Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.21 | Aktualisiert um: 12:40 | Überblick

«The Age»: Gesundheitlicher und politischer Drahtseilakt in Japan

SYDNEY: Zum Zuschauerverbot bei den Olympischen Spielen in Tokio schreibt die australische Zeitung «The Age» am Montag:

«Am Sonntag waren 60.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion und 20.000 in Wimbledon, aber keiner wird bei der Eröffnungsfeier in Tokio im Stadion sein, in einer Stadt, die nur einen Bruchteil der Coronavirus-Fälle hat. (...) Die Entscheidung, Zuschauer zu verbieten, zeigt den gesundheitlichen und politischen Drahtseilakt, den die Suga-Regierung nicht nur angesichts einer anstehenden Wahl nach den Olympischen Spielen beschreitet. Es geht auch um die Unzulänglichkeiten in der Struktur des japanischen Ausnahmezustands und die Anfälligkeit einer weitgehend ungeimpften japanischen Bevölkerung für die Delta-Variante des Coronavirus. (...)

In einem Land, in dem die Einhaltung der Maßnahmen größtenteils freiwillig ist, ging es bei der Entscheidung (...) mehr um die Optik als um die Übertragung von Viren.»

Leipzig-Profi Henrichs: Olympia ist Kindheitstraum

LEIPZIG: Der für Olympia nominierte Fußballprofi Benjamin Henrichs würde in Tokio gerne die Leichtathletin Gina Lückenkemper treffen. «Sie habe ich bereits bei einem anderen Event kennenlernen dürfen. Irgendwie verfolgt man danach den weiteren sportlichen Weg. Daher würde ich mich freuen, sie mal wieder zu sehen», sagte der fünfmalige Nationalspieler vom Bundesligisten RB Leipzig in einem am Sonntag auf der Homepage seines Vereins veröffentlichten Interview. Sprinterin Lückenkemper steckt im Formtief, sie ist für Olympia nur als Ersatz nominiert.

Henrichs verriet auch, dass Auswahl-Trainer Stefan Kuntz ihm bereits recht früh signalisiert habe, dass er für Tokio mit ihm plane. Danach sei es in die Gespräche mit dem Verein gegangen und um das Abwägen, welche Vor- und Nachteile eine Teilnahme mit sich bringen würde. «Als Sportler bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein, ist eine einmalige Chance, deswegen habe ich mich am Ende für eine Teilnahme entschieden», sagte der 24-Jährige.

«Olympia kennt man sonst nur aus dem Fernsehen mit vielen Sport-Stars über die Jahre hinweg, wie Michael Phelps oder Usain Bolt», sagte Henrichs. «Jetzt bist du quasi einer davon - damit geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Und es ist eine große Ehre, mein Land zu vertreten.»

Jüngste deutsche Olympionikin Stoephasius nimmt Biles als Vorbild

BERLIN: Skateboarderin Lilly Stoephasius hat als jüngste deutsche Olympiateilnehmerin ihr erstes Ziel schon vor der Eröffnung der Sommerspiele erreicht. «Ich habe mich auf Olympia hingekämpft und wollte es unbedingt», sagte die 14-Jährige der Deutschen Presse-Agentur, «die Qualifikation für Olympia war für mich das Ziel.» Skateboard ist in Tokio erstmals eine olympische Disziplin.

In Japan selbst steht für die Schülerin, die bereits WM-Dritte sowie Vize-Europameisterin war, der Spaß im Vordergrund. «Natürlich werde ich mein Bestes geben und vielleicht unter die Top Ten fahren. Aber wenn das nicht klappt, bin ich nicht enttäuscht», sagte sie. Stoephasius geht in der Disziplin «Park» an den Start. In einem Schwimmbecken ähnlichen und mit einigen Hügeln ausgestatten Areal stellen die Sportler ihre Fahrkünste rund 40 bis 45 Sekunden lang unter Beweis. Eine Altersgrenze gibt es nicht.

Begleitet wird Stoephasius von ihrem Vater, der auch ihr Trainer ist. Bei den Spielen würde die Sportlerin vom 1. Berliner Skateboardverein gern Simone Biles treffen, die für sie ein Vorbild darstellt. Bei der amerikanischen Ausnahme-Turnerin könne man «permanent sehen, wie viel Spaß sie beim Turnen hat. Das finde ich voll schön.»

Als jüngste deutsche Sportlerin fühle sie sich geehrt, mit nach Tokio zu fliegen. Durch ihre jahrelange Wettkampferfahrung hat Lilly Stoephasius aber auch schon genug Selbstvertrauen gesammelt, um sich zu behaupten: «Ich sehe es nicht als so wichtig an, die Jüngste zu sein. Ich sehe mich als Mitglied des Teams.»

Olympia-Stadt Tokio erneut im Notstand - Klagen über Impfstoff-Mangel

TOKIO: Begleitet von Klagen über Impfstoffmangel ist in Tokio für die Dauer der Olympischen Spiele erneut der Corona-Notstand in Kraft getreten. Restaurants dürfen seit Montag keinen Alkohol mehr ausschenken und müssen ebenso wie große Kaufhäuser bereits um 20.00 Uhr schließen. Sport- und Kulturveranstaltungen sind maximal 5000 Zuschauer erlaubt, sofern die Hälfte der Platzkapazitäten nicht überschritten wird. Die Bürger sind aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Am Vorabend des inzwischen vierten Notstands in Tokio, der vorerst bis 22. August gilt, beklagten Japans Gouverneure Chaos beim Impfprozess im Land angesichts eines Mangels an Impfdosen.

Sie warfen der Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga vor, in dem äußerst spät angelaufenen Impfprozess für Verwirrung zu sorgen. Der Staat hatte Druck auf die Lokalregierungen ausgeübt, die Impfungen zu beschleunigen mit dem Ziel, jedem Bürger bis Oktober oder November ein Impfangebot zu machen. Doch nun hapert es plötzlich an genügend Impfdosen, weswegen immer mehr Orte keine weiteren Impftermine mehr annehmen beziehungsweise wieder stornieren müssen. Viele Menschen in Japan werfen der Regierung von Ministerpräsident Suga mangelhaftes Krisenmanagement im Umgang mit der Pandemie vor.

Kritiker beklagen, dass ein Großteil der japanischen Bevölkerung zu Beginn der Olympischen Spiele am 23. Juli nicht geimpft sein werde. Aus Sorge vor einer Ausbreitung des Virus haben Japans Olympia-Macher Zuschauer von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen. Viele Japaner befürchten dennoch, dass die Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten. Die Verantwortlichen und das Internationale Olympische Komitee behaupten jedoch immer wieder, alles sei «sicher».

Kandidaten für deutsches Fahnenträger-Duo bei Olympia benannt

BERLIN: Tennis-Star Angelique Kerber und Dressur-Königin Isabell Werth gehören zu den Kandidatinnen für die Wahl der deutschen Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Tokio. In der am Montag veröffentlichten Vorauswahl benannte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) jeweils fünf Frauen und fünf Männer. Erstmals soll bei der Eröffnungsfeier ein Duo aus Frau und Mann die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen.

Neben Rio-Silbermedaillengewinnerin Kerber (33) und der sechsmaligen Olympiasiegerin Werth (51) sind auch Beachvolleyballerin Laura Ludwig (35), die 2016 in Rio mit Kira Walkenhorst Gold holte, Turnerin Elisabeth Seitz (27) und Ruderin Annekathrin Thiele (36) nominiert. Bei den Männern fiel die DOSB-Wahl auf Wasserspringer Patrick Hausding (32), Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov (32) und Ruderer Richard Schmidt (34). Weitere Kandidaten sind Hockey-Routinier Tobias Hauke (33) und Turner Andreas Toba (30), der in Rio trotz schwerer Verletzung seine Übung im Team-Wettbewerb absolviert hatte.

Bei der gemeinsamen Aktion des DOSB mit seinen Medienpartnern ARD, ZDF, Eurosport und «Bild» können bis zum Sonntag online Stimmen für die Fahnenträger abgegeben werden. Auch die Athletinnen und Athleten des deutschen Teams wählen mit - die Ergebnisse beider Voten fließen je zur Hälfte ein. Vorgestellt werden soll das gewählte Duo am 22. Juli, dem Tag vor der Eröffnungsfeier. Zum Auftakt der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro hatte Tischtennisspieler Timo Boll das Team ins Stadion geführt.

Das Internationale Olympische Komitee hatte im März 2020 den Weg für das gemischte Fahnenträger-Doppel frei gemacht. Mit der Regeländerung soll ein Zeichen für größere Geschlechtergerechtigkeit gesetzt werden.