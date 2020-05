Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Große Mehrheit: DFB-Bundestag stimmt für Fortsetzung der 3. Liga

FRANKFURT: Die Saison der 3. Liga wird wie geplant am 30. Mai fortgesetzt. Auf dem Außerordentlichen Bundestag stimmten 222 der 250 Delegierten am Montag für eine Fortsetzung der Spielzeit. Das entsprach einer Zustimmung von 94,87 Prozent. 16 Delegierte enthielten sich. Der Antrag auf Abbruch der Verbände aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kam dadurch nicht zur Abstimmung. Der Antrag sah vor, dass es in dieser Saison keine Absteiger in die Regionalliga gibt. Die Tabelle sollte nach 27 Spieltagen gewertet werden, Tabellenführer MSV Duisburg und Verfolger Waldhof Mannheim sollten aufsteigen.

Antrag abgelehnt: Keine Mehrheit für zweigleisige 3. Liga

FRANKFURT: Die 3. Liga bleibt eingleisig. Auf dem per Videokonferenz abgehaltenen Bundestag des Deutschen Fußball Bundes ist ein Antrag des saarländischen Verbandes, die dritte Profi- Liga in zwei Staffeln zu teilen, abgelehnt worden. Mit 18 von 253 Stimmen dafür verfehlten die Antragsteller am Montag die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich. Der Vorstoß für eine zweigleisige 3. Liga war von mehr als 20 Regionalligisten unterstützt worden.

DFB-Bundestag beschließt Saison-Fortsetzung in Frauen-Bundesliga

FRANKFURT/MAIN: Die Frauen-Bundesliga hat auf dem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am Montag wie erwartet grünes Licht für die Fortsetzung der Saison erhalten. Das Votum der Delegierten für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes am kommenden Freitag fiel einstimmig aus. Die Mehrheit der Vereine hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen. Lediglich der Tabellenletzte FF USV Jena kritisierte den Neustart, da in Thüringen aufgrund behördlicher Verordnungen bis zum 5. Juni kein Mannschaftstraining möglich ist.

Flick vor Topspiel: Selbst bei Sieg keine Vorentscheidung

MÜNCHEN: Der FC Bayern München blickt dem Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund mit einer besonderen Vorfreude entgegen. «Für uns ist es ein schönes Spiel, ein Spiel, dass wir uns alle wünschen. Man misst sich mit den Besten», sagte Trainer Hansi Flick am Montag in München. Selbst im Fall eines Auswärtssieges, mit dem sich die Bayern als Tabellenführer am Dienstagabend bereits sieben Punkte vom BVB absetzen könnten, würde er nicht von einer Vorentscheidung im Titelkampf sprechen wollen. Auch danach seien noch «genügend Punkte zu verteilen».

Hertha-Manager Preetz: Zu früh für Spekulationen um Götze-Transfer

BERLIN: Hertha-Manager Michael Preetz hat sich zurückhaltend über einen möglichen Wechsel von Mario Götze nach Berlin geäußert, einen Transfer des in Dortmund aussortierten Ex-Nationalspielers aber auch nicht ausgeschlossen. «Ich werte das als die Eröffnung des Transfersommers, möchte dem aber auch gleich entgegnen, dass das nicht nur für Hertha BSC, sondern für die allermeisten Clubs, wenn nicht für alle, viel zu früh kommt, jetzt zu spekulieren über das, was man im kommenden Sommer machen kann», sagte Preetz bei einer virtuellen Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten am Montag.

Ibrahimovic verletzt sich im Training beim AC Mailand

MAILAND: Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat sich nur kurz nach der Wiederaufnahme des Trainings beim AC Mailand nach der Corona-Zwangspause verletzt. Er habe ein Problem an der Wade, sagte ein Sprecher des italienischen Traditionsclubs am Montag. Eine Untersuchung solle nun zeigen, wie schwer die Verletzung ist. Italienische Medien berichteten, es bestehe die Sorge, dass er sich an der Achillesferse verletzt habe und länger ausfalle. Der 38-Jährige war nach mehreren Wochen in seiner Heimat vor rund zwei Wochen zu seinem Verein in Mailand zurückgekehrt.

Ministerium will «zeitnah» über Spielberg-Rennen entscheiden

WIEN/SPIELBERG: Das österreichische Gesundheitsministerium prüft weiter den möglichen Formel-1-Neustart am 5. und 12. Juli in Spielberg. «Wir sind mitten in der Bearbeitung des Konzeptes», sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag. Das Ministerium hatte am 14. Mai das Gesundheitskonzept der Veranstalter des Grand Prix in der Steiermark erhalten. «Wir wollen versuchen, das zeitnah zu entscheiden», sagte Anschober. Nach der Absage oder Verlegung aller Formel-1-Rennen bis Ende Juni soll in Österreich vor leeren Rängen der Neustart erfolgen.

Basketball-Euroleague und -Eurocup wegen Corona abgebrochen

MÜNCHEN: Die Basketball-Saison in der Euroleague und im Eurocup ist endgültig abgesagt worden. Nachdem die kontinentalen Wettbewerbe wegen der Corona-Pandemie bereits seit März unterbrochen waren, entschied die Euroleague am Montag, diese nicht mehr fortzuführen. Davon betroffen sind der FC Bayern und Alba Berlin in der Euroleague sowie die deutschen Eurocup-Teams Oldenburg und Ulm. Durch den Saisonabbruch gibt es keine Champions. Zugleich entschied die Liga, den 18 Euroleague-Teams der nun abgelaufenen Saison auch im nächsten Jahr das Startrecht im wichtigsten europäischen Wettbewerb zuzusichern.

Liga-Gipfel BVB gegen Bayern in 200 FIFA-Mitgliedsländern zu sehen

DORTMUND: Das Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist in etwas mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern live oder zeitversetzt zu sehen. Diese Zahl nannte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag auf Nachfrage. Damit bewegt sich das internationale Interesse auch in der Corona-Krise im üblich großen Rahmen. In der vergangenen Saison waren es 205 Mitgliedsländer des Weltverbandes. In der Partie am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) fordert der Tabellenzweite BVB den Titelverteidiger und Spitzenreiter. Derzeit haben die Dortmunder vier Punkte Rückstand auf die Münchner.

BVB mit Zuversicht in den Geistergipfel gegen Bayern - Hummels zurück

DORTMUND: Michael Zorc sieht das Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern als Schlüsselspiel im Titelkampf. «Da braucht man kein allzu großer Prophet zu sein. Wenn wir um die Meisterschaft weiter mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen», sagte der BVB-Sportdirektor am Montag mit Verweis auf den derzeitigen Vier-Punkte-Rückstand des Revierclubs auf den Tabellenführer aus München. Zur Erleichterung von Trainer Lucien Favre sind die Chancen auf einen Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels gestiegen, der beim 2:0 am vergangenen Spieltag in Wolfsburg aufgrund von Problemen an der Achillessehne in der Halbzeit ausgewechselt worden war.

«Bild»: Stieler pfeift Top-Duell zwischen Dortmund und Bayern

DORTMUND: Das Spitzenduell in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird nach Informationen der «Bild»-Zeitung (Montag-Ausgabe) am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) von Schiedsrichter Tobias Stieler geleitet. Demnach pfeift der 38-Jährige die Party zwischen dem Rekordmeister und dem Team von Lucien Favre bereits zum vierten Mal. Der Deutsche Fußball-Bund wird die Ansetzung erst am Spieltag öffentlich bekanntgeben, da alle Schiedsrichter einen Tag vor den Spielen auf das Coronavirus getestet werden.

Werder mit Friedl gegen Gladbach - Einsatz von Vogt noch fraglich

BREMEN: Werder Bremen kann im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit Marco Friedl planen. Der Österreicher war nach dem wichtigen 1:0-Sieg beim SC Freiburg am Samstag angeschlagen, steht Trainer Florian Kohfeldt für die Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) aber zur Verfügung. Noch fraglich ist dagegen der Einsatz von Kevin Vogt. Der Defensivspieler war in Freiburg bereits in der 35. Minute wegen einer Hüftprellung ausgewechselt worden. «Bei ihm kann ich noch keine Entwarnung geben. Die Tendenz ist, dass er es schafft, aber wir müssen abwarten», sagte Kohfeldt.Jobgarantie:

VfB-Coach Matarazzo bleibt auch bei verpasstem Aufstieg

STUTTGART: Der VfB Stuttgart wird unabhängig vom angepeilten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga definitiv mit Trainer Pellegrino Matarazzo in die kommende Saison gehen. «Hier ist intern ganz klar, dass Rino in jedem Fall unser Trainer ist nächstes Jahr», sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Montag. «Die Frage können wir uns echt sparen, auch wenn wir gegen den HSV und Dresden verlieren sollten, können wir uns das sparen.» Die kriselnden Schwaben stehen nach zwei Niederlagen in Serie im Zweitliga-Topspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag unter Erfolgsdruck.

Hallescher FC schickt Anwaltsbrief an DFB: «Wettbewerbsverzerrung»

HALLE: Der Hallesche FC hat dem Deutschen Fußball-Bund aufgrund des geplanten Neustarts der 3. Liga anwaltliche Post zukommen lassen. Am Wochenende verschickte der Club vor dem außerordentlichen DFB-Bundestag am (heutigen) Montag einen Brief zum Verband nach Frankfurt. «Wir haben durch unseren Anwalt die bestehende Wettbewerbsverzerrung beim DFB angezeigt und diesen aufgefordert, gleiche Bedingungen für alle mit mindestens 14 Tagen Mannschaftstraining zu schaffen. Wir erwarten hierzu eine Antwort und werden dann in unseren Gremien weitere Schritte beraten», sagte Präsident Jens Rauschenbach der «Mitteldeutschen Zeitung» (Montag).

Italien will Ski-WM in Cortina um ein Jahr auf 2022 verschieben

CORTINA D'AMPEZZO: Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo sollen wegen den Folgen der Corona-Pandemie um gut ein Jahr auf 2022 verschoben werden. Das wollen die Italiener dem Weltverband Fis vorschlagen, wie Giovanni Malagò, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (CONI), am Sonntagabend im italienischen Fernsehen ankündigte. Demnach werde noch am Montag ein entsprechender Antrag bei der Fis eingereicht. Die WM ist eigentlich für Februar 2021 in den Dolomiten geplant; nun soll sie im März 2022 und damit kurz nach den Olympischen Winterspielen in China nachgeholt werden.

Bayern-Basketballer ohne Monroe und Djedovic - Akpinar verpflichtet

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München müssen im Finalturnier der Bundesliga auf ihren Topscorer Greg Monroe und Führungsspieler Nihad Djedovic verzichten. Dafür hat der Titelverteidiger Nationalspieler Ismet Akpinar (25) verpflichtet. Wie die Münchner am Montag mitteilten, kommt der Aufbauspieler vom türkischen Club Besiktas Istanbul und steht dem FC Bayern für das Turnier (6. bis 28. Juni) im Audi Dome zur Verfügung. US-Center Monroe (29) fehlt wegen eines Krankheitsfalls im erweiterten Familienkreis und bleibt in New Orleans. Aufbauspieler Djedovic (30) muss aufgrund einer Knieverletzung auf das Turnier verzichten.

Nach Spende: Ski-Klassiker von Wengen bleibt in Weltcup-Kalender

Wengen (dpa) - Der Schweizer Skiverband will den Abfahrtsklassiker von Wengen nun doch im Kalender für die Weltcup-Saison 2021/22 behalten. Das teilte Swiss Ski am Wochenende mit, nachdem der Unternehmer Jörg Moser eine Spende von 300.000 Schweizer Franken (283.000 Euro) angekündigt hatte. Mit dem Geld werde das strukturelle Defizit der Austragung der Lauberhornrennen ausgeglichen, hieß es beim Verband.

Volleyball-Meister Berlin denkt über Wechsel in polnische Liga nach

BERLIN: Der deutsche Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys liebäugelt mittelfristig mit einem Wechsel in die starke Eliteliga Polens. «Jetzt sind die Pläne so konkret wie noch nie», sagte Manager Kaweh Niroomand dem «Tagesspiegel». Zuletzt hatte der Hauptstadtclub noch Medienberichte über die Einreichung eines Lizenzantrages für die PlusLiga dementiert. Laut Niroomand werden die Gedankenspiele aber jetzt doch immer konkreter, da die Bundesliga in den kommenden Jahren nach wirtschaftlichen Problemen vieler Clubs erwartbar mehr an Qualität verlieren wird.