Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 05.07.21 | Überblick

Zico trägt olympische Fackel in Japan und stichelt gegen Rio

RIO DE JANEIRO: Nach seiner Teilnahme am Fackellauf vor den Olympischen Spielen in Tokio hat sich der frühere brasilianische Fußball-Weltstar Zico einen Seitenhieb auf Rio de Janeiro nicht verkneifen können. «Ein unvergesslicher Tag in meinem Leben», schrieb der 68-Jährige auf Instagram am Sonntag (Ortszeit). «Nachdem mein Land und meine Stadt mir die Möglichkeit verwehrt haben, habe ich meinen Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen verwirklicht.» Zico hatte die Fackel in Kashima, wo das Halbfinale des olympischen Fußballturniers der Männer stattfinden soll, rund 200 Meter weit getragen.

Der ehemalige offensive Mittelfeldspieler hatte in den 1990er Jahren bei den Kashima Antlers gespielt und die anschließend auch trainiert. Von 2002 bis 2006 war er Coach der Nationalelf Japans. 2018 verkündete Kashima seine Rückkehr als Sportdirektor.

Deutsche Basketballer für Olympia qualifiziert

SPLIT: Die deutschen Basketballer haben sich erstmals seit 13 Jahren wieder für Olympia qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gewann am Sonntag in Split das Finale des Qualifikationsturniers gegen Brasilien mit 75:64 (36:34) und sicherte sich damit das Ticket für Tokio. Bester deutscher Werfer gegen starke Südamerikaner war NBA-Profi Moritz Wagner mit 28 Punkten. Zuletzt war die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes 2008 in Peking mit Superstar und Fahnenträger Dirk Nowitzki bei den Olympischen Spielen dabei.

Australier O'Connor gewinnt Bergankunft - Pogacar weiter in Gelb

TIGNES: Der Australier Ben O'Connor hat die neunte Etappe der 108. Tour de France gewonnen. Der 25-Jährige holte sich am Sonntag bei der Bergankunft in Tignes den Sieg vor dem Italiener Mattia Cattaneo. Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte auf dem 144,9 Kilometer langen Teilstück der slowenische Vorjahressieger Tadej Pogacar erfolgreich. Der 22-Jährige erreichte gut sechs Minuten hinter Ausreißer O'Connor das Ziel. Die deutschen Fahrer spielten keine Rolle.

DFB-Pokal: Bayern in der ersten Runde bei Oberligist Bremer SV

KÖLN: Rekordsieger FC Bayern München spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Oberligist Bremer SV. Das ergab die Auslosung des Deutschen Fußball-Bundes am Sonntagabend in Köln. Titelverteidiger Borussia Dortmund trifft auf Drittligist SV Wehen Wiesbaden, der unterlegene Finalist RB Leipzig auf Zweitligist SV Sandhausen. Die erste Pokalrunde findet vom 6. bis 9. August statt, die genauen Ansetzungen werden laut DFB zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 21. Mai 2022 angesetzt.

RB Leipzig und Bayern einigen sich im Upamecano-Streit

LEIPZIG: Fußballprofi Dayot Upamecano wird die ersten zwei Trainingswochen der Saisonvorbereitung nun doch nicht bei seinem bisherigen Verein RB Leipzig bestreiten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich RB und Upamecanos neuer Club, der FC Bayern München, auf die Übernahme des zweiwöchigen Gehalts des Franzosen geeinigt. Zuerst hatte «Bild» darüber berichtet. Nach dem Transfervertrag ist Upamecano erst vom 15. Juli an beim FC Bayern. Das war in einer Ausstiegsklausel festgehalten, die bei Vertragsabschluss nicht geändert wurde. Demnach hätte Vizemeister RB bis Mitte Juli das Upamecano-Gehalt bezahlt, der Verteidiger hätte in Leipzig und nicht in München trainieren müssen.

Malaika Mihambo glänzt mit Sieben-Meter-Sprung in Stockholm

STOCKHOLM: Mit ihrem ersten Sieben-Meter-Satz in dieser Saison hat sich Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo für die Olympischen Spiele empfohlen. Die 27-Jährige von der LG Kurpfalz flog vier Wochen vor Beginn der Leichtathletik-Wettkämpfe in Tokio am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm auf 7,02 Meter hinaus. Mihambo erzielte die Weite im dritten Versuch. Der Sieg ging nach der umstrittenen Regel in der Meeting-Serie, wonach die Top Drei im letzten Durchgang die Platzierung austragen, an die Serbin Ivana Spanovic, die zuvor 6,88 Meter gesprungen war. Da Mihambos 7,02 mit einem Wind von 2,6 Meter/Sekunde unterstützt wurde, findet die Weite allerdings keinen Eingang in die Bestenlisten.

Anfrage beim IOC: Prothesenspringer Markus Rehm hofft auf Tokio

FRANKFURT/MAIN: Der Leverkusener Prothesen-Weitspringer Markus Rehm versucht weiter, über eine Sondergenehmigung an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Ein entsprechender Antrag des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) liegt dem Deutschen Olympischen Sportbund vor, wie der DOSB am Sonntagabend der dpa betätigte. Rehm werde für Japan nominiert «unter der Voraussetzung, dass eine entsprechende Startgenehmigung vorliegt», hieß es in einer Stellungnahme.

Kaymer 41. bei Golf-Turnier in Irland - Australier Herbert siegt

KILKENNY: Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat eine Spitzenplatzierung beim Turnier in Irland klar verpasst. Der 36-Jährige aus Mettmann spielte am Sonntag bei der Irish Open eine mäßige 73er-Abschlussrunde und kam mit insgesamt 283 Schlägen nur auf den geteilten 41. Rang. Den Sieg auf dem Par-72-Kurs bei Kilkenny holte der Australier Lucas Herbert. Der 25-Jährige setzte sich mit 269 Schlägen vor dem Schweden Rikard Karlberg (272 Schläge) durch und gewann damit zum zweiten Mal in seiner Karriere auf der European Tour. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer spielte zum Abschluss der mit drei Millionen Euro dotierten Veranstaltung eine gute 70er-Runde und beendete das Turnier mit 282 Schlägen auf Rang 39.