Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.06.21 | Aktualisiert um: 20:55 | Überblick

Nadine Apetz bei Olympia-Qualifikation im Finale

PARIS: Boxerin Nadine Apetz steht im Finale der europäischen Olympia-Qualifikation in Paris. Die 35 Jahre alte Kölnerin hat am Montag das Halbfinale im Weltergewicht (bis 69 kg) gegen die italienische Vizeweltmeisterin Angela Carini mit 4:1 Punktrichterstimmen gewonnen. Am Dienstag wartet die türkische Weltmeisterin Busenaz Surmeneli auf die Deutsche. Apetz, die sich in starker Form präsentiert, hat ihr Olympia-Ticket bereits sicher. In ihrer gegenwärtigen Verfassung ist ihr in Tokio eine Medaille zuzutrauen.

Der Hamburger Ammar Riad Abduljabbar sagte am Montag seinen Halbfinalkampf gegen Weltmeister Muslim Gadschimagomedow aus Russland ab. Der 25 Jahre alte Schwergewichtler (bis 91 kg) hat bei seinem Viertelfinalsieg tags zuvor eine leichte Kieferverletzung davongetragen und wird aus Rücksicht auf den Olympia-Start geschont.

Von den drei deutschen Frauen, die am Turnier teilnahmen, haben Ex-Weltmeisterin Ornella Wahner aus Schwerin und die Dortmunder Profi-Weltmeisterin Christina Hammer die Olympia-Fahrkarte verpasst. Bei den Männern ist neben Abdulljabbar auch der Berliner Federgewichtler Hamsat Shadalov in Tokio dabei. Dagegen schied die Nummer eins der Rangliste im Superschwergewicht, der Kölner Nelvie Tiafack, im ersten Kampf aus und blieb ohne Tokio-Ticket.

Ralf Schumacher kritisiert Formel-1-Pilot Masepin: «Lebensgefährlich»

BAKU: Der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat Neuling Nikita Masepin für ein Manöver im Zweikampf mit seinem Neffen Mick kritisiert. «Dieses Zucken von Masepin beim Überholmanöver geht aber gar nicht. Wir reden hier von Geschwindigkeiten von über 300 Kilometern pro Stunde. So was ist lebensgefährlich», schrieb der Sky-Experte am Montag in seiner Kolumne: «Wenn man Rad an Rad fährt, kann man auch schnell mal fliegen gehen. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn 750 Kilogramm ins Fliegen kommen.»

Der wegen seines Fahrstils auch von anderen Konkurrenten immer wieder kritisierte Russe Masepin hatte seinen Haas-Teamkollegen Mick Schumacher mit einem Manöver beim Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku auf der Zielgeraden geschockt. «Was zur Hölle war das? Ehrlich? Im Ernst? Will er uns umbringen?», fluchte Mick Schumacher am Boxenfunk in Richtung seines Teams. Der 22-Jährige gestikulierte auch mit der Hand in Richtung Masepin, der seinen Stallrivalen offenbar nicht mehr vorbeiziehen lassen wollte. Trotzdem kam Schumacher als 13. knapp vor Masepin über die Ziellinie.

«Meiner Meinung nach gehört Masepin dringend bestraft. Er hat zwar zurückgezuckt, aber man muss sich das mal im Auto vorstellen, was da passiert», schrieb Ralf Schumacher. Masepin sei grundsätzlich «ein toller junger Mann. Wenn man sich mit ihm unterhält, ist er extrem höflich», schrieb der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher: «Aber im Rennen, das fängt schon beim Überrunden an, wo er oft im Weg ist, da hat er dringend Nachholbedarf. Ich finde das gefährlich und inakzeptabel. Für mich ist das eine klare Strafe.»

Avalanche mit zweiter Niederlage: Serie gegen Golden Knights 2:2

LAS VEGAS: In der NHL-Playoffserie zwischen den Colorado Avalanche um Nationaltorwart Philipp Grubauer und den Vegas Golden Knights ist wieder alles offen. Nach zwei Niederlagen zum Start holten die Golden Knights am Sonntag (Ortszeit) mit einem 5:1 den zweiten Sieg und glichen zum 2:2 aus. Spiel fünf findet in der Nacht zum am Mittwoch statt.

Kein Deutscher mehr in NBA-Playoffs: Mavericks raus gegen Clippers

LOS ANGELES: Die Dallas Mavericks mit Maxi Kleber sind wie im vergangenen Jahr in der ersten Runde der NBA-Playoffs ausgeschieden. Das 111:126 gegen die Los Angeles Clippers am Sonntag (Ortszeit) war die entscheidende vierte Niederlage in der Serie für die Mavericks, die bereits 2020 an den Clippers gescheitert waren. Basketball-Nationalspieler Kleber, der mit Achillessehnenproblemen in die Partie gegangen war, blieb in seinen etwas mehr als neun Minuten auf dem Feld ohne Punkte. Die 46 Zähler von Mavericks-Star Luka Doncic waren zu wenig. Die Mavericks warten durch das 3:4 weiter auf den erstmaligen Einzug in die zweite Runde der Playoffs seit der Meisterschaft 2011 mit Dirk Nowitzki.

Jovovic neuer Cheftrainer bei Basketballern von Syntainics MBC

WEIßENFELS: Igor Jovovic wird den Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC in der neuen Saison trainieren. Der 38 Jahre alte Montenegriner kehrt damit zum MBC zurück. Er war bereits 2016 bei den Wölfen und führte die Mannschaft auf Anhieb zur ProA-Meisterschaft und zum direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus. In den vergangenen drei Spielzeiten war er Cheftrainer des polnischen Erstligisten Stelmet Zielona Gora und des Bundesligisten Telekom Baskets Bonn sowie als Assistenztrainer beim FC Bayern München tätig. Beim MBC unterschrieb Jovovic einen Zweijahresvertrag ohne Ausstiegsoption, teilte der Verein am Montag mit.

Deutschland rückt in Eishockey-Weltrangliste auf Rang fünf vor

RIGA: Deutschland hat sich durch den Einzug ins Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Weltrangliste auf Platz fünf verbessert. Das teilte der Weltverband IIHF nach dem Ende der WM in Riga mit. Damit korrigierte die IIHF eine vorherige Berechnung des Klassements, nach der Deutschland Siebter geblieben wäre. Tatsächlich überholte der Olympia-Zweite von 2018 und WM-Vierte von Riga aber die Top-Nationen Tschechien und Schweden. Bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Finnland spielt Deutschland in Helsinki in der Vorrunde in einer Gruppe mit Weltmeister Kanada, Russland, der Schweiz, der Slowakei, Dänemark, Kasachstan und Italien.

VfL Osnabrück verpflichtet Trainer Daniel Scherning

OSNABRÜCK: Daniel Scherning wird neuer Trainer des VfL Osnabrück. Der 37-Jährige hat beim Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben und folgt auf Markus Feldhoff, wie die Niedersachsen mitteilten. Scherning hatte seit Dezember 2016 für den SC Paderborn als Co-Trainer an der Seite von Steffen Baumgart gearbeitet. Zuletzt absolvierte er erfolgreich den Lehrgang zum Fußballlehrer.

Belästigungsvorwürfe: Brasiliens Fußball-Verbandschef suspendiert

RIO DE JANEIRO: Eine Woche vor dem geplanten Anpfiff bei der Copa América im Corona-Brennpunkt Brasilien ist der Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF für einen Monat suspendiert worden. Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung müsse Rogério Caboclo sein Amt für 30 Tage ruhen lassen, teilte der Verband CBF die Entscheidung seiner Ethikkommission am Sonntag (Ortszeit) mit. Das Komitee gehe nun den Vorwürfen gegen Caboclo nach, damit könne sich die Suspendierung weiter verlängern, hieß es. Vizepräsident Antônio Carlos Nunes übernehme vorübergehend die Amtsgeschäfte.

England nominiert Verteidiger White für Fußball-EM nach

BURTON-UPON-TRENT: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Verteidiger Ben White nachträglich in seinen Kader für die Fußball-Europameisterschaft berufen. Der 23-Jährige vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion ersetzt Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, der sich jüngst eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Dies teilte der englische Verband FA am Montag mit.

Deutscher Gruppengegner Portugal: Spieler nach freiem Tag zurück

LISSABON/LAS ROZAS DE MADRID: Nach einem unbestätigten Bericht über eine angebliche Quarantäne von Portugals Fußball-Nationalmannschaft hat der Verband darauf verwiesen, dass die Spieler nach einem freien Tag wieder zurückkehren. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag auf Nachfrage mit. Der deutsche EM-Gruppengegner Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo hatte nach dem Testspiel in Madrid gegen die Spanier (0:0) den Sonntag frei. Nach dem positiven Corona-Befund bei Spaniens Nationalmannschaftskapitän Sergio Busquets hatte die Sportzeitung «As» berichtet, die portugiesische Auswahl müsse sich vorerst in Quarantäne begeben.

Bundestrainer Löw beglückwünscht U21-Europameister

BERLIN: Bundestrainer Joachim Löw hat die U21-Fußballer nach ihrem Triumph im EM-Finale für ihre Leistung gewürdigt. «Ihr habt uns echt stolz gemacht. Wir haben gestern zusammen geschaut, und es war echt super und großartig, wie ihr als Mannschaft aufgetreten seid», sagte der 61-Jährige in einer DFB-Videobotschaft. «Von daher feiert schön und genießt euren Urlaub. Glückwunsch von uns allen, super.» Die Junioren hatten am Sonntag durch ein 1:0 im Finale von Ljubljana gegen Portugal den insgesamt dritten EM-Titel für den U21-Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes gewonnen.

Pirelli will Verstappens Formel-1-Reifenplatzer schnell aufklären

BAKU: Formel-1-Reifenhersteller Pirelli hat eine schnelle Aufklärung der dramatischen Vorfälle um WM-Spitzenreiter Max Verstappen beim Großen Preis von Aserbaidschan angekündigt. «Wir werden nicht nur die beschädigten Reifen unter dem Mikroskop untersuchen, sondern auch vollständige, um uns ein Bild zu machen, was es gewesen ist», sagte Pirelli-Sportchef Mario Isola in Baku.

Am Sonntag hatte der geplatzte linke Hinterreifen Verstappen den schon sicher geglaubten Sieg am Kaspischen Meer gekostet. Zuvor war Lance Stroll an seinem Aston Martin der gleiche Reifen geplatzt. Beide Fahrer krachten bei Geschwindigkeiten von jeweils mehr als 300 km/h in die Streckenbegrenzungen, blieben aber unverletzt. «Das waren keine Reifenschäden aufgrund zu großer Abnutzung», sagte Isola. Demnach könnten Trümmerteile der Grund für die Probleme sein.

«So nah am Rennen können wir noch keine Schlussfolgerungen treffen», sagte Isola und sprach von «ein paar Indizien, mehr nicht». Ein Ergebnis könne erst nach einer Untersuchung im Labor in Mailand erfolgen. Die betreffenden Pneus wurden am Montag bereits verschickt, um noch vor dem kommenden Rennen in Frankreich in knapp zwei Wochen ein Resultat präsentieren zu können.

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich über ein Teil gefahren bin, denn ich traf mehrere Runden exakt die gleiche Linienwahl», hatte Verstappen bereits kurz nach Rennende gesagt: «Pirelli wird natürlich sagen, dass es ein Fremdkörper war, das tun sie immer.» Den Grand Prix gewann am Ende Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko vor dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin.

Kein K.o. im Showkampf zwischen Box-Legende Mayweather und Paul Logan

MIAMI: Social-Media-Star Logan Paul (26) hat im Show-Boxkampf gegen den ehemaligen Weltmeister Floyd Mayweather (44) über die kompletten acht Runden durchgehalten. Einen Sieger gab es in dem als Schaulaufen deklarierten Event im Hard Rock Stadium von Miami am Sonntag (Ortszeit) nicht - die Statistiken sprachen allerdings eindeutig für den Box-Veteranen Mayweather.

«Er war besser als ich dachte, dass er ist. Nettes Stück Arbeit», sagte Mayweather. Paul, der in den sozialen Medien mehrere Millionen Follower hat, freute sich nach dem etwas mehr als halbstündigen Kampf vor allem darüber, überhaupt mit Mayweather im Ring gewesen zu sein. «Niemand soll mir jemals wieder sagen, dass etwas unmöglich ist», sagte er.

Beide Boxer verdienten an dem nur live im Stadion und im Pay-Per-View zu sehenden Kampf laut Medienberichten mehrere Millionen US-Dollar. «Bevor ich überhaupt ins Stadion gelaufen bin habe ich schon eine Million gemacht. Als ich mich in die Umkleide gesetzt habe, habe ich eine Million gemacht», sagte Mayweather im Anschluss.

Hummels zum System der Nationalelf: «Sehe Variabilität als Vorteil»

SEEFELD: Rückkehrer Mats Hummels sieht die Fußball-Nationalmannschaft vor dem abschließenden EM-Test gegen Lettland am Montag (20.45 Uhr/RTL) nicht auf ein System festgelegt. «Wir können vieles spielen, mit Dreierkette, Fünferkette, mit Viererkette, tief stehend oder auch hoch anlaufend. Es kommt natürlich auch auf den Gegner und seine Spielweise an», sagte der Innenverteidiger in einem Interview dem «Kicker». Die von Bundestrainer Joachim Löw gegen Dänemark getestete Dreierkette wird seither kontrovers diskutiert.

«Es wird Mannschaften geben, gegen die man mit einer Dreierkette Gefahr läuft, zu passiv zu werden. Anderen Teams wiederum kann man ihre Stärken genau damit nehmen. Ich bin deshalb überhaupt nicht auf eine Formation festgelegt und sehe unsere Variabilität als Vorteil.»

Die deutsche Mannschaft startet am 15. Juni in München gegen Frankreich in das Turnier.

Für Hummels ist der EM-Titel das Ziel: «Dafür sind wir hier»

SEEFELD: Mats Hummels hat vor dem abschließenden Testspiel der DFB-Auswahl den EM-Titel als Ziel benannt. «Erstens möchte ich nicht, dass meine Nationalmannschaftszeit mit einem sportlich katastrophalen Jahr zu Ende geht - wie es 2019 noch schien. Zweitens will ich den Titel holen. Dafür sind wir hier», sagte der 32 Jahre alte Fußball-Profi von Borussia Dortmund in einem Interview dem «Kicker». Deutschland sei nicht der Topfavorit. «Wir wissen aber, dass wir die Fähigkeiten und die Waffen haben, jedes Spiel bei diesem Turnier gewinnen zu können. Das ist unser Ziel», sagte Hummels vor dem Test gegen Lettland am Montagabend in Düsseldorf.

Atlanta Hawks gewinnen Spiel eins in NBA-Playoffs gegen Philadelphia

PHILADELPHIA: Die Atlanta Hakws haben das erste Duell mit den Philadelphia 76ers im Halbfinale der Eastern Conference der NBA gewonnen. Beim 128:124 am Sonntag sah das Basketball-Team um Anführer Trae Young lange wie der sichere Sieger aus, ehe Philadelphia in der Schlussminute noch mal aufholte und auf ein Comeback hoffen durfte. Die Hawks setzten sich aber durch und führen in der Serie nun 1:0. Young kam auf 35 Punkte, bei den 76ers war der zuletzt angeschlagene Center Joel Embiid mit 39 Zählern bester Werfer. Zum Einzug in das Conference-Finale braucht ein Team vier Siege.

Laura Ludwig und Co. am Beach noch weit entfernt von Olympia-Form

OSTRAVA: Titelverteidigerin Laura Ludwig mit Margareta Kozuch und die beiden weiteren deutschen Olympia-Teams sind noch weit entfernt von ihrer Topform. Auch beim Welttour-Turnier der Beachvolleyballer im tschechischen Ostrava kamen die Nationalteams aus Hamburg und Stuttgart nicht in die Nähe des Medaillenbereichs. Ludwig/Kozuch schieden gegen Barbara/Carol aus Brasilien in der ersten K.o.-Runde mit 0:2 (20:22, 18:21) aus. Karla Borger und Julia Sude verloren im Achtelfinale mit 1:2 (21:17, 15:21, 9:15) gegen die Niederländerinnen Sanne Keizer und Madelein Meppelink.

Deutsche Hockey-Herren spielen bei EM 2:2 gegen die Niederlande

AMSTERDAM: Die deutschen Hockey-Herren haben ihr zweites EM-Spiel mit einem 2:2 (0:1) gegen die Niederlande beendet und damit die Tabellenführung in der Gruppe B verteidigt. Den späten Ausgleich am Sonntag in Amsterdam markierte Lukas Windfeder 73 Sekunden vor Schluss per Strafecke. Nur eine Minute zuvor hatte Christopher Rühr (58.) in einer turbulenten Schlussphase einen Siebenmeter zum 1:2 verwandelt. Seve van Ass (5. Minute) und Thierry Brinkman (44.) sorgten zuvor vor 2948 Zuschauern für eine 2:0-Führung der Gastgeber. Deutschland hatte die Chancen, das Spiel zu gewinnen, verwandelte aber nur eine von elf Strafecken.

Flensburgs Handballer wieder Erster - Coburg steigt ab

FLENSBURG: Die SG Flensburg-Handewitt hat sich die Spitzenposition in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Die Norddeutschen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 28:24 (13:11). Hampus Wanne war mit sieben Treffern bester Werfer der Gastgeber, die nun seit 55 Ligaspielen in eigener Halle ungeschlagen sind. Für die Hannoveraner war Nejc Cehte sechsmal erfolgreich. Der HSC 2000 Coburg steht dagegen als zweiter Absteiger nach TuSEM Essen fest. Die Franken verloren bei den Füchsen Berlin deutlich mit 20:32 (11:17) und haben damit keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo verlängert Siegesserie

BRAUNSCHWEIG: Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihre Siegesserie bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig verlängert. Mit 6,62 Meter gewann die 27-Jährige von der LG Kurpfalz am Sonntag den vierten Titel nacheinander. Allerdings konnte die große Olympia-Hoffnung die Sieben-Meter-Marke in dieser Freiluftsaison erneut nicht übertreffen. Den zweiten Platz erreichte Maryse Luzolo vom Königsteiner LV mit 6,55 Meter vor Merle Homeier aus Göttingen, die 6,36 Meter weit kam.

Tennisprofi Struff verpasst Viertelfinale bei den French Open

PARIS: Jan-Lennard Struff hat den Einzug ins Viertelfinale der French Open verpasst. Der 31 Jahre alte Tennisprofi verlor am Montag in Paris im Achtelfinale trotz starker Leitung gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:7 (9:11), 4:6, 5:7 und verpasste damit den erstmaligen Sprung in das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Vor allem im ersten Satz ließ Struff zu viele Chancen aus und vergab insgesamt sieben Satzbälle. Nach 3:02 Stunden machte der an Nummer zehn gesetzte Schwartzman, der im vergangenen Jahr in Paris im Halbfinale stand, das Weiterkommen mit dem ersten Matchball perfekt.

Damit steht in Alexander Zverev nur ein Deutscher im Viertelfinale. Die deutsche Nummer eins trifft am Dienstag auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Zweite Absage für Frauen-Länderspiele: Magull fehlt verletzt

FRANKFURT/MAIN: Die Frauenfußball-Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am Donnerstag (21.10 Uhr/sportschau.de) in Straßburg und gegen Chile am 15. Juni (15.00 Uhr/ZDF) in Offenbach finden ohne Lina Magull statt. Die Kapitänin des frisch gekürten Meisters FC Bayern München sagte am Sonntag nach dem Titelgewinn wegen Verletzung ab. Sie hatte beim 4:0 über Eintracht Frankfurt bereits nicht mitgewirkt. Für Magull nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Fabienne Dongus von der TSG Hoffenheim nach. Zuvor hatte bereits Torhüterin Ann-Katrin Berger vom Champions League-Finalisten FC Chelsea aus persönlichen Gründen verzichtet.

Argentinien bestätigt Teilnahme an Copa América

BUENOS AIRES: Trotz massiver Kritik an der Verlegung der Copa América ins Virusvariantengebiet Brasilien hat die argentinische Fußball-Nationalmannschaft ihre Teilnahme an dem südamerikanischen Kontinentalturnier zugesagt. Das Team um Lionel Messi ist einer der Titelfavoriten beim Kontinentalturnier, das am 13. Juni beginnt. Zuletzt war bekannt geworden, dass es vor allem innerhalb der brasilianischen Nationalmannschaft große Widerstände gegen das Turnier mitten in der in Südamerika noch immer heftig wütenden Corona-Pandemie gibt.

«Kicker»-Umfrage unter den Profis: Lewandowski bester Feldspieler

BERLIN: Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern ist von den Bundesliga-Profis in einer «kicker»-Umfrage mit großem Abstand zum besten Feldspieler der abgelaufenen Saison 2020/21 gewählt worden. Der 32-Jährige bekam 71 Prozent der Stimmen, nach «kicker»-Angaben beteiligten sich 248 Profis. Lewandowski gewann die Wahl zum dritten Mal nacheinander und zum fünften Mal insgesamt.

Spanischer Kapitän Busquets positiv auf Coronavirus getestet

LAS ROZAS DE MADRID: Der spanischen Fußball-Nationalmannschaft droht der Ausfall von Kapitän Sergio Busquets für die EM. Der 32-Jährige vom FC Barcelona wurde am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet, wie der spanische Verband am Abend mitteilte. Alle weiteren Spielern seien negativ getestet worden, Busquets habe das Trainingslager in Las Rozas bereits verlassen. Ob der Mittelfeldspieler an Covid-19-Symptomen leidet, wurde zunächst nicht bekannt.

Kanada wird zum 27. Mal Eishockey-Weltmeister

RIGA: Kanada hat sich etwas überraschend in Lettland zum Eishockey-Weltmeister gekürt. Der Weltranglistenerste bezwang im Endspiel von Riga am Sonntag Titelverteidiger Finnland mit 3:2 (0:1, 1:0, 1:1) nach Verlängerung und feierte nach einem historisch schwachen Turnierstart seinen 27. WM-Titel. Damit zogen die Kanadier mit dem bisherigen alleinigen Rekordchampion Russland gleich. Die deutsche Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm hatte im Halbfinale knapp 1:2 gegen Finnland verloren und war im Spiel um Platz drei beim 1:6 gegen die USA chancenlos.

Der Sommer-Fahrplan der deutschen U21-Nationalmannschaft

LJUBLJANA: Nach dem Titelgewinn der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM konzentriert sich Trainer Stefan Kuntz auf die nächsten großen Herausforderungen. Im Juli und August stehen die Olympischen Spiele in Tokio an, im September startet mit dem neuen U21-Jahrgang die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023. Die wichtigsten Termine der kommenden Monate in der Übersicht:

Datum Ereignis Ort Ende Juni Nominierung U23-Aufgebot für die Frankfurt/Main Olympischen Spiele 22.07.2021 1. Spieltag olympisches Fußball-Turnier: Yokohama Brasilien - Deutschland 25.07.2021 2. Spieltag olympisches Fußball-Turnier: Yokohama Saudi-Arabien - Deutschland 28.07.2021 3. Spieltag olympisches Fußball-Turnier: Miyagi Deutschland - Elfenbeinküste 31.07.2021 Mögliches Viertelfinale olympisches Miyagi/Saitama Fußball-Turnier 03.08.2021 Mögliches Halbfinale olympisches Kashima/Saitama Fußball-Turnier 06.08.2021 Mögliches Spiel um Platz drei Saitama olympisches Fußball-Turnier 07.08.2021 Mögliches Finale olympisches Fußball- Yokohama Turnier Ende August Nominierung U21-Kader für EM- Frankfurt/Main Qualifikation 03.09.2021 Start in die EM-Qualifikation 2023: San offen Marino - Deutschland

17 Jahre alte Cori Gauff bei French Open im Viertelfinale

PARIS: Die 17 Jahre alte Cori Gauff hat bei den French Open in Paris das Viertelfinale erreicht.

Die Amerikanerin gewann am Montag gegen Ons Jabeur aus Tunesien überraschend deutlich mit 6:3, 6:1 und überstand damit erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere das Achtelfinale. Gauff ist die jüngste Viertelfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier seit der Tschechin Nicole Vaidisova in Paris 2006. Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es die Amerikanerin nun mit der Tschechin Barbora Krejcikova zu tun, die gegen Gauffs Landsfrau Sloane Stephens mit 6:2, 6:0 gewann.