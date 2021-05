Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.05.21 | Überblick

Wolfsburg nach 2:2 in Leipzig in Champions League - RB Zweiter

LEIPZIG: Der VfL Wolfsburg hat sich für die Champions League qualifiziert. Die Niedersachsen kamen am Sonntagabend in der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten RB Leipzig dank eines Doppelpacks von Maximilian Philipp zu einem 2:2 (2:0). Der Stürmer schoss Wolfsburg mit seinen Treffern in der 11. und der 45.+1. Minute mit 2:0 in Führung. Drei Tage nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale sorgten Justin Kluivert (51.) und Marcel Sabitzer (78.) per Foulelfmeter für das Remis der Leipziger, die sich damit zugleich Platz zwei hinter Meister FC Bayern München sicherten. Wolfsburg ist einen Spieltag vor Schluss als Vierter nicht mehr aus den Champions-League-Rängen zu verdrängen.

Borussia Dortmund qualifiziert sich für Champions League

MAINZ: Borussia Dortmund spielt auch in der kommenden Saison in der Champions League. Der DFB-Pokalsieger gewann am Sonntag 3:1 (2:0) beim FSV Mainz 05 und hat damit nach dem vorletzten Spieltag zumindest Rang vier in der Fußball-Bundesliga sicher. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Eintracht Frankfurt, der am Samstag überraschend 3:4 bei Absteiger FC Schalke 04 verlor, beträgt nun uneinholbare vier Punkte. Der Portugiese Raphael Guerreiro (23. Minute) und Kapitän Marco Reus (42.) trafen zur 2:0-Halbzeitführung. Julian Brandt erzielte das 3:0 (80.). Die Mainzer, die bereits vor dem Spiel den Klassenerhalt sicher hatten, verkürzten durch einen Handelfmeter von Robin Quaison kurz vor dem Abpfiff.

Paris Saint-Germain mit Titel-Chance - Lille patzt

PARIS: Paris Saint-Germain kann einen Spieltag vor Schluss in der Ligue 1 noch auf die erfolgreiche Titelverteidigung hoffen. Der französische Fußball-Meister erfüllte am Sonntagabend seine Pflichtaufgabe und gewann das Heimspiel gegen den Tabellen-13. Stade Reims mit 4:0 (2:0). Durch die drei Punkte rückte PSG bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Lille OSC heran. Der Tabellenführer kam im eigenen Stadion nicht über ein torloses Unentschieden gegen AS St. Etienne hinaus. Nur noch theoretische Chancen auf den Meistertitel hat die AS Monaco. Das Team des früheren Bayern-Trainers Niko Kovac gewann gegen Stade Rennes mit 2:1 (2:0), hat aber drei Punkte Rückstand auf Lille und die um fünf Treffer schlechtere Tordifferenz.

Punzel und Hentschel Europameisterinnen im Synchronspringen

BUDAPEST: Tina Punzel und Lena Hentschel haben bei den Schwimm-Europameisterschaften in einem Wassersprung-Krimi den nächsten Titel für das deutsche Team in Budapest gewonnen. Im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewann das Duo aus Dresden und Berlin mit 307,29 Punkten und einem Mini-Vorsprung von 0,09 Zählern vor den Italienerinnen Elena Bertocchi und Chiara Pellacani. Timo Barthel konnte am Tag nach Bronze zusammen mit Patrick Hausding im Synchronspringen auch ohne Edelmetall mit Rang vier beim Turmspringen zufrieden sein - das galt ebenfalls für den erst 16-jährigen Jaden Eikermann auf Platz sieben. Der Sieg ging an Aleksander Bondar aus Russland.

Barcelonas Fußballerinnen erstmals Champions-League-Siegerinnen

GÖTEBORG: Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben auch dank eines frühen Eigentores von Nationalspielerin Melanie Leupolz erstmals die Champions League gewonnen. Das katalanische Team ließ den Frauen des FC Chelsea am Sonntag beim 4:0 (4:0) im Endspiel in Göteborg keine Chance. Leupolz unterlief dabei schon nach 30 Sekunden ein Eigentor zum schnellen Chelsea-Rückstand. Alexia Putellas per Elfmeter (14.), Aitana Bonmati (21.) und Caroline Graham Hansen (36.) sorgten bereits bis zur Pause für die Entscheidung zugunsten von Barcelona.

THW Kiel gibt weiter Takt im Handball-Meisterkampf vor

FRANKFURT/MAIN: Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga das Maß der Dinge, doch Verfolger SG Flensburg-Handewitt hält weiter Schritt. Der Rekordmeister verteidigte mit einem 38:34 (21:19)-Heimsieg gegen HBW Balingen-Weilstetten die Tabellenführung, am Sonntagabend zog der Vizemeister mit einem 29:25 (15:11) beim Schlusslicht HSC 2000 Coburg nach. Die beiden Topteams feierten damit gelungene Generalproben für die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League. Kiel muss dann bei Paris Saint-Germain antreten, Flensburg empfängt Aalborg.

Nadal gewinnt Turnier in Rom - Sieg über Djokovic

ROM: Rafael Nadal hat das Kräftemessen mit Novak Djokovic vor den French Open für sich entschieden und zum zehnten Mal das Masters-Turnier von Rom gewonnen. Der Spanier siegte am Sonntag im Endspiel 7:5, 1:6, 6:3 gegen den Serben, der seinen sechsten Erfolg in Italiens Hauptstadt verpasste. Nach dem Erfolg in 2:49 Stunden verkürzte Nadal in dem Duell der beiden langjährigen Rivalen auf 28:29 gegen die aktuelle Nummer eins der Welt. Die French Open beginnen am 30. Mai, dort ist der Spanier mit 13 Titeln unangefochtener Rekordsieger.

Torwart-Tor rettet Klopps FC Liverpool den späten Sieg

WEST BROMWICH: Dank eines Last-Minute-Tores von Torhüter Alisson darf Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool weiter auf eine erneute Champions-League-Teilnahme hoffen. Der entthronte englische Fußballmeister kam im Auswärtsspiel bei West Bromwich Albion am Sonntag zu einem späten 2:1 (1:1), weil der Keeper in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf traf. Liverpool liegt als Fünfter der Premier League nur noch einen Punkt hinter dem FC Chelsea. Der Absteiger war durch Hal Robson-Kanu in der 15. Spielminute in Führung gegangen, ehe Liverpool durch Mohamed Salah (33.) und Alisson zu drei Punkten kam.

Bietigheims Handballerinnen gewinnen erstmals DHB-Pokal

STUTTGART: Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben erstmals in der Vereinsgeschichte den DHB-Pokal gewonnen. Der Bundesliga-Zweite gewann das Endspiel am Sonntag in Stuttgart gegen den Ligarivalen HL Buchholz-Rosengarten mit 27:22 (11:13). Im Halbfinale hatte sich Bietigheim am Vortag gegen TuS Metzingen mit 27:23 durchgesetzt.