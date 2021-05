Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Formel-1-Teamchef: Für Mick Schumacher «einfach nicht mehr drin»

BARCELONA: Mick Schumacher macht in seinem Premierenjahr in der Formel 1 laut seines Teamchefs Günther Steiner bislang einen guten Job. «Mit unserem Auto ist einfach nicht mehr drin», sagte der Südtiroler nach dem Großen Preis von Spanien in Barcelona allerdings auch. In seinem vierten Rennen in der Motorsport-Königsklasse hatte Schumacher am Sonntag den 18. und damit vorletzten Platz in seinem Haas-Boliden belegt. Der US-Rennstall hat die Entwicklung am Wagen für dieses Jahr bereits eingestellt und fokussiert sich auf 2022.

Der 22 Jahre alte Schumacher machte nach einem starken Start von Position 18 schnell Plätze gut, konnte diese aber im Rennverlauf im unterlegenen Auto nicht verteidigen. «Manchmal wurde er schon vor der Bremszone überholt», sagte Steiner: «Es ist immer enttäuschend, wenn du so gut startest und dann die Positionen wieder verliert.» Der Neuling sei jedoch «gut zu Ende gefahren. Sein Rennen war konstant».

Einen kleinen Schockmoment erlebte Schumacher, als er beim Boxenstopp ein Stück zu weit fuhr und dabei einen Mechaniker vor seinem Auto traf. «Er hatte große Sorgen, dass er jemanden verletzt hat», sagte Steiner. Doch das war nicht der Fall. Der Team-Mitarbeiter habe laut des 56-Jährigen schon «schlimmere Pit Stops erlebt» und sei wohlauf.

Hoffnungen auf Fahrten in die Top Ten und damit erste WM-Punkte kann sich Schumacher auch in den kommenden Wochen nicht machen. «Man kann nicht glücklich sein», sagte Steiner über die bisherige Bilanz. Beim nächsten Grand Prix in zwei Wochen in Monaco dürften die Haas-Schwächen noch deutlicher werden. Während Schumacher zumindest gute Ansätze zeigt, hat sein russischer Teamkollege Nikita Masepin deutlich größere Probleme. Er wurde in Spanien abgeschlagen Letzter.

Japans Regierungschef hält trotz wachsender Kritik an Olympia fest

TOKIO: Der politisch zunehmend unter Druck stehende japanische Regierungschef Yoshihide Suga will die Olympischen Spiele in Tokio trotz scharfer Kritik durchziehen. «Wir werden unser Bestes tun, um das Leben und die Gesundheit der Menschen zu schützen und ein sicheres Sportfest zu realisieren», sagte Suga am Montag im Parlament. Er reagierte damit auf Forderungen der Opposition, die Spiele nochmals zu verschieben oder gleich ganz abzusagen. Es sei nicht miteinander vereinbar, das Leben der Menschen schützen zu wollen und zugleich Olympische Spiele zu veranstalten, sagte Yukio Edano von der Konstitutionell-Demokratischen Partei. Eine Entscheidung könne nicht länger aufgeschoben werden.

Regierungschef Suga steht wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise, Bestechungsskandalen und seinem Festhalten an den Olympischen Spielen innenpolitisch zunehmend unter Druck. Ein halbes Jahr vor der turnusmäßigen Parlamentswahl hatte seine regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) kürzlich drei wichtige regionale Nachwahlen verloren. Vergangene Woche sah er sich gezwungen, den Corona-Notstand für die Olympia-Stadt Tokio weniger als drei Monate vor Beginn der Sommerspiele abermals zu verlängern, bis 31. Mai.

Eine an IOC-Präsident Thomas Bach und Suga gerichtete Online-Petition zur Absage der Olympischen Spiele wurde bis zum Montag bereits von mehr als 315.000 Menschen unterzeichnet. Sie war vom japanischen Anwalt Kenji Utsunomiya initiiert worden und trägt die zentrale Forderung im Titel: «Sagen Sie die Olympischen Spiele in Tokio ab, um unser Leben zu schützen». Japans Olympia-Macher, für die es um Gesichtswahrung und viel Geld geht, und das Internationale Olympische Komitee haben jedoch immer wieder betont, dass die Spiele wie geplant und für alle «sicher» veranstaltet werden.

Deutsche Synchronschwimmerinnen fiebern Premierenstart entgegen

BUDAPEST: Die deutschen Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Michelle Zimmer fiebern einen Monat vor der Olympia-Qualifikation der gemeinsamen Wettkampfpremiere in dieser Woche entgegen. Das neuformierte Duett will bei den Europameisterschaften von diesem Montag an in Budapest ein Zeichen an die anderen europäischen Olympia-Kandidaten senden. «Wir wollen ein Statement setzen und uns vor der direkten Konkurrenz platzieren», sagte die Münchnerin Bojer am Sonntag. «Wir wollen zeigen, was wir können, und einen raushauen.»

Beim Kampf um die erste Olympia-Teilnahme deutscher Synchronschwimmerinnen seit 1992 hatte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) im vergangenen Jahr umplanen müssen. Daniela Reinhardt hatte sich nach anhaltenden Rückenproblemen und nach der Verschiebung der Olympischen Spiele vom Leistungssport verabschiedet. Bojer versucht nun, sich mit der Berlinerin Zimmer für Tokio zu qualifizieren. Die letzten Tickets für die Sommerspiele werden vom 10. bis 13. Juni in Barcelona vergeben.

Erst seit Oktober trainieren die beiden zusammen. «Wir freuen uns superdoll, dass wir endlich an den Start gehen können», sagte Zimmer. Das Duett geht den Kampf um die Olympia-Tickets optimistisch und angriffslustig an - und will dafür schon bei der EM in Ungarn überzeugen. «Wir wollen dieses Zeichen setzen, passt auf, hier sind wir und wir sind bereit», sagte die Berlinerin. «Wir haben noch vier Wochen und konnten in sechs Monaten schon ziemlich viel rausreißen. Erwartet mal, dass wir in vier Wochen noch mehr können.»

«Kicker»: Muskelfaserriss bei Goretzka - EM-Auftakt in Gefahr?

MÜNCHEN: Für Nationalspieler Leon Goretzka ist die Saison beim FC Bayern München einem Medienbericht zufolge vorzeitig beendet und der EM-Auftakt möglicherweise in Gefahr. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler habe sich einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen, berichtete der «Kicker» am Sonntag auf seiner Internetseite. Es werde ein Wettlauf mit der Zeit, damit Goretzka rechtzeitig bis zum ersten Spiel des deutschen Nationalteams bei der Fußball-Europameisterschaft am 15. Juni gegen Frankreich fit werde, heiße es aus München, schrieb das Fachmagazin. Von den Bayern gab es zunächst keine Angaben zu der Verletzung.

Alexander Zverev gewinnt Tennis-Turnier in Madrid

MADRID: Alexander Zverev hat zum zweiten Mal das topbesetzte Tennis-Turnier in Madrid gewonnen. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Sonntagabend im Finale gegen den Italiener Matteo Berrettini nach hartem Kampf mit 6:7 (8:10), 6:4, 6:3 durch und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Jahr 2018. Zverev verwandelte nach 2:40 Stunden seinen zweiten Matchball und holte damit seinen zweiten Titel in diesem Jahr. Zuvor hatte er bereits das Sandplatz-Turnier im mexikanischen Acapulco gewonnen. Auf dem Weg zum Titel hatte Zverev in Madrid bereits mit Siegen gegen Rafael Nadal und Dominic Thiem für Furore gesorgt.

«L'Équipe»: Draxler mit PSG einig über Vertragsverlängerung

PARIS: Fußball-Nationalspieler Julian Draxler steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Verlängerung seines auslaufenden Vertrages beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain. Der 27-Jährige und der Hauptstadtverein hätten sich auf einen Kontrakt über drei Jahre geeinigt, berichtete die Sportzeitung «L'Équipe» am Sonntagabend. Der aktuelle Kontrakt von Draxler endet nach dieser Saison zum 30. Juni. Der frühere Bundesligaprofi spielt seit Januar 2017 bei PSG.

Herthas Mittelstädt verletzt: Verdacht auf Gehirnerschütterung

BERLIN: Hertha BSC hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen weiteren Verletzungsausfall zu beklagen. Maximilian Mittelstädt musste beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld am Sonntag nach 32 Minuten mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Zuvor war der 24 Jahre alte linke Außenverteidiger mit Bielefelds Anderson-Lenda Lucoqui zusammengeprallt und mehrere Minuten auf dem Rasen des Olympiastadions behandelt worden. Im dritten Nachholspiel nach der Corona-Quarantäne gegen den FC Schalke 04 am Mittwoch droht zudem der Ausfall von Matheus Cunha. Der Brasilianer musste in der 59. Minute mit einer Sprunggelenkverletzung vom Platz.

Frankreichs Nationalcoach Deschamps: Deutschland ein «starkes Team»

BERLIN: Der französische Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps zählt die deutsche Elf trotz ihrer zuletzt enttäuschenden Auftritte zum Kreis der EM-Favoriten. «Ja, ihr Kader wurde erneuert, aber sie sind immer noch ein starkes Team mit viel Körpereinsatz», sagte der Franzose dem «Kicker» (Montag). Weltmeister Frankreich ist am 15. Juni in der Münchner Allianz Arena Auftaktgegner der deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Titelverteidiger Portugal und Ungarn, das Turnier findet vom 11. Juni bis 11. Juli in insgesamt elf Städten statt.

Hussong und Craft mit Top-Ergebnissen bei Werfer-Europacup

SPLIT: Christin Hussong und Shanice Craft haben zum Abschluss des Werfer-Europacups in Split für zwei weitere deutsche Top-Ergebnisse gesorgt. Hussong musste am Sonntagabend im Speerwerfen nur der Polin Maria Andrejczyk, die das Gerät auf 71,40 Meter schleuderte, den Vortritt lassen. Die Europameisterin aus Zweibrücken kam als Zweite auf 66,44 Meter. Craft belegte im Diskuswerfen mit 62,05 Meter den dritten Rang hinter den Portugiesinnen Liliana Ca (62,80) und Irina Rodrigues (62,79). Mit 4519 Punkten belegten die deutschen Frauen in der Gesamtwertung den zweiten Platz hinter Polen (4549). Noch besser lief es bei den Männern, die mit 4489 Punkten den Europacup vor Polen (4378) gewannen.

Offizielle Gespräche über Verlegung von Champions-League-Finale

LONDON: Die britische Regierung ist mit der Europäischen Fußball-Union UEFA in Gesprächen über die Verlegung des Champions-League-Finals von der Türkei nach Großbritannien. «Es gibt heikle Verhandlungen, die im Moment im Gange sind», sagte der britsche Vize-Premierminister Michael Gove am Sonntag. «Ich bin mir sicher, dass die Fans in Großbritannien es liebend gerne sehen würden, dass das Finale hier in Großbritannien gespielt würde.» Auf Anfrage wollte sich die UEFA nicht offiziell dazu und einem möglichen Zeitplan äußern. Sollte das Endspiel verlegt werden, wäre das Londoner Wembley-Stadion die logische Wahl als Spielstätte. Im Finale am 29. Mai stehen sich die Premier-League-Clubs FC Chelsea und Manchester City gegenüber. Wegen der Corona-Lage in der Türkei hat die britische Regierung das Land auf eine rote Liste gesetzt und Fans bereits gewarnt, nicht zum Finale nach Istanbul zu fliegen.

2:2 gegen Sevilla: Real Madrid verpasst Sprung an Tabellenspitze

MADRID: Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das Team des deutschen Nationalspielers Toni Kroos musste sich am Sonntagabend im Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Sevilla mit einem glücklichen 2:2 (0:1) begnügen. Ein Eigentor von Sevillas Diego Carlos (90.+4) in der Nachspielzeit rettete Real einen Punkt. Zuvor hatten Fernando (22.) und der frühere Schalker Ivan Rakitic (78.) per Elfmeter für Sevilla getroffen. Marco Asencio (67.) war das zwischenzeitliche 1:1 für Madrid gelungen. Durch das Remis bleibt Real (75) zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen Atletico Madrid (77) Zweiter vor dem punktgleichen FC Barcelona.

Juventus Turin bangt nach 0:3 gegen AC Mailand um Champions League

TURIN: Juventus Turin ist nach einer herben Heimschlappe in der italienischen Fußball-Meisterschaft aus den Champions-League-Plätzen gefallen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo verlor am Sonntagabend im eigenen Stadion gegen die AC Mailand mit 0:3 (0:1). Brahim Diaz (45.+1), der frühere Bundesliga-Spieler Ante Rebic (78.) und Fikayo Tomori (82.) schossen die Tore. Während Milan sich auf den dritten Platz hinter Meister Inter Mailand (85 Punkte) und das punktgleiche Atalanta Bergamo (72) verbesserte, ist Juve (69) nur noch Fünfter. Bergamo, Team des deutschen Nationalspielers Robin Gosens, hatte sich zuvor mit 5:2 (1:0) bei Absteiger Parma Calcio durchgesetzt.

West Bromwich Albion steigt aus Premier League ab

LONDON: West Bromwich Albion steht als zweiter Absteiger nach Sheffield United aus der Premier League fest. Das Team des früheren englischen Kurzzeit-Nationaltrainers Sam Allardyce verlor am Sonntagabend beim FC Arsenal mit 1:3 (0:2) und kann bei drei ausstehenden Partien nicht mehr den Klassenverbleib schaffen. West Brom war erst in der Vorsaison in die höchste englische Fußball-Liga zurückgekehrt. Bei Arsenal trafen Emile Smith Rowe (29. Minute), Nicolas Pépé (35.) und Willian (90.), für die Gäste war der zwischenzeitliche Anschluss durch Matheus Pereira (67.) zu wenig.

Weißkirchen verliert Badminton-Finale in Portugal

CALDOS DA RAINHA/PORTUGAL: Der dreifache deutsche Badminton-Meister Max Weißkirchen hat am Sonntag das Endspiel der Portuguese International Championships verloren. Der 24-Jährige aus Lüdingshausen unterlag mit 15:21, 17:21 gegen den Dänen Ditlev Jaeger Holm. Das mit 10.000 US-Dollar dotierte Turnier in Caldos da Rainha war das vorletzte Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele. Weißkirchen wird in Tokio allerdings nicht dabei sein. Es zählen die zehn besten Turnierergebnisse innerhalb des Qualifikationsjahres. Der 24-Jährige kommt auch trotz des guten Abschneidens in Portugal im internen Duell nicht mehr an Kai Schäfer (Dortelweil) vorbei, der sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat.