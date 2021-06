Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Basketball-Bundestrainer Rödl streicht Bonner Leon Kratzer aus Kader

SPLIT: Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat den Bonner Leon Kratzer als letzten Spieler aus dem Kader für das olympische Qualifikationsturnier in Split gestrichen. Das geht aus dem am Montag auf der Turnier-Homepage veröffentlichten deutschen Aufgebot hervor. Rödl war am Freitag mit 13 Akteuren nach Kroatien gereist, wo die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes von diesem Dienstag an um das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio kämpft. Es sind aber nur zwölf Spieler pro Team zugelassen, Nachnominierungen sind nicht möglich.

Deutschland trifft am Dienstag (16.30 Uhr/Magentasport) auf Mexiko, zwei Tage später geht es gegen Russland. Die beiden Ersten der Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Nur der Gewinner des Turniers in Split ist bei Olympia dabei. In der anderen Gruppe spielen Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien gegeneinander.

Mercedes glaubt an Formel-1-Titel: «Noch lange nicht verloren»

SPIELBERG: Dauer-Weltmeister Mercedes gibt sich trotz des aktuell großen Rückstands gegen Red Bull in der Formel 1 noch nicht geschlagen. «Diese Meisterschaft ist noch lange nicht verloren, es wird noch gute Rennen und Strecken für uns geben», sagte Toto Wolff, Motorsportchef der Silberpfeile, nach dem Rennen im österreichischen Spielberg. Gleichzeitig machte Wolff aber auch deutlich, dass man das aktuelle Auto nicht mehr grundlegend verbessern werde, sondern sich längst auf die Entwicklung des Wagens für 2022 konzentriert.

«Wir stehen voll dazu, dass wir sagen: Wir müssen aufs nächste Jahr schauen», sagte Wolff. Grundlegende Regeländerungen machen ein ganz neues Fahrzeug nötig. «Es ist eine sehr schwierige Entscheidung», sagte Wolff, aber es gehe nicht nur um eine Saison, sondern «auch die Jahre danach». Viele Teams würden schon «zu 100 Prozent» auf 2022 schauen, Red Bull sei dabei eine Ausnahme. «Sie bringen viele neue Teile», sagte Wolff: «Es ist eine Strategie, die funktioniert.»

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen gewann am Sonntag überlegen in der Steiermark und führt die WM mit 18 Punkten vor Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton an. Der Brite forderte Verbesserungen, um mit Verstappen mitzuhalten, bekam von Wolff jedoch eine Absage. «Man muss sich für die richtige Balance entscheiden», sagte Wolff. Langfristig sei es wichtiger, sich gut für die nächsten Jahre zu rüsten, anstatt noch zu viel Zeit in die 15 Rennen dieser Saison zu investieren.

Als Kapitulation wollte Wolff das nicht verstanden wissen, er kündigte einen harten Kampf an. «Wir wollen so gut wie möglich performen», sagte der 49-jährige Österreicher: «Wir werden diese Saison wieder Rennen gewinnen und Pole Positionen erkämpfen.»

Amerikanerin McLaughlin läuft Weltrekord über 400 Meter Hürden

EUGENE: Die Amerikanerin Sydney McLaughlin hat einen Weltrekord über die 400 Meter Hürden aufgestellt.

Bei den US-Ausscheidungskämpfen für die Olympischen Spiele in Tokio blieb die 21 Jahre alte Leichtathletin am Sonntag (Ortszeit) in 51,90 Sekunden als erste Frau auf dieser Strecke unter 52 Sekunden. Die vorherige Bestmarke von 52,16 Sekunden hatte die Amerikanerin Dalilah Muhammad im Oktober 2019 erreicht.