Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Nach Pandemie-Pause: Yoga auf New Yorks Times Square zurückgekehrt

NEW YORK: Nach einer Pandemie-Pause im vergangenen Jahr haben am Sonntag wieder hunderte Menschen auf dem New Yorker Times Square Yoga gemacht. Bei hohen Temperaturen versammelten sich vom frühen Morgen an Menschen zu einstündigen kostenlosen Kursen auf Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan. In diesem Jahr gab es weniger Kurse als vor der Pandemie, dafür wurden sie auch live im Internet übertragen.

Im vergangenen Jahr war das Spektakel, das jedes Jahr um den Weltyogatag (21. Juni) herum gezeigt wird, komplett ins Internet verlegt worden. «Finde dein inneres Zentrum an der Kreuzung der Welt», bewirbt der Nachbarschaftsverband Times Square Alliance die Veranstaltung, die bereits zum 19. Mal stattfand.

Mit Sieg gegen Italien: Deutsche Basketballer gewinnen Supercup

HAMBURG: Die deutschen Basketballer haben den Supercup in Hamburg gewonnen. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl siegte am Sonntagabend gegen Italien mit 91:79 (42:46) und holte sich damit zum sechsten Mal beim Mehr-Nationen-Turnier den Titel. Zuvor hatte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits jeweils klar gegen Tschechien und Tunesien durchgesetzt. Insgesamt zeigte sich die deutsche Mannschaft rund eineinhalb Wochen vor dem olympischen Qualifikationsturnier in Split in guter Form.

Norwegens Fußballverband entscheidet sich gegen WM-Boykott

OSLO: Norwegen wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr nicht boykottieren. Das entschied die Versammlung des norwegischen Fußballverbandes (NFF) bei einer Sondersitzung am Sonntag. Eine deutliche Mehrheit der Stimmberechtigten votierte für die Empfehlung des Vorstands, die Mannschaft um BVB-Star Erling Haaland im Fall einer Qualifikation trotz Menschenrechtsbedenken nach Katar zu schicken. Ein Boykott sei kein geeignetes Mittel, um Veränderungen in Katar herbeizuführen, hatte Verbandschef Terje Svendsen im Vorfeld argumentiert.

Petkovic bei Tennis-Turnier in Bad Homburg im Achtelfinale

BAD HOMBURG: Andrea Petkovic steht bei der Premiere des Damen-Tennisturniers in Bad Homburg im Achtelfinale. Die Darmstädterin gewann am Sonntag ihr Auftaktspiel gegen die Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 6:4.

Bericht: 96-Torwart Esser wechselt zum VfL Bochum

BERLIN: Torwart Michael Esser verlässt nach «Bild»-Informationen den Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Der 33-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum, wo Esser bereits von 2010 bis 2015 spielte. Die letzten Formalitäten der Auflösung des bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrages seien noch zu klären. Die Freigabe-Zusage von 96-Boss Martin Kind (77) hat Esser nach Angaben der «Bild» bereits.

Hamburg Sea Devils gewinnen erstes Livespiel der neuen ELF

HAMBURG: Die Wroclaw Panthers aus dem polnischen Breslau gehen als erstes Siegerteam in die Geschichte der neugegründeten European League of Football (ELF) ein. Die Panthers setzten sich am Samstag mit 55:39 (21:14) gegen die Cologne Centurions aus Köln durch. Die Hamburg Sea Devils siegten 17:15 (7:9) gegen die Frankfurt Galaxy. In den beiden übrigen Auftaktspielen der Achterliga gewann die Stuttgart Surge mit 21:17 (10:6) gegen die Barcelona Dragons. Das zweite deutsche Duell entschieden die Leipzig Kings mit 37:27 (29:15) bei Berlin Thunder für sich.

Katar will nur gegen Corona Geimpfte zur Fußball-WM 2022 zulassen

BERLIN: Katar will nur gegen das Coronavirus geimpfte Zuschauer zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zulassen. «Bis zur WM werden die meisten Länder der Welt ihre Bürger geimpft haben», wurde Premierminister Scheich Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani von staatlichen Medien am Sonntag zitiert. «Aufgrund der Möglichkeit, dass einige Länder nicht in der Lage sein werden, all ihre Bürger zu impfen, wird Katar den Fans, die keinen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus haben, den Zutritt zu den Stadien verweigern.»

Lisa Mayer gewinnt 100-Meter-Sprint in Regensburg

REGENSBURG: Lisa Mayer aus Wetzlar hat die 100 Meter bei der Leichtathletik-Gala in Regensburg gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich am Sonntag in Abwesenheit der deutschen Meisterin Alexandra Burghardt (Burghausen) in 11,16 Sekunden durch und blieb damit vier Hundertstelsekunden über ihrer nationalen Jahresbestzeit.