecke. Kritiker führen dies auch auf die pausenlose Berichterstattung auf sämtlichen japanischen TV-Kanälen zurück.

Auf die Frage, ob das IOC angesichts dieser Entwicklung erwäge, doch noch Zuschauer bei Wettbewerben zuzulassen, sagte ein Sprecher, man folge den Vorgaben der japanischen Verantwortlichen. Takaya vom japanischen Organisationskomitee erklärte dazu, dass darüber derzeit nicht diskutiert werde. Er rief seine Landsleute erneut dazu auf, die Spiele zu Hause am Fernseher zu verfolgen. Kritiker befürchten aber, dass in Folge des von den Olympia-Machern geschürten Interesses an den Spielen mehr und mehr Menschen die Corona-Abstandsregeln ignorieren und dadurch die Infektionszahlen stark steigen könnten.

Judokas Stoll und Wandtke scheitern bei Olympia zum Auftakt

TOKIO: Judoka Theresa Stoll ist bei den Olympischen Spielen überraschend schon in ihrem ersten Kampf gescheitert. Die 25-Jährige aus München unterlag am Montag in Tokio im Achtelfinale der Georgierin Eteri Liparteliani und verpasste damit die mögliche Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund. Stoll galt als EM-Dritte neben Weltmeisterin Anna-Maria Wagner als größte deutsche Medaillen-Hoffnung. Gegen Junioren-Weltmeisterin Liparteliani musste sie bei ihrem Olympia-Debüt eine Niederlage durch Ippon hinnehmen.

Bei den Männern schied Igor Wandtke in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm ebenfalls direkt in seinem Auftaktkampf aus. Der 31-Jährige aus Hannover unterlag dem Usbeken Khikmatillokh Turaev in der Verlängerung durch Bestrafungen. Damit finden die Finalkämpfe im legendären Nippon Budokan in Tokio auch am dritten Wettkampf-Tag bei Olympia ohne deutsche Beteiligung statt. Auch an den ersten beiden Tagen hatte es noch keinen Sieg für das deutsche Team gegeben.

Kleinerer Taifun nähert sich Olympia-Region - Regen erwartet

TOKIO: Der Taifun «Nepartak» nimmt Kurs auf Japan, doch die Auswirkungen auf die Olympischen Spiele könnten geringer sein als von manchen Teilnehmern befürchtet.

Man müsse nicht allzu besorgt sein, sagte ein Sprecher des Organisationskomitees am Montag. Nach US-Standard handele es sich nicht einmal um einen Taifun, sondern nur um einen Tropensturm. «Nepartak» dürfte nach Angaben der japanischen Wetterbehörde am Dienstag voraussichtlich im Nordosten Japans auf Land treffen und sich bald darauf am Japan-Meer zu einer Tiefdruckzone abschwächen. Es wurde vor starken Regenfällen, Winden und hohem Wellengang gewarnt. Bis auf bereits erfolgte Änderungen am Wettkampfplan beim Rudern und Bogenschießen gäbe es jedoch zunächst keine Änderungen für die am Dienstag geplanten Wettbewerbe, hieß es.

Tennisspielerin Friedsam als letzte Deutsche in Tokio ausgeschieden

TOKIO: Fünf Jahre nach dem Silbermedaillengewinn von Angelique Kerber hat keine deutsche Tennisspielerin bei den Olympischen Spielen in Tokio den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Nachrückerin Anna-Lena Friedsam schied am frühen Montagmittag in Tokio als letzte deutsche Teilnehmerin mit einem 1:6, 1:6 gegen die russische French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa aus. Die 27-Jährige aus Andernach hatte als Einzige aus dem deutschen Damen-Trio den Einzug in die zweite Runde geschafft. Sie blieb dort bei angenehmeren Temperaturen als in den ersten Olympia-Tagen in nur 54 Minuten gegen die Weltranglisten-18. chancenlos.

2016 war Kerber bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ins Endspiel eingezogen, für Tokio hatte die Wimbledon-Halbfinalistin verletzungsbedingt abgesagt. Auch in der Doppel-Konkurrenz sind nach dem Erstrunden-Ausscheiden für Friedsam/Laura Siegemund keine Deutschen mehr dabei. Die Medaillen-Hoffnungen ruhen bei den Herren insbesondere auf dem Spitzenspieler Alexander Zverev.

Fechter Joppich überrascht - Kleibrink und Sanita draußen

TOKIO: Florettfechter Peter Joppich hat bei den Olympischen Spielen in Tokio für eine Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht. Der Routinier im Team des Deutschen Fechter-Bunds besiegte in der Runde der letzten 32 am Montag den an Position drei gesetzten Amerikaner Alexander Massialas mit 15:12. Benjamin Kleibrink hingegen schied gleich in seinem ersten Gefecht aus. Der Olympiasieger von 2008 unterlag dem Ägypter Alaaeldin Abouelkassem im Sechzehntelfinale mit 11:15. Auch für den dritten deutschen Starter, André Sanita, war in der zweiten Runde Schluss. Der Olympia-Debütant verlor gegen den italienischen Ex-Weltmeister Alessio Foconi klar mit 8:15.

Routinier Joppich bestreitet in Japan bereits seine fünften Spiele. Vier Einzel-WM-Titel gewann er schon. Der bislang letzte, 2010 in Paris, liegt eine ganze Weile zurück. Doch in der Makuhari Messe-Halle B präsentiert sich der 38-Jährige bisher in bestechender Form. Zum Auftakt hatte er sich weitgehend souverän mit 15:12 gegen den Kanadier Alex Cai durchgesetzt. Mit Massialas, dem Olympia-Zweiten von Rio 2016, lieferte er sich ein extrem spannendes und ausgeglichenes Gefecht. Bis zum Stand von 12:12 führte keiner der beiden Athleten mit mehr als einem Punkt, dann stürmte Joppich mit drei Treffern in Serie in die nächste Runde.

Schwimmen: Elendt und Ulrich im Olympia-Halbfinale ausgeschieden

TOKIO: Schwimmerin Anna Elendt und Schwimmer Marek Ulrich sind bei den Olympischen Spielen in Tokio in ihren Halbfinals ausgeschieden. Die deutsche Rekordhalterin Elendt kam am Montag über 100 Meter Brust in 1:07,31 Minuten auf Platz 13 und war damit etwas langsamer als im Vorlauf. Halbfinal-Schnellste im Aquatics Centre war die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker in olympischer Rekordzeit von 1:05,07 Minuten. Marek Ulrich belegte über 100 Meter Rücken in 53,54 Sekunden ebenfalls Rang 13. Vorlauf-Schnellster war der Amerikaner Ryan Murphy in 52,44 Sekunden.

Die 19-jährige Elendt sagte nach ihrem Ausscheiden im ZDF: «Die Freude überwiegt auf jeden Fall, weil ich das Halbfinale geschafft habe. Damit habe ich erst gar nicht gerechnet. Das ist schon ein toller Erfolg.».

Zverev souverän im Tennis-Achtelfinale der Olympischen Spiele

TOKIO: Mit dem nächsten Pflichtsieg ist Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen ins Achtelfinale eingezogen und seinem Medaillenwunsch einen kleinen Schritt nähergekommen. Beim 6:2, 6:2 gegen den kolumbianischen Außenseiter Daniel Elahi Galan dominierte der beste deutsche Tennisprofi am Montag in Tokio das Spielgeschehen insbesondere bei eigenem Aufschlag deutlich.

Der an Position vier gesetzte Hamburger startete bei seinem ersten Auftritt auf dem Centre Court im Ariake Tennis Park mit einem Break in die Partie und nahm Galan zum 5:2 ein weiteres Mal das Service ab. Auch im zweiten Satz raubte Zverev dem Weltranglisten-113. früh die Hoffnungen und ließ ihm mehrfach keine Chance, wenn er das Tempo in seinen Schlägen verschärfte.

Im Achtelfinale gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien oder den Italiener Lorenzo Sonego dürfte auf die deutsche Nummer eins eine schwierige, aber in jedem Fall ebenfalls machbare Prüfung warten. Zverev tritt in der japanischen Hauptstadt als Medaillen-Mitfavorit an und bekräftigte seine eigenen Ambitionen mehrfach.

Auch im Doppel-Wettbewerb steht der 24-Jährige mit Jan-Lennard Struff in der Runde der besten 16. Der Sauerländer Struff will am Montag in seinem Zweitrundenmatch gegen den Topfavoriten Novak Djokovic überraschen und den Serben auf dem angestrebten Weg zum Golden Slam stoppen. Der serbische Weltranglisten-Erste hofft, mit Olympia-Gold in Tokio und dem Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr für Tennis-Historie zu sorgen.

Badminton-Meisterin Li nach zweiter Niederlage ausgeschieden

TOKIO: Die dreimalige deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelwettbewerb ausgeschieden. Die 23-Jährige unterlag im zweiten Gruppenspiel der Russin Jewgenija Kossezkaja nach 39 Minuten mit 20:22, 15:21.

Im ersten Satz hatte Li am Montag bei 20:18 zwei Satzbälle und konnte diese nicht nutzen. Die ehemalige Vize-Europameisterin aus Russland spielte ihre Routine aus und brachte den zweiten Satz souverän ins Ziel. Li hatte im ersten Gruppenspiel bereits gegen die japanische Goldaspirantin Nozomi Okuhara verloren.

Auch das deutsche Mixed Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich schied unglücklich aus. Nach 69 Minuten verlor das Duo mit 20:22, 22:20, 16:21 gegen Tang Chun Man und Tse Ying Suet aus Hongkong. Im letzten Gruppenspiel wäre ein Sieg nötig gewesen. «Das war eine große Chance», sagte Lamsfuß und Herttrich fügte hinzu: «Wir können uns nicht wirklich etwas vorwerfen.».

Gose wird im Olympia-Finale Sechste - Ledecky holt nur Silber

TOKIO: Die Australierin Ariarne Titmus hat in Tokio überraschend die hohe Favoritin Katie Ledecky geschlagen und ist zu Olympia-Gold über 400 Meter Freistil geschwommen. Die 20-Jährige setzte sich am Montag in 3:56,69 Minuten durch und lag 0,67 Sekunden vor Ledecky. Die 24-Jährige verpasste ihren sechsten Olympiasieg. Dritte im Aquatics Center wurde die Chinesin Bingjie Li in 4:01,08 Minuten.

Bei ihrer Finalpremiere kam Isabel Gose auf einen achtbaren sechsten Platz über die 400 Meter. Nachdem die 19-Jährige im Vorlauf in 4:03,21 Minuten deutschen Rekord geschwommen war, schlug die Magdeburgerin im Endlauf nach 4:04,98 Minuten an.

«Eine kleine Steigerung hätte ich mir schon gewünscht», sagte Gose, die sich mit ihrer Gesamtleistung zufrieden zeigte. «Es war die zweitschnellste Zeit, die ich jemals geschwommen habe. Das für diese Umstände, im ersten olympischen Finale. Das war schon ein ganz schöner Nervenkitzel. Dafür habe ich es ganz gut gemacht.»

Die guten Auftritte von Henning Mühlleitner als Vierter über 400 Meter Freistil und der von Gose über dieselbe Distanz machen Hoffnung für die Auftritte von Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Vizeweltmeister Sarah Köhler über die noch längeren Distanzen.

Erster Sieg für deutsche Handballer bei Olympia

TOKIO: Deutschlands Handballer haben bei den Olympischen Spielen ihren ersten Vorrundensieg gelandet.

Die DHB-Auswahl gewann am Montag gegen Argentinien mit 33:25 (14:13) und verfügt in der Gruppe A nun über 2:2 Punkte. Bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason waren Rechtsaußen Timo Kastening und Marcel Schiller mit jeweils sieben Toren. Nächster deutscher Gegner ist am Mittwoch Frankreich. Der Rekord-Weltmeister kam beim 34:29 gegen Brasilien zum zweiten Erfolg im zweiten Turnierspiel.

Fechter Joppich gewinnt Auftaktduell - Sanita jubelt nach Aufholjagd

TOKIO: Die deutschen Florettfechter Peter Joppich und André Sanita haben ihre Auftaktgefechte bei den Olympischen Spiele in Tokio gewonnen und stehen im Sechzehntelfinale.

Routinier Joppich, der in Japan bereits seine fünften Spiele bestreitet, setzte sich in der Qualifikation in der Makuhari Messe-Halle B am Montag weitgehend souverän mit 15:12 gegen den Kanadier Alex Cai durch. Teamkollege und Olympia-Debütant Sanita zeigte gegen Siu Lun Cheung aus Hongkong eine grandiose Aufholjagd und gewann nach 8:14-Rückstand noch mit 15:14. Der dritte Vertreter des Deutschen Fechter-Bunds, Benjamin Kleibrink, startet direkt in der Runde der letzten 32.

Norweger Blummenfelt Triathlon-Olympiasieger - Deutsche enttäuschen

TOKIO: Kristian Blummenfelt hat die britische Dominanz bei Sommerspielen durchbrochen und ist Olympiasieger im Triathlon. Der Norweger gewann am Montag im Odaiba Marine Park von Tokio mit elf Sekunden Vorsprung vor dem Briten Alex Yee, dessen Landsmann Alistair Brownlee in London und Rio triumphiert hatte. Bronze sicherte sich der Neuseeländer Hayden Wilde. Die deutschen Starter Jonas Schomburg und Justus Nieschlag belegten die Plätze 38 und 40.

Dabei war Schomburg auf der Radstrecke von einem Sturz ausgebremst worden. «Vor mir war eine Welle, ich konnte nicht mehr ausweichen und bin in die Gitter geknallt. Dadurch habe ich den Anschluss verloren. Ich hoffe, die Verletzungen sind nicht zu schlimm», sagte Schomburg. «Ich habe dann versucht, den olympischen Geist hochzuhalten und das Rennen vernünftig zu beenden. Auf der Laufstrecke habe ich alles rausgehauen.»

Das Rennen begann aus deutscher Sicht zunächst vielversprechend. Schomburg kam als Dritter nach 1,5 Kilometern Schwimmen aus dem Wasser, war mit dem späteren Fünften Jonathan Brownlee in einer Radgruppe. Diese wurde jedoch zur Halbzeit der 40 Kilometer eingeholt und wenig später hatte Schomburg massives Pech. Dem Österreicher Alois Knabl riss direkt vor ihm das Schaltwerk ab und der 29 Jahre alte Hannoveraner verlor den Anschluss ans Hauptfeld, wo nun nur noch Nieschlag vertreten war.

Nieschlag wechselte als 30. der Gruppe auf die abschließenden zehn Kilometer. Der 29-Jährige aus Lehrte war jedoch ohne Chance, als vorn die starken Läufer um Yee verschärften. Blummenfelt setzte die entscheidende Attacke etwa einen Kilometer vor dem Ziel und jubelte bereits 200 Meter vor dem Ziel über den größten Erfolg seiner Laufbahn.

Podolski bei Liga-Auftakt noch nicht im Kader von Zabrze

STETTIN: Der Liga-Einstand des einstigen Weltmeisters Lukas Podolski bei seinem neuen polnischen Club Gornik Zabrze verzögert sich noch. Der 36-Jährige stand am Sonntagabend nicht im Kader für die Partie bei Pogon Stettin, mit der Zabrze in die neue Saison startete. Der Weltmeister von 2014 hatte in diesem Monat einen Vertrag bei seinem neuen Club unterzeichnet.

Golferin Popov verpatzt Olympia-Generalprobe - Nur Rang 60

ÉVIAN-LES-BAINS: Die deutschen Golferinnen suchen vor dem olympischen Turnier noch ihre Form. British-Open-Champion Sophia Popov kam beim Majorturnier im französischen Évian-les-Bains am Sonntag mit insgesamt 286 Schlägen nur auf den geteilten 60. Rang. Die zweite deutsche Starterin bei den Sommerspielen in Tokio, Caroline Masson, war bei dem 4,5 Millionen US-Dollar dotierten Event sogar am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Die Australierin Minjee Lee sicherte sich im Stechen am ersten Extraloch den Sieg gegen Jeongeun Lee6 aus Südkorea. Das olympische Golfturnier der Frauen startet am 4. August.

Zingler: Union soll «mutig voranschreiten» - Aber realistische Ziele

OBERLÄNGENFELD: Der Ligaverbleib des 1. FC Union hat für Club-Präsident Dirk Zingler weiterhin höchste Priorität. «Wenn man sich in der Bundesliga etablieren will, sollte man die Klasse halten. Dass wir in den Playoffs zur Conference League erfolgreich sein wollen, habe ich schon gesagt», erklärte Zingler am Sonntag in einer Medienrunde im Trainingscamp in Oberlängenfeld. «Und im Pokal wollen wir so weit wie möglich kommen. Letztes Jahr sind wir gefühlt zu früh ausgeschieden. Das wollen wir in dieser Saison besser machen.» Zuvor hatte schon Trainer Urs Fischer auch nach der äußerst erfolgreichen Vorsaison realistische Ziele angemahnt.

Berichte: Franzose Varane von Real Madrid zu Manchester United

MADRID: Der französische Fußball-Weltmeister Raphael Varane soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von Real Madrid zu Manchester United stehen. Der spanische Rekordmeister wisse bereits von einer Übereinkunft des Innenverteidigers mit dem englischen Rekordchampion, schrieb die spanische Sportzeitung «Marca» am Sonntag. Varane soll beim Vizemeister der Vorsaison angeblich einen Vertrag über vier oder fünf Jahre erhalten. Der 28-Jährige besitzt noch einen Kontrakt für die kommende Saison bei Real. Der Wechsel könnte für eine Ablöse von 45 Millionen Euro über die Bühne gehen, schrieb die französische Zeitung «Le Parisien».

Bericht: Adler Mannheim holen Eishockey-Nationalspieler Bergmann

MANNHEIM: Die Adler Mannheim wollen nach Informationen des «Mannheimer Morgen» (Montag-Ausgabe) den deutschen Eishockey-Nationalspieler Lean Bergmann verpflichten. Der 22-Jährige spielte zuletzt für die San Jose Sharks, der Club aus der nordamerikanischen Liga NHL hat sich mit Bergmann jedoch auf eine Auflösung des noch ein Jahr laufenden Vertrags geeinigt. «Ich bin mir sicher, dass wir jetzt eine Lösung hinbekommen, Anfang der Woche werden wir die Vertragsfragen klären», sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara am Sonntag der Zeitung. Beim Ex-Meister Mannheim hatte Bergmann 2019 einen Zweijahresvertrag unterschrieben, ehe der Stürmer zu den Sharks wechselte.

Systemfehler: Rekorde von Schweiz-Sprinter Wilson nicht anerkannt

BERN/BERLIN: Die vermeintlichen Sprintrekorde des Schweizers Alex Wilson vom vorigen Sonntag in Atlanta werden nicht anerkannt. Wie der nationale Verband Swiss Athletics am Sonntag mitteilte, habe beim Leichtathletik-Meeting im US-Bundesstaat Georgia das so genannte Start-Informations-System gefehlt. Dieses meldet aufgrund der Reaktionszeit des Sprinters im Startblock automatisch einen Fehlstart. Weil diese Technik in der Olympia-Stadt von 1996 fehlte, kann keiner der drei Rekorde Wilsons anerkannt werden. Über 100 Meter hatte der 30-Jährige aus Basel in 9,84 Sekunden die Schweizer Bestmarke und sogar die Europarekordzeit verbessert.