Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.21 | Überblick

Mercedes nun als Formel-1-Jäger: «Es macht unheimlich Spaß»

MONTE CARLO: Mercedes nimmt auch die neue und eher ungewohnte Rolle nach dem Verlust der Führung in beiden Wertungen der Formel-1-Weltmeisterschaft an. «Es macht unheimlich Spaß. Wir sind wieder Jäger», sagte Teamchef Toto Wolff nach dem für den Branchenführer völlig enttäuschenden Formel-1-Klassiker am Sonntag in Monte Carlo.

Durch den siebten Platz beim Großen Preis von Monaco musste Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton die Führung in der Fahrerwertung mit vier Punkten Rückstand an Monaco-Sieger Max Verstappen abgeben. In der Konstrukteurswertung liegt Verstappens Red-Bull-Team einen Zähler vor dem deutschen Werksrennstall. «Jetzt ist das Spiel wieder umgedreht», betonte Wolff und lächelte dabei.

«An Tagen wie diesen lernen wir am meisten, aber das verhindert nicht, dass es sich furchtbar anfühlt», sagte der Teamchef des Champions-Rennstalls der vergangenen sieben Jahre. «Es wird nicht mit dem Finger gezeigt, wir gewinnen und wir verlieren gemeinsam», sagte Hamilton, bevor es in zwei Wochen ebenfalls mit einem Stadtrennen in Baku in Aserbaidschan weitergeht.

Verstappen wollte sich auf Wortgefechte und Psychospielchen in dem brisanten Titelkampf des aktuellen Serien-Weltmeisters Mercedes und des ehemaligen Dauer-Champions Red Bull (2010 bis 2013) nicht weiter einlassen. Der 23 Jahre alte Niederländer betonte: «Taten sagen immer mehr als Worte.»

Bochum und Fürth steigen in die Bundesliga auf - Kiel in Relegation

BERLIN: Der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth steigen in die Fußball-Bundesliga auf. Für Holstein Kiel reichte es am letzten Spieltag der 2. Liga am Sonntag nur zu Relegationsplatz drei. Im Kampf um den letzten offenen Platz müssen die Kieler nun in zwei Spielen gegen den Bundesliga-Drittletzten 1. FC Köln antreten. Bochum machte durch ein 3:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen nach elf Jahren die Rückkehr in die Bundesliga perfekt. Trotz langer Unterzahl nach dem Platzverweis für Anton Stach schaffte Fürth ein 3:2 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf und überflügelte damit im Endspurt die Kieler, die durch das 2:3 (1:0) gegen den SV Darmstadt 98 noch den direkten Aufstieg und eine historische Premiere verspielten.

Liverpool und Chelsea erreichen Champions League

LIVERPOOL: Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben sich für die Champions League qualifiziert. Am letzten Spieltag der englischen Premier League gewann der Club des deutschen Fußballtrainers am Sonntag gegen Crystal Palace mit 2:0 (1:0) und beendet die Saison mit 69 Punkten auf Rang drei. Sadio Mané sorgte mit seinen Treffern in der 36. und 74. Minute vor 10.000 Zuschauern an der Anfield Road für den umjubelten Erfolg. Auch Thomas Tuchel und der FC Chelsea zogen in die Königsklasse ein. Die Mannschaft um das DFB-Trio Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz verlor zwar bei Aston Villa mit 1:2 (0:1), rettete aber mit 67 Punkten den vierten Startplatz.

Serie A: Auch Juventus Turin und AC Mailand in der Champions League

ROM: Der AC Mailand und Juventus Turin sind Italiens Fußballmeister Inter Mailand und dem Robin-Gosens-Club Atalanta Bergamo ins Millionenspiel der Champions League gefolgt. Juve setzte sich am Sonntagabend souverän mit 4:1 (3:0) beim FC Bologna durch, Milan gewann in Bergamo 2:0 (1:0) und schloss die Saison auf Platz zwei (79 Punkte) ab. Franck Kessié sicherten den Gästen die Vizemeisterschaft - mit einem Foulelfmeter (43.) und mit einem Handelfmeter in der Nachspielzeit (90.+2). Der frühere Serienmeister Juventus landete diesmal hinter Atalanta auf dem vierten Rang. Inter Mailan stand bereits seit Anfang Mai als Meister fest.

OSC Lille französischer Fußballmeister - AS Monaco wird Dritter

PARIS: Der OSC Lille hat Titelverteidiger Paris Saint-Germain gestoppt und ist erstmals seit zehn Jahren wieder französischer Fußballmeister. Die «Doggen» gewannen am Sonntagabend beim SCO Angers 2:1 (2:0) und lagen damit nach dem 38. Spieltag einen Punkt vor PSG. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier erzielten Jonathan David (10. Minute) und Burak Yilmaz per Foulelfmeter (45.+1). So nutzte den Parisern auch das 2:0 (1:0) beim Absteiger Stade Brest im Schlussspurt nichts mehr. Trainer Niko Kovac und Kevin Volland landeten mit der AS Monaco (78) nach einer starken Saison als Dritter in der Qualifikation für die Königsklasse.

Magdeburgs Handballer triumphieren in der European League

MANNHEIM: Der SC Magdeburg hat nach einer überzeugenden Vorstellung den ersten internationalen Club-Titel seit 14 Jahren gewonnen. Der Handball-Bundesligist setzte sich am Sonntag im Finale der neu geschaffenen European League gegen den Ligarivalen Füchse Berlin mit 28:25 (15:8) durch und feierte damit den siebten Europacup-Triumph der Vereinsgeschichte. Zuletzt hatte der SCM 2007 den EHF-Pokal geholt. Bester Werfer beim Sieger waren Tim Hornke und Omar Ingi Magnusson mit jeweils sieben Toren. Für die Berliner, die im Halbfinale den Gastgeber Rhein-Neckar Löwen (35:32) ausgeschaltet hatten, war Hans Lindberg achtmal erfolgreich.

Giro: Buchmann nach Sturz im Krankenhaus - Campenaerts gewinnt

GORIZIA: Nach einem schweren Sturz hat der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann beim 104. Giro d'Italia aufgegeben. Der 28-Jährige war am Sonntag drei Kilometer nach dem Start der 15. Etappe in einen Massensturz verwickelt und hatte dabei unter anderem Gesichtsverletzungen erlitten. Das Rennen wurde danach gestoppt, Buchmanns Team Bora-hansgrohe meldete wenig später die Aufgabe des Kapitäns. Die 15. Etappe, gewann Victor Campenaerts. Der Belgier setzte sich nach 147 Kilometern von Grado nach Gorizia im Sprint zweier Ausreißer vor dem Niederländer Oscar Riesebeek durch.

Bayern und Ludwigsburg kassieren in den BBL-Playoffs Rückschläge

ILSHOFEN: Die Basketballer des FC Bayern München und der MHP Riesen Ludwigsburg haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale der Bundesliga verpasst. Die Münchner unterlagen am Sonntag bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 82:96, und der Hauptrunden-Meister lieferte bereits zuvor einen schwachen Auftritt bei der 60:96-Pleite bei Brose Bamberg ab. Beide Clubs führen in ihren Best-of-Five-Serien aber noch mit 2:1. Um weiterzukommen, sind drei Siege notwendig.

Kanada verliert erneut bei Eishockey-WM: Druck gegen Deutschland

RIGA: Der 26-malige Weltmeister Kanada steht bei der Eishockey-WM vor dem dritten Spiel gegen Deutschland schon gehörig unter Druck. Am Pfingstsonntag verlor Kanada auch das zweite Vorrundenspiel in Riga gegen den Erzrivalen USA mit 1:5 (0:1, 0:3, 1:1). Bereits am Freitag hatten die Kanadier das Auftaktspiel gegen Gastgeber Lettland 0:2 verloren. Dritter Gegner ist am Montagabend (19.15 Uhr/Sport1) das deutsche Team, das seine beiden Auftaktspiele gegen Italien (9:4) und Norwegen (5:1) gewonnen hatte.

Überraschungen bei Eishockey-WM: Schweden und Finnen verlieren

RIGA: Finnland und Schweden haben in den Vorrundenspielen der Eishockey-WM überraschende Niederlagen gegen klare Außenseiter hinnehmen müssen. Der elfmalige Champion Schweden unterlag am Sonntag mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) gegen Aufsteiger Belarus und patzte damit auch im zweiten Spiel in Riga. Titelverteidiger Finnland musste sich in der deutschen Gruppe B mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0) nach Penaltyschießen gegen Kasachstan geschlagen geben. Die Kasachen hatten schon am Samstag gegen Gastgeber Lettland unerwartet mit 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen.

Speerwurf-Europameisterin Hussong glänzt mit 66,96 Metern

REHLINGEN: Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong hat beim internationalen Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen für die herausragende Leistung gesorgt. Die 27-jährige Leichtathletin aus Zweibrücken siegte am Sonntag mit 66,96 Metern und kommt im Olympia-Jahr immer besser in Form. Bei den zwei vorherigen Meetings in Split und Ostrava hatte sie 66,44 und 66,56 Meter vorgelegt. «Es läuft einfach in diesem Jahr», sagte Hussong, die hinter der Polin Maria Andrejczyk (71,40 Meter) Zweite in der Weltrangliste ist.